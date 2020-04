Podziel się



Małgorzata Rybicka 10 lat temu straciła w katastrofie smoleńskiej męża Arama. Została wtedy sama z dorosłym autystycznym synem. - W obliczu epidemii koronawirusa, perspektywa patrzenia na Smoleńsk zmienia się zupełnie – mówi w rozmowie z Piotrem Jaconiem dla Magazynu TVN24.

Piotr Jacoń: Dziesiąta rocznica smoleńska - rocznica w czasie pandemii. Nie ma wielkich uroczystości ani tu, ani tam. Żałuje Pani?

Małgorzata Rybicka: Nie. Zupełnie nie. Po raz pierwszy przeżywamy tę rocznicę w sposób prywatny. Mam takie poczucie, że po raz pierwszy ona nie jest zawłaszczana. I wreszcie możemy się skupić na tym, co najważniejsze. Na wspominaniu naszych bliskich, na modlitwie. W kościele św. Jana w Gdańsku została odprawiona msza w intencji wszystkich ofiar katastrofy smoleńskiej...

I to ważne, że "wszystkich", bo na tym wam zależało...

Tak. Z Ewą Solską zamówiłyśmy tę mszę specjalnie - nie tylko w intencji naszych mężów, ale w intencji wszystkich 96 ofiar. Po to, żeby wszyscy – przez internet, bo była transmitowana - mogli się włączyć w tę modlitwę. Wcześniej z powodu wielkich podziałów po katastrofie smoleńskiej, a te podziały były niestety w dużej mierze powodowane przez władze, to się nie udawało. Teraz po raz pierwszy było to możliwe.

Czyli pandemia w pewnym sensie wam pomogła?

Znaleźliśmy chwilę wyciszenia, modlitwy i takie poczucie, że rzeczywiście w sposób indywidualny prywatny przeżywamy tę rocznicę. Tylko że teraz pojawiają się nowe bardzo poważne wyzwania. Jesteśmy świadkami nowej wielkiej katastrofy, która dotyczy całych społeczeństw, całego świata, więc i perspektywa patrzenia na Smoleńsk zmienia się zupełnie.

Małgorzata Rybicka: po raz pierwszy przeżywamy ta rocznica nie jest zawłaszczana

Ale być może są takie rodziny, które bardzo potrzebowały tej dziesiątej rocznicy. Tego, żeby właśnie z jej powodu świat wstrzymał oddech. A świat tymczasem zajmuje się pandemią...

Myślę, że wszyscy teraz stoją wobec nowych wyzwań. Wyzwań dotyczących życia i śmierci. Nie wiadomo, co z nami wszystkimi będzie, co wydarzy się z naszymi bliskimi, co będzie z osobami najbardziej zależnymi od pomocy, bezradnymi. W moim kręgu - rodziców osób z autyzmem wielu ludzi z dnia na dzień straciło pracę, bo są kucharzami albo fryzjerkami, a są jedynymi żywicielami swoich bardzo niepełnosprawnych dzieci.

Autyzm to jest Pani życie. Pani syn Antek ma 35 lat...

…i jest osobą z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną. Cały czas musi być teraz w domu.

Teraz wszyscy jesteśmy w zamknięciu. Ale osoby z autyzmem są zamknięte w sposób szczególny...

U nich cały czas jest niepokój, poczucie niepewności. Nasila się agresja i autoagresja. I ich rodzice sami muszą sobie z tym radzić. Dla osób autystycznych ważny jest stały rytm dnia, rutyna i stała terapia. Brak tej terapii powoduje destrukcję. Antek cały czas obsesyjnie pyta, kiedy wróci do centrum - Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla dorosłych osób z autyzmem. To jest placówka, do której codziennie chodzi... Pyta, kiedy zobaczy Martynę, kiedy zobaczy panią Anię, kiedy pójdzie na hipoterapię. Pyta wiele razy w ciągu dnia, ponieważ on zupełnie stracił poczucie bezpieczeństwa i przewidywalności świata.

A Pani nie ma dla niego żadnej dobrej odpowiedzi.

Staram się, ale nie mam konkretnej. Zresztą z Antkiem już wiele razy ćwiczyłam oswajanie jego lęków i odpowiedzi na trudne, bardzo trudne pytania. Na przykład po śmierci Arama, jego taty, a mojego męża. "Co się stało z tatą? Gdzie on teraz jest? W jaki sposób uczestniczy w naszym życiu?"… Przez długi czas przeżywał kryzys, ale w końcu przyjął to, że tata jest w niebie, patrzy na nas, chociaż my jego nie widzimy... A teraz mówię mu, że to kiedyś minie. Bo jestem przekonana, że to minie i…

Ale co to jest to "kiedyś"?

Chyba musimy się przyzwyczaić do stanu niepewności i niewiadomej. Pod opieką stowarzyszenia, którego jestem przewodniczącą, jest blisko 400 rodzin osób z autyzmem. Cały świat dziecka jest teraz na ich głowie. Niektórzy wpadają w depresję. Ale jednocześnie nie mogą się poddać, bo jeżeli oni się tym dzieckiem nie zajmą, to już nikt za nich tego nie zrobi.

Czy państwo wam pomaga?

Państwo do tej pory nie podjęło tego tematu, uważając go chyba za niedostatecznie ważny. To zresztą nie dotyczy tylko nas... Ostatnio wiceminister rodziny i polityki społecznej apelowała, żeby ratować domy pomocy społecznej, w których nie ma nawet maseczek. Wydaje mi się, że to jest nie do usprawiedliwienia, że miejsca, w których są najbardziej potrzebujące osoby, ludzie starzy i niepełnosprawni intelektualnie, z chorobami psychicznymi - nie mają podstawowego zabezpieczenia na czas pandemii. A jednocześnie bardzo niedawno telewizja publiczna dostała dwa miliardy złotych... To jest sytuacja nie do usprawiedliwienia.

A wasz dom - wspólnota dla dorosłych osób z autyzmem - jest teraz zamknięty?

On został zbudowany, ale ciągle nie jest domem stałego pobytu. Odbywały się tam turnusy "mieszkalnictwa". To taka nauka samodzielności. Ten dom nosi imię Arama Rybickiego...

I to jest właśnie ten smoleński pomnik Arama.

Tak. Aram działał na rzecz praw osób z autyzmem. Za jego kadencji w Sejmie, kiedy był przewodniczącym parlamentarnej grupy do spraw autyzmu, najwięcej się zmieniło, jeśli chodzi o przepisy. Ale teraz sytuacja dorosłych z autyzmem jest w całkowitym zawieszeniu. Nie ma żadnych regulacji państwa, które by pozwoliły ze spokojem myśleć o przyszłości naszych dzieci.

Małgorzata Rybicka: na pewno rządzący przysporzyli nam cierpienia

To prawda, że nie ma nawet statystyk, ile takich osób w Polsce jest.

Wiadomo, że się rodzi jedna taka osoba na sto. Potem ważne jest, by ci dorośli nie trafiali do dużych domów pomocy społecznej, a do takich kameralnych wspólnot jak nasza.

A teraz trafiają zwykle gdzie?

Zazwyczaj to nie trafiają nigdzie. Nikt nie chce ich przyjmować. Tam są wysyłani w ostateczności... Bycie osobą z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną to jest zazwyczaj kryterium wykluczające. Swoją drogą są to placówki zupełnie nieprzystosowane do potrzeb takich ludzi. Za dużo tam mieszkańców, za mało personelu. Brak terapii, edukacji. W takich warunkach tylko cofają się w rozwoju. W zeszłym roku co prawda przyjęto rozporządzenie o małych środowiskowych placówkach dla osób z autyzmem i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Takie placówki do pięciu osób. Ale co z tego, skoro za tymi zapisami nie poszły pieniądze.

Dlaczego to tak niechciany problem?

Bo kosztowny. Konieczna jest indywidualna terapia. Jeden terapeuta na jednego podopiecznego. Niektórzy będą jej potrzebowali przez całe życie.

Pani musi być bardzo silną matką.

Zależy, na jakiej skali to oceniać... Wydaje mi się, że to jest takie szczególne wyzwanie bycie rodzicem osoby niepełnosprawnej, zależnej od pomocy. Wiele jest takich silnych rodzin. Radzimy sobie, jak umiemy.

A jest Pani szczęśliwą matką?

(milczenie) Myślę, że nie zawsze. Nie zawsze jestem szczęśliwa. Czasami wpadam w rozpacz. Ale przecież wszyscy czasem wpadamy...

Wtedy, 10 kwietnia, z jednej strony była rozpacz, a z drugiej odpowiedzialność za syna...

Nie poradziłabym sobie, gdyby nie rodzina, przyjaciele… Pierwszy okres miałam chyba całkowicie wycięty z życia. Bardzo dobrze to pamiętam. Ludzi, którzy przychodzili: koleżanki, które podrzucały jedzenie; całą ekipę, która zorganizowała pogrzeb; terapeutów, którzy zajmowali się Antkiem; siostrzeńca, który niezwłocznie przyjechał z Londynu, żeby się mną opiekować.

Małgorzata Rybicka: wszyscy czasami wpadamy w rozpacz, ale podejmujemy to wyzwanie

To Pani powiedziała Antkowi, że jego tata nie żyje?

Wiele razy musiałam mu to mówić. Wiele razy...

Żeby zrozumiał? Żeby to do niego dotarło?

Tak.

To musiało być dla Pani tym bardziej trudne – to ciągłe przebijanie się z komunikatem, którego Pani sama nie chce...

Ale chciałam go jakoś wesprzeć. Chciałam to przełożyć na jego język. I na jego możliwości pojmowania tego, co się wydarzyło.

Potem z Antkiem znaleźliście sobie rytuały, które pozwoliły to oswoić. Na grób chodziliście razem.

Ciągle chodzimy. Nawet kilka dni temu byliśmy. I po takiej modlitwie bierzemy się za ręce – i od dziesięciu już lat – wznosimy okrzyk: "Sztama dla Arama".

I to działa?

Antek to lubi. Ja właściwie też. To jest takie nasze. Prywatne.

Co z tamtego 10 kwietnia zostało w Pani?

Ból, poczucie straty, kompletnej bezsensowności tej śmierci.

Ciągle dokładnie pamięta Pani tamten dzień?

Tak. Ciągle. Aram miał lecieć rano do Smoleńska razem z całą delegacją. Ludzie z różnych opcji, przedstawiciele Kościołów, generalicja. Nawet chciał porozmawiać z kimś w samolocie. Bardzo mu zależało na tym, żeby polecieć do Katynia, bo to był ważny element jego tożsamości. Nigdy tam nie był. A jako młody chłopak na początku lat 70. pisał na murach Gdańska "Katyń pamiętamy", więc to była dla niego ważna sprawa. Obudziłam się rano, włączyłam wiadomości i stopniowo pojawiały się coraz groźniejsze komunikaty. Najpierw, że chyba nie ma zasięgu. Potem… stopniowanie grozy. Aż wreszcie, po jakimś czasie, że samolot rozbił się i że wszyscy pasażerowie nie żyją. Zadzwoniłam po przyjaciół, którzy natychmiast przyjechali, i zaczęliśmy się razem modlić. Na kolanach. To nie jest mój stały zwyczaj modlić się w domu na kolanach. No i w końcu komunikat, że chyba trzy osoby jednak się uratowały.

Wtedy miała Pani nadzieję?

Oczywiście pojawiła się taka myśl, że to może Aram jest pośród tych trzech osób. Ale potem kolejna myśl, że jeżeli on się uratował z takiego samolotu, z takiej katastrofy, to w jakim on jest stanie? Później się okazało, że wszyscy zginęli.

Małgorzata Rybicka: mam nadzieję, że zaprzestaną na tym micie smoleńskim budowania swojej patriotycznej mitologii

Kiedy Pani się z tego otrząsnęła?

To był cały proces. Parę lat to trwało... Ale… Potem na nowo wróciło... Bo było śledztwo, był raport Millera. A potem śledztwo zostało wznowione. I zarządzono ekshumacje. Miałam i mam przekonanie, że to było kompletnie niepotrzebne. I ci, którzy podjęli taką decyzję, też wiedzieli, że to potrzebne nie było.

Walczyła Pani wtedy...

Nie tylko ja. Szesnaście rodzin się nie zgadzało na to, żeby ciała ich bliskich były ekshumowane. Napisałam list otwarty do prokuratora generalnego, żeby w stosunku do mojego męża wycofał się z tej decyzji, bo było dostatecznie dużo innych rodzin, które chciały ekshumacji. Po pierwsze dlatego, że niektóre z nich uważają, iż katastrofa była zamachem. A poza tym rzeczywiście niektóre ciała były pomylone. Szczątki jednych osób były w trumnach innych, więc dla tych rodzin to było bardzo ważne. To, że tych ekshumacji dokonano, uważam za dobre. Ale w stosunku do rodzin, które się na to nie zgadzały, to było bezprawie.

Co zresztą przyznał Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

Tak, ale ja to strasznie przeżywałam. I właśnie wtedy taka trauma i żałoba pojawiła się ponownie. Wiem, że inne osoby też podobnie na to reagowały. Świat i tak jest pełen cierpienia. Uważam, że jeżeli można, nie należy go sobie wzajemnie przysparzać. A na pewno rządzący przysporzyli nam cierpienia. I na pewno złamali nasze prawa. Ale mam nadzieję, że to już przestał być temat dla polityków. Że na tym micie smoleńskim zaprzestaną budowania swojej patriotycznej mitologii.

I że wam dadzą święty spokój... Jak Pani znosiła tę polityczną atmosferę wokół Smoleńska?

Myślę, że to nie było tak czarno-białe. To była tragedia przede wszystkim bliskich, ale także tragedia narodowa. Przez jakiś czas nawet rzeczywiście było takie poczucie wspólnoty w nieszczęściu. Nie chcę analizować tego, co poszczególni politycy mają w głowach... Niektórzy pewnie wierzyli w to, co mówili. Ale jestem przekonana, że dla wielu to była całkowicie cyniczna gra. Choć to przecież nie jedyny temat, w którym posługują się cynizmem.

A czy w ciągu tych dziesięciu lat miała Pani jakieś jasne chwile?

Miałam ich bardzo dużo.

To niech mi Pani o nich opowie.

Starałam się, żeby moje życie było pożyteczne. Bardzo zależało mi na tym – taki cel sobie postawiłam – żeby ono nie było w cieniu tej katastrofy. Żeby to nieszczęście mnie nie zmiażdżyło. Postanowiłam zbudować Wspólnotę Domową dla Dorosłych Osób z Autyzmem imienia Arama Rybickiego. Aram strasznie się bał, co będzie z Antkiem, jak my umrzemy. To był stały jego lęk. On bardzo się bał o przyszłość Antka. Ja potraktowałam to jako jego testament. Żeby nie musiał się bać. Oczywiście ten sukces jest połowiczny, dlatego że ciągle nie ma regulacji prawnych, które pozwoliłyby prowadzić takie domy. Teraz ta działalność jest finansowana z projektu "Gdańskiego Modelu Autyzmu". Natomiast nie wiadomo, co będzie potem. Zawsze staram się zachować optymizm, ale wydaje mi się, że bardzo wiele grup społecznych będzie w bardzo ciężkiej sytuacji, nie tylko my. I trudno się będzie licytować na to, kto najbardziej potrzebuje wsparcia.

Małgorzata Rybicka: mam przekonanie, że ekshumacje były kompletnie niepotrzebne

Ale wróćmy jeszcze do tego, co jasne...

No tak... Nieoczekiwanie dla mnie samej wyszłam za mąż po raz drugi. I mój mąż bardzo pomógł mi w dokończeniu tego domu. Wiele osób i instytucji bardzo mi pomogło i również miasto Gdańsk, które dało nam działkę. Ale myślę, że zasługa Ryszarda w dokończeniu tego pierwszego etapu dzieła jest nie do przecenienia.

A jak wy się poznaliście?

Przez znajomych.

I to wszystko Panią zaskoczyło?

Tak. Zupełnie niczego takiego nie planowałam. Ale życie jest nieprzewidywalne. Także pozytywnie nieprzewidywalne...

Tak, i zaskakujące. Dla Pani bliskich też? Jak było z Antkiem?

Myślę, że zaakceptował go. Zupełnie w sposób naturalny przyjął Ryszarda do rodziny.

Bała się Pani tego?

Nie, nie bałam się. Ryszard ma bardzo dobre podejście do Antka. Wyjątkowo dobre. Ja nie za bardzo lubię mówić o swojej prywatności, ale wydaje mi się, że to wymagało ode mnie odwagi. Ale warto być odważną czasami.

A na święta się Pani przygotowuje?

Bardzo skromnie. Bo trudniej się przygotować do świąt, które spędzamy osobno. Nie z naszymi kochanymi bliskimi, nie z moimi rodzicami, nie z moją córką i wnukami. Pewnie spotkam się z nimi na Skypie. Przed tymi świętami, znacznie uważniej niż w zeszłych latach, czytam Pismo Święte. Tak duchowo się przygotowuję. Więcej się modlę. Szukam sensu tego wszystkiego, co nam się przydarza. I szukam odwagi.