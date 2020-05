Podziel się



Co można zobaczyć bez wychodzenia z domu? Jak się okazuje, bardzo wiele. Muzea, centra naukowe i zabytki całego świata otworzyły się na wirtualne zwiedzanie. Tajemnicza piramida Cheopsa, znany na cały świat paryski Luwr, a może centrum naukowe NASA? W ten weekend nie musicie wybierać. Zapraszamy was na majówkowy "spacer" po najciekawszych wystawach online.

Od poniedziałku, 4 maja, w Polsce działalność mogą wznowić instytucje kultury, takie jak muzea, galerie sztuki, archiwa czy księgarnie. Zamknięte pozostają jednak granice. Jeśli brakuje wam podróży, tę tęsknotę pomoże wypełnić jedna z najciekawszych propozycji wirtualnego zwiedzania – piramida Cheopsa.

Piramida Cheopsa

Egipska budowla to jeden z najcenniejszych zabytków naszej cywilizacji. Piramida ma ponad 4,5 tysiąca lat, a wznoszono ją około 30 lat z polecenia - jak sama nazwa wskazuje - faraona Cheopsa.

Choć wirtualna wycieczka nie pozwala zobaczyć piramid od środka, sama budowla robi ogromne wrażenie. Możecie zobaczyć ją tutaj. Archeolodzy ustalili, że jest zbudowana z 2,3 miliona bloków skalnych ułożonych z niemałą precyzją. Każdy taki blok waży około 2,5 tony. W środku znajdziemy sieć korytarzy, szybów czy komór, które prowadzą do Wielkiej Galerii, u zwieńczenia której znajduje się słynna Komora Króla, zbudowana w całości z granitu. Tam zaś znajduje się słynny granitowy sarkofag. Nie znajdziemy w nim jednak mumii – jest pusty. Sarkofag nie ma też wieka, a zniszczenia wskazują, że prawdopodobnie został zrabowany.

Piramida Cheopsa wraz z piramidą Chefrena i piramidą Mykerinosa stanowią najokazalszy zespół piramid na świecie. W ich pobliżu znajduje się również Wielki Sfinks.

Jeśli interesują was niezwykłe budowle, wirtualnie możecie zobaczyć nie tylko piramidy – podobną wycieczkę oferuje także Taj Mahal, ikona indyjskiej kultury wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także buddyjska świątynia Kiyomizu-dera w Kioto, jeden z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Japonii. Z zewnątrz można obejrzeć także rzymskie Koloseum.

Piramidy w Gizie. Dobrze widać również Sfinksa / Fot. Great Piramid | Google Arts & Culture

Piramida Cheopsa z zewnątrz / Fot. Nina Aldin Thune | Wikipedia (CC BY SA 2.5)

Egipska budowla to jeden z najcenniejszych zabytków naszej cywilizacji / Fot. Great Piramid | Google Arts & Culture

Świątynia Kiyomizu-dera w Kioto. Widok z wirtualnego spaceru / Fot. Kiyomizu-dera | Google Arts & Culture

Świątynia Kiyomizu-dera w Kioto jesienią / Fot. Martin Falbisoner | Wikimedia Commons

Rzymskie Koloseum można zobaczyć od zewnątrz / Fot. Colosseum | Google Arts & Culture

Taj Mahal, ikona indyjskiej kultury wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO / Fot. Yann | Wikimedia Commons | Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Piramidy w Gizie. Dobrze widać również Sfinksa

Musée d'Orsay, Luwr i Wersal

Tych muzeów zapewne nie trzeba nikomu przedstawiać. Francuskie perły dziedzictwa kulturowego otworzyły swoje zasoby dla zwiedzających online. Musée d'Orsay rocznie odwiedza niemal cztery miliony osób. W paryskim muzeum znajdziemy głównie sztukę francuską z przełomu XIX I XX wieku, w tym dzieła takie jak "Śniadanie na trawie" czy "Olimpię" Edouarda Maneta, "Błękitne tancerki" i "Absynt" Edgara Degasa czy kilka obrazów Claude'a Moneta, w tym "Katedrę w Rouen" oraz "Camille na łożu śmierci". W kolekcji – choć nie był to malarz francuski - znajdziemy też znany autoportret Vincenta van Gogha. Musée d'Orsay ma największą kolekcję malarstwa impresjonistycznego oraz postimpresjonistycznego na świecie. Wycieczkę po tym niezwykłym miejscu możecie zrobić tutaj.

Musée d’Orsay. Po prawej obraz "Bertha Morisot z bukietem fiołków" Edouarda Maneta / Fot. Musée d’Orsay | Google Arts & Culture

Musée d’Orsay. W tle "Matka Whistlera" autorstwa Jamesa Whistlera / Fot. Musée d’Orsay | Google Arts & Culture

Musée d’Orsay. Kolekcja obrazów Degasa / Fot. Musée d’Orsay | Google Arts & Culture

Musée d’Orsay. Eksponaty można oglądać z daleka lub z bliska / Fot. Musée d’Orsay | Google Arts & Culture Musée d’Orsay. Po prawej obraz "Bertha Morisot z bukietem fiołków" Edouarda Maneta

Luwr był niegdyś rezydencją królów Francji. W 1793 roku został zamieniony w muzeum. Jego zbiory obejmują dzieła sztuki Zachodu od średniowiecza do 1848 roku, a także dział starożytnych cywilizacji i sztuki islamu. To z pewnością obowiązkowa pozycja na liście każdego miłośnika sztuki. Odwiedzając muzeum wirtualnie, nie musimy borykać się z długimi kolejkami, które - w czasach bez pandemii - ustawiają się przed Luwrem od samego rana. Nic dziwnego, wszak obejrzymy tam zarówno "Monę Lisę" Leonarda Da Vinci, "Wenus z Milo" (tak naprawdę "Afrodytę z Melos"), której powstanie datuje się na 130-100 r. p.n.e., hellenistyczną "Nike z Samotraki" z III lub II wieku p.n.e czy "Wolność wiodącą lud na barykady" Eugene'a Delacroix, obraz upamiętniający wydarzenia rewolucji lipcowej we Francji. Ciężko opisać mnogość zbiorów największego muzeum świata. Pod względem powierzchni – ponad sześciu hektarów – nie ma sobie równych. Pozostaje je zobaczyć – możecie to zrobić tutaj.

Wnętrze paryskiego Luwru / Fot. Jean-Christophe BENOIST | Wikimedia Commons

Wenus z Milo. Kolekcja paryskiego Luwru / Fot. louvre.fr

Luwr. Muzeum oferuje wycieczki online po wybranych salach / Fot. louvre.fr

Eugène Delacroix, "Wolność wiodąca lud na barykady". Luwr / Fot. louvre.fr

Luwr. Muzeum oferuje wycieczki online po wybranych salach / Fot. louvre.fr

Luwr nocą / Fot. Benh | Wikimedia Commons CC 3.0 Wnętrze paryskiego Luwru

Na przedmieściach Paryża mieści się jeden z najbardziej znanych pałaców na świecie – pałac królewski w Wersalu. Symbol francuskiego przepychu i władzy absolutnej zachwyca do dziś. Francuzi zawdzięczają go Ludwikowi XIV, który rozpoczął rozbudowę pałacu (wtedy jako zamek myśliwski dla swojego ojca Ludwika XIII) w 1661 roku. Ponad 20 lat później, w 1682 roku, Wersal stał się oficjalną siedzibą królów Francji. Mieszkali tam do 1789 roku, kiedy wybuchła rewolucja francuska. Wzburzony lud zgilotynował wtedy Ludwika XVI i jego żonę Marię Antoninę. Od 1833 roku pałac to Muzeum Historii Francji. Jadąc do Château de Versailles, warto zarezerwować cały dzień, bowiem poza słynną Galerią Zwierciadlaną, Salonem Herkulesa, gdzie zobaczymy niezwykłą "Apoteozę Herkulesa", czy salą ze znanym portretem "Króla Słońce", niezwykłą atrakcją pałacu są też jego ogrody. Wirtualnie możecie "przejść" przez najznamienitsze wnętrza Wersalu.

Pałac w Wersalu. Słynna Galeria Zwierciadlana / Fot. Château de Versailles | Google Arts & Culture

Pałac w Wersalu. Wnętrza pełne przepychu robią wrażenie do dziś / Fot. Château de Versailles | Google Arts & Culture

Muzeum van Gogha i Rijksmuseum

Do Amsterdamu dolecimy w niecałe dwie godziny. Tym razem możemy je jednak zaoszczędzić i zwiedzić jedne z najciekawszych muzeów Holandii bez wychodzenia z domu. Van Gogh Museum posiada największą kolekcję obrazów Vincenta van Gogha na świecie – to ponad 200 obrazów artysty, około 500 rysunków i kilkaset listów. Do najcenniejszych eksponatów muzeum należą "Jedzący kartofle", a także jeden z obrazów z serii słoneczników – "Martwa natura: wazon z piętnastoma słonecznikami". W muzeum znajdziemy też portret van Gogha namalowany przez Paula Gauguina, postimpresjonistę, prekursora syntetyzmu w malarstwie, a także obrazy wielu innych artystów. Po Van Gogh Museum możemy się "przejść", a także zobaczyć ponad cztery tysiące dzieł w jego bazie online.

Rijskmuseum to po niderlandzku "muzeum państwowe". Amsterdamskie muzeum może poszczycić się kolekcją ponad pięciu tysięcy obrazów malarstwa holenderskiego i światowego od XV do XIX wieku. Zobaczymy tu dzieła Johannesa Vermeera (m.in. "Mleczarkę", "Kobietę w błękitnej sukni"), Rembrandta van Rijna (m.in. "Straż nocną"), a także dzieła jego uczniów. Wirtualny spacer znajdziecie tutaj.

Johannes Vermeer "Mleczarka". Zbiory Rijksmuseum / Fot. Rijksmuseum | Google Arts & Culture

Rijksmuseum - hall główny / Fot. Rijksmuseum | Google Arts & Culture

Rijksmuseum. Wirtualny spacer / Fot. Rijksmuseum | Google Arts & Culture

Rijksmuseum. Jedna z sal, którą można zobaczyć spacerując online / Fot. Rijksmuseum | Google Arts & Culture

Autoportret w szarym kapeluszu. Vincent Van Gogh / Fot. Van Gogh Museum | Google Arts & Culture

Van Gogh Museum. Zwiedzanie online / Fot. Van Gogh Museum | Google Arts & Culture

Vincent van Gogh. Martwa natura: wazon z piętnastoma słonecznikami / Fot. Van Gogh Museum | Google Arts & Culture

Van Gogh Museum. Słynny autoportret malarza / Fot. Van Gogh Museum | Google Arts & Culture

Muzeum Narodowe w Warszawie i Centrum Nauki Kopernik

Czasami nie trzeba szukać daleko, by znaleźć. Wycieczkę online zrobimy również po warszawskim Muzeum Narodowym. Zbiory muzeum liczą około 830 tysięcy dzieł sztuki polskiej i światowej, od antyku do współczesności. W cyfrowej wersji możemy przeglądać malarstwo, rzeźbę, rysunki oraz ryciny, fotografie, numizmaty, a także przedmioty sztuki użytkowej czy wzornictwo. Niektóre sale są też dostępne w formie spaceru.

Choć wielu z nas ciężko wyobrazić sobie wirtualne zwiedzanie Centrum Nauki Kopernik, w którym większości eksponatów trzeba dotknąć czy zbadać ich działanie, jego pracownicy znaleźli kreatywny sposób na przeniesienie części zabawy do naszych domów. Na swoim kanale na YouTube proponują zwiedzanie centrum od kuchni czy pokazują proste doświadczenia chemiczne i fizyczne, opatrując całość hasztagiem #kopernikwdomu.

Poliptyk Grudziądzki. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie / Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Portret księcia Józefa Poniatowskiego. Zbiory Muzeum Narodowego w Warszawie / Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

Zydel z kompletu ze stołem. Wzornictwo w Muzeum Narodowym w Warszawie / Fot. Muzeum Narodowe w Warszawie

NASA: Langley Research Center oraz Glenn Research Center

A jeśli już o kosmosie i podróżach w kosmos mowa, to to zagadnienie również możemy zgłębiać w domowym zaciszu. Wszystko dzięki wirtualnej wycieczce po dwóch centrach nauki i rozwoju NASA. Langley Research Center powstało w 1917 roku i skupia się na badaniu oraz rozwoju aeronautyki, czyli nauki o lotnictwie, obejmującym między innymi konstrukcję statków powietrznych. Centrum Badawcze imienia Johna H. Glenna ma podobny profil, a w części dostępnej do zwiedzania możemy poznać historię NASA czy budowę Układu Słonecznego. Co ciekawe, aby zwiedzić obiekt, musimy być obywatelami Stanów Zjednoczonych. Warto więc wykorzystać tę okazję i zobaczyć obiekt wirtualnie. To prawdziwa uczta dla fanów techniki.

Langley Research Center z lotu ptaka / Fot. nasa.gov

Wejście do Langley Research Center / Fot. nasa.gov

Glenn Research Center. Spacer po hangarze / Fot. nasa.gov

Glenn Research Center. Spacer po hangarze / Fot. nasa.gov

Historia naturalna i brytyjska kolekcja mumii

Tych, którzy uwielbiają dinozaury, na pewno zainteresuje Narodowe Muzeum Historii Naturalnej w Waszyngtonie, części Smithsonian Institution, czyli największego na świecie kompleksu muzeów i ośrodków edukacyjno-badawczych. Ma on w swoich zbiorach ponad 145 milionów (tak, 145 milionów) okazów roślin, skamielin, minerałów, skał, meteorytów, ludzkich szczątków, a także artefaktów kulturowych. Jest też domem dla niemal dwustu naukowców historii naturalnej, zajmujących się badaniem historii i przyrody naszej planety. Wirtualna podróż to doskonała rozrywka dla całej rodziny. Zwiedzanie możemy zacząć od obejrzenia okazałego eksponatu słonia w głównym hallu. Dinozaury znajdziemy zaś po prawej stronie, w sali oznaczonej kolorem zielonym.

Podobne doświadczenie oferuje Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Londyński ośrodek ma w swojej kolekcji ponad 70 milionów eksponatów. Na szczególną uwagę zasługuje hall muzeum - od 1979 do stycznia 2017 znajdował się w nim słynny odlew szkieletu diplodoka, zwanego pieszczotliwie "Dippym". Dziś wisi tam szkielet płetwala błękitnego. Obie wersje hallu, a także wybrane sale możecie zobaczyć tutaj.

British Museum (lub Muzeum Brytyjskie) to z kolei jedno z największych na świecie muzeów historii starożytnej (choć nie tylko). Również znajdziemy je w Londynie. Muzeum powstało w 1753 roku, a w swoich zbiorach ma ponad siedem milionów eksponatów. Słynie przede wszystkim z kolekcji egipskich mumii. Ale nie tylko - zobaczymy tu między innymi Marmury Elgina, czyli zbiór starożytnych rzeźb z marmuru, wykonanych pod nadzorem Fidiasza i jego asystentów. Ich powstanie datuje się na lata 447-438 p.n.e. Rzeźby te były częścią Partenonu, słynnej świątyni na akropolu ateńskim wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Innym wartym uwagi eksponatem w zbiorach muzeum jest Kamień z Rosetty, którego odkrycie miało przełomowe znaczenie dla zrozumienia i odczytania hieroglifów egipskich. Tu znajdziecie wirtualną wycieczkę.

Marmury Elgina w British Museum / Fot. British Museum | Google Arts & Culture

British Museum. Spacer po starożytnej części wystawy / Fot. British Museum | Google Arts & Culture

British Museum. Widok na niezwykłe wnętrze muzeum / Fot. British Museum | Google Arts & Culture

British Museum. Słynna kolekcja mumii / Fot. British Museum | Google Arts & Culture

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Słynny dinozaur "Dippy" / Fot. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie | Google Arts & Culture

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Teraz w hallu wisi szkielet płetwala błękitnego / Fot. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie | Google Arts & Culture

Muzeum Historii Naturalnej w Londynie. Szkielety dinozaurów / Fot. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie | Google Arts & Culture

Smithsonian National Museum of Natural History, Waszyngton. Słoń w głównym hallu / Fot. Smithsonian National Museum of Natural History

Smithsonian National Museum of Natural History. Kości dinozaurów / Fot. Smithsonian National Museum of Natural History

Sztuka nowoczesna w nowoczesnym wydaniu

Sztuka XX i XXI wieku nierzadko wymaga komentarza, aby w pełni można było ją zrozumieć i docenić. Wobec braku "realnych" zwiedzających, francuskie Centre Pompidou organizuje zwiedzanie z przewodnikiem na swoim kanale na YouTube. Niestety, oprowadzanie jest w języku francuskim, ale centrum przygotowało angielskie napisy. Centre Pompidou ma w swoich zbiorach około 120 tysięcy dzieł, w tym twórczość Marcela Duchampa, Wassilego Kandinskiego czy Marca Chagalla. Podczas wirtualnego zwiedzania zostaniemy oprowadzeni między innymi po wystawie poświęconej Francisowi Baconowi.

Nowohuckie Centrum Kultury przygotowało zaś interaktywny spacer po galerii Zdzisława Beksińskiego. Online obejrzymy 50 obrazów jednego z najważniejszych artystów polskiej sztuki współczesnej.

Centre Pompidou. Oprowadzenie po wystawie poświęconej Baconowi / Fot. youtube.com/user/centrepompidou

Francis Bacon, autoportet (1969) / Fot. The Estate of Francis Bacon CC 3.0, DACS 2013

Wirtualne zwiedzanie Galerii Zdzisława Beksińskiego / Fot. Nowohuckie Centrum Kultury

Dalekie, nieznane, równie ciekawe. Frida Kahlo i sztuka nowoczesna w Korei

Muzeum Fridy Kahlo w Meksyku, znane też jako Niebieski Dom (hiszp. La Casa Azul), posiada w swoich zbiorach twórczość i osobiste rzeczy artystki. Frida Kahlo była meksykańską malarką, słynącą głównie z autoportretów. Jej styl bogaty jest w nawiązania do kultury meksykańskiej oraz indiańskiej, na jej obrazach znajdziemy elementy surrealizmu czy prymitywizmu w sztuce. Frida Kahlo uznawana jest również za jeden z symboli feminizmu. Tutaj możecie dowiedzieć się więcej o jej twórczości.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Korei oferuje zaś ponad siedem tysięcy eksponatów koreańskiej oraz światowej sztuki współczesnej. Znajdziemy tam prace XX-wiecznych artystów, takich jak Go Gui-dong, Park Su-geun czy Kim Whan-ki, ale i Jeffa Koonsa czy Andy'ego Warhola. Muzeum oferuje też wiele dzieł ostatnich lat, między innymi instalacji. Wirtualny spacer znajdziecie tutaj.

Muzeum Fridy Kahlo. Niebieski dom (La Casa Azul) / Fot. Frida Kahlo Museum | Google Arts & Culture

Muzeum Fridy Kahlo. W zbiorach znajdziemy twórczość i rzeczy osobiste artystki / Fot. Frida Kahlo Museum | Google Arts & Culture

Muzeum Fridy Kahlo. W zbiorach znajdziemy twórczość i rzeczy osobiste artystki / Fot. Frida Kahlo Museum | Google Arts & Culture

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Korei. Zwiedzimy je bez wychodzenia z domu / Fot. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Korei | Google Arts & Culture

Kim Whanki, bez tytułu / Fot. Bonnielou2013 | Wikimedia Commons, CC 2.0.

A wy? Gdzie się wybierzecie?