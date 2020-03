Podziel się



Ogłaszane przez niektóre władze samorządowe w Polsce uchwały o strefach wolnych od LGBT obudziły najgorsze demony z przeszłości. Przypomniały czasy prześladowań, kiedy homoseksualistów zamykano w obozach, poddawano torturom i kastrowano.

– Jest w tym coś niepokojącego. Niewyobrażalne, że można chcieć odizolować, odrzucić jakąś część ludzkiej społeczności – komentował 24 lutego François Bonneau, prezydent Regionu Centralnego-Doliny Loary. – Nie możemy zaakceptować, że takie łamiące prawa człowieka decyzje są podejmowane – podkreślała Colette Martin-Chabbert z władz francuskiej gminy Saint-Jean-de-Braye.

Za tym słowami poszły czyny. Region Centralny-Dolina Loary powiadomił o zawieszeniu współpracy z władzami województwa małopolskiego, a władze Saint-Jean-de-Braye wstrzymały współpracę ze swoim partnerskim miastem, małopolskim Tuchowem. Wszystko przez "strefy wolne od LGBT", czyli przyjmowane przez niektóre polskie lokalne uchwały i deklaracje potępiające tak zwane "promowanie ideologii ruchów LGBT". Francuskim samorządowcom nie spodobała się, że przyjęta przez tuchowskich radnych deklaracja "Gmina Tuchów wolna od ideologii LGBT+" i stanowisko sejmiku małopolskiego wyrażające "zdecydowany sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promowanie ideologii ruchów LGBT".

"Historia lubi się powtarzać"

– Natychmiast zdaliśmy sobie sprawę z tego, jak poważna jest ta decyzja i stwierdziliśmy, że historia lubi się powtarzać – mówiła Martin-Chabbert. Historia, którą miała na myśli, sięga zaledwie kilkudziesięciu lat wstecz i wiąże się z leżącą kilkanaście kilometrów od centrum Saint-Jean-de-Braye miejscowością Jargeau. Tam w czasie II wojny światowej funkcjonował niemiecki obóz internowania.

– W obozie Jargeau byli Cyganie i homoseksualiści – przypomniała.

Obóz w Jargeau był jednym z trzech niemieckich obozów w departamencie Loiret, do którego należy Saint-Jean-de-Braye. Pozostałe dwa znajdowały się w miastach Beaune-la-Rolande i Pihiviers, około 40 kilometrów na północ od Jargeau. W Jargeau przetrzymywano głównie ludność romską, ale trafiali tam również więźniowie polityczni. Nie wiadomo, ilu dokładnie homoseksualistów przeszło przez ten obóz. O tragicznej historii przypomina tablica z napisem: "W tym miejscu 1700 osób zostało pozbawionych wolności w latach 1939-1945, w tym Cyganie, członkowie ruchu oporu, opozycjoniści i osoby marginalizowane".

18.02.2020 | Saint-Jean-de-Braye zrywa partnerstwo z gminą Tuchów

Prześladowania homoseksualistów z czasów nazizmu, wojny i okupacji są przysłaniane przez ogrom ludobójstwa, przede wszystkim przez zagładę Żydów. Ale podobnie jak zagłada Żydów czy Romów były zinstytucjonalizowane i określone przepisami. Stąd też do opisywania prześladowań homoseksualistów często używa się określenia Homocaust. Po raz pierwszy pojawiło się ono w 1986 roku w wydawanym w Stanach Zjednoczonych magazynie naukowym "The Journal of Historical Review" w dyskusji o uznaniu homoseksualistów za jedną z grup prześladowanych przez państwo hitlerowskie.

"To jest bardzo ważne, abyśmy ich wytępili"

"Był piątek, około 13.00, niemal równo rok po tym, jak Austria stała się jedynie Ostmark, Marchią Wschodnią, kiedy w naszym domu dwa razy odezwał się dzwonek do drzwi" – tak Josef Kohout wspominał moment, kiedy otrzymał wezwanie na przesłuchanie do Gestapo. Mieszkał w Wiedniu, pochodził z bogatej rodziny, jego ojciec był wysoko postawionym urzędnikiem. Kohout miał 24 lata i od kilku miesięcy był w związku z poznanym na uczelni synem nazistowskiego dygnitarza. Nie wiedział, że Gestapo przechwyciło świąteczną kartkę, jaką wysłał do swojego kochanka. Nie spodziewał się, że wychodząc z domu tego dnia, w marcu 1939 roku, żegnał się z matką na sześć lat. Ojca miał już więcej nie zobaczyć.

Kohout wydał swoje wspomnienia pod pseudonimem Heinz Heger w książce "Mężczyźni z różowym trójkątem". Różowy trójkąt to oznaczenie stosowane w obozach koncentracyjnych, noszone na pasiakach więźniów skazanych za homoseksualizm. "Trójkąty miały następujące kolory: żółty dla Żydów, czarny dla aspołecznych, czerwony dla politycznych, fioletowy dla świadków Jehowy, zielony dla kryminalistów, brązowy dla Cyganów" – wyjaśniał Kohout. I dodawał: "Różowe trójkąty były większe od pozostałych o dwa do trzech centymetrów – chodziło o to, by można było rozpoznać nas z daleka jako pedałów”.

"Żółty dla Żydów, czarny dla aspołecznych, czerwony dla politycznych, fioletowy dla świadków Jehowy, zielony dla kryminalistów, brązowy dla Cyganów" / Źródło: Wikimedia Commons Tablica z instrukcją, jak powinien wyglądać strój więźnia obozu koncentracyjnego / Źródło: Wikimedia Commons

Homoseksualizm był uważany przez nazistowskie władze za szkodliwy czynnik osłabiający naród. Mężczyzn, którzy nie chcieli zakładać rodzin i płodzić dzieci na potrzeby tysiącletniej Rzeszy, ideologia państwowa spychała na margines i przeznaczała do eliminacji. Wątpliwości co do intencji wobec homoseksualistów nie pozostawił Heinrich Himmler, jeden z najbliższych ludzi Adolfa Hitlera, dowódca SS, szef Gestapo i twórca policyjnego imperium nazistowskich Niemiec, który w 1937 roku w przemówieniu akcentował potrzebę ich "wytępienia, nie z zemsty, ale z konieczności życiowej".

"Niektórzy homoseksualiści uważają, że to, co oni robią, jest ich prywatnym życiem. Lecz życie seksualne nie jest już prywatną sprawą, ponieważ dotyczy przeżycia narodu. To jest różnica między zawładnięciem światem a samozniszczeniem. Naród z dużą ilością dzieci może zawładnąć światem. Naród czysty rasowo z niewielką ilością dzieci stoi już jedną nogą w grobie, za pięćdziesiąt lub sto lat nie będzie już istniał. Dlatego też wszyscy musimy zrozumieć, że nie możemy tej chorobie pozwolić rozwijać się w Niemczech i musimy ją zwalczać... To jest bardzo ważne, abyśmy ich wytępili, nie z zemsty, ale z konieczności życiowej". Heinrich Himmler

"Przeciwny naturze nierząd"

Gromadzeniem informacji o osobach podejrzewanych o utrzymywanie kontaktów homoseksualnych zajmowała się Centrala Rzeszy do Walki z Homoseksualizmem i Aborcją. Na jej czele stanął dobrze zapowiadający się oficer SS – Josef Meisinger, który kilka lat później zdobył przydomek "rzeźnik Warszawy" za okrucieństwo wobec ludności cywilnej w okupowanej Polsce, jakich dopuszczał się jako szef policji na dystrykt warszawski. Meisinger wykazywał się podobną okrutną gorliwością również na wcześniejszym stanowisku. Wkrótce po utworzeniu biura ruszyła fala zatrzymań i aresztowań – dokonywano ich na podstawie paragrafu 175 – przepisu karnego, który stał się symbolem prześladowań homoseksualistów w III Rzeszy. Wystarczył pocałunek, by trafić do więzienia lub obozu koncentracyjnego.

Paragraf 175. "Mężczyzna, który współżyje bądź dąży do współżycia z innym mężczyzną, podlega karze więzienia" / Źródło: USHMM

"Przeciwny naturze nierząd, do którego dochodzi pomiędzy osobami płci męskiej albo między człowiekiem a zwierzęciem, jest karany więzieniem z możliwością utraty praw obywatelskich" – brzmiał zapis paragrafu 175 z Kodeksu karnego ustanowionego w 1871 roku, po zjednoczeniu państw niemieckich i proklamowaniu II Rzeszy. Naziści w 1935 roku wprowadzili w nim zmianę, według której "mężczyzna, który współżyje bądź dąży do współżycia z innym mężczyzną, podlega karze więzienia", a "sąd w szczególnych przypadkach może odstąpić od wymierzenia kary osobie, która w chwili popełnienia przestępstwa nie ukończyła 21 lat".

Paragraf 175 stał się też coraz częściej stosowaną podstawą do zasądzania wyroków. W 1934 roku skazano na mocy tego przepisu 948 osób, podczas gdy rok później było to już 2106, a w roku 1936 – 5320. Kulminacja nastąpiła w 1938 roku, kiedy sądy wydały 8562 wyroki.

Najwięcej wyroków na mocy paragrafu 175 wydano w 1938 roku. Skazano wówczas ponad 8,5 tysiąca osób / Źródło: tvn24.pl

"Pobili nas na miazgę" – wspominał Friedrich-Paul von Groszheim z Lubeki, aresztowany w grupie 230 mężczyzn w wielkiej akcji Gestapo przeprowadzonej w styczniu 1937 roku. "Nie mogłem się położyć, całe plecy miałem pokrwawione. Bili tak długo, dopóki nie podałeś nazwisk kolejnych osób" – mówił.

Akcja prześladowań nabierała tempa. W czasie brutalnych przesłuchiwań śledczy wymuszali na więźniach informacje, kogo jeszcze powinni aresztować, w prasie publikowano apele namawiające do zgłaszania nieobyczajnych zachowań sąsiadów. Z tego między innymi powodu do obozu koncentracyjnego trafił zadenuncjowany przez gospodynię swojego przyjaciela Heinrich Erich Starke z Hamburga. Kobieta wpuściła go do mieszkania, zamknęła w pokoju i wezwała policję. Starke spędził trzy kolejne lata w więzieniu, zmarł w 1942 roku w obozie koncentracyjnym w Neuengamme.

Więźniowie obozu koncentracyjnego Sachsenhausen skazani na podstawie paragrafu 175. Na pasiakach mają naszyte duże różowe trójkąty / Źródło: Wikimedia Commons

Po krótkim pobycie w więzieniu do obozu koncentracyjnego trafił również Heinz Heger, czyli Josef Kohut. "Według niemieckiej poprawki do paragrafu 175 zostałem skazany przez sąd austriacki, za utrzymywanie współżycia seksualnego z osobą tej samej płci, na sześć miesięcy ciężkiego więzienia, dodatkowo zaostrzonego o jeden dzień głodówki w miesiącu" – wspominał i dodawał: "W dniu, w którym kończyła się moja półroczna kara i miałem wyjść na wolność, oznajmiono mi, że Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy zażądał dla mnie dalszego ograniczenia wolności – miałem zostać objęty aresztem ochronnym". Areszt ochronny, czyli Schutzhaft, polegał na dodatkowym bezterminowym zatrzymaniu skazanej osoby. Prawo takie wprowadzono w lutym 1933 roku, uzasadniając to koniecznością skorygowania "zbyt łagodnych" wyroków. W rzeczywistości stosowano je nagminnie, zwłaszcza wobec osób skazanych z paragrafu 175.

Tak właśnie w Auschwitz znalazł się Ernst Ellson, 36-latek z Düsseldorfu, skazany początkowo na cztery miesiące więzienia za uprawianie "przeciwnego naturze nierządu". Kiedy wychodził z więzienia, 23 marca 1941 roku, przy bramie czekał na niego gestapowiec z nakazem aresztowania prewencyjnego. "Zagraża egzystencji i bezpieczeństwu narodu i państwa, dlatego że czynił zboczony nierząd. (…) Należy się obawiać, że na wolności będzie kontynuować swoje szkodliwe dla zdrowia narodu postępowanie" – przeczytał Ellson na podsuniętym mu pod twarz dokumencie. Na dole widniał podpis: Reinhard Heydrich, szef Głównego Urzędu Bezpieczeństwa Rzeszy.

"Najbardziej wyklęci wśród wyklętych"

Ernst Ellson nie doczekał końca wojny, stracił życie w Auschwitz. Podobnie jak August Pfeiffer, który trafił do oświęcimskiego obozu 1 listopada 1941 roku i zmarł już 28 grudnia, a także jak wielu innych osadzonych w Auschwitz na podstawie paragrafu 175. Ich dokładna liczba nie jest znana. Szacuje się jednak, że przez obóz przeszło lub zginęło z nim około stu "różowych więźniów". Udało się ustalić nazwiska siedemdziesięciu siedmiu.

August Pfeiffer, więzień KL Auschwitz / Źródło: Auschwitz Memorial

"Auschwitz homoseksualistów" – tak mówiono z kolei o obozie koncentracyjnym Sachsenhausen. Skierowano tam około tysiąca więźniów skazanych z paragrafu 175. Wśród nich znalazł się również Josef Kohut. "Żydzi, homoseksualiści, Cyganie, czyli noszący żółte, różowe i brązowe symbole, byli więźniami najbardziej udręczonymi przez esesmanów i kapo" – wspominał w swojej książce. "Określano ich jako ludzkie śmiecie, które nie miały w ogóle prawa do życia na niemieckiej ziemi i miały zostać zniszczone. Takie były często i z upodobaniem powtarzane słowa komendanta obozu i jego dowodzących esesmanów. Najgorszym odpadem z tych 'śmieci' byliśmy my, mężczyźni z różowym trójkątem" – podkreślał.

Rudolf Höss, późniejszy komendant Auschwitz, kiedy służył w Sachsenhausen w załodze SS, zanotował w dzienniku: "Każdy z nich [homoseksualistów – przyp. red.] powinien stracić przyjaciela, czy to przez chorobę, czy przez nagłą śmierć. (…) Dla tych stworzeń w tych warunkach przyjaciel oznacza wszystko".

Więźniowie KL Sachsenhausen przy pracy / Źródło: akg-images/EAST NEWS Kohout wspominał, że homoseksualiści byli odizolowani od pozostałych osadzonych, a za zbliżanie się do innych baraków na odległość mniejszą niż pięć metrów więźniom z różowym trójkątem groziła surowa kara – bicie kijem na specjalnym "koźle". Co najmniej 15-20 uderzeń, po których wiele osób nie było już w stanie się podnieść. "Do naszego bloku nie mogli też wchodzić więźniowie oznaczeni innymi trójkątami. (…) Mieliśmy zostać odizolowani, skazani na to, żeby być najbardziej wyklętymi wśród wyklętych" – dodał.

Nawet nieregulaminowe spanie mogło skończyć się śmiercią. "Spać wolno było tylko w koszuli nocnej i z rękami na kocu, 'żebyście sobie sami nie robili dobrze, pedalskie bydło'" – cytował słowa Lagerfuehrera. Kto złamał ten nakaz, był wyciągany na zewnątrz i oblewany kilkoma kubłami lodowatej wody. A potem musiał stać tak przez ponad godzinę.

"Niewielu przetrwało tę procedurę, w najlepszym razie łapali zapalenie płuc, a kto jako homoseksualista był kierowany na rewir, najczęściej żywy stamtąd nie wychodził. Więźniowie z różowym trójkątem byli bowiem chętnie wykorzystywani do eksperymentów medycznych, a prowadzone na nas doświadczenia przeważnie kończyły się śmiercią. Dlatego bardzo się bałem, żeby nie naruszyć regulaminu" – przyznawał.

"Cóż ja takiego zrobiłem, bym miał tak ciężko za to pokutować? Czy byłem zboczeńcem albo zagrożeniem dla narodu? Pokochałem przyjaciela, mężczyznę – i nie był to młodociany, tylko 24-letni dorosły człowiek! Nie widziałem w tym niczego strasznego czy niemoralnego. Co to za świat i co to za ludzie, którzy decydują za dorosłego człowieka, kogo i jak wolno mu kochać?" Josef Kohout (Heinz Heger)

Eksperymenty medyczne, o których wspominał, to między innymi kastracja lub wstrzykiwanie testosteronu do jąder. Tak obozowi "lekarze" z SS sprawdzali, czy homoseksualistów można "wyleczyć".

Długie życie paragrafu 175

Spośród około tysiąca więźniów z różowym trójkątem z Sachsenhausen zginęło lub zmarło ponad sześciuset. Niezwykle trudno jest ocenić jednak, jaka była ogólna skala tak zwanego Homocaustu. Wiadomo, że na mocy paragrafu 175 skazano w nazistowskich Niemczech około 50 tysięcy osób, ale historycy są podzieleni co do liczby osób osadzonych w związku z tym w obozach koncentracyjnych. Przyjmuje się, że było ich od 5 tysięcy do 15 tysięcy. Prawdopodobnie życie straciła ponad połowa z nich.

Odtwarzaj 27.01.2020 | "Tak musi wyglądać piekło". Wspomnienia byłych więźniów Auschwitz / Wideo: Magda Łucyan/Fakty TVN

Co najgorsze w tej historii, to fakt, że problemy i prześladowania homoseksualistów nie skończyły się wraz z końcem wojny. Paragraf 175 obowiązywał w niezmienionej wersji niemal do końca lat sześćdziesiątych – do zalegalizowania kontaktów homoseksualnych zarówno przez Niemiecką Republikę Demokratyczną, jak i Republikę Federalną Niemiec. Został całkowicie zniesiony dopiero 11 czerwca 1994 roku. 1 sierpnia 2001 roku Niemcy zalegalizowały związki partnerskie tej samej płci, od 30 czerwca 2017 roku za naszą zachodnią granicą legalne są również małżeństwa homoseksualne.