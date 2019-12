Nie weźmie nas ten wiatr

Podziel się



Babcia gotowała kapuśniak, dziadek kasował za parking. Ich dzieci i wnuki jeździły na nartach, Marysia jeszcze w ciąży i zaraz po urodzeniu bliźniąt. Józek smarował narty, Tadziu prowadził wyciąg. Śnieg był tajemnicą. Czekało się, aż spadnie i zaraz po szkole albo zamiast do niej szło się na Kaimówkę. Tej zimy Kaimówka nie ruszyła.

Ludzie zbiegli się z całego miasteczka, zjechali z okolicznych wsi. Potężna eksplozja wywołała przerażenie i ciekawość. Ziemia zadrżała i w pierwszym odruchu każdy pomyślał, że to jego dom się wali. W oddali zobaczyli dym.

- Pali się w Szczyrku na Kaimówce – dzwonili na 112. – Ulica? – pytał dyspozytor. Ulica? Tu nikt nie zna nazw ulic, place nazywają się od swoich właścicieli i wszyscy wiedzą, gdzie jest Kaimówka.

Ci, co zdążyli przed przyjazdem straży pożarnej i policji, dostali się na Kaimówkę ulicą Leszczynową. Inni wspięli się od tyłu na zbocze góry Skrzyczne, brnąc w świeżym śniegu z armatek. Była środa, 4 grudnia, a wyciąg na Kaimówce miał ruszyć w weekend. Przybyłowie i Zubkowie podeszli do swoich płotów, mieszkają najbliżej. – Płakałam – wspomina Helena Przybyła.

- Jest tam ktoś? Odezwijcie się! – krzyczała Elżbieta Kaim do ognia. Płonął dom, w którym mieszkał jej brat bliźniak Wojciech z żoną Anną i trójką małych dzieci, brat jej mamy Józef z żoną Jolantą, ich córka Katarzyna z ośmioletnim synem Szymonem.

Płonęło miejsce, gdzie przed chwilą stał dom. Dach trzykondygnacyjnego budynku wyleciał w powietrze i z powrotem spadł na wysokość metra, bo ściany rozsypały się. Płonęły gruzy i ziemia.

Ludzie stali w milczeniu. Ogień wznosił się na dziesięć metrów, żar i dym nie pozwalały podejść. Nic nie mogli zrobić. Modlili się, żeby w środku nikogo nie było.

Dzwonili do Wojtka, szukali samochodu Ani. Odbierali telefony z całej Polski od znajomych i turystów. - Żyjesz? To nie twój dom? To Kaimówka? – pytano, bo w mediach już pojawiły się relacje z katastrofy w Szczyrku.

Było po osiemnastej, kiedy wszyscy wracali z pracy do domu. Fatalna godzina.

Katarzyna wróciła później. Pracuje 15 kilometrów stąd, w domu dziecka w Bielsku-Białej. Policja nie wpuściła jej na Leszczynową. Zadzwoniła do koleżanki z sąsiedztwa, do mamy chłopca, u którego jej syn był tego wieczora. - Przyjdź, pomóż mi szukać Szymona - prosiła.

Rozpoczęła się akcja poszukiwawczo-ratownicza. Do rana strażacy wydobyli z tlącego się rumowiska osiem ciał.

Odtwarzaj Czterech dorosłych i czworo dzieci. Tragiczny bilans wybuchu gazu w Szczyrku / Wideo: Fakty w Południe

W głębi podwórza, kilka metrów od zgliszczy, ocalał stary, mały drewniany dom. Nie naruszył go wstrząs, dym ledwo osmolił. Wiatr przeniósł ogień na drugą stronę ulicy, zamieniając tuje w pochodnie.

Wyciąg

W drewnianym domu dawno temu mieszkali Anna i Stanisław Kaimowie. - Babka gotowała na piecu kapuśniak, częstowała boczkiem. Wszyscy się tam kotłowali. Częściej myśmy byli tam niż w domach ze swoimi żonami – wspomina Andrzej Gocman.

Wszyscy to znaczy turyści, narciarze amatorzy i sportowcy. Gocman z Andrzejem Bachledą-Curusiem, którzy prowadzili razem klub narciarski w Krakowie - dzisiaj Siepraw Ski, trener klasy mistrzowskiej narciarstwa alpejskiego Piotr Ilewicz.

- Działało Skrzyczne, ale Kaimówka była bardziej podręczna. To był matecznik. Mekka polskiego narciarstwa - mówi Gocman. Wspierał ją finansowo.

Anna, z domu Wieczorek, była rodowitą góralką, Stanisław pochodził ze Śląska i hodował gołębie.

- Babka zawsze mówiła: Kaim powiedział to, Kaim powiedział tamto. Nie mówiła "mąż" – wspomina Antoni Byrdy, burmistrz Szczyrku.

Mieli troje dzieci: Tadeusza, Józefa i Marię. W eksplozji domu zginie Józef (rocznik 1951) z żoną i wnukiem oraz syn Marii, Wojciech (rocznik 1980) z żoną i dziećmi.

Wszystkie dzieci Kaimów jeździły na nartach, w latach 60. i 70. zdobywały puchary świata w narciarstwie alpejskim.

Gocman: - Ja jestem rocznik 1953. Tadek jest ode mnie trochę starszy, Józek mniej więcej w moim wieku, a Marysia trzy lata młodsza. Byli w narodowej kadrze seniorów. W pierwszej trzydziestce na świecie. Tadek był doskonałym zjazdowcem. Jako jedyny gość wygrał zjazd z Jędrkiem Bachledą.

Maria jeździła na zawody jeszcze będąc w ciąży i kilka miesięcy po urodzeniu bliźniaków, Wojciecha i Elżbiety.

Józef w wieku 17 lat upadł na zakręcie, zjeżdżając ze Skrzycznego. Rozbił głowę i odtąd więcej nie założył nart.

W 1974 roku urodził mu się syn Bartek. - Zmarł w 1982. Miał wrodzoną wadę serca, zespół Fallota, przeszedł trzy operacje. Szybko się męczył, nie mógł biegać, mama nosiła go do szkoły. Bardzo się tym wtedy przejąłem. Miałem 22 lata i też chorowałem na serce. Ale mnie się udało – opowiada Byrdy.

Bartek żył osiem lat, tyle co Szymon, jedyny wnuk Józefa, który zginie 4 grudnia.

Józef i Jolanta z wnukiem Szymonem / Źródło: TVN 24 Katowice

Józef miał potem dwie córki, Patrycję i Katarzynę. Tadeusz – córkę Monikę, rówieśniczkę Bartka i syna Andrzeja, który urodził się w tym samym roku co bliźniaki Marii (1980). Wszystkie dzieci poszły w ślady rodziców, trenowały narciarstwo. Monika i Andrzej – także snowboard. Oboje zajmowali wysokie miejsca w mistrzostwach świata.

Kaimowie mieli ziemię na zboczu góry Skrzyczne, która wznosi się zaraz za podwórzem. Zachęcona przez nich Szkoła Sportów Zimowych, dzięki staraniom sześciokrotnej mistrzyni Polski juniorów w narciarstwie alpejskim Urszuli Śliwy-Gluzy, postawiła tam "wyrwirączkę", prosty wyciąg narciarski. Wystarczyło złapać się liny i wjeżdżało się na stok.

- To były takie czasy pokolenia z lat 60. i 70., kiedy dyrektor szkoły dbał o rozwój sportowy dzieci, czasy mojego dzieciństwa, a ja mam 56 lat. Wiele dzieci w Szczyrku zaczęło wtedy jeździć na nartach i odnosić sukcesy na zawodach - wspomina Byrdy.

Gocman: - Śnieg był wtedy tajemnicą. Czekało się, aż spadnie z nieba i szło się w górę z nartami na plecach.

- Koledzy zostawiali u mnie w domu narty i buty i po szkole szliśmy prosto na Kaimówkę. Albo rano zamiast do szkoły. Miała... wciąż ma bardzo dobre nachylenie do trenowania slalomu – opowiada Robert Zubek, lat 46, dzisiaj trener narciarski i ratownik wodny.

To najbliższy sąsiad Kaimów, syn instruktora narciarstwa. Na ich plac będą zwozić gruz, szukając ofiar eksplozji 4 grudnia. Sterta cegieł, fragmentów cementu i prętów leży tam do dzisiaj.

Robert jest o rok starszy od Bartka, pierwszego syna Józefa i od Moniki, córki Tadeusza. - To Marysia pierwsza postawiła mnie na nartach, jak miałem trzy lata. A do mojej mamy przychodziły dzieci Marysi, Ela i Lolo. Jak im mama kiedyś powiedziała, że bardziej kocha Elę, Lolo zniszczył jej kwiaty w ogródku – wspomina.

Lolo, czyli Wojtek. Bo jak Ela była mała, nie umiała powiedzieć Wojtek. Mówiła Lolo i tak już zostało.

W latach 90. Tadeusz postawił na stoku wyciąg z prawdziwego zdarzenia. Sam pracował przy budowie fundamentów. – Był to pierwszy oświetlony i sztucznie naśnieżany stok w Beskidach – mówi Zubek.

- Tadziu pozwalał nam stawiać z boku trasy tyczki i trenować slalom, dawał zniżki. Bo sportowcom trzeba pomagać, mawiał - opowiada Andrzej Gocman.

Na Kaimówce pojawiały się bliźniaczki Małgorzata i Dorota Tlałkówny, najbardziej utytułowane polskie alpejki. Tadeusz obok Andrzeja Kozaka był ich drugim trenerem. Bywała Jagna Marczułajtis, bo na Kaimówce odbywały się pierwsze w Polsce zawody ze snowboardu. – Nie umieli ostrzyć i smarować desek, Tadziu ich uczył. Jeździli w szerokich ubraniach, które furgotały na wietrze i tracili przez to sekundy. Na Kaimówce przechodziła wiedza od nart do desek – opowiada Gocman.

Maria też była trenerką narciarstwa i nauczycielką wychowania fizycznego. Ale w sezonie cała rodzina pracowała przy wyciągu.

Rządzili starzy Kaimowie i bywało, że się posprzeczali. Gocman: - Dziadek zbierał pieniądze za parkowanie. Parking był na ich placu.

- Myśmy się zastanawiali, skąd tylu ludzi na stoku, jak nie ma już biletów - wspomina Piotr Ilewicz. - Dziadek Kaim podbierał Tadziowi bilety z kasy i sprzedawał na parkingu za pół ceny. Tacy byli kolorowi.

Jolanta prowadziła bar Bartek, od imienia pierworodnego syna. Józef – serwis z wypożyczalnią nart. Jedni mówią: przestarzały, inni: warsztat z tradycjami. - Józef był złotą rączką. Jak ktoś wyrwał krawędź z narty albo ślizg, potrafił zrobić wstawki – mówi Zubek.

Był to pierwszy taki warsztat w Szczyrku i gdy ci z nowocześniejszych sobie nie radzili, przychodzili po ratunek do Józefa.

Gocman: - Siedział w tej swojej dziupli z narciarzami, smarował im te narty, reperował, widzę go tam jak żywego.

Warsztat mieścił się w piwnicy domu, który runął 4 grudnia. Sto par nart z butami i kijkami poszło z dymem.

Śmierć Kaimów przyszła zbyt szybko, w okolicznościach niespodziewanych / Źródło: Jakub Kaminski/East News

Ścieżka

Do drewnianego domu Anny i Stanisława Kaimów wiodła z głównej ulicy - Myśliwskiej - kręta ścieżka, a domy miały adresy przy Myśliwskiej. Między domami były pola i łąki. Szczyrkowianie żyli z narciarzy, bo prawdziwa zima trwała od grudnia do marca, i trochę z rolnictwa. Sadzili ziemniaki, siali pszenicę, hodowali zwierzęta. Kaimowie mieli krowę i świnie.

- Jak urządzali świniobicie, to pani Kaimowa dzieliła się ze wszystkimi dookoła. Chodziłem do niej po mleko i nie pamiętam, żebym kiedyś płacił. Moja mama była fryzjerką i obcinała pani Kaimowej włosy – opowiada Robert Zubek.

Przysługa za przysługę, taki był układ, kiedy jeszcze sąsiad znał sąsiada. Po katastrofie z 4 grudnia w Szczyrku sobie o tym przypomnieli. – Uszkodzono wodociąg i do dzisiaj nie mamy wody. Sąsiedzi zapraszają: przyjdźcie, wykąpiecie się. Ale ojciec nie chce. Nosi wodę ze stawu. Ma 80 lat i twierdzi, że jest twardy – mówi Zubek.

Jak Kaimowie w latach 70. stawiali ten dom, co właśnie runął, pierwszy dom murowany na placu, sąsiedzi po pracy i w soboty przychodzili z taczkami. Tadeusz i Józef pracowali potem na budowie u Zubków i Przybyłów.

Dom Kaimów, który runął i spłonął po wybuchu gazu / Źródło: google maps/ TVN 24 Katowice

- To był pierwszy w Szczyrku dom tyrolski, bardziej płaski, z szeroką strzechą wystającą poza mury, a nie strzelisty, typu zakopiańskiego. Kaimowie podpatrzyli takie w Alpach, jeżdżąc na zawody narciarskie – mówi Antoni Byrdy.

To miał być dom dla wszystkich dzieci Anny i Stanisława.

Krętą ścieżką prowadzono krowy i konie z pastwiska. Potem konie zaprzęgnięte do wozów, a po obu stronach rosły murowane domy. Ojciec burmistrza miał konia, woził ludziom węgiel i materiały budowlane. Ze ścieżki zrobiła się bita droga. W końcu pokryto ją asfaltem i nadano urzędową nazwę Leszczynowa.

Chociaż na zbocze wdzierają się apartamentowce, pozostała krótka, wąska, zamknięta górą Skrzyczne i położoną u jej podnóża Kaimówką. 4 grudnia wóz strażacki przeciśnie się nią z trudem.

Dom dzieci Kaimów z warsztatem Józefa w piwnicy stał tuż przy drodze i miał numer sześć. Tadeusz poszedł do wojska, jeździł na nartach w klubie wojskowym w Zakopanem, a gdy wrócił, w latach 90. postawił dla swojej rodziny trzeci dom na placu, z drugiej strony drewnianego domu rodzinnego. Każdy chciał iść na swoje, ale wszyscy zostali na kupie. Ostatnia, po drugiej stronie placu wybudowała się Maria. Z widokiem na dom numer sześć, w którym mieszkał jej syn Wojciech i wnuki, gdzie po katastrofie zostaną tylko schody.

Okolica Kaimówki gęstniała od domów, a dzieci biegały między placami i dlatego 4 grudnia pojawi się nadzieja, że w chwili eksplozji najmłodsze z Kaimów są u sąsiadów. Ale Szymon wrócił od kolegi, bo musiał odrabiać lekcje. Miał iść na trening narciarski, ale go odwołali. Marcelina z tatą Wojciechem miała iść na basen, ale zajęcia z pływania przesunęły się. Michalina wróciła z mamą Anną ze święta szkolnego, miały tylko coś zjeść i iść do kościoła.

- Mogło też być odwrotnie. U Kaimów mogły być dzieci od sąsiadów – mówi Robert Zubek.

Spotkał Wojciecha i Józefa na Leszczynowej o 17.40. Chwilę porozmawiali. Zubek spieszył się na trening. Józef kilka minut później dostrzegł na ulicy innego sąsiada i zawołał do siebie, bo tyle lat mieszkają obok, a jeszcze razem nie pili. Przyszedł też Tadeusz. Wypili w trójkę po jednym i Józef zaproponował "na drugą nóżkę". Ale sąsiad musiał iść, bo następnego dnia miał badanie krwi. Za pół godziny nastąpił wybuch.

Dzieci mogły być u babci Marysi. Chodziły do niej po szkole na obiad. W tym roku przeszła na emeryturę i cieszyła się, że wreszcie będzie miała czas dla wnuków.

Zubek widzi biały dom Marii ze swojego okna, stoi zaraz za jego płotem. - Ona tam teraz jest. Jeszcze z nią nie rozmawiałem ani z Tadkiem. Rozmawiałem przez telefon z jego córką, z Moniką i mówię: Monia, nie wiem, co powiedzieć - przyznaje.

Piotr Ilewicz: - Byłem w Szczyrku, chciałem podejść do Marysi, ale zawróciłem. Nie umiem tego ogarnąć.

Sen

- To są sierotki po Wojtusiu – mówi Andrzej Gocman o dzieciach, które trenują narciarstwo w Bukowinie Tatrzańskiej.

Obóz jego klubu rozpoczął się w sobotę, 7 grudnia, trzy dni po tragedii w Szczyrku. Wojciech Kaim miał tu być. Dzień w dzień z dziećmi na wyciągu przez dwa tygodnie, od rana do wieczora, a po kolacji przy książkach, żeby nie miały zaległości w szkole.

Uczył je od dawna, jeździł z nimi na lodowiec, bo jak dziecko marzy o karierze narciarskiej, nie może czekać na śnieg w Polsce, przynajmniej sześć dni w miesiącu musi być na nartach.

Gocman: - Niektóre nie przyjechały do Bukowiny. Trudno im zrozumieć to, co się stało w Szczyrku. Kochały Wojtusia. Takich ludzi do trenowania w Polsce jak on już nie ma. Bredzą, jakie stroje trzeba kupić, jakie narty, jakie smary. Dziecko zjedzie szybciej z prostej górki, jak ma narty posmarowane za 500 złotych. Ale jak coś nie wyjdzie, szuka winy w przygotowaniu zamiast w sobie. Dzieci są mądre, widzą, kto się na tym zna i czują, kto się nimi przejmuje, komu na nich zależy. A Wojtuś zatrzymał się, pogadał, pośmiał. Jak któremuś dziecku coś się stało, potrafił wziąć na plecy i zjechać z nim na dół siedemset metrów.

Był "kompletny". Miękki i silny. Nikomu nie odmawiał pomocy. I narty potrafił naostrzyć, i wyjazd na lodowiec zaplanować, trasę wywalczyć, wyznaczyć ją w terenie, ciężki sprzęt wnieść pod górę, dziury wywiercić pod linijkę i ustawić tyczki. Tytan pracy.

- Był moim trenerem przez rok, osiem lat starszy ode mnie. Miałem 14 lat i patrzyłem na niego jak na obrazek. Lolo jeździł jakby z zamkniętymi oczami, był przyklejony do stoku – opowiada Maciej Bydliński, rocznik 1988, wielokrotny mistrz Polski w narciarstwie alpejskim.

- Talent – mówi o Wojciechu Piotr Ilewicz, który trenował go od ósmego do 16. roku życia w kadrze narodowej juniorów. – Chodziliśmy na skocznię, bo nie było kasy na wyjazdy na lodowce. Wojtek skakał dalej niż skoczkowie. Odważny był.

Ale w latach 90., jak mówi Gocman, Polski Związek Narciarski przestał dotować narciarstwo alpejskie. To drogi sport w kraju bez śniegu, łatwiejsze są skoki.

- Dzisiaj musi się geniusz narodzić i równocześnie mieć bogatych rodziców, żeby zrobić wynik na skalę światową i przebić się do pierwszej pięćsetki narciarzy alpejskich na świecie – przyznaje Gocman.

Wojciech nie skończył studiów na Akademii Wychowania Fizycznego i zaczął jeździć do pracy w ogrodnictwie do Austrii. Nastąpił ciężki okres w jego życiu.

Robert Zubek podkreśla, że trudno wyżyć z trenowania narciarzy, utrzymać rodzinę. To trochę praca społeczna.

- Miał swoje za uszami. Ania go wyprowadziła na prostą, Wojtkowa żona. My tylko o nim, a ją trzeba wychwalać – podkreśla Ilewicz.

Anna była z Katowic, poznali się w klubie sportowym. Zajmowała się domem i dziećmi, najmłodszy Staś miał trzy lata. Dorabiała w kawiarni. – Na kremy, na fryzjera, żeby nie obciążać budżetu domowego – opowiada koleżanka Anny z pracy. – Przychodziła na zastępstwa. Też dlatego, żeby wyrwać się z domu. Dzwoniłam: Aniu, przyjdź, bo nie ma kto odebrać mi dziecka z przedszkola. Rzucała wszystko, paznokcie odrapane, włosy nie zrobione i stawała przed klientami w czapce, z uśmiechem. Taka była. Zawsze gotowa do pomocy.

Anna i Wojciech Kaimowie / Źródło: TN 24 Katowice

Gocman: - Wojtek, nawet jak wypił, to był miły. Tylko głupoty gadał. Ale od pięciu lat gorzały nie powąchał. Wziął się za siebie. Był z krwi i kości. Upadł i się podniósł.

Wyremontował drewniany dom po dziadkach – ten, którego nie ruszyła eksplozja. Syn Gocmana, architekt, wykonał projekt, resztę Wojciech robił własnymi rękami. Zdjął azbest z zewnątrz, w środku rozebrał piec węglowy, oczyścił drewno, wstawił nowe okna. Mieszkał z rodziną nadal u wujka Józefa, dom po dziadkach wynajmował turystom.

Planował rozwijać interes. Na ziemi, którą dostał po zmarłym ojcu, chciał postawić kolejne pensjonaty. Na ten sezon wypożyczył rozkładany bar, Gocman dał mu na to zaliczkę. Był dla niego trochę jak ojciec.

Maria sama ich wychowywała. Ojciec mieszkał w Szczyrku, ale zostawił ich, gdy mieli po dwa lata. Więcej myślała i mówiła o Wojtku niż o Eli, bo Lolo był rozrabiaką. "Uciekł spod topora" - jak mówi Ilewicz. Przeżył trzy wypadki samochodowe.

- Dostałem na komórkę wiadomość: Wojtek wzywa pomocy. Dzwonię, co się dzieje, okazało się, że ma taki program w telefonie i jego dzieci sobie robiły jaja. Miesiąc później była ta tragedia – opowiada Gocman. – Ja nie wierzę w przesądy i rzadko mi się coś śni, a dzień przed tym wszystkim miałem sen, że byłem z Wojtkiem w knajpie na przełęczy Col de l'Iseran we Francji. To stara drewniana chałupa z obrzydliwym sraczem, do którego szło się po schodach i deskach położonych na pustakach. Kiedyś jeździliśmy tam na narty na lodowiec. Sakramencko wiało w tym moim śnie, słyszałem to. Rozpiździ chałupę, myślałem. Trzymaj się Wojtek, mówię. A on: panie Andrzeju, nie weźmie nas ten wiatr.

Ilewicz: - 4 grudnia o 19.05 zadzwonił kolega i mówi: Kaimy wyleciały w powietrze. Dzwonię do Roberta Zubka - mówi. Nie dam rady gadać, ale tak pieprznęło, wszystko leży na ziemi i pali się. Zadzwoniłem do Andrzeja Gocmana.

Gocman: - Zadzwoniłem do Wojtka. Nie odebrał.

Gazociąg

Trwa śledztwo w sprawie przyczyn tragedii. Wiadomo, że 4 grudnia do wieczora na Leszczynowej w rejonie domu numer sześć trwały roboty ziemne i został uszkodzony gazociąg. Robotnicy widzieli eksplozję. Kładli kable z prądem do apartamentowca na zboczu Skrzycznego. Część ulicy rozkopali, dalej wiercili pod ziemią zdalnie sterowanym urządzeniem, bo jeden z mieszkańców nie zgodził się na wykop.

Jak doszło do tragedii w Szczyrku 4 grudnia? / Źródło: geoportal.gov.pl

Dwaj robotnicy z firmy z Bielska-Białej, którzy wykonywali przewiert oraz prezes firmy spod Szczyrku, która zleciła ten przewiert bielskiej firmie, usłyszeli zarzuty sprowadzenia pożaru i zawalenia się budynku, w wyniku czego śmierć poniosło osiem osób. Zostali aresztowani, grozi im do 12 lat więzienia.

Burmistrz Antoni Burdy mówił dziennikarzom, że nie zgadzał się na rozpoczęcie prac, dopóki wszyscy mieszkańcy Leszczynowej nie wyrażą na to zgody. Ciągle musi godzić sprzeczne interesy. Szczyrk jest wielkim placem budowy, co utrudnia życie miejscowym.

Rzecznik Polskiej Spółki Gazownictwa zapewniał, że jego przedsiębiorstwo nie zgadzało się na przewiert, bo tylko kopanie łopatą gwarantuje bezpieczeństwo. Przedstawicielka firmy, która wykonywała przewiert wskazała, że uzgodnienia i pozwolenia leżały po stronie zleceniodawcy, zaś prezes firmy, która ten przewiert zleciła, powiedział w radiu, że na takich głębokościach nie spotyka się rury z gazem.

Mieszkańcy Leszczynowej, sąsiedzi Kaimów, mówili burmistrzowi, że dostali drugie życie. Śledczy uznali, że prawdopodobieństwo eksplozji w innych domach było duże. Nie wiadomo jeszcze, jak gaz dostał się pod dom Kaimów i co spowodowało eksplozję.

Po tragedii szczyrkowianie masowo zamawiają przeglądy kominów i piecyków gazowych.

Śledczy opuścili Kaimówkę. Biegli ustalili tożsamość ofiar i prokuratura wydała zgodę na pochówek.

Na pogrzebie było półtora tysiąca ludzi / Źródło: Jakub Kaminski/East News

Pogrzeb

Na pogrzebie w czwartek 19 grudnia było półtora tysiąca ludzi. Grała góralska kapela, a urny nieśli strażacy. Obok urn ustawiono zdjęcia zmarłych. Kolorowe, o twarzach pogodnych.

Homilię wygłosił biskup diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger. Mówił, że cały czas w życiu na coś czekamy: na dziecko, potem dziecko czeka na szkołę, dorasta i czeka na dobrą pracę, a wymęczeni czekamy na emeryturę. - Charakterystyczne, że zawsze czekamy z nadzieją, która jest motorem napędowym, że to, co przed nami, będzie lepsze niż to, co teraz, a już na pewno od tego, co było w przeszłości. W konsekwencji wszyscy czekamy na moment śmierci, czy tego chcemy, czy nie. Z nadzieją, czy z lękiem? – pytał hierarcha.

Mówił, że śmierć Kaimów przyszła zbyt szybko, w okolicznościach niespodziewanych, co dowodzi, że ludzkie życie na ziemi jest niesamowicie kruche. - Byli w domu, tam, gdzie człowiek ma prawo czuć się bezpieczny, podczas prozaicznych działań.

Odtwarzaj Krewni, przyjaciele i mieszkańcy pożegnali ofiary tragedii w Szczyrku / Wideo: Fakty po południu

Burmistrz Szczyrku Antoni Byrdy zaapelował z ambony: - Nie osądzajmy, nie ferujmy wyroków, bądźmy oszczędni w słowach, bo słowa potrafią zabić. Dajmy czas tym, którzy mają wyjaśnić tę tragedię. Ta tragedia musi nas czegoś nauczyć, żeby ta ofiara nie poszła na marne. Powinniśmy zadać sobie pytanie, gdzie tak pędzimy. Wszystko na wczoraj, wszystko za późno. Trzeba pracować, rozwijać się, ale w harmonii, w symbiozie, nie kosztem drugiego człowieka, nie za wszelką cenę. Nic co materialne nie zabierzemy z tego świata. Otwórzmy się na rodzinę, na sąsiadów. Nawet jeśli jesteśmy silni i zdrowi, nie mamy pewności, że nic złego nas nie spotka. Cała nasza społeczność złączyła się w smutku. Oby to współczucie i ta chęć niesienia pomocy pozostała wśród nas.

Potem, poproszony przez najbliższych, burmistrz odczytał ich słowa pożegnania.

O Jolancie, że była gościnna. Że była "szaloną mamą, babcią i żoną" mimo śmierci swego syna Bartusia. Że była "mistrzynią sztuki kulinarnej", a jej słynne śledzie znali za granicą. Kochała kwiaty, psy i koty.

O Józku, że był hojny. "Z miłości był skoczkiem narciarskim, a z wyboru samozwańczym doktorem nart”. Prekursor warsztatów narciarskich w Szczyrku. W jego warsztacie, pierwszym w Szczyrku, tętniło życie towarzyskie.

O Szymonie, że był wybitnym uczniem, a pasjonowała go matematyka. Że marzenia o skoczni zamienił na piłkę nożną. Że tworzył z mamą duet muzyczny, pisali piosenki.

Szymek z kuzynami Miśką, Cysią i Stasiem już się szykowali na zabawę sylwestrową u babci Marysi i powitanie Nowego Roku na Kaimówce. Najbardziej lubili bawić się w wyjazd na wczasy. Pakowali się i podróżowali do sąsiedniego pokoju. Cysia, elegancka, zawsze z torebką, także na stoku.

O Stasiu, że "ledwo nauczył się chodzić i już szusował na nartach". Kiedyś zasnął w trakcie szusowania, w goglach i kasku i wpadł w ramiona ojca, Wojtka, który zwiózł go ze stoku.

Staś Kaim we wrześniu skończył trzy lata / Źródło: TVN 24 Katowice

O Ani, że była skromna. Raz wygrała walkę ze śmiercią. Na studiach zachorowała na nowotwór złośliwy i w czasie chemioterapii nie płakała z powodu bólu, ale z obawy, że nie będzie mogła mieć dzieci. Nie robiła szumu wokół siebie. Razem z mężem remontowała starą chałupę po dziadkach Wojtka, przerabiała stare meble, dekorowała wnętrza. I oznajmiła wszystkim, że "wychodzimy już na prostą".

O Wojtku, że był wymagający, ale wyrozumiały. Dzieci, które trenował, traktował jak własne. Zawsze nosił drugą parę rękawiczek, na wypadek gdyby komuś przemokły. Standardowym widokiem był Wojtek kucający przy małych narciarzach. Powtarzał: "dacie radę, było świetnie, tylko ręce do przodu, nie siedźcie na tyłach, jeszcze dwa zjazdy, zasłużyliście na niespodziankę, hura!".

Szczyrk zamarł na godzinę. Kondukt żałobny zablokował ruch na głównej drodze.

Kaimowie już od kilku lat nie prowadzili wyciągu, oddali go w dzierżawę. Tej zimy Kaimówka jeszcze nie ruszyła. Przygotowany śnieg stopniał, resztę porwał halny.

