W historii Oscarów przyznano 10 tysięcy nominacji. Do kobiet trafiło zaledwie 14 procent z nich. Żadna nie otrzymała samodzielnego Oscara za produkcję filmu. Tylko raz kobietę nagrodzono za zdjęcia i raz za reżyserię. W tym roku w tej ostatniej kategorii kobiety nie mają żadnej nominacji, choć stworzyły sporo świetnych filmów. Akademia Filmowa obiecuje zmiany, ale nadchodzą one bardzo wolno.

- Sam Mendes, Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino, Bong Joon Ho. Patrzę na te utalentowane nazwiska, nominowane w kategorii najlepszy reżyser. I nie wiem, czy mogłabym zrobić to, co oni robią. Bo po prostu nie mam jaj - ironizowała podczas gali wręczenia nagród BAFTA Rebel Wilson, australijska aktorka i komiczka. W ten sposób nawiązała do faktu, że zarówno Brytyjska Akademia Sztuk Filmowych i Telewizyjnych, jak i amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nominowała w kategorii reżyserskiej samych mężczyzn - w obu przypadkach wymienioną przez Wilson piątkę.

Amerykańska Akademia Filmowa broni się przed zarzutami o seksizm wskazując, że w tym roku padła rekordowa liczba sześćdziesięciu trzech nominacji dla kobiet, co stanowi prawie jedną trzecią wszystkich nominacji. Sporo? Możliwe, ale diabeł tkwi w szczegółach.

Weźmy pod uwagę najważniejsze kategorie, w których nie ma podziału na płeć (tak jak to jest w przypadku kategorii aktorskich): najlepszy film, najlepsza reżyseria, najlepszy scenariusz adaptowany, najlepszy scenariusz oryginalny, najlepsze zdjęcia.

Szansę na statuetkę ma "aż" dziewięć kobiet. To między innymi Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff (obie za produkcję "Irlandczyka", a Tillinger Koskoff także za "Jokera"), Chelsea Winstanley (współproducentka "Jojo Rabbit"), Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren (współproducentki "1917") oraz Shannon McIntosh (współproducentka "Pewnego razu... w Hollywood").

Jako niezależna producentka nominowana została Amy Pascal za film "Małe kobietki". Ponadto w tych najważniejszych kategoriach pojawiają się tylko dwa nazwiska: Greta Gerwig (nominowana za scenariusz do "Małych kobietek") oraz Krysty Wilson-Cairns (współtwórczyni scenariusza do "1917").

Pozostałe nazwiska kobiet, całkiem spora liczba, pojawiają się w innych kategoriach. W filmowym świecie ważnych, ale już nie tak prestiżowych jak te wspomniane wyżej. Są to: najlepsza muzyka (Hildur Guðnadóttir), najlepszy pełnometrażowy film animowany (trzy kobiece nominacje), najlepszy film międzynarodowy (Tamara Kotevska, współtwórczyni "Krainy miodu", nominowana również w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny), najlepszy film krótkometrażowy (trzy), najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny (siedem kobiet), najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny (sześć), najlepszy krótkometrażowy film animowany (pięć), najlepsza piosenka z filmu (trzy), najlepszy montaż dźwięku (Rachael Tate za "1917"), najlepsza scenografia (cztery), najlepsza charakteryzacja (pięć), najlepsze kostiumy (cztery) oraz najlepszy montaż (Thelma Schoonmaker za "Irlandczyka"). To daje 43 nominacje.

Rok "wielkich mężczyzn, małych kobiet"

Teoretycznie ani płeć, ani kolor skóry nie powinny mieć wpływu na odbiór sztuki. Tym bardziej na sposób doceniania artystów i ich dorobku. Teoretycznie. W praktyce jest inaczej.

Od dekad Hollywood określane jest jako "a straight, white boys’ club (klub białych hetero kolesi), a główny problem, z którym się mierzy, to różnorodność i właściwa reprezentacja wszystkich grup społecznych. "Dla jednych są to Oscary 'białego, męskiego szaleństwa'. Dla innych 'wielkich mężczyzn i małych kobiet'" - pisze dla Reutersa publicystka Jill Serjeant, komentując listę nominowanych do Nagród Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej (AMPAS).

Kathryn Bigelow z Oscarem za "The Hurt Locker: W pułapce wojny" (2010) / Źródło: Michael Caulfield/WireImage/Getty Images Na czym polega problem? – W naszej kulturze nadal bardziej ceni się historie o mężczyznach niż o kobietach. A dla widzów im mocniejsza dawka przemocy, tym lepiej - ocenia Martha Lauzen, założycielka Center for the Study of Women in Television and Film na Uniwersytecie Stanowym w San Diego (placówka zajmująca się badaniem obecności kobiet w telewizji i kinie).

Tymczasem nagrody w branży filmowej to nie tylko splendor. W bezpośredni sposób przekładają się one na rozpoznawalność, a co za tym idzie na wyższe zarobki. Oczywistym jest więc, że jest o co walczyć.

Statystyki dotyczące oscarowych nominacji jednoznacznie obnażają dysproporcje, w szczególności pomiędzy twórczyniami i twórcami filmów. Przyjrzyjmy się im.

Raz na 91 lat

Od 1929 roku przyznano ponad 10 tysięcy nominacji. Jeżeli podzielimy je pomiędzy te, które trafiły do mężczyzn, zespołów twórczych składających się z mężczyzn i kobiet oraz samych kobiet, to do tych ostatnich trafiło zaledwie 14 procent wszystkich, czyli około 1400 nominacji (!).

Gdzie jest najgorzej? W kategorii reżyserskiej.

Spójrzmy na liczby. Odkąd zaczęto wręczać Oscary, szansę na nagrodę w kategorii reżyserskiej otrzymało 449 osób. W tym gronie znalazło się pięć kobiet. Tak, tylko pięć. Były to: Lina Wertmueller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow i Greta Gerwig. Każda z nich pozostawiła wyraźny, autorski ślad w historii kina. Natomiast dla akademików – niewystarczający albo niewidzialny.

Nagrodę dostała tylko jedna z nich: Bigelow w 2010 roku za "The Hurt Locker: W pułapce wojny". I niby wszystko dobrze, jednak Bigelow nakręciła bardzo "męski" film, o misji jednostki saperów w Iraku. Z jednej strony jej przykład pokazuje, że kobiety równie sprawnie potrafią przedstawić ten świat, z drugiej – że Akademia stawia na "męskie historie".

W 2009 roku Akademia postanowiła, że zwiększy liczbę nominowanych w kategorii najlepszy film i na liście będzie pojawiać się od pięciu do dziesięciu tytułów. Dzięki temu znacznie wzrosła różnorodność gatunkowa i artystyczna nominowanych obrazów. Po ponad dziesięciu latach od tamtej decyzji pojawiają się głosy, że podobny mechanizm powinno zastosować się w przypadku reżyserów. - Zwiększenie liczby nominowanych w kategorii reżyserskiej stworzyłoby więcej przestrzeni. Wydaje mi się to eleganckim, prostym i transparentnym sposobem na włączenie innych do rywalizacji – zauważa Martha Lauzen z Uniwersytetu w San Diego. Jej głos nie jest odosobniony.

Gdzie są reżyserki?

W tym roku, po raz drugi z rzędu, wśród nominowanych nie ma ani jednej reżyserki. Szanse na nagrodę mają wspomniani już Martin Scorsese, Todd Phillips, Quentin Tarantino, Sam Mendes i Bong Joon Ho.

Frustrację w debacie publicznej spotęgował fakt, że akademicy naprawdę mieli spory wybór spośród rewelacyjnych filmów stworzonych przez kobiety, opowiadających ważne "kobiece" historie i pokazujących silne kobiece postacie.

Wśród faworytów w oscarowym wyścigu czołowi światowi krytycy wskazywali Gretę Gerwig ("Małe kobietki"), Lulu Wang ("Kłamstewko"), Lorene Scafarię ("Ślicznotki"), Celine Sciammę ("Portret kobiety w ogniu"), Almę Har’el ("Słodziak"), Melinę Matsoukas ("Queen & Slim"), Marielle Heller ("Cóż za piękny dzień") czy Joannę Hogg ("Pamiątka").

Każda z nich stworzyła coś wartego zauważenia, docenienia. Wszystkie udowodniły, że jest miejsce na silne postaci kobiet, że zabierany przez nie głos w debacie publicznej ma taką samą wagę jak wypowiadany przez ich kolegów po fachu. Niejednokrotnie (jak w przypadku Sciammy, Scafarii czy Matsoukas) wykazały się większą odwagą twórczą niż niejeden facet. W skrócie – mają niezłe jaja.

I gdy okazało się, że Gerwig otrzymała nominację za najlepszy scenariusz adaptowany, a sam film znalazł się jako jedyny pokazujący perspektywę kobiet wśród dziewięciu produkcji nominowanych dla najlepszego filmu, zaczęły pojawiać się pytania o to, dlaczego Gerwig nie zasłużyła na nominację za reżyserię. W końcu reżyserki zaczęły ironizować, że dla kobiet już sama nominacja staje się ogromnym zaszczytem.

Patrząc na tytuły, które w tym roku były brane pod uwagę w oscarowym wyścigu, zwiększenie liczby osób nominowanych za reżyserię wydaje się być najłatwiejszym i najszybszym rozwiązaniem tego problemu. Tym bardziej że to nie cała Akademia wskazuje nominowanych w poszczególnych profesjach, a robią to tak zwane branże (jest ich w Akademii 17), odzwierciedlające grupy zawodowe w przemyśle filmowym. To znaczy, że reżyserzy nominują reżyserów, aktorzy - aktorów, scenarzyści - scenarzystów i tak dalej. Akademia od mniej więcej pięciu lat chwali się statystykami - tylko w zeszłym roku 32 procent zaproszonych do członkostwa to kobiety (w 2015 roku było to 15 procent) oraz 16 procent to przedstawiciele mniejszości rasowych i etnicznych (8 procent w 2015 roku), ale – jak widać - nie ma to większego wpływu na decyzje w najważniejszych kategoriach.

Tygodnik "Time" próbował uzyskać od Akademii Filmowej szczegółowe dane dotyczące branży reżyserskiej. Dziennikarze chcieli dowiedzieć się między innymi, jaką część wśród wszystkich reżyserów - członków Akademii - stanowią kobiety, przedstawiciele mniejszości etnicznych oraz jaka jest ich średnia wieku. Bezskutecznie. Akademia trzyma te dane w tajemnicy.

Patrząc na badania naukowców z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, którymi kierowała Stacy Smith, poprzez analogię łatwo można dojść do wniosku, że branżę reżyserską Akademii Filmowej tworzą mężczyźni. Dlaczego? W badaniach zauważono, że zaledwie 4 procent wśród 1200 najbardziej topowych tytułów z lat 2007-2018 to efekt pracy kobiet. 48 filmów na 1200. I tylko 17,4 procent z reżyserek zdecydowało się na stworzenie kolejnego filmu (13 procent wyreżyserowało swój drugi film; 2,2 procent - trzeci i 2,2 procent - czwarty). Dla porównania 45,7 procent mężczyzn, których tytuły znalazły się w tej grupie, podjęło się wyreżyserowania kolejnych (21 procent - drugi film; 13,1 procent - trzeci; 6,2 procent - czwarty; 5,5 procent - piąty i kolejny).

Te statystyki są ważne w kontekście Oscarów, gdyż jednym z warunków przyjęcia reżysera do Akademii Filmowej jest podsiadanie co najmniej dwóch pełnometrażowych fabuł w dorobku.

Dobry debiut to nie wszystko

Kobietom – nawet po udanym debiucie pełnometrażowym – o wiele trudniej przychodzi realizacja kolejnego projektu. Pokazuje to kariera jednej z najważniejszych hollywoodzkich twórczyń: Patty Jenkins. W 2003 roku zachwyciła świat swoim fabularnym pełnometrażowym debiutem "Monster", za rolę w którym Charlize Theron otrzymała rok później Oscara. Wydawałoby się, że Jenkins ma otwartą drogę w Hollywood. Jednak na jej kolejny kinowy film trzeba było czekać 14 lat. To wtedy do kin trafił "Wonder Woman", który okazał się być szóstym najbardziej kasowym filmem 2017 roku. Sama reżyserka wyznała, że przez blisko 15 lat nie udało się jej przekonać studia filmowego do zrobienia produkcji, która skupi się na superbohaterce.

Badania kalifornijskiego uniwersytetu pokazały jeszcze jedną istotną rzecz. Otóż kariery reżyserek, których filmy znalazły się wśród 1200 najbardziej kasowych filmów z lat 2005-2018, trwają znacznie krócej niż reżyserów z badanej grupy. W przypadku kobiet ich działalność reżyserska zaczyna się po trzydziestym roku życia i kończy przed siedemdziesiątką. W tym czasie tworzą od jednego do czterech filmów. Jeśli chodzi o mężczyzn z tej grupy, ich twórczość zaczyna się po dwudziestym roku życia i kończy po osiemdziesiątce. W tym czasie są w stanie nakręcić nawet 17 tytułów.

Współautorka przywoływanego opracowania, Stacy Smith, oceniła w rozmowie z CNBC, że widać przejawy pewnych zmian, jeśli chodzi o rolę kobiet za kamerą oraz liczbę i jakość kręconych przez nie filmów. Podkreśliła jednak, że pominięcie kobiet w nominacjach do najważniejszych nagród filmowych stanowi "znaczący krok wstecz". Zdaniem Smith jest to o tyle ważne, że cały przemysł pieczołowicie pracuje nad tym, aby kinematografia odzwierciedlała swoich odbiorców.

- Zmiana powinna nastąpić u podstaw: więcej reżyserek. Kropka. Musimy dostawać podobne budżety, podobny kalendarz produkcyjny, dostęp do podobnych zabawek (sprzętu filmowego - red.) - wyliczała Rachel Morrison, pierwsza i jak dotąd jedyna laureatka Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia. Autorka zdjęć podkreśliła również, że akademicy powinni zobaczyć wszystkie filmy, zanim oddadzą swój głos. - Jeśli więcej głosujących obejrzy filmy niezależne, wierzę, że więcej z nich pojawi się na szczytach kart do głosowania - uzasadniła.

Czy oni w ogóle widzieli ten film?

"Time" zwraca uwagę właśnie na ten fakt: nie wszyscy członkowie Akademii oglądają filmy, które kwalifikują się do nominacji. Amy Pascal, producentka "Małych kobietek" wyznała, że proporcja tych, którzy odpowiedzieli na specjalne pokazy jej filmu, wynosi 2:1 na korzyść kobiet.

"W mojej ocenie mężczyźni nie przychodzą tłumnie na nasze pokazy. Nawet nie mam pewności, czy oglądali film po tym, jak otrzymali DVD" - wyznała Pascal w rozmowie z tygodnikiem.

Nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w kategorii reżyserskiej są jednym, ale nie jedynym z grzechów głównych Akademii. Nie lepiej jest w pozostałych prestiżowych kategoriach. Od 1950 roku statuetkę w kategorii najlepszy film odbiera nie wytwórnia, a producenci tytułu. Od tego czasu tylko 13 spośród 379 nominacji otrzymały kobiety (i chodzi tu o sytuacje, gdy za produkcję odpowiada kobieta bądź grupa kobiet). Żadna z nich nie otrzymała Oscara.

Jednak największa dysproporcja uwidacznia się w przypadku kategorii najlepsze zdjęcia. W 2018 roku po raz pierwszy i jedyny w piątce z szansą na statuetkę znalazła się wspomniana już Rachel Morrison, która wróciła do domu z Oscarem za zdjęcia do "Mudbound". Jedna kobieta na 609 nominowanych mężczyzn.

Świat przecież nie jest biały

Ale nie tylko kobiety są niedostrzegane przez Akademię. Gdy w 2016 roku ogłoszono nominacje do Oscarów, w sieci zawrzało. To był drugi rok z rzędu, gdy w kategoriach aktorskich nie nominowano żadnego przedstawiciela mniejszości rasowych i etnicznych. Pojawiły się propozycje bojkotu ceremonii, odbywały się protesty. W tym roku sytuacja niemal się powtarza. Niemal, bo na 20 miejsc w czterech kategoriach aktorskich doceniono tylko Cynthię Erivo za główną rolę w dramacie "Harriet". Jest to opowieść o Harriet Tubman, która była niewolnicą w stanie Maryland, a po ucieczce stała się abolicjonistką.

Historia wyróżnień dla przedstawicieli mniejszości rasowych i etnicznych budzi zawstydzenie. - Myślę, że wysyłamy jasny przekaz ludziom o innym kolorze skóry, że nie są tu mile widziani - mówił podczas niedzielnej gali rozdania nagród BAFTA Joaquin Phoenix. - To nie jest sprawiedliwa krytyka, gdyż ze wstydem muszę powiedzieć, że jestem częścią problemu. Nie zrobiłem wszystkiego co w mojej mocy, aby plany zdjęciowe, na których pracuję, były bardziej inkluzywne - przyznał.

W ciągu 91 lat tylko 38 przedstawicieli mniejszości rasowych i etnicznych zdobyło Oscara w kategoriach aktorskich, reżyserskiej czy scenariuszowych.

Sidney Poitier z Oscarem za główną rolę w "Polnych liliach" / Źródło: Archive Photos/Getty Images

Pierwszym Afroamerykaninem z aktorskim Oscarem był Sidney Poitier, który w 1964 roku doceniony został za główną rolę w "Polnych liliach". Na kolejną statuetkę w tej kategorii dla Afroamerykanina trzeba było czekać 38 lat, gdy Denzel Washington zwyciężył rolą w "Dniu próby". Trzecim i ostatnim jak dotąd Oscarem za główną rolę męską może cieszyć się Forest Whitaker, odtwórca głównej postaci w "Ostatnim królu Szkocji" (2007 rok).

Pierwszym muzułmaninem z aktorskim Oscarem został w 2017 roku Mahershala Ali za rolę w "Moonlight". W ubiegłym roku ponownie wygrał w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy dzięki kreacji w "Green Book".

Statystyki w przypadku aktorek są jeszcze bardziej zawstydzające. Pierwszą afroamerykańską aktorką, której główna rola doceniona została przez Akademię, była Halle Berry - 73 lata od pierwszej gali Oscarów!

Halle Berry z Oscarem za rolę w "Czekając na wyrok" w 2002 roku / Źródło: Getty Images

W ostatnim dziesięcioleciu tylko 26 gwiazd spośród dwustu nominowanych było przedstawicielami mniejszości rasowych i etnicznych.

Pierwszym Afroamerykaninem, którego nominowano za reżyserię był w 1991 roku John Singleton za "Chłopaków z sąsiedztwa". Jednak żaden Afroamerykanin nie wygrał w tej kategorii.

Ang Lee z Oscarem za "Życie Pi" w 2013 roku / Źródło: Jason Merritt/Getty Images

Pierwszym przedstawicielem mniejszości rasowych i etnicznych, który sięgnął po Oscara za reżyserię, był Ang Lee, który doceniony został w 2006 roku za "Tajemnicę Brokeback Mountain". Sukces powtórzył w 2013 roku - za "Życie Pi". Wśród mniejszości etnicznych najwięcej statuetek posiadają Latynosi: Alfonso Cuaron (za "Grawitację" oraz "Romę"), Alejandro G. Inarritu ("Birdman" i "Zjawa") oraz Guillermo del Toro ("Kształt wody"). Cuaron jest również jedynym twórcą filmu nieanglojęzycznego, który doceniony został za reżyserię.

Lekcja na przyszłość

Czy Akademia wyciągnie z tego wnioski? Trudno powiedzieć. Zapowiadane w 2016 roku zmiany na razie nie przyniosły rewolucji.

- W mojej ocenie 2019 rok był okresem, w którym kobiety przełamały środowisko reżyserskie, ale ciągle nie są doceniane za swoją pracę - powiedziała Stacy Smith z Uniwersytetu Południowej Kalifornii, współautorka badań. - W roku, w którym kobiety wyreżyserowały tak wiele filmów odnoszących sukcesy finansowe i świetnie przyjętych przez krytykę, brak nominacji ujawnia głębokie uprzedzenia ze strony osób głosujących i nominujących. Tym należy się zająć - podsumowała.