To nie tak miało wyglądać. Koronawirus miał ominąć Rosję, Władimir Putin miał zmienić pod siebie konstytucję, by lata pozostać u władzy a 9 maja zorganizować gigantyczną defiladę. Epidemia, a wraz z nią nadciągający kryzys gospodarczy, wymusiły jednak zmianę planów. Ostatnie dwadzieścia lat u władzy pokazały, że Putin zawsze z kryzysów wychodził obronną ręką. Czy i tym razem?

1 kwietnia Rosję obiegła wiadomość, i nie był to prima aprilis, że żołnierze ćwiczą przed defiladą zwycięstwa. 9 maja przypada w Rosji święto wszystkich świąt – Dzień Zwycięstwa nad Faszyzmem. Od czasu prezydentury Putina w każdą rocznicę "wyzwolenia Europy spod hitlerowskiego buta" – jak lubią powtarzać w Rosji – odbywa się defilada zwycięstwa. 75. rocznica powinna być zorganizowana z pompą, przy udziale liderów najważniejszych państw, jak Niemiec czy Francji.

Nie wiadomo, czy defilada odbędzie się planowo. Spekuluje się, że może odbyć się bez publiczności bądź zostać wręcz przełożona na jesień. 9 maja byłby wtedy świętem spędzanym w gronie rodzinnym – tak jak w latach powojennych, zanim propagandowa machina nie uczyniła dumy z pokonania Hitlera głównym budulcem tożsamościowym Rosjan od Kaliningradu po Władywostok.

Znawca rosyjskiej polityki Aleksander Baunow, ekspert moskiewskiego centrum Carnegie uważa, że Władimir Putin wytoczy najcięższe działa, by zdusić koronawirusa przed 9 maja. W tym też kontekście należy interpretować ogłoszony przez niego czas wolny od pracy do 30 kwietnia. – Święto zwycięstwa nad faszyzmem przypada w konkretny dzień i nie da się go przesunąć. A w świat nie może pójść przekaz, że Stalin pokonał nazizm, a Putin nie poradził sobie z "byle" wirusem – mówi Baunow w rozmowie z Magazynem TVN24.

Przemarsz żołnierzy przez Plac Czerwony 9 maja 2019 roku / Źródło: PAP/EPA

Powstrzymać epidemię

Rosja w pierwszej fazie epidemii błyskawicznie zareagowała na zagrożenie. 30 stycznia zamknięto granicę kraju z Chinami, 1 lutego zawieszono z nimi regularne połączenia lotnicze, a dwa dni później kolejowe. Gdy wydawało się, że sytuacja na wschodnim odcinku jest opanowana, zagrożenie przyszło z Zachodu.

Na początku marca zaczęły pojawiać się informacje o osobach zakażonych, przylatujących do Moskwy z zagranicy, w tym z Włoch. Tylko w styczniu i lutym moskiewskie lotnisko Szeremietiewo obsłużyło 6,5 miliona pasażerów. A to tylko jedno z trzech ogromnych lotnisk w stolicy Rosji. Te liczby pokazują skalę zagrożenia. Moskwa najszybciej podjęła walkę z epidemią. 5 marca, na mocy dekretu mera miasta Siergieja Sobianina, wprowadzono stan podwyższonej gotowości, uruchomiono infolinię, nakazano przeprowadzanie rutynowych badań lekarskich w domach pacjentów i zmuszono pracodawców do pomiarów temperatury u pracowników.

28 marca zamknięto centra handlowe, salony kosmetyczne i fryzjerskie, siłownie i kluby fitness, restauracje i bary, duże parki.

Puste centrum Moskwy / Źródło: PAP/EPA

Putin rządzi zdalnie

Władimir Putin włączył się aktywnie w walkę z koronawirusem 18 marca. Prezydent zaapelował do społeczeństwa, by nie lekceważyło zagrożenia oraz nie wierzyło fake newsom na temat rzekomej wysokiej liczby zmarłych i chorych na COVID-19. Jednocześnie poprosił, by odłożyć na bok słynne rosyjskie "jakoś to będzie" i wykazać się maksymalną odpowiedzialnością.

24 marca prezydent, ubrany od stóp do głów w kombinezon i maskę ochronną, odwiedził szpital zakaźny w Moskwie. Rosyjski przywódca, zanim założył kombinezon, podawał dłoń Denisowi Procence, dyrektorowi szpitala. Tydzień później okazało się, że Procenko ma koronawirusa. Putin kilkakrotnie poddał się kontroli na obecność wirusa SARS CoV-2. Zakażenia nie wykryto – tak przynajmniej zapewnia Kreml. Po wizycie w szpitalu przeszedł na pracę zdalną. Tłumaczono to dbałością o zdrowie głowy państwa.

Odtwarzaj Rosja walczy z koronawirusem / Wideo: Reuters

25 marca Putin wystąpił z pierwszym orędziem do narodu w sprawie COVID-19. Apelował o dołożenie wszelkich starań, aby koronawirus się nie rozprzestrzeniał. Zwracał się szczególnie do osób starszych, najbardziej zagrożonych wirusem. - Widzimy, jak ostro rozwija się sytuacja z pandemią koronawirusa na świecie. W wielu krajach rośnie liczba chorych. Jest niezwykle ważne, by zażegnać ryzyko szybkiego rozprzestrzeniania się wirusa – powiedział. Ogłosił, że w dniach od 28 marca do 5 kwietnia Rosjanie nie pójdą do pracy, ale wynagrodzenie otrzymają.

Odtwarzaj Przeniesione ogólnokrajowe głosowanie w Rosji / Wideo: tvn24

2 kwietnia, w kolejnym orędziu, Putin ogłosił, że tydzień wolny od pracy zamienia się w miesiąc. Zaznaczył, że pensje zostaną zachowane. Do 30 kwietnia Rosjanie "zarabiają", nie pracując. W ten sposób rosyjski przywódca chce zatrzymać rozprzestrzenianie się wirusa po Rosji.

– Szczyt epidemii na świecie nie został osiągnięty, również w naszym kraju – stwierdził rosyjski prezydent. Nie poinformował, jakie dalsze kroki będzie podejmował rząd, by zminimalizować zagrożenie. Na razie w scentralizowanym kraju lokalne władze otrzymują większe uprawnienia, by skuteczniej walczyć z wirusem SARS CoV-2 w miejscach najbardziej zagrożonych epidemią.

W momencie wygłaszania orędzia w Rosji było ponad 3548 chorych na COVID-19, z czego w Moskwie ponad 2400. 2 kwietnia łączna liczba zmarłych w Rosji wyniosła 30 osób.

10 kwietnia łączna liczba zachorowań wynosiła prawie 12 tysięcy a zmarły dotąd 94 osoby. Jaki jest jednak faktyczny bilans chorych i zmarłych nie wiadomo, bo w Rosji nie stosuje się masowo testów wykrywających wirusa.

Dwa lata recesji?

Aleksiej Nawalny, znany rosyjski bloger i jeden z liderów opozycji, punktuje Władimira Putina za działania opóźnione, połowiczne i brak konsekwencji.

Jego zdaniem, Rosja powinna wprowadzić ogólnonarodową kwarantannę, a władze sprawić, że testy na obecność COVID-19 będą dostępne dla każdego. Służba zdrowia musi otrzymać niezbędny sprzęt do ochrony przed zakażeniem oraz respiratory, przekonuje Nawalny.

Słowa krytyki spadają na Władimira Putina głównie za brak działań pomocowych na wzór Wielkiej Brytanii czy USA, z którymi Rosja lubi się porównywać. W tej krytyce prym wiedzie opozycja, ale też ekonomiści.

Co prawda, w pierwszym orędziu, z 25 marca, Władimir Putin dużo mówił o wsparciu gospodarki, firm i obywateli. Zalecił przedłużenie o pół roku wszelkich ulg, ogłosił "wakacje kredytowe" dla posiadaczy kredytów hipotecznych, których dochody spadną o minimum 30 proc. Mały i średni biznes będzie mógł skorzystać z półrocznego odroczenia podatkowego. Putin wprowadził też 13-procentowy odpowiednik polskiego "podatku Belki".

Jednak w żadnym z dwóch orędzi prezydent nie wytłumaczył, jakim cudem pracownicy mają mieć zachowane pensje, mimo że przez ponad miesiąc będą się izolować w domach. W jaki sposób prywatne firmy, które nie mają dochodów, będą musiały pokrywać wydatki na pensje pracowników.

Aleksiej Nawalny na swoim wideoblogu zaproponował, by Rosja sięgnęła do rezerw złota i waluty, które w ostatnim dniu marca wynosiły 550 miliardów dolarów. Część tych pieniędzy powinna trafić do rodzin, by miały za co przeżyć w samoizolacji i – nierzadko – bez dochodów. Nawalny proponuje też, by państwo anulowało małemu i średniemu biznesowi wszystkie zobowiązania socjalne i podatki, z wyjątkiem VAT, a także uruchomiło kredyty bez oprocentowania dla tych, którzy nie będą redukować zatrudnienia.

– 20 lat nam wmawiali, że dopóki Putin jest u władzy, Rosji żadna bieda niegroźna. I proszę, przyszła bieda. A Putin co? Nie chce wziąć na siebie odpowiedzialności za walkę z epidemią – punktuje Nawalny.

Odtwarzaj W kombinezonie, z maską na twarzy. Władimir Putin w szpitalu dla zakażonych koronawirusem / Wideo: Reuters

Rosyjskie media alarmują, że ogłoszenie miesiąca bez pracy, ale z zachowaniem pensji, grozi zwolnieniami i bankructwami. Nie uratują przedsiębiorców nawet kredyty na wypłatę pensji – prognozują ekonomiści.

Prestiżowy Ośrodek Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych zapowiada dwuletnią recesję. Pewnie nie byłoby takich trudności, gdyby nie struktura rosyjskiej gospodarki. Rosja żyje z "węglowodorowej renty", dwie trzecie wpływów do budżetu pochodzi ze sprzedaży ropy naftowej i gazu. Cena za baryłkę poniżej 42 dolarów oznacza, że rosyjski budżet nie domyka się. Ekonomiści ostrzegają, że dla Zachodu spadek cen ropy naftowej jest pretekstem do wprowadzania reform i stymulowania gospodarek, dla Rosji oznacza ostre hamowanie.

– Tłuste lata zakończyły się. Dla nas to nowa ekonomiczna rzeczywistość, ale jesteśmy na nią przygotowani, mamy ogromne rezerwy – skwitował minister finansów Rosji Anton Siłuanow.

Wybierać Putina bez końca

Czy wymknięcie się epidemii spod kontroli i kryzys gospodarczy wpłyną na osłabienie pozycji Putina? Poparcie dla prezydenta spadło z 69 procent w lutym do 63 procent w marcu, podaje socjologiczne Centrum im. Jurija Lewady. Rosyjski system polityczny działa jednak tak, że to rząd podejmuje niepopularne kroki, walczy z kryzysami, tnie finanse i szuka oszczędności w kieszeniach obywateli, a prezydent jest tylko od dobrych decyzji i "opiekuje się narodem". Wszystko zgodnie ze starym rosyjskim stereotypem o dobrym carze i złych bojarach, czyli urzędnikach zgromadzonych wokół prezydenta.

Putinowi sprzyja też to, że w sytuacjach ekstremalnych społeczeństwo rosyjskie konsoliduje się wokół "ojca narodu" – cara, sekretarza partii czy też prezydenta. Bez względu na to, czy obywatele mają wpływ na to, kto tym prezydentem jest.

– Putin wierzy w swoją szczęśliwą kartę, dlatego zachowuje spokój. On w ciągu tych dwudziestu lat u władzy widział ogromną liczbę kryzysów i zawsze wychodził z nich obronną ręką. Tak w jego rozumieniu musi być i teraz – ocenia Aleksander Baunow z moskiewskiego centrum Carnegie.

Putin faktycznie zmagał się z wieloma klęskami żywiołowymi, jak i społeczno-politycznymi. Gdy latem 2010 roku pożary w Rosji pochłonęły ponad 50 ofiar, tysiące hektarów lasów, a Moskwa dusiła się w potwornym smogu, wywołanym płonącymi wokół niej torfowiskami, pełniący wówczas funkcję premiera Władimir Putin przerwał urlop i monitorował akcję przeciwpożarową. Odwiedzał pogorzelców, a nawet gasił ogień, siedząc za sterami samolotu pożarniczego. Następnie zdymisjonowano urzędników niższego szczebla, a rodzinom ofiar wypłacono odszkodowania.

Kiedy na przełomie 2011-2012 roku wybuchły w Rosji masowe protesty, w których sprzeciwiano się powrotowi Putina na Kreml, władze odpowiedziały zaostrzeniem prawa oraz pokazowymi procesami politycznymi, w których skazano ponad 30 osób za podnoszenie ręki na funkcjonariuszy policji i wszczynanie burd w Moskwie.

Teraz Putin mierzy się z kolejnym kryzysem. Tyle że epidemia pojawiła się w niewłaściwym momencie. Władze de facto wprowadziły już zmiany do konstytucji Rosji, które pozwolą Władimirowi Putinowi dłużej pozostać u władzy. W 2024 roku kończy się jego druga z rzędu, ale czwarta w sumie kadencja (w latach 2008-2012 prezydentem był Dmitrij Miedwiediew), a dotychczasowa konstytucja nie pozwalała na kandydowanie trzeci raz z rzędu.

Poprawki mają wejść w życie po ogólnokrajowym głosowaniu, które nie jest referendum i nie jest wiążące, ale Kreml potrzebuje vox populi do legitymizacji procesu "autosukcesji". Głosowanie miało się odbyć 22 kwietnia, ale zostało przeniesione z powodu pandemii.

- Absolutnym priorytetem jest dla nas zdrowie, życie i bezpieczeństwo ludzi. Głosowanie przesuniemy na inny termin. Ocenimy, jak będzie się rozwijała sytuacja – mówił prezydent w orędziu 25 marca.





Nie wiadomo, czy to troska, czy pragmatyzm. Władimir Putin potrzebuje wysokiej frekwencji, by mieć argumenty przed oponentami w Rosji i na Zachodzie, że społeczeństwo aprobuje zmiany ustawy zasadniczej. Sąd Konstytucyjny stwierdził w orzeczeniu dotyczącym poprawek, że konstytucyjna zasada demokracji oznacza, iż naród może wybierać w wolnych wyborach tę osobę, którą uzna za słuszną (w domyśle – tyle razy, ile chce).

Marcowa wizyta w szpitalu zakaźnym w kombinezonie i masce też miała służyć podtrzymaniu jego popularności i wizerunku nieustraszonego polityka. To była pokazówka w Putinowskim stylu. Przekaz był aż nadto czytelny: judoka Władimir Putin, który potrafi rzucić na matę każdego przeciwnika, pokona pandemię i recesję gospodarczą.

Władimir Putin w moskiewskim szpitalu zakaźnym / Źródło: PAP/EPA/ALEXEI DRUZHININ

Kij i marchewka

- Jeżeli Putin nie poradzi sobie z epidemią koronawirusa, społeczeństwo i elity mogą mieć wątpliwości, czy powinien pozostawać u władzy po 2024 roku, czy jest na tyle skuteczny, by na to zasłużyć – mówi Baunow.

Zwycięstwo w walce z pandemią – o ile nastąpi – będzie smakować wyjątkowo. Putin nie tylko pokona kolejny kryzys, ale też otrzyma mandat społeczny i moralne prawo do pozostania u władzy na kolejnych wiele lat. A gospodarka? Model surowcowy gospodarki rosyjskiej i tak już się wyczerpał się i nie przynosi wzrostu. Uwidocznił to kryzys finansowy z lat 2014-2015 po wprowadzeniu sankcji przez Zachód za aneksję Krymu i wojnę w Donbasie. Zatem i teraz będzie to zapewne gospodarcze trwanie z próbą gaszenia problemów społecznych dosypywaniem pieniędzy dla najbardziej potrzebujących.

Putin lubi sięgać po kij i marchewkę. Jak pokazują jego rządy na przestrzeni dwudziestu lat, w odniesieniu do koronawirusa mogą to być na przykład wypłaty odszkodowań dla rodzin osób, które zmarły wskutek koronawirusa czy dymisje bądź kary więzienia dla osób odpowiedzialnych za ich leczenie.

Represyjność to element rosyjskiej polityki. Pod koniec marca Duma Państwowa przyjęła ustawę wprowadzającą surowe kary za nieprzestrzeganie zasad izolacji. Osobie zakażonej, która spowoduje "masowe zachorowania", będzie grozić grzywna do miliona rubli (54 tysięcy złotych) bądź ograniczenie wolności do lat trzech. Jeśli takie naruszenie pociągnie za sobą czyjąś śmierć, możliwa jest kara do pięciu lat więzienia, a w przypadku śmierci co najmniej dwóch osób - nawet siedmiu lat kolonii karnej.

Wcześniej, 11 marca, władze Moskwy wprowadziły zakaz publicznych zgromadzeń, piekąc dwie pieczenie na jednym ogniu. Działania prewencyjne, związane z koronawirusem, automatycznie wykluczyły możliwość zwoływania demonstracji opozycji, która sprzeciwia się wprowadzeniu poprawek do konstytucji. Zakaz uniemożliwi też ewentualne wystąpienia ludzi niezadowolonych tym, jak władze radzą sobie z epidemią czy recesją.

Rosyjski parlament wprowadził też kary za świadome rozpowszechnianie fałszywych informacji na temat epidemii. Najwyższy wymiar kary to nawet pięć lat więzienia, jeżeli rozpowszechniane fake newsy doprowadzą do śmierci ludzi lub innych "ciężkich następstw".

Fake news w służbie Kremla

Rosja chce karać za fake newsy własnych obywateli, bo dobrze zna moc rozprzestrzeniania nieprawdziwych informacji. Celem Kremla jest umocnienie pozycji Władimira Putina, a przy okazji osłabienie Europy. Władza gra koronawirusem w unijnej i rosyjskiej przestrzeni medialnej. Robią to zarówno rosyjscy urzędnicy i politycy, jak i pracujące w interesie Moskwy nieformalne grupy trolli i hakerów.

Przekaz z Kremla od początku epidemii płynie taki sam – pandemia w Rosji jest pod kontrolą, za to nie radzą sobie z nią kraje Unii Europejskiej.

Rosja demonstracyjnie wysłała do Włoch samoloty wojskowe ze sprzętem medycznym (ozdobionym naklejkami z napisem "pozdrowienia z Rosji") oraz stu wirusologami i epidemiologami wojskowymi. W ruch poszła rosyjska machina propagandowa, głównie publiczne stacje telewizyjne, które z jednej strony mówią o pomocy Moskwy dla tradycyjnych sojuszników w łonie UE, a z drugiej strony rozprzestrzeniają fake newsy między innymi o końcu strefy Schengen i jedności europejskiej.

Również Polska poczuła te działania na własnej skórze. Rosyjski senator Aleksiej Puszkow 23 marca oskarżył nasze władze na Twitterze o "podłość", gdyż Polska nie przepuściła przez swoją przestrzeń powietrzną rosyjskiego samolotu wojskowego lecącego z pomocą do Włoch. Jak się później okazało, Moskwa nie zwróciła się nawet z taką prośbą.

Wcześniej rosyjskie i rosyjskojęzyczne media w krajach bałtyckich dezinformowały na temat tego, że Polska nie radzi sobie z tłumami szturmującymi granicę. Amerykańcy żołnierze w Polsce stanowią – według tych publikacji - zagrożenie epidemiologiczne, a do pacyfikacji turystów na granicy Polacy wzywali siły specjalne.

O wszystkich tych akcjach dezinformacyjnych szerzej pisał Konkret24.

Działania te zauważyła Komisja Europejska, która 18 marca poinformowała, że równolegle z pandemią rozprzestrzenia się infodemia, którą inicjuje Rosja. Celem tych działań jest wywołanie w krajach UE paniki i nieufności wobec władz.

Skazany na władzę?

Prognozowanie na temat epidemii koronawirusa jest tak samo niewdzięczne, jak przewidywanie ruchów autorytarnego przywódcy, jakim jest Władimir Putin. W Rosji od lat czuć zmęczenie Putinem, ale większość Rosjan pozostaje politycznie bierna, gdyż uważają, że góra i tak decyduje za nich. Siłą rosyjskiego prezydenta jest też brak alternatyw, na horyzoncie nie widać nikogo, kto mógłby go zastąpić.