"Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie posiadamy, aby zaimponować ludziom, których nie lubimy". Tak był jeszcze do niedawna opisywany nasz świat. Koronawirus wszystko zmieni. Jest gwoździem do trumny indywidualistycznego, konsumpcjonistycznego globalnego kapitalizmu, czyli praktycznie jedynego świata, jaki znamy. Przejdziemy z JA na MY. Wiele firm umrze, ale narodzą się zupełnie nowe – mówi z rozmowie z Magazynem TVN24 Zuzanna Skalska, trendwatcherka.

Rozmawiamy z Zuzanną Skalską, analityczką sygnałów zmian dla biznesu, właścicielką 360Inspiration, partnerką FutureS Thinking Group. Skalska ściśle współpracuje z prezesami firm i członkami zarządów, doradzając im w kwestii możliwych scenariuszy rozwoju. Wykłada na wielu uczelniach na świecie. Współtwórczyni School of Form w Poznaniu. Od 30 lat mieszka w Holandii.

Magdalena Raczkowska-Kazek: Na czym polega Pani praca?

Zuzanna Skalska: Obserwuję. Analizuję świat biznesu, ekonomii, technologii, również społeczeństwo i wyciągam wnioski. Mamy w naszej firmie osiem branż, które nieprzerwanie od 20 lat analizuję, szukam wyraźnych sygnałów zmian, czyli tego, co już jest iskrą nadchodzących przemian. Moi klienci często proszą mnie: "show me the proof!" (red. pokaż mi na to dowód) – mam pokazać, że takie iskry już gdzieś zaistniały. Muszę połączyć różne zdarzenia, informacje w wyraźny sygnał zmiany.

Czy pandemia koronawirusa Panią zaskoczyła? Tempo zmian, które za nią idą?

Nie, tylko sam fakt, że to jest biologiczny wirus. Spodziewaliśmy się wirusa cyfrowego, który wszystko zatrzyma. Znany belgijski makroekonomista Geert Noels w październiku 2019 roku wydał książkę pt. "Gigantyzm" (analizuje w niej przesadny, wykolejony wzrost firm, organizacji i struktur oraz jego wpływ na ludzi, społeczeństwo i klimat - przyp. red.). Noels pisze w niej, że musimy wszyscy zacząć wręcz mrużyć oczy, bo cały świat, a w szczególności firmy, są już tak przesadnie gigantyczne, że ich wielkość będzie dużym problemem ekonomicznym, jeżeli dojdzie do ich upadku. Noels nie wiedział, kiedy nastąpi ten moment, ale uprzedzał, że przepych staje się powoli niestabilny. No, ale nie zdążyliśmy nawet tej książki do końca przeczytać, jak to się już zaczęło dziać... koronawirusem.

W ubiegłym roku napisała Pani książkę "Czas VUCA". Co to znaczy "VUCA"?

VUCA to jest akronim od czterech słów - volatility, uncertainity, complexity, ambiguity, czyli zmienność, złożoność, niepewność, niejednoznaczność. Slogan używany przez wojska amerykańskie w czasach zimnowojennych. Służy do opisu rzeczywistości. VUCA oznacza niestabilną rzeczywistość. To słowo oddaje niepewność i nieprzewidywalność świata. Świat jest tak złożony, tak kompleksowy, że nie jesteśmy w stanie ująć go w jednej definicji.

Mamy doroczne spotkania znawców trendów z całego świata (z Chin, ze Stanów Zjednoczonych, Brazylii, Australii, Wielkiej Brytanii, Singapuru i Europy). Wymieniamy się tam wizjami, które przygotowaliśmy i podczas ostatniego spotkania po raz pierwszy wszyscy widzieliśmy przyszłość czarno. Towarzyszącą mi myślą w tych spotkaniach, z upartym i niechętnym do zmian biznesem, było: "nie każda branża musi przetrwać".

Można tę książkę w Polsce kupić?

Książki wydaję za darmo, rozdaję klientom i wszystkim znajomym w relacjach biznesowych. Dzielimy się wiedzą, nie można ich normalnie kupić.

Czy pandemia zmieni świat? Ekonomicznie, społecznie, kulturowo?

Na naszych oczach dzieje się zmiana. Kryzys, przez który właśnie przechodzimy, przemodeluje społeczeństwo i biznes głęboko. Przyszłość właśnie się wydarza. Koronawirus staje się katalizatorem zmian. Jest gwoździem do trumny indywidualistycznego, konsumpcjonistycznego globalnego kapitalizmu, czyli praktycznie jedynego świata, jaki znamy. Pozostaje pytanie, jak działać w biznesie w kontekście zmian i jak przygotować się na kolejne nieznane. Głównymi składnikami, które wpływają na odpowiedz na Pani pytanie, są: poziom świadomości społeczeństwa, poziom zaufania do rządu, adekwatna pomoc i zabezpieczenie ekonomiczne danego kraju oraz decyzje, jakie zostaną podjęte po przejściu pandemii.

Czy świat wróci do kondycji sprzed koronawirusa?

Świat nigdy nie miał jednej kondycji ekonomicznej. Nierówność była i nadal jest główną charakterystyką świata.

No dobrze, ale czy Polska wróci do kondycji sprzed koronawirusa?

Ja mam nadzieję, że już nie wróci.

Proszę mnie źle nie zrozumieć. Mieszkam od prawie 30 lat w Holandii i patrzę na Polskę z dystansem. Polska jest jakieś 20 lat za Zachodem w gospodarce, w rozwoju dojrzałości społecznej.



Zachodnie społeczeństwo swój wielki dobrobyt przeżywało w latach 90. i dwutysięcznych, naprawdę potężny dobrobyt. Ale ten dobrobyt doprowadził też do katastrofy. Tu, gdzie mieszkam, w Eindhoven, w końcu lat 90., bezrobocie osiągnęło 40 procent, gdy rozpoczęto proces outsourcingu, czyli przenoszenia produkcji do krajów z niższymi kosztami tej produkcji. Na Zachodzie w zasadzie prawie nic się już nie produkuje tak jak w Polsce. Wszystko wyjechało. W bardzo krótkim czasie społeczeństwo przestało być społeczeństwem przemysłowym. Wartość marki zaczęła się liczyć i nadawała cenę produktom. Produkt sam w sobie przestał mieć sens. Ważne było, jaka jest na nim metka.

Spora część mojej pracy zawodowej to wielkie korporacje. To praca nad kolejnymi wersjami czegoś, co już było, nad następną. Ale jakieś 10 lat temu zaczęło wszystko hamować, ten popyt na dużą ilość dóbr materialnych. Sporo naszych codziennych produktów skurczyła się do ikonki aplikacji w naszym smartfonie. A najlepszym show-offem (popisem, dumą - przyp. red.) zaczął być dobry rower. Jazda samochodem to już wręcz wstyd. Kto jeździ samochodem? Miastowi jeżdżą rowerem albo transportem miejskim.

Holandia krajem rowerzystów / Źródło: Shutterstock



W innej mojej książce "New Normal" (nowa normalność, określenie używane w ekonomii po upadku banku Lehman Brothers w 2008 roku - przyp. red.) pisałam, że musimy zaakceptować tę nową normalność. Bo ta normalność, że idziesz i cały czas kupujesz – już się skończyła, zaraz uderzymy o mur tego przetwarzania śmieci i zanieczyszczenia planety.

Ale rozumiem, że przed pandemią te obserwacje dotyczyły bardziej mierzenia się ze zmianami klimatycznymi?

Tak i nie... ja się zachwyciłam jeszcze jedną książką Geerta Noelsa, "Ekonoshock 2.0" z 2013 roku (o zrównoważonym pełne wykorzystaniu nowych technologii i rezygnacji ze wzrostu opartego na zadłużeniu - przyp. red.).

Wszyscy wiedzieli, że dla kapitalizmu "sky is the limit" (nie ma granic - przyp. red.), wszyscy to czuli. Książka Noelsa została wydana siedem lat temu! Pisał o niewyobrażalnym tempie ciągle wzrastającej krzywej. Ekonomia szła w górę, bo konsumenci kupowali śmieci. Kupujesz coś, co ma krótki okres ważności, wywalasz, bo kupujesz nowe. Wymiana na nowe nakręcana jest dodatkowym marketingiem pod tytułem "musisz to mieć". Weź kredyt, "zastaw się, a postaw się". W 1971 roku znany krytyk wzornictwa Victor Papanek w swojej książce "Design for the Real World" napisał: "Kupujemy rzeczy, których nie potrzebujemy, za pieniądze, których nie posiadamy, aby zaimponować ludziom, których nie lubimy". Ten napompowany dobrobyt to zresztą głównie satysfakcja garstki akcjonariuszy (shareholders satisfaction), a dla zwykłego Kowalskiego długa lista kredytów i spłaty pożyczek.



Książka "Design for the Real World" Noels 7 lat temu zadał pytanie, co się stanie, jeżeli świadomość społeczna wzrośnie na tyle wysoko, że społeczeństwo odmówi kupowania śmieci? Co wtedy? W tym momencie cała maszyna do zarabiania pieniędzy (czyli satysfakcja akcjonariuszy), cały wyznaczony target... wszystko się posypie.

Koronawirus wpłynął na te reakcje?

Wszystko przyspieszył! I to jest nieodwracalne! Od dobrych pięciu lat świat ekonomiczny zadaje pytanie "what if" – co, jeśli społeczeństwo nie będzie kupować? Cały ciężar tych rozważań został przerzucony na tak zwanych millenialsów i na generację Z.

Najmłodsze pokolenie Z, jest pokoleniem cyfrowym...

Ono się w cyfrze urodziło. I to jest generacja, która kompletnie neguje to, co zastała. Pojawia się nowe określenie tak zwanej ekonomii o marży zero, czyli produkcja czegoś za cenę 1 i sprzedaż maksymalnie za 1,1, a nie za... 400, jak dotychczas.

Ale jak w ten sposób utrzymać świat, żeby się dalej, w przenośni, kręcił?



A widzisz! Cała teoria globalizmu pada w tym momencie. Musimy się skupić na tym, co lokalne. Trąbię to od kilku lat. Globalizm i konsumpcjonizm już nie działają z taką siłą.

W Polsce też jest już podejście, że lepiej jest kupić np. sukienkę z dobrej tkaniny, najlepiej fair trade i z ekologicznej bawełny – będzie droższa, ale starczy na dłużej.

Ale ty mówisz wciąż o garstce ludzi, która tak myśli, a te zachodnie społeczeństwa, takie jak Holandia, pracowały na to bardzo długo, by uświadomić wszystkie warstwy społeczne.

Młodzi w ogóle nie chcą posiadać?



Pokolenie Y, czyli millennialsów, urodzone w latach 80., 90. na Zachodzie, wychowane zostało w największym dobrobycie. W bloku wschodnim tego dobrobytu wtedy nie było, dlatego polskie pokolenie Y to tak naprawdę X young (młodsze X – red.). Nasi millennialsi też chcą dom za miastem, 250 metrów kwadratowych, samochód, wakacje, dwoje dzieci. Tak jak najstarsi X są nastawieni na dobra materialne, rodzice tego nie mieli.

Dopiero pokolenie Z na całym świecie jest takie samo. Dzieciaki, które wychowały się w cyfrze, mają dostęp do wszystkich wiadomości, grają w te same gry, wystarczają im te same sneakersy, te same jeansy i ten sam t-shirt. Oni są wszędzie tacy sami. Czy jestem w południowej Brazylii, czy w środkowych Chinach oni wyglądają identycznie.

Pokolenie Z / Źródło: shuterstock

I głowy pochylone nad komórkami...

Tak, a drugim ich językiem jest angielski, oni wszyscy mówią po angielsku. Angielski oficjalnie przestał być językiem obcym! W podaniu o pracę w językach obcych nie wpisuje się już angielskiego, możesz wpisać polski albo holenderski. Pytanie jest - jakim mówisz językiem obcym? Bo angielski jest drugim językiem ojczystym.

Czyli wpisują francuski, niemiecki...

Albo chiński. Jakieś 10 lat temu dziwiłam się, jak dzieci moich znajomych w szkołach podstawowych (!) uczą się chińskiego!

W tej chwili, właśnie w czasie trwania pandemii, jesteśmy na tej szalce, która zaczyna się przechylać... Chiny ruszyły z kopyta ekonomicznie, a Trump idzie na wojnę z wirusem. Trump nie chciał poświęcać ekonomii za kilka żyć ludzkich – to jego słowa. To zresztą dyskusja, która się toczy we wszystkich opiniotwórczych gazetach na świecie.



Holenderski rząd opublikował cztery scenariusze dla gospodarki w związku z koronawirusem:



1. będziemy zamknięci trzy miesiące,



2. będziemy zamknięci sześć miesięcy,



3. będziemy zamknięci przez rok



4. dłużej niż rok



Premier Holandii celuje w scenariusz nr 1. Zaznaczył, że wszystko zależy od naszej wspólnej solidarności i dojrzałości. Bo tylko to może dać rezultaty, żeby w czerwcu się otworzyć.



Ale wirus nie zniknie...

Nie, on absolutnie nie zniknie. Musimy zacząć więcej myśleć o nowej generacji. W Holandii odwołano matury. Jak wybiorą studentów uczelnie wyższe? Pojawia się w przestrzeni publicznej obawa, że młodych zostawimy ze zdemolowanym światem. To taka trzecia wojna światowa.

A jakie priorytety ma to pokolenie Z?

Dla nich pieniądz nie stanowi bogactwa. "Zety" większość czasu spędzają poza domem, siadają na parapetach i korzystają z wi-fi. Nie chcą wychodzić za mąż ani się żenić, bo nie chcą rozwodów. W swoich rodzinach to mieli. Te dzieciaki widzą siłę w komunie, w przyjaźni, a nie w rodzinie rozumianej jako więzy krwi.

Rodzice zapracowani byli?

Zapracowani, rozwiedzeni, w kłótni. Dla nich rodzina nie stanowi już najważniejszej wartości. A lumpeksy są dobrymi sklepami, bo tam są rzeczy, których nikt nie ma. W popularnych sieciówkach kupują ich matki.

Co z podziałem na bardzo bogatych i bardzo biednych? Poziom posiadania będzie się wyrównywać?

Kompletne wyrównanie bogactwa jest nową utopią. Ja bym tego życzyła moim prawnukom. Z całego serca bym sobie tego życzyła. Wyrównania do jednego. Dziś ludzie żyją na normalnym poziomie tylko dlatego, że mają po uszy kredytów. Wszyscy. Samochody leasingowe, kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich, wszystko pożyczone. I ten nadchodzący kryzys nie byłby tak silny, gdybyśmy nie mieli wszyscy tych pożyczek. Życie ponad stan jest dziś największym kryzysem. Dlatego Zachód jakieś pięć lat temu zaczął hamować. Już było jasne, że życie ponad stan nie ma sensu. W Holandii wszyscy mają rowery. Jeździłam do pracy tą samą trasą, co burmistrz mojego miasta, na dokładnie takich samych rowerach. Z innym lokalnym politykiem robię zakupy w markecie. Tu mamy zaufanie do ludzi, którzy są tacy sami jak my. Głosujemy na takich, którym ufamy.

Jak zarabiać w takim świecie, gdzie ludzie są tak inteligentni, że nie chcą kupować, jak przestawić się na taką gospodarkę?

To, co lokalne, będzie wygrywało z globalnymi markami. Już się to dzieje.

Ale w takim razie pomarańczy nie zjemy? Nikt ich nie dowiezie?

Tak może być. Zresztą owoce i warzywa rosnące w twojej szerokości geograficznej będą miały dla ciebie najwięcej wartości odżywczych. To globalizacja sprawiła, że idziesz do pierwszego lepszego supermarketu i nawet nie wiesz, jaki to sezon jest. Wszystko w nich mamy. Cztery pory roku. Dynię i truskawki kupisz w tym samym momencie.



Dwa lata temu w Londynie studenci Royal College of Art przeprowadzili badania dotyczące sprzedaży. I wyszło im, że przyszłością jest "hyper local society" – hyper! (społeczeństwo hiperlokalne – red.). To znaczy sklepy, które są małe, lokalne, współpracujące z miejscowymi rolnikami i wytwórcami.

Warzywa i owoce na lokalnym bazarku / Źródło: Shutterstock



Czeka nas totalny reset, firmy będą musiały na nowo zbudować sobie miejsce na rynku. Ta generacja Z nie będzie kupowała tylko dlatego, że ktoś jest znanym brandem na rynku. Oni będą wybierali tych, co reprezentują ich wartości i wybiorą takie marki, które będą odpowiadały ich wartościom. Stara marka odpadnie z gry. Niestety, patrząc na wykres zmian, musimy wejść w depresję. Tak się już działo. Po wojnie wpadliśmy w marazm, ale odbiliśmy się. Imperia padały, pandemie szalały, ale ludzkość przetrwała.

Po koronawirusie rozpocznie się druga część życia...

Nowa rzeczywistość: nie myśleć o sobie, tylko skupić się na następnym pokoleniu! Patrzeć na młodych! To będzie trudne, bo jeszcze próbujemy odzyskać stare. Widzę tę walkę, jak i to, że social media stały się asocial...

Tak się stało?

Wszystkie media społecznościowe stały się mediami aspołecznościowymi. Wszyscy walczą o swoje przeżycie i zabezpieczenie swojego dobra i przyszłości. A powinniśmy się wspólnie zastanawiać, jak z tego wyjść.

Czyli to jest to, co ja sama zrobiłam przed chwilą – zapytałam, co będzie z życiem po koronawirusie. Czy będzie wyglądało tak samo, a pytanie powinno brzmieć: co powinnam zrobić, żeby przyszłe pokolenia miały rację bytu, tak?

Dokładnie tak. I to jest ta zakorzeniona w nas ekonomia kupowania czegoś nowego, ekonomia JA: ja mam, ty masz, każdy coś ma, a teraz jest to załamanie i ekonomia przejdzie na MY. My mamy, my korzystamy – mamy rowery miejskie, autobusy, wspólne hulajnogi, kooperacyjne miejsca pracy – MY mamy. Tyle że cały system ekonomiczny papierów wartościowych, tych akcjonariuszy był zawsze zbudowany na JA, a musimy teraz zbudować nowy system na MY. Na ekonomii dzielenia. Na używaniu, a nie na posiadaniu. To oznacza zmianę modeli biznesowych. To oznacza śmierć niektórych firm, ale w tym samym czasie także powstanie zupełnie nowych biznesów.

Mamy tego pecha, że to nasze pokolenie dotknie ta zmiana paradygmatu, zmiana modelu życia. Będziemy musieli mentalnie przejść ze starego na nowy, pokolenie Z jest już w tym nowym. Oni wszystko szerują (share – dzielić się), mają Spotify, Zooma, Netfliksa, mają rowery miejskie, te swoje parapety i kawiarnie do spotkań. Musimy iść za sposobem życia nowych generacji, a nie na siłę trzymać się starej. Najnowsza książka, którą wydaję, będzie się nazywała "Legacy - Are You a Good Ancestor?". Czy my się okażemy dobrymi przodkami?

Co pozostawimy po sobie następnym pokoleniom? Historia właśnie nas rozlicza.