Na bogatszych stołach wigilijnych często gościły ostrygi. Podobnie jak homary, ślimaki, żółwie czy bobrze ogony. Migdałowa albo zupa z konopi zamiast barszczu. Homar obok karpia i monstrualna strucla zamiast makowca. To nie awangarda, lecz potrawy uświęcone tradycją. O tym, jak zmieniało się świąteczne menu nad Wisłą, opowiada w rozmowie z Aleksandrem Przybylskim Łukasz Modelski, historyk i dziennikarz kulinarny.

Aleksander Przybylski: Czy gdyby autorka popularnych XIX-wiecznych książek kucharskich Lucyna Ćwierczakiewiczowa wychynęła w 2019 roku z jakiejś czasoprzestrzennej dziury i poszła w Warszawie na bazar, to dostałaby produkty potrzebne do zrobienia wymarzonej Wigilii?



Łukasz Modelski: Ćwierczakiewiczowa ugotowałaby znacznie więcej, niż by sobie mogła wymarzyć. Mamy wszystko, co by było jej potrzebne. Pytanie, czy zmieściłaby się w budżecie 5 złotych (śmiech). Jedna z jej książek nosiła tytuł "365 obiadów za 5 złotych". Może stać by ją było na śledzia. To zresztą zabawne koło. Śledź był jedyną rybą, na którą było stać najuboższych. Na stołach bogatych śledzia nie było, bo nie było takiej potrzeby. Nawet matiasów specjalnie nie sprowadzano, bo mieliśmy ciekawsze ryby. Teraz tak na to nie patrzymy i śledź jest pełnoprawnym składnikiem nawet sutej Wigilii. Satyryczna ilustracja z "Muchy". Wydanie wigilijne z roku 1878



Pytanie o Ćwierczakiewiczową to tak naprawdę pytanie o to, czy istnieje ponadczasowy kanon polskich potraw wigilijnych?



Gdyby to był program dla cudzoziemców i mielibyśmy obcokrajowcom opowiedzieć o polskich daniach wigilijnych, to tak. Wymieniłbym wtedy barszcz, grzybową, jakąś redakcję kapusty w paszteciku lub z grochem i rzecz jasna rybę oraz deser z makiem. Ale poważna odpowiedź brzmi - nie! To są bardzo różne tradycje i różne okresy, z których potrawy dołączały do naszych Wigilii. Kto dziś pamięta o linach i szczupakach? O rakach? O podawaniu ryb w formie pulpecików? Rybach gotowanych częściej niż smażonych? O zupie migdałowej, która była szalenie popularna i podawana na równi z barszczem?



Filantropka Helena Semadeni narzekała w 1896 roku w "Gazecie Kaliskiej", że w ochronkach nie podaje się zupy migdałowej na Wigilię. Dzieciom serwowano ersatz w postaci ryżu na mleku. Sam fakt, że migdałowa jest rozważana w kontekście kuchni ubogiej, świadczy o jej popularności.



Zupa migdałowa jest jeszcze dziś do spotkania na Pomorzu, czasem w Wielkopolsce. Myślę, że nie wytrzymała PRL-u. Migdał był towarem deficytowym, podobnie jak skórka pomarańczowa czy cytrynowa i cynamon, potrzebne niekiedy do jej wykończenia.



Zupa migdałowa



PRL to także dominacja karpia.



Tak, ale denerwuje mnie, gdy ktoś mówi, że karp na polskich stołach to jest rezultat tak zwanej "bitwy o handel" i pomysł Hilarego Minca. Karp w Polsce, ale też całej Europie, zawsze uchodził za delikates. W XVII wieku mieliśmy już trzy odmiany karpi dostępne w handlu. Dzięki zachowanej "Księdze szafarskiej dworu Jana III Sobieskiego" wiemy, że królowi i jego gościom w Wigilię Bożego Narodzenia 1692 roku podano siedem półmisków karpi, chociaż faktycznie dominowały szczupaki i łososie. Dziwią mnie głosy, które wiążą komunizm z bagiennym smakiem karpia. Wie pan, jeśli ten karp ma sto lat, to może i jest mulisty. Ale nikt nam nie każe jeść stuletnich karpi. Komunizm nie tyle dał nam karpia, co zabrał inne gatunki ryb, bo ten karp się łatwiej hodował. Karp jest rybą obecną w Polsce powszechnie od średniowiecza. Cystersi maczali w tym palce, bo już w XII wieku zakładali pierwsze stawy hodowlane, zresztą niektóre istniejące do dzisiaj.



Ilustracja przedstawiająca karpia à la Matelot z książki kucharskiej Marii Ochorowicz-Monatowej. 1911 r.



No właśnie, czy słynny karp po żydowsku, czyli ryba faszerowana migdałami, rodzynkami i w słodkawej galarecie, jest faktycznie po żydowsku?



To jest karp po polsku, na co mamy zresztą mocne papiery. To danie opisał w 1682 roku Stanisław Czerniecki w sławnym "Compendium ferculorum", czyli pierwszej polskiej książce kucharskiej. Czerniecki był kucharzem Lubomirskich i nie ma wątpliwości, że karp w tym wydaniu lądował na magnackich stołach. Pod koniec XVIII wieku ten przepis powoli zanika w polskiej kuchni dworskiej, ale trafia do kuchni żydowskiej. Niech on się nazywa karpiem po żydowsku, niech on się nawet nazywa gefilte fisz, ale źródłem jest danie opisane przez Czernieckiego w XVII wieku. Przechowali je polscy Żydzi i to jest piękne! Warto też pamiętać, że kiedyś sklepy żydowskie służyły chrześcijanom jak dzisiejsze stacje benzynowe i franczyzy. W Boże Narodzenie można było w żydowskich sklepach kupić na przykład świeże bułki. To była wspaniała sytuacja, zwłaszcza w okolicach kresowych, kiedy mieszkali koło siebie wyznawcy trzech religii. Można było zawsze podskoczyć po artykuły pierwszej potrzeby, bo każdy handel otwarty był w inne dni.

Odtwarzaj Historyk: Wigilie polskie to nie tylko barszcz i śledzie / Wideo: tvn24

Satyryczna gazeta "Mucha" radzi mężom w dzień Wigilii "wyjść z domu bardzo rano, bo żona może sobie przypomnieć o jakim sprawunku i może wydusić kilka rubelków przeznaczonych do handelku na śledzie". Wyjaśnijmy, jaki był przed stu i więcej laty udział tak zwanych "handelków" oraz restauracji w wigilijnym menu Polaków.



Nie każdy miał w domu kucharkę, nie każdy też miał tyle miejsca, żeby gotować liczne dania wymagane w czasie świąt. "Handelki", zlokalizowane na tyłach sklepów, były miejscem, gdzie jadało się śniadanie, gdzie jadało się obiad, a wieczorem wpadało na przekąskę i kielicha. "Handelki" wreszcie były miejscem dostarczającym jedzenie na wynos. Restauracje, zwłaszcza w Królestwie Polskim, przyjmowały obstalunki, czyli zamówienia na gotowe potrawy. Dla przykładu w 1834 roku w restauracji Majewskiego przy ulicy Bednarskiej w Warszawie przygotowano dla gości Wigilię złożoną kolejno z zupy rybnej, grzybowej, piwnej, winnej, migdałowej i barszczu z wędzonym śledziem. Z ryb wydawano szczupaka na biało, na żółto i nadziewanego, sandacza w kaparowym sosie i jajach, karpia na szaro z winem czerwonym, węgorza po tatarsku, liny, karasie i okonie smażone z kapustą. Ponadto kulebiak z rybą, kotlety rybne, a nawet sztokfisza. Na deser pierożki z powidłami, kutię włoską i kluski z makiem. Wszystko na miejscu albo na wynos.



Czyli jeśli ktoś zamawia na Wigilię pierogi z cateringu i myśli, że jego prababcia przewraca się w grobie, to nie powinien się przejmować, bo ona robiła tak samo?



Jeśli była mieszczką albo szlachcianką, to pewnie tak. Czyż to nie wspaniałe? (śmiech)



Reklamy z XIX wiecznej prasy warszawskiej. Okres Świąt był czasem żniw dla restauratorów i sprzedawców importowanych produktów spożywczych

Reklamy z XIX wiecznej prasy warszawskiej. Okres Świąt był czasem żniw dla restauratorów i sprzedawców importowanych produktów spożywczych

Nie wszyscy mieli tyle szczęścia. W 1911 roku w Warszawie instytucje dobroczynne wydały 13.200 darmowych obiadów wigilijnych. Jak na niecałe 800 tysięcy mieszkańców to sporo. Takie charytatywne wieczerze towarzyszą nam do dziś. Ich menu czegoś nas uczy?



Może być dobrym przyczynkiem do poszukiwania tego mitycznego kanonu. Zawsze tak jest przy programach minimum, że zostaje to, co najważniejsze. Więc zawsze znajdziemy tam barszcz, jakąś rybę, kompot z suszu. Ale ciekawe, że do połowy XIX wieku dla ubogich nie przewidywano na święta szczególnego menu, lecz menu obfite. Podawano krupnik i zupę rumfordzką. Ta ostatnia to bazowe danie wszelkich akcji charytatywnych na świecie. Wymyślił ją hrabia Rumford, który walczył z ubóstwem poprzez racjonalizacje, takie jak wydajne piece, nowe wzory ciepłych tkanin i właśnie kaloryczne jedzenie. Według jego pomysłu zupa gotowana była na kościach, skórach i odpadkach. Zagęszczano ją kaszą i sezonowymi warzywami. Podawanie zupy rumfordzkiej na Wigilię wskazuje, że ci ludzie byli naprawdę śmiertelnie głodni.



Wigilia dla dzieci bezrobotnych w Krakowie. 1932 rok. NAC.png



Można zaryzykować tezę, że dzisiejszy standard wigilijny jest wypadkową tradycji dworskiej, chłopskiej i mieszczańskiej?



Tak, to menu postklasowe. To, co mamy na stole, jest odbiciem przeszłości i jest to wyraźnie przeszłość chłopska. Szczególnie nie powinno to dziwić. Po wojnie powstał przecież "nowy naród", od nowa definiowany. Tyleż jest w nim ze starań partii komunistycznej, co prymasa Wyszyńskiego. Po 1945 roku stworzono nowy typ Polaka, wyposażonego w nowe zaplecze historyczne, nowy zestaw odwołań, często nową bazę tożsamości. I komuniści, i prymas, choć z różnych przyczyn, dowartościowali wieś. Dwór zniknął, podobnie jak jego mieszkańcy i jego menu. A kuchnia mieszczańska? Nie przetrwała pierwszych dekad komunizmu. Jeśli w okresie międzywojennym za skromną przystawkę wigilijną w domu mieszczańskim uchodziła bruschetta z konserwowanymi pomidorami i parmezanem, to po wojnie stała się luksusem i aberracją, bo nie było parmezanu. W moim przekonaniu dzisiejsza Wigilia to wzbogacone menu chłopskie z całym swoim imaginarium. Mamy więc sianko, zwierzęta mówiące ludzkim głosem, pierwszą gwiazdkę, łuskę karpia w portfelu, określoną liczbę potraw i tak dalej. Plus jakieś stłumione doszczętnie echa pamięci innych ryb i dań.



Rysunek Franciszka Kostrzewskiego przedstawiający połów ryb na Wigilię. Czasopismo "Kłosy". Wydanie świątecznie z roku 1881 / Źródło: Polona.pl

A jak ten "chłopski standard wigilijny" wyglądał jeszcze sto lat temu?



Wigilia jest ostatnim dniem postu adwentowego. Warto zdać sobie sprawę, że to bardzo ciężki post, w dodatku zimowy, pozbawiony wielu produktów, dostępnych latem. Kuchnia chłopska jest kuchnią ubogą, właściwie wolną od mięsa i ryb. Wieczerza wigilijna to najbardziej uroczysta chłopska kolacja w roku. Oszczędzano na nią, starano się pozwolić sobie na coś więcej niż na solonego śledzia. Jednak ryba była rarytasem. Podstawą chłopskiej diety było ziarno pod różnymi postaciami i najtańsze warzywa. Źródło kapusty z grochem, postnego bigosu, klusek z makiem, kutii, różnych innych redakcji dań z pszenicy, siemienia lnianego czy konopnego jest tu oczywiste. Nawet dzisiejsze postne paszteciki nawiązują do tej tradycji. Na dworskim, a nawet na mieszczańskim stole, również pojawiały się paszteciki, ale z ryby. W różnych regionach Polski podawało się różną liczbę obowiązkowych potraw. Mogło ich być pięć, siedem, dziewięć albo dwanaście. Zawsze jednak liczono nie tyle dania, co składniki. W tym sensie na przykład kisiel owsiany z sokiem żurawinowym i groch z kapustą to były już cztery, a nie dwie pozycje. To pokazuje, że jadano dużo, ale jakościowo skromnie.



Kurpiowska rodzina Konopków podczas Wigilii w Tatarach. Druga połowa lat 40. / Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Kiedy przeglądamy stare książki kucharskie, to znajdziemy pod hasłem "wety wigilijne" wiele przepisów na budyń migdałowy z szodonem, galaretkę maraskinową, kisielek czekoladowy czy wafle rodzynkowe z maderą. Świąteczne słodkości to nie tylko makowiec?



Oczywiście makowiec i liczne wariacje na temat maku w kontekście deserów to jest bardzo polska tradycja. Ale mało kto wie, że na początku XVIII wieku na Boże Narodzenie Polacy zajadali się struclą. Nawet ubodzy ciułali tymfy, żeby ją sobie kupić. Przy czym nie była ona wigilijna, tylko wyraźnie bożonarodzeniowa, bo ciasto z pszennej mąki wzbogacano jajami, masłem i mlekiem. W środku były rodzynki i migdały. Handlarz winami Kasper Janicki zanotował w raptularzu, że w Wigilię Bożego Narodzenia roku 1732 piekarz Szyler posłał do marszałka królewskiego pana von Kropnitz struclę na dwa metry długą. Piekarczykowie nieśli ją z trudem niby cielaka. Ta strucla ma zapewne saksoński rodowód i przybyła nad Wisłę z dynastią Wettynów. Pierniki i marcepany też mają... krzyżackie pochodzenie (śmiech). Zwłaszcza tymi drugimi zajadano się refektarzu Wielkiego Mistrza w Malborku. Ale przez wieki tak zrosły się z polską tradycją kulinarną, że z czystym sumieniem możemy o nich powiedzieć, iż są słodkościami arcypolskimi. W ogóle kuchnia polska to kuchnia przypraw. Często takich, które nawet przykrywają smak samego produktu. Spotkanie z egzotyczną przyprawą w okresie świąt Bożego Narodzenia jest czymś jak najbardziej wskazanym.



Pierniki poznańskie kryzysowe / Źródło: tvn24



Niedawno wydał pan w formie książkowej wybór rozmów z pana audycji "Droga przez mąkę". Pomiędzy setkami arcyciekawych wątków są dwa wigilijne, które choć nie dotyczą Polski, to paradoksalnie mówią nam dużo o naszych zwyczajach.



Pierwszy taki wątek dotyczy "Klubu Pickwicka" Charlesa Dickensa. Pan Pickwick i jego służący Sam Weller jadą z wizytą na święta Bożego Narodzenia, wioząc ogromny kosz ostryg i wielkiego szczupaka. I w sumie świetnie by się odnaleźli nie tylko w angielskim "manor", ale też w polskim dworze. W czasach wiktoriańskich ostrygi były powszechnie spożywane w całej Europie. Często gościły na stołach wigilijnych w Polsce. Mamy wiele relacji i przepisów na te mięczaki w świątecznym wydaniu, podobnie jak na homary i ślimaki.



Na wigilijnym stole?



Czemu nie? Są w końcu postne. Mamy przesłanki, że ślimaki jadano w Polsce już w średniowieczu. Przepisy na ślimaki i ostrygi obecne są u wspomnianego Czernieckiego w 1682 roku. W o sto lat młodszej książce kucharskiej Wojciecha Wielądki, oczywiście też, i to wraz z żabami. Jędrzej Kitowicz w "Opisie obyczajów za panowania Augusta III" wspomina bez wielkiego zdziwienia o ostrygach na stołach szlacheckich. Na dworze Karola Radziwiłła były powszechne. W wieku XIX ślimaki nie znikają, przeciwnie, można je kupić na miejskich targach. Tymczasem na stół mieszczański docierają ostrygi. Sprowadzają je, głównie z Holandii, importerzy wina. Wprawdzie warszawskie fabryki platerów produkują sztućce do ostryg, ale skorupiak ten źle się kojarzy naszym poetom. Jest daniem "antyrodzimym", snobistycznym, niepolskim. Konsumentów ostryg wyśmiewa literatura romantyczna, jednak docenia epoka następna. U Prusa, w "Lalce", są symbolem nowoczesnego kosmopolityzmu. Koniec wieku XIX to ostrygowa obfitość. Było ich dość dużo, w dodatku nie były szczególnie kosztowne.



A co ze wspomnianym szczupakiem ?



To jest świetne, bo w oryginale u Dickensa występuje dorsz. W polskim przekładzie zamieniony został na szczupaka. Dlaczego? Bo polski czytelnik kojarzył te rybę niejako automatycznie z Wigilią. To była ryba, obok lina, sandacza oraz okonia z siekanymi jajami, chyba najczęściej podawana w Boże Narodzenie. Często w szalenie efektowny sposób. Sięgnijmy znów do Czernieckiego i jego "szczuki jednej całkiem nierozdzielnej", czyli szczupaka smażonego od głowy, pieczonego w środku i duszonego przy ogonie. To jest ta sama popisowa ryba, którą Wojski raczy gości w "Panu Tadeuszu". Drugi trop pochodzi od zapomnianego dziś pisarza Alphonse Daudeta, który nabył stary młyn w Prowansji i napisał tam zbiór opowiadań pod tytułem "Listy z mojego młyna". W jednym z nich mamy opis pysznych Wigilii francuskich, odbywających się późno w nocy i jakże mięsnych! Na stół markiza wjeżdżają na przykład truflowane indyczki. Miejscowy proboszcz zaproszony na ucztę tak się spieszy, że niedbale odprawia pasterkę. We Francji Boże Narodzenie jest jak karnawał. Świetnie oddał te atmosferę Puccini w drugim akcie "Cyganerii". Tymczasem w Polsce mamy raczej nabożne skupienie, które także odzwierciedla post.



Kuchmistrz statku m/s Batory Władysław Kanabus prezentuje kościół wykonany z piernika i migdałów. Wigilia 1937 roku / Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe



Ale nawet rozpustnych Francuzów potrafiło przerazić wielkie żarcie w polskich dworach. Literatka Eugenia Bocquel, która na początku XIX wieku trafiła z Francji do Krakowa, uznała, że tradycyjna polska Wigilia jest dziwna, bo wsadzamy siano pod obrus, jemy obrzydliwe rzeczy z maku i do tego obżeramy się na potęgę.



Wielu obcokrajowców przez stulecia zderzało się ze zjawiskiem leiunium Polonicum, czyli polskim postem, który jest postem obfitym. To jest post jakościowy, a nie ilościowy. Skoro nie można było jeść mięsa, ale można było jeść ryby, tośmy sobie wetowali i przyrządzaliśmy te ryby najlepiej jak się dało. I należy pamiętać, że pod pojęciem ryb będą też podchodzić ślimaki, żółwie czy bobrze ogony. Sądzę, że polski post to jest akurat coś, co ponad podziałami nas Polaków łączy. On utracił charakter religijny, bo przecież nawet episkopat od lat nie wymaga jego przestrzegania w Wigilię, ale nadal trwa obyczaj i przyzwyczajenie. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś na Wigilię podał schabowe. Pamiętam, kiedy rodzina mojego kolegi podawała na Wigilię jajka w majonezie i uchodziło to za wydarzenie komentowane latami (śmiech).



Odtwarzaj Historyk: ostrygi bardzo długo bywały na polskich stołach wigilijnych / Wideo: tvn24



Widzi pan zmiany w wigilijnym menu, które zaszły w ostatnich latach?



Gwarantuję panu, że w chwili gdy rozmawiamy, w jakiejś redakcji na drugim końcu Polski powstaje artykuł z nagłówkiem zakończonym pełnym zdziwienia pytajnikiem "Sushi na Wigilię?!". To jest jeden z dyżurnych tematów. Ale ja dostrzegam teraz neokonserwatyzm kulinarny. Młodzi ludzie często starają się gotować ultrakonserwatywne potrawy, w porównaniu z którymi kuchnia wigilijna ich rodziców wydaje się awangardowa. To w sumie też znak czasów, bo dzisiaj możemy znaleźć w internecie oryginalny przepis na rybę z XVII wieku i mamy wszystkie produkty potrzebne, by ją przyrządzić.



Pan za czymś tęskni? Ma na coś szczególnego w tym roku apetyt?



Ja jestem wigilijnym redukcjonistą. Dorastałem wśród mnóstwa wigilijnych dań i szczerze mówiąc te wszystkie kapuściano-grzybowe historie wspominam jako makabrę kulinarną. Dla mnie Wigilia jest okazją do szczególnej staranności w przyrządzaniu ryb. Na co dzień nie mam na to czasu, a tu mam czas i pretekst. Po drugie jest to jedyny moment w roku, kiedy piję kompot z suszu. Jestem głęboko przywiązany do tego smaku, bo to cudowny napój. I co roku gotując gar tego kompotu zadaję sobie pytanie, dlaczego robię to tak rzadko (śmiech).



To warto jeździć na Ukrainę, tam się go pije cały rok i to w lepszej, bo wytrawnej wersji.



Właśnie, skoro o importach ukraińskich mowa, to polecam każdemu zrobienie albo zamówienie pielmieni z farszem rybnym. Proszę pomyśleć o tym szlachetnym cieście i tym rosołku, który tam się gromadzi! Pierożki z gotowaną rybą to bardzo tradycyjny przepis. W ogóle przywróciłbym należne miejsce gotowaniu ryb. My tego nie robimy, bo zapomnieliśmy, bo boimy się rozgotowania. A to nie tylko zdrowsze, lecz także jak najbardziej zgodne z tradycją.



Sandacz opiekany



Może polski jadłospis wigilijny, choć zmienny i nieuchwytny, jest symbolem narodowym? Niczym husarskie skrzydła albo orzeł biały? Ja to widzę we wspomnieniach emigrantów, którzy tęsknią za smakami polskiej Wigilii. Dziennikarka Marion Stempowska wspomina Wigilię roku 1937 pod Buenos Aires. Podano barszcz czerwony z kartoflami i sardynki z zieloną sałatą oraz sosem vinegrette. To heroiczna próba rekonstrukcji polskich świąt, zważywszy na blisko 40-stopniowy upał.



U Wańkowicza w "Zielu na kraterze" znajdziemy paradny opis Wigilii dworskiej. Babka Wańkowiczowa nakazuje przyrządzać jakąś niby kutię, taką mamałygę z różnymi maczanymi bakaliami w półpłynnej konsystencji. Jest to tak obrzydliwe, że nikt tego nie bierze do ust. Je to tylko babka i także z obrzydzeniem! Ale je to w imię zachowania tradycji. Istnieje pokusa, żeby tworzyć kanony, ale nie wydaje mi się, żeby wigilijne menu to był zamknięty rozdział. Kuchnia jest przecież niezwykle dynamicznym zjawiskiem. Już w 1926 na łamach "Kuriera Wileńskiego" anonimowy autor pomstował: "W Warszawie znikły tradycyjne potrawy wilijne, zostały chyba tylko ryby - bo łamańce i śliżyki z makiem, zastąpiono kruchymi ciastkami. Kolacja wigilijna składa się z potraw dowolnych - figurują na niej kalafiory, szparagi i groszki z konserw, różne budynie, kremy i galarety, co właśnie pomysłowej gospodyni do głowy przyjdzie". Tak że tęsknota za smakami utraconymi towarzyszy nam od zawsze.



Ilustracja z satyrycznego magazynu "Kolce". Wigilia 1883 roku

Jak pan sobie wyobraża Wigilie za lat sto? W warstwie obyczaju, ale też w warstwie czysto kulinarnej?



Nie wyobrażam sobie. Myślę, że będą takie, jak opisuje je Michel Houllebecq w "Mapie i terytorium" – przypadkowe, niechciane, rodzinne spotkania będące echem jakiejś kompletnie niezrozumiałej, odległej tradycji plus imperatyw zjedzenia z tej okazji czegoś lepszego. "Przyszłość" nigdy jeszcze w historii nie nadchodziła tak szybko, tempo zmian nie było tak ogromne. Jedna rzecz może być jednak niezmienna – Wigilia ma szansę nadal być postna. Nie można wykluczyć, że za sto lat w ogóle nie będziemy jedli mięsa, choć nie z religijnych powodów.