Z krnąbrnych buntowników Polacy zmienili się w karny naród, przykładnie stosujący się do ograniczeń związanych z epidemią. Przestrzegamy, bo wiemy, że kiedy zachorujemy, to niekoniecznie możemy liczyć na skuteczną pomoc ze strony szpitali. Wiemy, że państwo może być niewydolne, więc musimy sami zadbać o siebie. Ale w którymś momencie będziemy mieli dość i wtedy może się zrobić niebezpiecznie – ostrzegają autorki badania o tym, jak Polacy postrzegają epidemię.

Psychologowie społeczni przyjrzeli się zachowaniom i przekonaniom Polaków w czasie pandemii. Sprawdzali m.in., jak stosujemy się do zaleceń WHO i jak oceniamy decyzje rządu związane z zagrożeniem koronawirusem. Analizowali też, czy wierzymy w fake newsy i teorie spiskowe oraz jak wygląda poziom naszych uprzedzeń wobec rożnych grup narodowych i zawodowych.

Okazało się, że wielu respondentów odczuwa lęki związane z pogorszeniem stanu zdrowia zarówno ich samych (58 procent), jak i swoich bliskich (78 procent). Co więcej, 71 procent Polaków obawia się pogorszenia własnej sytuacji materialnej. W efekcie większość Polaków (ponad 80 procent) stara się zachowywać zgodnie z wytycznymi WHO, prawdopodobnie dążąc do redukcji swoich lęków, wzmocnienia poczucia kontroli nad obecną sytuacją. Bardziej karne są kobiety niż mężczyźni.

Większość respondentów nie wierzy w fałszywe informacje pojawiające się w internecie na temat koronawirusa i nie podziela teorii spiskowych. Jednak równocześnie co trzeci z badanych uważa, że rząd intencjonalnie manipuluje przekazywanymi informacjami na temat COVID-19 oraz liczby osób zarażonych, zatajając pewne dane dla własnych korzyści.

I choć zdaniem 63 procent respondentów władze podjęły dobre kroki związane z pandemią, większość (prawie 80 procent) uważa, że zaplanowane na 10 maja wybory prezydenckie powinny zostać przełożone.







Rozmawiamy z autorkami badania "Koronawirus w Polsce: Perspektywa psychologii społecznej", przygotowanego przez Zespół Political Cognition Lab z Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze badanie przeprowadzono w dniach 20-23 marca, kolejne dwa powtarzano co tydzień. Posłużono się metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview). Pomiar został przeprowadzony na ogólnopolskiej, losowo-kwotowej próbie, gdzie kwoty są dobierane według reprezentacji w populacji dorosłych Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. W pierwszej fali udział wzięło 650 osób, w trzeciej – 483 osoby.

Justyna Suchecka, Szymon Jadczak: Jak się przeprowadza badanie, gdy społeczeństwo jest zamknięte?

Dr Marta Marchlewska, psycholog społeczna w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk: Internetowo. Badanie, które przeprowadziliśmy, zostało wykonane na ogólnopolskiej próbie Polaków. Wnioski wyciągnięte na jego pozwalają lepiej zrozumieć specyfikę polskiej populacji.

Z państwa badań wynika, że Polacy z krnąbrnych buntowników, pod wpływem koronawirusa, zamienili się w karny naród, przykładnie stosujący się do zaleceń WHO. Jakim cudem?

M.M.: To prawda, że w większości stosujemy się do zaleceń WHO, ale też nie można powiedzieć, że robią tak wszyscy. 20 procent Polaków przyznało, że korzystając z tego, iż na ulicach są pustki, chętnie wychodzi na spacery.

Wykorzystują fakt, że inni stosują się do zasad?

M.M.: Tak, mogą podejść na luzie do zaleceń związanych z koronawirusem, bo inni dbają o bezpieczeństwo za nich. My to nazywamy jazdą na gapę. Korzystamy z tego, że inni są posłuszni, a my możemy wyjść i realizować swoje plany. W dodatku, skoro na ulicach są pustki, to wszystko idzie szybciej i sprawniej.

Ale nie mają panie poczucia, że przy naszym narodowym charakterze te dane są jednak i tak dość pocieszające?

Dr Paulina Górska, psycholog, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Wydział Psychologii UW: Jest ten cały mit Polaków buntowników – znamy go z literatury, ale i z międzynarodowych badań, które pokazują, że jesteśmy kulturą raczej luźną niż sztywną. A to w kulturach sztywnych mocniej przestrzega się norm i zakazów. Kultury sztywne to między innymi te z Azji Wschodniej - Japończycy i Koreańczycy. To też trochę wyjaśnia, dlaczego w Korei Południowej tak szybko udało się okiełznać epidemię. Aspekt kulturowy okazał się ważny.Chciałam jednak zauważyć, że w kwestii przestrzegania reguł większość Polaków pokazuje raczej wysoki stopień cechy, którą w naukowej psychologii określa się jako "prawicowy autorytaryzm". A jego elementami są: posłuszeństwo wobec autorytetów, konwencjonalizm, czyli postępowanie zgodnie z normami wspólnoty, oraz agresja wobec tych, którzy nie przestrzegają norm. Chociażby z tego powodu, jeśli autorytet mówi: "zostań w domu", to w nim zostajemy.

M.M.: A autorytetem dla osób, które mają wysoki poziom prawicowego autorytaryzmu, jest przede wszystkim obecna władza.

P.G.: Kolejna rzecz, działająca na naszą korzyść, to fakt, że pod względem kontaktów społecznych bliżej jest nam do społeczeństw skandynawskich czy niemieckiego. W tym sensie, że nie mamy tylu kontaktów społecznych i nie spędzamy tyle czasu na zewnątrz, jak ma to miejsce w kulturach na południu Europy. Nawet ten dystans społeczny, który mamy wobec obcych osób, jest zdecydowanie większy niż w kulturze włoskiej czy hiszpańskiej, gdzie dotknięcie w trakcie rozmowy kogoś, kogo nie zna się zbyt dobrze, nie jest niczym niezwykłym. U nas taki gest byłby już interpretowany jako naruszenie granic.

Czy ta karność i inne zmiany, które w nas zachodzą, będą trwałe?

P.G.: Zgodnie z tym, co pisze Naomi Klein w "Doktrynie szoku", zawsze po jakimś kryzysie pozostają regulacje wprowadzone przez rządzących, a sprzyjające korporacjom. Myślę, że po pandemii koronawirusa pozostanie nie tylko to, co wprowadziły władze, na przykład większa inwigilacja obywateli, ale też może pozostać jakiś ślad psychologiczny.W swoim niedawnym artykule Krzysztof Pacewicz wyraził przypuszczenie, że przez jakiś czas po epidemii możemy bać się kontaktów bezpośrednich, na przykład seksualnych. O ile moim zdaniem ta tendencja wygaśnie z czasem, to sądzę, że będziemy bardziej uważać, w czyim towarzystwie przebywamy i zachowywać dystans, nawet kiedy nie będzie to już konieczne. Czy po epidemii będziemy nadal przestrzegać reguł, nawet tych niezwiązanych z koronawirusem? Prawicowy autorytaryzm i posłuszeństwo wobec nakazów wzrastają, jak pokazują wyniki badań psychologów społecznych, przeważnie w momentach zagrożenia.

A jak rozumieć to, że według waszych badań bardziej karne są kobiety, skoro z innych badań z kolei wiemy, że są mniej prawicowe?

P.G.: Myślę, że u kobiet to dbanie o zdrowie i przestrzeganie norm wynika z tego, że, w porównaniu do mężczyzn, one są bardziej na tym skupione na co dzień, więcej uwagi poświęcają swojemu zdrowiu. Natomiast wśród mężczyzn funkcjonuje przekonanie, że dbanie o zdrowie jest oznaką słabości. Im więcej zaryzykuję, na przykład wychodząc na zewnątrz, gdy nie powinno się tego robić, tym bardziej pokazuję, że jestem męski.

Czy coś dobrego może wyniknąć z tego kryzysu?

M.M.: Polacy na pewno bardzo zjednoczyli się w tym wszystkim. Mają poczucie, żeby trzeba wspólnie walczyć z koronawirusem, zostać w domu. Ta reakcja jest bardzo pozytywna.

P.G.: Jest poczucie wspólnoty losów, kiedy wielu ludzi dotykają te same negatywne warunki. Mam jednak wątpliwość, czy to nasze przestrzeganie zasad wynika z tego, że my dbamy o innych. Czy na przykład noszenie maseczek wynika z tego, że nie chcemy zarażać innych, tak jak mówiono nam na początku, czy też raczej dlatego, że sami nie chcemy się zarazić.

Wierzę, że to, co z nami zostanie po tym kryzysie, to będzie większy nacisk na rozbudowę usług publicznych. Będziemy się zgadzać, żeby być może wziąć od nas trochę więcej pieniędzy w podatkach, ale żeby usługi publiczne, jak służba zdrowia czy edukacja, nie były na poziomie niskim czy wręcz zawstydzająco niskim, a na jakimś średnim europejskim.

Piszą panie, że to przestrzeganie reguł pozwala nam redukować lęki.

M.M.: Myślę, że jednym z powodów tego, dlaczego przestrzegamy zasad samoizolacji, jest świadomość, że kiedy zachorujemy, to niekoniecznie możemy liczyć na dobrą pomoc ze strony szpitali. Wiemy, że państwo może być niewydolne, może nie spełnić swojej roli, więc musimy sami zadbać o siebie.

Co ciekawe, w policyjnych statystykach na razie nie widać wzrostu przemocy domowej. Chociaż ludzie z organizacji pozarządowych mają inne obserwacje - więcej jest choćby połączeń z telefonami zaufania, oferującymi pomoc psychologiczną.

P.G.: Uważam, że ta przemoc jest, bo sprzyjają warunki. Polacy w dużej części mieszkają w rodzinach wielopokoleniowych, na dosyć ograniczonej powierzchni, co sprzyja konfliktom. W zwykły dzień ludzie się rozchodzą i tego konfliktu nie ma. Napięcia pojawiają się, kiedy musimy ze sobą przebywać non stop. Wzrost przemocy domowej widać w innych państwach europejskich – na przykład w Wielkiej Brytanii wzrosła liczba kontaktów z telefonem zaufania. W naszych statystykach policyjnych może tego jeszcze nie odnotowano, może też nie odnotuje się wcale. W Polsce nie ma tradycji i normy raportowania przemocy domowej policji. Dużo łatwiej jest zwrócić się o pomoc psychologiczną niż zgłosić się na policję i założyć niebieską kartę, która zostawia ślad w papierach.

Czy w nastrojach społecznych widzimy zróżnicowanie ze względu na wiek?

P.G.: Jest tak, że osoby starsze mają większy lęk w związku z koronawirusem niż osoby młodsze, różnica ta nie jest jednak bardzo duża. Ale ciekawe jest zróżnicowanie w podejściu do epidemii i przestrzegania reguł wprowadzonych w związku z koronawirusem, jeśli spojrzymy na preferencje partyjne. Okazuje się, że wyborcy Konfederacji przestrzegają reguł w mniejszym stopniu niż elektorat pozostałych partii.

Ciekawie wygląda w waszych badaniach kwestia fake newsów. Wynika z nich, że jesteśmy dość dojrzałym i wyedukowanym społeczeństwem, oparliśmy się zalewowi fejków.

M.M.: Rzeczywiście, Polacy dość dobrze sobie poradzili z wykrywaniem tych nieprawdziwych wiadomości. Ale mam też wrażenie, że media bardzo się pilnują w tych czasach. Natomiast pamiętajmy o tym, że cały czas pojawiają się nowe fake newsy i trzeba nadążać z ich dementowaniem.

Mamy więcej wolnego czasu, poświęcamy go odbiorowi informacji, szukamy ich bardziej rozważnie.

M.M.: To prawda. Mamy większą determinację, żeby sprawdzić, co jest prawdą, a co jest fałszem, bo dotyczy to naszego zdrowia i życia. W przypadku innych fake newsów możemy być mniej zainteresowani tematem. Jeśli nie dotyczy nas samych, możemy łatwiej ulegać fake newsom, nie sprawdzać źródeł itd. A tu sami poszukujemy odpowiedzi, żeby wiedzieć, jak sobie z tą sytuacją poradzić.

Ale i tak 37 procent Polaków wierzy, że władza manipuluje informacjami dotyczącymi koronawirusa. 34 procent uważa, że władza ukrywa prawdziwe informacje. To dużo czy mało?

P.G.: Moim zdaniem sporo. Z tych teorii spiskowych, które sprawdzaliśmy, te były najpowszechniej podzielane.

Trochę nas przeraża, że co czwarty Polak myśli, iż koronawirus to spisek, by wyeliminować ze społeczeństwa najsłabszych i najstarszych.

M.M.: Teorie spiskowe zawsze służą wytłumaczeniu rzeczywistości – my w psychologii określamy je często "mapami znaczeniowymi", które w obliczu wieloznaczności poznawczej pozwalają lepiej zrozumieć otaczającą nas rzeczywistość. Jeśli dzieje się coś nagłego, a cały ten koronawirus jest przecież czymś niesamowitym dla naszych mózgów, próbujemy sobie z tym jakoś poradzić. Więc ludzie zadają pytania: Skąd to się wzięło? Dlaczego tak się dzieje? Przecież w życiu nic nie dzieje się przez przypadek. To jest chwytanie się pewnych wytłumaczeń, wyjaśnień, żeby po prostu zredukować poczucie niepewności.

Czy z waszych badań można wyciągać wnioski, jak ta sytuacja się rozwinie?

M.M.: Widzimy, że poparcie dla rządu spada. Pytanie też, czy Polacy wytrzymają w tym zamknięciu, izolacji. A jeśli tak, jakie to będzie miało skutki dla ich psychiki. Spodziewamy się, że wkrótce pojawi się wiele psychologicznych problemów, taki wpływ ma na ludzi siedzenie w samotności. Ale może się też okazać, że w pewnym momencie Polacy zaczną łamać te wszystkie zapisy i wtedy może się zrobić niebezpiecznie. Możemy spodziewać się bardzo różnych zachowań, choćby wzrostu przestępczości. To jest niemal pewne.

W państwa badaniach pojawia się kategoria obrzydzenia - mierzycie nią postawy wobec konkretnych grup. Dlaczego właśnie za pomocą takiej emocji?

P.G.: Obrzydzanie spełnia kilka funkcji jako emocja. W toku ewolucji rozwinęło się po to, by chronić ludzi przed patogenami. Dlatego logiczne jest, że będziemy odczuwać je względem osób, które cierpią na chorobę zakaźną. Inną funkcją obrzydzenia jest utrzymywanie spójności wspólnoty. Jest zatem odczuwane wobec osób, które nie przestrzegają reguł danej społeczności, zwłaszcza tych odnoszących się do moralności. Wreszcie obrzydzenie miało przyczyniać się do reprodukcji. Dlatego między innymi może być odczuwane wobec osób homoseksualnych, których seks nie wiąże się z płodzeniem dzieci.

Ale co Polakom zrobił Episkopat, że budzi obrzydzenie mniejsze tylko od rządu i osób łamiących zasady kwarantanny?

P.G.: W momencie przeprowadzania naszego badania rozstrzygało się, czy kościoły będą zamknięte i ile osób będzie mogło ewentualnie przychodzić na msze. Być może respondenci mieli wrażenie, że skoro Kościół pozwala na zbieranie się i nie stosuje się do zasady unikania kontaktów, to po prostu nie dba o dobro wiernych. Zaprzecza podstawowym wartościom, które powinien reprezentować, czyli dbałość o drugiego człowieka. Tutaj bym widziała wytłumaczenie tego wyniku.

Niemal tak samo zły wynik, jak Episkopat w państwa badaniu osiągnął rząd. Może Polakom te dwie instytucje już się zlały w jedno?

P.G.: Rzeczywiście, Kościół w Polsce bardzo się upolitycznił i wiedzą to chyba wszyscy. Jest kojarzony z jedną opcją polityczną, być może na swoją zgubę. W momencie, kiedy ta opcja osłabnie, to swoje wpływy straci też Kościół. Już w tej chwili jego wiarygodność jest poważnie nadszarpnięta, częściowo przez zespolenie z władzą. To się dokłada do innych procesów, na przykład modernizacji i postępującej sekularyzacji społeczeństwa.

M.M.: Problem z podjęciem decyzji, czy zamknąć kościoły, co z mszami, jaka liczba osób powinna w nich uczestniczyć, Polakom wydał się irracjonalny. Ludzie widzą, że to zachowanie jest narażeniem ich życia.Te wyniki są naprawdę interesujące. Rząd i Konferencja Episkopatu Polski uzyskują dużo gorsze wyniki niż powszechnie dyskryminowane grupy mniejszościowe w Polsce, jak osoby bezdomne czy homoseksualne. To jest bardzo ciekawy rezultat.

P.G.: Jeśli już jesteśmy przy tym wykresie z postawami wobec różnych grup, to tam widać, że grupą najbardziej nielubianą są osoby, które nie przestrzegają zasad mających ograniczyć epidemię. To też jest trochę dowód na ten autorytaryzm, o którym mówiliśmy. Osoby autorytarne są negatywnie nastawione do tych, którzy łamią zasady. Innym rysem autorytaryzmu jest preferencja dla silnych przywódców. A zatem, kiedy lider, w którego się wierzyło, w którym pokłada się nadzieje, nie działa w interesie całej grupy, okazuje się słaby, zawodzi, to spadek poparcia dla tego lidera następuje bardzo szybko. U osób autorytarnych jest wręcz skokowy.

M.M.: A osoby, które osiągają wysokie wyniki na skalach prawicowego autorytaryzmu, to między innymi wyborcy PiS.

Tymczasem aż 77 proc. Polaków chce przełożenia majowych wyborów prezydenckich.

M.M.: A partia rządząca prze do wyborów i nie bierze pod uwagę, że to może być duże zagrożenie dla ludzi. Pojawia się więc pytanie, jak społeczeństwo, które jednak przestrzega tych norm, będzie się zachowywać dalej. Bo widzimy, że normy zaczynają się ze sobą kłócić. Z jednej strony jest dbałość o siebie, są wprowadzane kolejne zakazy, żeby zostawać w domu, nie wychodzić, ograniczyć kontakty, nie gromadzić się itd. Super. Natomiast z drugiej strony: bierzmy udział w wyborach w czasie pandemii! Za wszelką cenę. Ten przekaz jest niespójny i myślę, że Polakom może się nie spodobać. I to już trochę widać w tych badaniach.

Jeśli Polacy czują, że zawodzą ich prezydent i premier, to rządzący mają poważne problemy…

P.G.: Myślę, że najbardziej zawodzi ich w tym momencie prezes. Dlatego że nawet kilka dni temu w Sejmie nie mówił o koronawirusie i tarczy antykryzysowej, tylko dowodził, że obecny skład Trybunału Konstytucyjnego jest pluralistyczny. I mówił o tym, czego to z tym Trybunałem nie robiła wcześniej PO, a to przecież działo się całe wieki temu!

Na dziś wybory mają zostać przeprowadzone w maju. Korespondencyjnie. Patrząc, że nie chce ich zdecydowana większość Polaków, to może być prawdziwe tąpnięcie dla notowań rządu.

M.M.: Dla osób badających mechanizmy psychologiczne, które stoją za poparciem dla pewnych partii czy przyjmowaniem poglądów politycznych, to jest niesamowite. Zachowanie PiS w tym momencie jest niespójne, a nawet sprzeczne z tym, czego oczekiwaliby ich wyborcy. Oni zazwyczaj osiągają wysokie wyniki na skalach potrzeby domknięcia poznawczego. Lubią jasne, przewidywalne sytuacje i świat, taki który można szybko zrozumieć. Tutaj pojawia się wątpliwość, czy rzeczywiście ten koronawirus jest tak groźny, skoro mamy głosować.

P.G.: Jeśli mówią nam, żeby głosować, a zagraża nam coś bardzo poważnego, to może oni chcą dla nas czegoś złego. Do takiego wniosku też można dojść. Albo uznamy, że ten koronawirus nie jest taki groźny, co raczej nie będzie miało miejsca, bo poziom lęku w związku z epidemią jest spory, albo dojdziemy do wniosku, że władze nie dbają o nas, tylko o swoje interesy.

Ale na razie jednak większość Polaków docenia władzę. 63 proc. badanych dobrze oceniło działania rządu w związku z epidemią.

M.M.: Pamiętajmy o tym, że badanie zostało przeprowadzone w dniach 20-23 marca, zaraz po ogłoszeniu epidemii. Wtedy ludzie prawdopodobnie sądzili, że wybory zostaną przełożone.

A wiemy, jak zmieniły się te wyniki w kolejnych tygodniach?

P.G.: Możemy porównać je do wyników z tego weekendu (4-5 kwietnia), które właśnie do nas trafiły. Jeśli pod uwagę weźmiemy wyłącznie osoby, które uczestniczyły we wszystkich dotychczasowych częściach naszego badania – w sumie 483 respondentów – to w pierwszym pomiarze w marcu zdecydowanie negatywnie działania rządu oceniało 7,2 procent, a teraz 17,3 procent. Ocen zdecydowanie pozytywnych było 18 procent, a jest 12,8. W sumie działania rządu, podjęte w związku z epidemią koronawirusa w okresie 20-23 marca, pozytywnie oceniało 63 procent respondentów. Teraz już tylko 45 procent.

Niemal 20 procent. Spotkały się panie z takim spadkiem w tak krótkim okresie?

P.G.: Nie. Te procesy zachodzą niezwykle szybko. Do tej pory za wyjątkowo szybką jak na proces społeczny uznawano zmianę postaw wobec uchodźców w 2015 roku. Ale tutaj to tempo jest ekspresowe. W momencie zagrożenia występuje efekt przesuwania się w stronę władzy, zbieranie się wokół niej, ale u nas chyba już przeszliśmy do fazy erozji poparcia.

Nad badaniem pracowali: Zuzanna Molenda, Marta Marchlewska, Paulina Górska, Piotr Michalski, Dagmara Szczepańska, Aleksandra Furman, Katarzyna Malinowska.