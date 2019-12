Podziel się



Podobno ryby głosu nie mają, a jednak śledzie potrafią ze sobą rozmawiać! Ta fascynująca ryba tworzy rybią społeczność i żyje wierna śledziowej rodzinie średnio 20 lat. Oczywiście jeżeli wcześniej nie trafi na nasz talerz. A jest w ludzkiej diecie od kilku tysięcy lat. Na święta można jeść go klasycznie – w oleju, można też polać czekoladą albo obłożyć truskawką.

Śledź ratował całe nagrody przed głodem, ale też potrafił być torturą. W carskiej Rosji przesłuchiwanych karmiono słonymi śledziami i odmawiano im potem wody - o czym wspominał Adam Mickiewicz. Połów i handel śledziem budował europejskie mocarstwa i był powodem wojen. W Ameryce Północnej śledziem nawożono uprawne pola, a w Antwerpii tłuszcz ze śledziowych łbów był używany jako smar do bram i wozów.

Ale mało o tych wszystkich śledziowych zastosowaniach wiemy. Większość Polaków uważa, że śledź to typowo polska ryba i potrawa, choć dziś na talerzach wcale nie lądują śledzie bałtyckie, a te z Atlantyku. Śledzik to wręcz nasz narodowy symbol. Jednak gdy zapytamy inne nacje europejskie o rolę śledzia w ich jadłospisie i kulturze, odpowiedzi mogą nas zaskoczyć. Duńczyk: Śledź to bezsprzeczny symbol Danii. Sposobów marynowania śledzi jest u nas więcej niż dni w roku. Holender: Nie tulipan, a śledź jest symbolem Holandii. Zresztą potęgę kraju i Amsterdamu, dawnej rybackiej wioseczki, zbudowaliśmy właśnie na ościach śledzi.



Szwedzi uważają śledzia za przysmak szwedzki, zwłaszcza w postaci śmierdzącej kiszonki, czyli surströmming, Norwegowie - za norweski, Finowie - za typowo fiński, a Niemcy - za niemiecki. Francuzi nadmienią, że kiedyś nawet się do śledzia modlili: "Saint Harenc, ty jesteś smak smaków", a papież pozwalał nawet rybakom pracować w niedzielę, jeśli w morzu pojawi się ławica śledzi. Rosjanie powiedzą, że tylko oni tak bardzo kochają śledzia w towarzystwie wódki. Aszkenazyjscy Żydzi byli i są przekonani, że bez nich nie byłoby śledzia w żadnej narodowej kuchni Europy (to oni głównie zajmowali się handlem tą rybą) i że nie ma drugiej "tak żydowskiej" ryby jak śledź - wszak nie ma bez niego szabasowego śniadania.

Przykłady można mnożyć. Śledzia jada się też i poławia na Alasce, w Kalifornii, u zachodnich wybrzeży Ameryki Południowej czy w Japonii, gdzie śledziowa ikra uchodzi za wyjątkowy przysmak. Jedno jest pewne: śledź od tysięcy lat zaskarbia sobie globalne uwielbienie. Badania wykazały, że stanowił on element ludzkiej diety już w czasach prehistorycznych. Rybie ości sprzed 10 tysięcy lat znajdowane były w pozostałościach ludzkich osad przez archeologów na całym świecie – od Skandynawii po Stany Zjednoczone i Kanadę. We wsi Rzucewo nad Zatoką Pucką, dawnej osadzie rybaków i łowców fok, odnaleziono szczątki śledzi sprzed aż 3800 lat.

Mieszkańcy krajów basenu Morza Bałtyckiego mają jedzenie śledzia niewątpliwie w genach. Nie dziwi więc, że każdy naród swego śledzia chwali i chce go widzieć jako własny symbol. W lutym 1429 roku rozegrała się nawet bitwa o śledzie między Anglią a Francją, a porażkę Francuzów przepowiedziała sama Joanna d’Arc.



Odtwarzaj "Mistrzowie śledzia" są w Krakowie / Wideo: Dzień Dobry TVN

Od Jagiełły do Bismarcka

Ta nieduża rybka, którą poławia się łatwo, gdyż żyje w ogromnych ławicach, była przez wieki dźwignią gospodarek narodowych i handlu międzynarodowego, a w średniowieczu pełniła nawet rolę waluty.



Badacz dziejów Wielkiej Brytanii napisał, że wełna i śledzie odgrywały między XII a XVII wiekiem znaczącą rolę w uprzemysłowieniu tego kraju. Za sprawą połowu śledzi Holandia stała się pod koniec XVI wieku jednym z najbogatszych i najbardziej wpływowych krajów Europy, a w konsekwencji – imperium kolonialnym. Tysiące holenderskich statków dostarczały tę rybę do Anglii, Francji, Rosji czy Polski.

Amsterdam, mała osada rybacka z XII wieku, która miała kluczowe znaczenie przy połowie i eksporcie śledzi, szybko zaczął się bogacić, dlatego mówi się też, że jego mieszkańcy przekuli rybi odór w szczere złoto. Warto wspomnieć tu inny kruszec. Ze względu na wspaniały kolor tej ryby i jej ogromne znaczenie handlowe śledzie były nazywane "srebrem morza". "Śledź to jeden z tych produktów, który zadecydował o potędze imperiów. Ziarno kawy, liść herbaty, korzenne przyprawy czy jedwabniki – wszystko to miało mniejszy wpływ na bogacenie się narodów niż te ryby północnych mórz" - pisał hrabia Bernard de Lacépède, XVIII-wieczny francuski przyrodnik.

Śledź szczęśliwie wciąż występuje obficie, choć obecnie wiele innych gatunków ryb jest przełowionych, ale też za sprawą dużej zawartości tłuszczu wspaniale konserwuje się w soli. Dlatego od czasów średniowiecznych, gdy problem stanowiło przechowywanie żywności i jej szybkie psucie się, zasolony i ciasno upchany do beczek śledź tak wspaniale sprawdzał się jako źródło wartości odżywczych dostępne przez cały rok. Bo śledź jest jedną z najzdrowszych ryb, bogatą w cenne kwasy omega-3, w tym kwas EPA obniżający poziom cholesterolu oraz wspomagający pracę serca i mózgu. Zawiera witaminy z grupy B, liczne antyoksydanty, takie jak witamina E czy selen. A przede wszystkim bogaty jest w witaminę D3, a to znaczy, że podczas zimowych miesięcy, gdy szybko zapada zmierzch i w naszej szerokości geograficznej przyswajanie tej witaminy jest utrudnione – śledź był i jest naszym "słońcem na talerzu".



Co zaskakujące, mimo że jest jedną z najtłustszych ryb, jest jednocześnie niskokaloryczny i wpływa na poprawę przemiany materii i spalanie tłuszczu w organizmie. Dlatego osobisty lekarz kanclerza Otto von Bismarcka, zresztą wielkiego fana tej ryby, kazał mu walczyć z otyłością dietą ze śledzi. Bo jak mówi angielskie powiedzenie, mające swoje źródło w zwrocie niderlandzkim, "A herring a day keeps the doctor away".



Ryba ta od średniowiecza była więc pożywieniem powszechnym, także w rejonach oddalonych od morza. Beczki solonych śledzi trafiały rzekami w głąb lądu, a śledź kosztował tyle co chleb, czyli od zawsze był tani. Dlatego bardzo szybko stał się rybą odławianą na masową skalę i o niebagatelnym znaczeniu gospodarczym.

Dostępny był więc dla wszystkich, kochany przez biednych i bogatych, jedzony tak przez lud, jak i monarchów. W Krakowie król Władysław II Jagiełło i królowa Jadwiga zajadali się śledziami, także podczas Wigilii. Na Wawelu zachował się dworski rachunek z 1389 roku. Mówi o magazynowanych sześciu beczkach śledzi, każda z nich ważyła prawdopodobnie 100 kg. Różnica między śledziem biednych a możnych leżała w dodatkach. Lud jadał go w wersji podstawowej, po odmoczeniu w wodzie, czasem mleku czy piwie, z czarnym chlebem, ewentualnie z musztardą. Arystokracja nie szczędziła mu drogich przypraw, goździków, cynamonu, imbiru czy migdałów.



Odtwarzaj "Śledzia można polukrować" / Wideo: Dzień Dobry TVN



Nic dziwnego, że XIX-wieczny poeta i satyryk Faustyn Świderski pisał w "Odzie do śledzia":

O ty! Nędzny biedaku, śledziu wymoczony,

Co dziś wszystkie ozdabiasz izby i salony.

Kiedy dziś w ogólności tak cię bardzo cenią rozbitki karnawału z dziurawą kieszenią

Wykapawszy dwie doby, jedzą pany, panie,



Przyjmij hołd ci należny i uszanowanie!



I choć niegdyś w języku polskim i literaturze pojawiało się określenie "cuchnący jak śledź", to dziś nie ma już ono racji bytu. Nieprzyjemny odór był wynikiem złego przechowywania i transportu lub po prostu braku obróbki. Przed wiekami śledź, transportowany w głąb lądu setki kilometrów, był dla zakonserwowania zasalany w beczkach razem z wnętrznościami, które potem fermentowały, co powodowało fetor. Potem zaczęto śledzia "odgardlać", czyli usuwać łeb ze skrzelami i częścią wnętrzności jeszcze na kutrach. Pamiętajcie więc, że świeży śledź pachnie przyjemnie morzem. Nie dajcie sobie wmówić, że śledź jest śmierdzielem. Jedynie zepsuta ryba pachnie nieprzyjemnie.

Król postu

Ale przede wszystkim śledź był królem, zwłaszcza królem postu, którego niezwykle wartościowe mięso wielokrotnie ratowało całe narody przed głodem. To głównie białko śledzia żywiło gorliwych katolików w Europie, gdy panowały ścisłe posty, a odstępstwo od nich uznawano za grzech ciężki. Podobno Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski, kazał wybijać zęby tym, którzy jedli podczas postu mięso. Potem restrykcje nie słabły, a to za sprawą duchowieństwa i ostrych nakazów Kościoła katolickiego. Do XIII wieku sam Wielki Post trwał aż dziewięć tygodni (dziś czterdzieści dni). Prócz tego posty obowiązywały w piątki oraz wigilie ważnych świąt kościelnych i, summa summarum, stanowiły aż połowę roku! Co istotne, zakaz postny dotyczył nie tylko mięsa, ale również nabiału i cukru. Białko rybie, a szczególnie to z powszechnie dostępnego śledzia, było więc wtedy dla ludności głównym źródłem cennych wartości odżywczych i kalorii, poza nasionami czy olejami roślinnymi i samymi roślinami. Dlatego średniowieczna Europa śledziem stała.



Śledź odgrywał pierwsze skrzypce rzecz jasna także podczas Wigilii Bożego Narodzenia. Warto zaznaczyć, że niegdyś nie było to ani święto tak jak dziś rodzinne, ani obfitujące w tyle potraw co obecnie. Wszak Wigilia to post i wstrzemięźliwość, przygotowanie ducha i ciała do świąt i ucztowania, o czym dziś nie pamiętamy. Niekiedy w wigilijny dzień w ogóle odmawiano sobie pożywienia. Wigilia była czasem duchowego skupienia. Zmysły, zwłaszcza zmysł smaku, cieszono w kolejnych dniach po niej następujących. Podczas Wigilii, dawniej zwanej Wilią lub Kucją, głównie modlono się i czuwano ("wigilia" to z łaciny "czuwanie"). Jadano głównie ryby i razowy chleb, potem też ziemniaki (głównie jako obiad z kawałkiem śledzia), czasem zupę z polskich konopi siewnych - siemieniotkę, chyba najbardziej powszechną niegdyś zupę wigilijną, znaną w naszym kraju przynajmniej od XIV wieku. Dlatego śledź w oleju to od dawien dawna najbardziej typowa wigilijna potrawa w naszej tradycji - prosta, skromna, pozbawiona zakazanego w ścisłym poście nabiału.



W naszej książce "Ambasada śledzia" proponujemy, by przyrządzić tę rybę w oleju konopnym, czyli najbardziej tradycyjnym w naszej polskiej kuchni oleju, dziś nieco zapomnianym. Nasiona konopi siewnych były kiedyś podstawą słowiańskiej diety – sporządzało się z nich m.in. oleje, omasty i zupy. Nic dziwnego – to jeden z najbardziej odżywczych produktów – bogaty w białko (o wyjątkowo wysokiej strawności), błonnik, witaminy i rzadkie w naszej strefie klimatycznej kwasy omega-3.

"Ambasada Śledzia". Książka Marty Sawickej-Danielak i Filipa Danielaka / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto



Warto wiedzieć, że nasiona konopi stanowiły przysmak samego Buddy. Prócz cennych składników mają bowiem wspaniałe walory smakowe. Przetestujcie, kupując różne ich warianty dostępne na rynku – nasiona po uprażeniu stają się chrupiącą posypką, łuskane nadają się świetnie do zup czy makaronów. Podobnie jest ze smakiem olejów konopnych – różnią się nieco od siebie, ale każdy jest pyszny i aromatyczny. Olej z nasion prażonych najlepiej sprawdza się w kuchni. Ma ciemną barwę, szalenie intensywny, głęboko orzechowy smak i charakterystyczny aromat. Natomiast olej z nasion nieprażonych jest mniej intensywny i bardziej delikatny, choć równie interesujący w smaku. Choć lista składników w naszym przepisie wydawać się może skomplikowana, to cała receptura jest nieprzyzwoicie prosta. I do tego absolutnie wyjątkowa. Sekret tkwi oczywiście w oleju konopnym i jego wyjątkowym smaku.



Z kolei topinambur – słonecznik bulwiasty lub karczoch jerozolimski, bo tak również jest nazywany – rośnie dosłownie wszędzie wokół nas, choć często nie zdajemy sobie z tego sprawy. To, podobnie jak konopie, produkt niegdyś powszechny w polskim jadłospisie, mimo że przywędrował do nas z Ameryki i to o wiele wcześniej niż ziemniak. I, tak jak konopie, powoli zajmuje zasłużone miejsce w naszej kuchni.

Śledź z topinamburem / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto/TVN24 Jak przygotować śledzia / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto/TVN24 (http://www.tvn24.pl)

Śledź trzyma sztamę z każdym. Także z każdym składnikiem spożywczym łączy się wspaniale, co udowadniamy w naszej książce z ponad 50 przepisami, w tym również na lody śledziowe czy śledzia w truskawkach, a nawet w kawie. Tani w wersji podstawowej - olejowej i octowej, podbijający salony w wydaniu wyrafinowanym, jak choćby z czekoladą czy w postaci dziewiczych matiasów o delikatnym mięsie w korzennych zalewach.

Śledź od średniowiecza łączy klasy i warstwy społeczne. Przeżywał rozkwit w dwudziestoleciu międzywojennym, które cechowało zamiłowanie do jedzenia i picia, zwłaszcza w środowisku bohemy, dzięki czemu trafił do niejednego wiersza Brzechwy, Gałczyńskiego czy Tuwima, który w poemacie "Kwiaty polskie" z rozrzewnieniem wymienia różne rodzaje śledzi, które na obczyźnie nie smakują tak dobrze, bo "nam w Polsce, śledziu! w Polsce, wódko!".

Prawdziwy boom nastąpił w okresie szarego, pozbawionego rozrywek PRL-u, w którym półki sklepowe świeciły pustkami, a śledzik stał się wspólną dla wszystkich, od robotnika po inteligenta, zakąską do wódeczki – w barach, na domówkach i imieninach.



Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, śledź jest wciąż najpopularniejszą rybą w Polsce. W 2017 roku jedliśmy go średnio 2,67 kg na osobę. W większości jednak współcześni Polacy jedzą wciąż niewiele ryb i owoców morza, około 12 kg na osobę rocznie, co stanowi połowę unijnej średniej. Portugalczycy spożywają nawet 90 kg ryb w ciągu roku, a Norwegowie – prawie 50 kg. Japończycy niewiele mniej niż 70 kg. Co gorsza, sięgamy najczęściej po ryby z mrożonek lub konserw. A przecież takie ryby pozbawione są nie tylko smaku, ale i wartości odżywczych.

Obecnie trzeba więc Polaków raczej namawiać do spożywania ryb (chyba że jest to sushi – niegdyś symbol statusu finansowego, dziś sprzedawane w sieciówkach). Ale przecież kuchnia staropolska, która dziś niesłusznie kojarzy się głównie z mięsem, obfitowała w ryby. Podawano je powszechnie z powodu długo trwających postów. Z przepisów na nie słynęliśmy wśród znakomitych kucharzy całej Europy. Ryby słodkowodne, ale też morskie, takie jak śledzie, to była nasza specjalność. Do nich dodawano rozmaite nasiona, migdały, grzyby, liczne owoce, orientalne przyprawy: szafran – dziś rzadki w polskich daniach, kumin, cynamon, kardamon, gałkę muszkatołową, anyż, a nawet imbir i limonkę. I, co najważniejsze, była to kuchnia wielu narodów. Jedną z popisowych potraw był karp… w wiśniach. Ale ta ryba dopiero w czasach socjalizmu zyskała rangę ryby wigilijnej. My dla odmiany proponujemy śledzia w wiśniach.





Śledź wiśniowy / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto/TVN24 Jak przygotować śledzia w wiśniach / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto/TVN24

Ślepy śledź

Co może zaskakujące, tradycyjny w naszej kuchni jest też "śledź bez śledzia", a konkretnie danie bez ryby, czyli tak zwany "ślepy śledź". To stara potrawa polskiej kuchni regionalnej, całkowicie pozbawiona ryby – postna zupa na wodzie, occie, listku laurowym, cebuli i pieprzu, z gotowanymi ziemniakami, czasem zabielana śmietaną. Receptura nie była jednolita, składniki różniły się w zależności od regionu. Jej smak udawał zalewę do śledzia, którego nie ma. Czasem wykorzystano do niej też dosłownie słoną wodę spod śledzia z beczek, tak zwany "lak".

Dziś, gdy wielu z nas ogranicza jedzenie mięsa, także rybiego, takie danie to świetny zamiennik, ale też metoda na urozmaicenie wigilijnego stołu roślinami. W naszej książce podajemy też kilka innych przepisów na "roślinne śledzie" i zdradzamy sekret, jak uzyskać charakterystyczny, morski smak. Tradycyjnego śledzia imituje najlepiej "śledź bez śledzia w śmietanie". Przekonaliśmy do niego niejednego mięsożercę. Oto przepis. Na zdrowie!

Śledz bez śledzia / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto/TVN24 Jak przygotować śledzia bez śledzia / Źródło: Kornelia Stec/"Ambasada Śledzia"/Profifoto/TVN24 (http://www.tvn24.pl)



Śledź to ryba, po którą warto i należy sięgać, bo jego dzikie ławice wciąż nie są przełowione. Dziesięciolecia niezrównoważonych połowów doprowadziły do tego, że jedna trzecia ryb zniknęła już z naszych oceanów. Średnio co 20 minut z wielkich akwenów znika kolejny gatunek. Nie ma już blisko 90 procent dużych ryb drapieżnych, które wyjątkowo smakują człowiekowi. Pozostałe są zagrożone, jak choćby tuńczyk błękitnopłetwy, wciąż uznawany za przysmak, za który w Japonii płaci się setki tysięcy dolarów. Dlatego dla równowagi warto też sięgać po mniejsze ryby z dołu łańcucha pokarmowego, takie jak śledzie lub śledziowate szprotki.



Na razie nie słychać nic o śledziu hodowlanym, więc nie trzeba obawiać się, że śledzie mogą być karmione antybiotykami i rybną mączką z hormonami, tak jak niektóre hodowlane łososie, pangi, tilapie, dorady czy większość krewetek z dyskontów.

Rzecz jasna, my, ludzie nie mamy monopolu na śledzia. Jest on przysmakiem wielu innych ssaków, takich jak delfiny, morświny, foki czy wieloryby. Szczególnie cenią go podniebienia humbaków i orek. Równie chętnie polują na niego morskie ptaki i ryby drapieżne, takie jak rekin, tuńczyk czy halibut.

Biedny, smakowity śledź! Od tysięcy lat nie może zaznać spokoju.