- [Social media] to jest dla mnie jakieś piekło. Piekłem są dziewczyny, które robią zdjęcia w toalecie, w gaciach i staniku, i jeszcze w ciąży. Czemu ma to służyć? Próżności? Zarabianiu pieniędzy? Ciekawości? No to jeżeli tak, to idźmy już dalej: róbmy scenki z mężem w łóżku, bo to będzie prawdziwsze - mówi aktor Paweł Wilczak w cyklu "Opowiedz Marzenie".

Paweł Wilczak: Z reklamą jestem związany bardzo, bardzo wiele lat. W swoim życiorysie mam współpracę z agencją reklamową - byłem przed kamerą i za kamerą, i w biurze, i na korytarzach. Jestem bardzo związany z reklamą. Nie wstydzę się tego.

Paweł Wilczak: Nie rozumiem, dlaczego ktoś chce współpracować z kimś, kogo nie lubi. Mam ogromną nadzieję, że ze mną pracują ludzie, którzy mnie lubią.

Paweł Wilczak: [Social media] to jest dla mnie jakieś piekło.

