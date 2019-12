Podziel się



Milicjant zamachnął się granatem na Matkę Boską, więc za karę urwało mu rękę. Dziewczyna, która doznała objawienia, usłyszała jednak, że Maryja kazała nie gniewać się na milicję. Zwłaszcza że wierni z kamieniami pogonili mundurowych z pałkami z cudownej łąki i mogli dalej wypatrywać cudu. W czasach PRL Polacy masowo wierzyli w cuda, a milicja z całych sił tę wiarę zwalczała.

W komunistycznej Polsce po II wojnie światowej miało miejsce ponad 50 prywatnych objawień. Cud średnio raz na rok. Pod tym względem PRL była niewątpliwie krajem cudami słynącym. Nie były one na rękę zarówno Kościołowi, jak i wojującej z nim komunistycznej władzy. Żadnego z domniemanych powojennych cudów nauka Kościoła nie uznała za prawdziwe objawienie. Komuniści uznawali natomiast paradoksalnie owe niepotwierdzone cudy za zagrożenie dla swej bezbożnej wizji świata.

I.

Lublin 1949. "Faraon" przeciw Maryi

Była niedziela 3 lipca 1949 roku. W lubelskiej katedrze przez cały dzień było pełno ludzi. Nawet między mszami świętymi. Tego dnia bowiem parafia katedralna uroczyście odnawiała akt oddania się w opiekę Maryi.

Lipiec 1949, w Lublinie pod katedrą tłum / Źródło: Karol Szczeciński/East News

Około godziny 15 siostra zakonna Barbara Sadowska zauważyła, że na obrazie umieszczonym na bocznym ołtarzu z twarzy Matki Boskiej Częstochowskiej spływają ciemne łzy. Zawiadomiła o tym kościelnego Józefa Wójtowicza. Ten na początku utyskiwał na fanaberie zakonnicy, ale dla świętego spokoju poszedł sprawdzić, co się dzieje.

Zobaczył na wizerunku świętej - jak to określił - "ciemnoczerwony sopel" o długości trzech centymetrów. Pobiegł do zakrystii po księdza. Wikary Tadeusz Malec ujrzał na obrazie "czarne krople posuwające się z prawego oka po policzku ku bliznom". Ksiądz Malec pobiegł zawiadomić biskupa, ale sufragan lubelski Zdzisław Goliński podszedł do sprawy z ziemskim spokojem. Uznał, że musiał być to jakiś naciek wilgoci, a że pojawił się po okiem to czysty przypadek.

Ksiądz Malec rozmawiał z biskupem krótko. Wrócił szybko do kościoła, bo miał zaraz odprawiać mszę. Ale gdy pojawił się znowu w świątyni, nad wiernymi nie sposób już było zapanować. Dostrzegli zmiany na obrazie. Krzyczeli, płakali, wołali: "Matko Boska, ty płaczesz!". Ksiądz Malec nie próbował ich nawet wezwać do modlitwy. Nie był w stanie przekrzyczeć tłumu.

Informacja o płaczącym obrazie rozeszła się po mieście lotem błyskawicy. Dosłownie kwadrans po tym, gdy zakonnica ujrzała krople na obrazie, o cudzie w katedrze rozprawiano już w odległej o kilometr restauracji Lublinianka. Praktykantka Bolesława Paradowska wraz ze starszą koleżanką kelnerką, jak to nazwała, "zerwały się" z pracy i pobiegły do katedry. Nie tylko zresztą one.

Do wieczora katedra wypełniła się po brzegi, a następnego dnia ustawiły się przed nią kilometrowe kolejki. Zrobiło się niebezpiecznie. Zniszczona przez wojnę świątynia obstawiona była rusztowaniami. Obawiano się, że mogą się przewrócić pod naporem tłumu. Pojawiła się kościelna straż porządkowa z biało-żółtymi opaskami na rękach.

O wydarzeniach w katedrze gazety początkowo nie informowały, a telefony były rzadkością. Mimo to z całego regionu zaczęły przybywać do Lublina tłumy. Milicja ustawiła patrole na rogatkach i nie wpuszczała ludzi do miasta, jeżeli nie podali wiarygodnego powodu wizyty, jednak na niewiele się to zdało.

Ze sprawozdania wojewody lubelskiego do Ministerstwa Administracji Publicznej wynika, że tłum przed katedrą rósł z dnia na dzień. 8 lipca było to 8 tysięcy ludzi, dzień później – 15 tysięcy, a 10 lipca - już 20 tysięcy. Kiedy pewnego dnia kościelny nie otworzył zwyczajowo drzwi do katedry o 5.30, po czterech godzinach tłum je wyłamał.

Milicjant położył się krzyżem, ale UB czuwało

Wśród tłumu rozchodziły się sensacyjne wiadomości o licznych nawróceniach i uzdrowieniach tych, którzy weszli do katedry. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Stefan Świeżawski (późniejszy uczestnik Soboru Watykańskiego II) wspominał pod koniec życia, że na ołtarzu z płaczącym obrazem widział stosy porzuconych legitymacji partyjnych i milicjanta leżącego krzyżem u jego stóp. Z kolei w dokumentach bezpieki znajduje się relacja, wedle której nawet pewien obywatel radziecki nawrócił się wtedy w katedrze i złożył Maryi jako wotum swój złoty zegarek.

We wspomnieniach świadków cudu można doczytać się również, że umundurowany żołnierz Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (doborowe oddziały przeznaczone do zwalczania przeciwników władzy ludowej) nawrócił się na widok łez na obrazie, ofiarował jako wotum złoty sygnet, a wychodząc z kościoła, zaintonował pieśń maryjną. Nie porwał jednak innych do śpiewu. Ludzie nauczeni czterema latami rządów komuny obawiali się, że jest prowokatorem, a sygnet nie był ze złota.

Wydarzenia pod katedrą były dla komunistów jak publicznie wymierzony policzek. To w tym samym Lublinie przecież pięć lat wcześniej, jeszcze przed końcem wojny, zainstalowała się walcząca z religią, prosowiecka władza. Na przełomie lat 40. i 50. XX wieku trwała już otwarta walka komunistów z Kościołem. Tego samego roku w Boże Ciało władza zorganizowała ćwiczenia obronne dla młodzieży i studentów poza miastem tylko po to, żeby udaremnić im udział w procesjach.

Do Lublina szybko przyjechała specgrupa ubeków, dowodzona przez samego wiceministra Romana Romkowskiego. Rozpoczęła się akcja przeciw cudowi. Milicjanci i żołnierze obstawili dworce. Legitymowali ludzi i tłumaczyli im, że żadnego cudu nie ma. W całej Polsce, żeby kupić bilet do Lublina, trzeba było pokazać zaświadczenie o zameldowaniu w tym mieście. Ludzie jechali więc pociągami na gapę. Płacili kary za brak biletu, ale cud był przecież bezcenny. Sprytniejsi kupowali bilety do ostatnich stacji przed Lublinem, a dalej szli piechotą.

Władza miała pretensje do biskupa, że Kościół nie jest w stanie powstrzymać fali pielgrzymów. Biskup Goliński, wezwany do prokuratury na okoliczność "zorganizowania cudu", przytomnie odpowiedział: "Nie ma w Kościele takiej spoistości i karności organizacyjnej, jakie są w organizacjach świeckich czy partiach politycznych".

Władza dawała odpór cudowi, zwołując wiec pod wymownymi hasłami / Źródło: Karol Szczeciński/East News

Maryja nie płacze w czasie pokoju

Po kilku dniach propagandową ofensywę przypuściła prasa. Miała po temu okazję, bo stało się to, czemu miała zapobiec kościelna służba porządkowa. Jedna z zebranych przed świątynią osób poniosła śmierć na miejscu. Okoliczności zgonu do dziś pozostają niewyjaśnione. Według jednych źródeł pod naporem tłumu przewróciła się ciężka drewniana belka i zabiła 20-letnią kobietę, według innych ubecki skrytobójca zrzucił kobiecie belkę na głowę. Jeszcze inne podają, że prowokatorzy z UB, chcąc spowodować, by ludzie się rozeszli, zaczęli krzyczeć, że rusztowanie się wali. Spanikowany tłum miał zaś zadeptać kobietę drzemiącą na schodach katedry.

W połowie lipca o cudzie lubelskim wiedziała już cała Polska, bo publikacje podważające to wydarzenie zamieszczała "Trybuna Ludu". Informacje o tym, co dzieje się w Lublinie, przekazywały także polskie rozgłośnie BBC i Głosu Ameryki.

Kłopotliwym dla komunistów wydarzeniem zajęto się również na Kremlu. Zdziwienie sowieckich towarzyszy wywołała odezwa organizacji partyjnej w Gdańsku, wedle której niemożliwe jest, by Matka Boska płakała w czasie pokoju, bo nie ma ku temu podstaw. Attaché sowieckiej ambasady w Polsce towarzysz Stiepanow uznał, że stanowisko to świadczy "o brakach w ustawieniu pracy agitacyjnej" wśród polskich towarzyszy.

Na okoliczność walki z cudem lubelski "Sztandar Ludu" przedrukował fragment "Faraona" Bolesława Prusa, w którym kapłani, górujący intelektualnie nad ciemnym ludem, wykorzystywali zaćmienie Słońca do swoich partykularnych celów.

Śledztwa Humera i rewizja Strzembosza

Po dwóch tygodniach, też w niedzielę, 17 lipca, władza zorganizowała w centrum Lublina wiec. Wierni wychodzący z kościoła także zgromadzili się i zaczęli wykrzykiwać antykomunistyczne hasła. Milicja zatrzymała niektórych z nich. W reakcji na to tłum zwolenników cudu ruszył na komendę, żeby odbić zatrzymanych. Doszło do walk. Ludzie atakowali kamieniami i cegłami, a milicja polewała ich wodą i biła kolbami karabinów. Zatrzymano blisko 600 osób, a ponad 50 zostało skazanych na kary od dziesięciu miesięcy do dwóch lat więzienia. Ci, którzy uniknęli wyroków, byli gnębieni w swoich miejscach pracy i na uczelniach.

Śledztwa i procesy obfitowały w przemoc. Wśród cieszących się złą sławą śledczych z Lublina znalazł się pułkownik Adam Humer, skazany w wolnej Polsce na 7,5 roku więzienia za torturowanie przesłuchiwanych.

Wyroki były na ogół drakońskie. Zdarzały się jednak sytuacje, pomimo grozy, absurdalne. W maju 1950 roku na ławie oskarżonych zasiadły cztery osoby zamieszane w napisanie, przepisanie i czytanie okolicznościowego wiersza dotyczącego cudu. Przepisanie wiersza w 12 egzemplarzach na maszynie zostało uznane za rozpowszechnianie fałszywych informacji na szkodę państwa polskiego. Autorka wiersza poszła do więzienia na półtora roku, przepisywacz na dwa, a kolporter na trzy. Uniewinniona została oskarżona, która jedynie przeczytała wiersz. Wniosek o rewizję nadzwyczajną tego wyroku pisał młody wówczas prawnik Adam Strzembosz.

Nie krew, nie łzy, a próbki wyschły

Domniemany cud w katedrze był kłopotliwy również dla duchowieństwa. Kościół z zasady nie uznaje objawień trwających, ale nie dało się tego przecież powiedzieć wprost rozgorączkowanemu tłumowi. Powściągliwa odezwa biskupa diecezjalnego Piotra Kałwy, która głosiła, że "jeżeli Bóg będzie chciał nam okazać za pośrednictwem Matki Najświętszej swoją wolę, (...) to na pewno nie poskąpi znaków wyraźniejszych i przekonujących", nie osłabiła powszechnej wiary w cud. Diecezjalna komisja do badania cudu poddała analizie próbki cieczy z obrazu (namalowanego w 1927 roku przez Bolesława Rutkowskiego) w laboratorium Akademii Medycznej. Nie stwierdzono, czym była ciecz, bo próbki szybko wyschły. Zanim zdążyła wyparować, udało się jednak wykluczyć, że nie była krwią ani łzami.

Apele duchownych, kierowane do wiernych przez całą drugą połowę lipca, aby powstrzymali się z pielgrzymkami do Lublina, nie odnosiły skutku. Dopiero 8 sierpnia biskup pomocniczy Zdzisław Goliński zarządził zamknięcie katedry w celu posprzątania jej i dokończenia prac remontowych. Ogłosił też, że nie stwierdzono cudowności kropli pojawiających się na obrazie. Ludzie rozeszli się do domów.

Część wiernych i część duchowieństwa do dziś jednak wierzy, że był to cud. Obraz na bocznym ołtarzu katedry nazywany jest cudownym, wierni składają pod nim wota. W 1988 roku ówczesny prymas Polski Józef Glemp za zgodą Watykanu dokonał koronacji tego obrazu. Oficjalnie jednak Stolica Apostolska cudu nie uznała.

II.

Nowolipki 1959 – cud zamalowany

Znacznie większym problemem dla komunistycznej władzy były wydarzenia, do których doszło 10 lat później w samym sercu Warszawy.

Kościół świętego Augustyna był jedyną budowlą w tej części Warszawy, która ocalała z wojny. Tak prezentował się na tle zniszczonej dzielnicy / Źródło: Zbyszko Siemaszko/FORUM

Zbliżała się godzina 22 w chłodną środę, 7 października. Dwunastoletnia dziewczynka mieszkająca z rodzicami w pobliżu kościoła była na wieczornym różańcu. Gdy wróciła do domu, zanim położyła się spać, podeszła do okna. Zobaczyła dziwną poświatę nad kościelną wieżą. Ujrzała w niej Maryję, matkę Chrystusa, w tradycyjnej postaci z koroną z 12 gwiazd. Powiedziała o tym rodzicom.

Jak dalej potoczyły się wypadki, trudno dziś w szczegółach odtworzyć. Z relacji Milicji Obywatelskiej wynika jednak, że jeszcze nim minęła północ, pod kościołem na Nowolipkach zgromadziło się już 400 osób. Kolejnego wieczora poblasku na wieży nie było. Pojawił się za to w następnych dniach, budząc sensację w stolicy i gromadząc tłumy wokół świątyni. W sobotę, 10 października było to kilka tysięcy osób.

Pallotyn Lucjan Balter (zmarły w 2010 roku), który wówczas uczęszczał do pobliskiego liceum korespondencyjnego, bo władza nie chciała uznać jego przedwojennej matury, widział tajemnicze zjawisko na własne oczy i tak je wspominał po latach:

"Sam szczyt wieży kościoła św. Augustyna składa się z trzech ułożonych pionowo kul pokrytych blachą miedzianą: były one zawsze widoczne za dnia, jednak po zapadnięciu mroku znikały z pola widzenia, a ich miejsce zajmowała ta oglądana przez coraz liczniejsze tłumy wiernych przedziwna biała postać".

Na niewiernym czapka gore

Balter poczynił również precyzyjne obserwacje tego, co działo się w tłumie.

"Zdejm pan czapkę z głowy" – napominał najwyraźniej grzeszącego gapia jeden z modlących się na ulicy. Gdy ktoś przyznał, że nic cudownego na wieży nie widzi, usłyszał pod swoim adresem: "Idź pan do spowiedzi, to przejrzysz". Przyszły pallotyn ośmielił się również prowokować milicjantów pytaniami, jednak zagadnięci, czy coś widzą na wieży, mieli gotową odpowiedź: "Proszę się nie zatrzymywać, proszę iść dalej".

Kościół świętego Augustyna w Warszawie - widok współczesny / Źródło: Maciej Pawłowski

Zakonnik, choć nie przesądza, że doszło do objawienia, zauważa, że ten widzialny znak, czymkolwiek by był, pozytywnie oddziaływał na część zgromadzonych.

"Jako wielokrotny świadek tego wydarzenia muszę przyznać (...), że powodowało ono szereg głębokich przeżyć religijnych, łącznie z powrotem osób niewierzących do Boga" – powiedział w 2002 roku, będąc już profesorem teologii.

Zdecydowanie inny punkt widzenia miała władza. Z notatek milicjantów i esbeków można się dowiedzieć, że "sfanatyzowane dewotki" paliły świece i śpiewały "My chcemy Boga, Panno Święta". Wierni klękali, gdzie popadnie, i modlili się. Wywiadowcy SB notowali: "Ludzie się modlą na ulicy różaniec odmawiają, żeby nie Milicja, to by było można lepiej się modlić, a tak jak ludzie klękają, to w środek wejdą i rozpędzają" (pisownia oryginalna).

Milicja obstawiła warszawskie dworce. Wywiadowcy mieli rozkaz wychwytywać z tłumu grupy kobiet prowadzone przez mężczyznę. Bo to najpewniej były owe "sfanatyzowane dewotki", które przyjeżdżały z prowincji, a nie znając Warszawy, wynajmowały przewodników.

W szczytowym momencie zainteresowania cudem wokół kościoła znajdowało się 35 tysięcy wiernych. Średnio po 20 osób dziennie albo zatrzymywano na 48 godzin, albo kierowano wnioski do kolegiów do spraw wykroczeń. Siłowe rozwiązanie na większą skalę nie wchodziło jednak w grę, bo o wydarzeniach w Warszawie pisały już gazety na świecie.

"Ja okno z lornetą wynajmuję po 20 złotych od łebka"

Przypuszczono więc ofensywę propagandową. Poza publikacjami podważającymi cud na Nowolipkach z naukowego punktu widzenia, zamieszczano również "życiowe" głosy sprzeciwu.

"My, obywatele Muranowa przepychamy się wieczorami do naszych domów, klnąc przybyszów, którzy wydeptują nam trawniki, łamią świeżo posadzone krzaki, załatwiają swoje potrzeby na naszych klatkach schodowych, wypijają ćwiartki w naszych piwnicach" – można było przeczytać w "Walce Młodych", organie Związku Młodzieży Socjalistycznej.

W jawnej sprzeczności z tymi odczuciami stoi treść listu jednej z mieszkanek tej dzielnicy, potajemnie otworzonego przez esbeków. Nadawczyni nie kryje, że zarabia na cudzie. "Ja okno z lornetką wynajmuję po 20 złotych od łebka!" – pisała do znajomej lub krewnej.

Funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa przejmowali z pocztowych sortowni prywatne listy, rozklejali koperty nad parą, czytali, robili odpisy albo sporządzali notatki służbowe.

Czytanie cudzych listów (tak jak dziś zresztą) było wówczas przestępstwem. Bo nawet komunistyczna konstytucja gwarantowała tajemnicę korespondencji, a Kodeks karny za czytanie cudzych listów przewidywał karę dwóch lat więzienia. Ale policja polityczna w każdym ustroju stoi ponad prawem.

Dzięki temu bezprawnemu działaniu SB dużo jednak wiadomo o tym, co sądzili ludzie o tajemniczym zjawisku przy ulicy Nowolipki. Odpisy i notatki z przeczytanych listów zostały zarchiwizowane i przetrwały do dziś w Instytucie Pamięci Narodowej.

Malowanie na wysokości

Władza, widząc, że nie da rady usunąć tłumów sprzed kościoła i okolicznych ulic, postanowiła w końcu... zlikwidować cud. Komitet Warszawski PZPR podjął decyzję o zamalowaniu świecącej kopuły. 15 października zamalowano ją na ciemnozielono. Nad wieżą nadal unosiła się jednak poświata. Winą za brak skuteczności obarczono fachowców, którzy źle dobrali farbę. Po 10 dniach rozpoczęła się akcja zamalowywania kopuły na czarno, ale farbę zmył deszcz. Nazajutrz zastosowano lepik asfaltowy, który, aby lepiej się trzymał, wymieszano z jakimś proszkiem. Dopiero gdy ta warstwa zastygła i można było być pewnym, że nie odpadnie, 29 października została nałożona warstwa farby matowej.

W obliczu zbiorowego uniesienia na tle domniemanego cudu w bardzo trudnej sytuacji znaleźli się księża pracujący w kościele świętego Augustyna. Nie mogli dać się porwać nastrojom wiernych, bo – jak już wspomnieliśmy – Kościół z zasady nie uznaje cudów trwających, a Ewangelia mówi, że błogosławieni są ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Czyli, że do wiary, aby była głęboka, nie potrzeba żadnych widzialnych znaków.

Tablica wewnątrz kościoła upamiętniająca "wydarzenia" w parafii św. Augustyna w 1959 roku / Źródło: Maciej Pawłowski

Po trwałym zamalowaniu kopuła przestała świecić i tłum z dnia na dzień rzednął, aż w końcu sytuacja wróciła do normy. Władza nigdy nie wyjaśniła ludziom, z czego brał się poblask na wieży. Dziś przypuszcza się, że wskutek reakcji z wodą i utleniania się pokrycia kopuły mogła wytworzyć się jakaś substancja o właściwościach fluorescencyjnych. Są to jednak tylko hipotezy.

Pod jednym jednak względem świecka władza państwowa uznała cud na Nowolipkach. I to w sposób rodzący skutki prawne. Dzielnicowy Urząd Finansowy (odpowiednik dzisiejszego urzędu skarbowego) nałożył na parafię domiar podatkowy, uzasadniając, że z powodu cudu i tłumów wiernych na pewno zebrała kilkakrotnie więcej ofiar niż w czasie, gdy cudu nie było.

Objawienia na Nowolipkach nie uznał ani Episkopat Polski, ani Watykan. W kościele świętego Augustyna celebrowane są jednak rocznice "objawień Matki Bożej", jak można wyczytać na internetowej stronie parafii. Natomiast tablica pamiątkowa tablica w świątyni nie przesądza, że był to cud.

III.

Zabłudów 1965. Rozpoznanie pałą na polu cudu

Gdy patrzy się na to zdjęcie, w bardzo wysokim pionowym kadrze, trudnym do umieszczenia w internecie, nie sposób oprzeć się wspomnieniu, że podobne widoczki oprawione w ramy były bardzo popularne i wisiały na ścianach wiejskich domów w drugiej połowie XX wieku. Jest to świadectwem, jak bardzo znane, popularne i czczone na polskiej wsi były wydarzenia, do których doszło w 1965 roku w podlaskim Zabłudowie.

Jadwiga Jakubowska modli się w miejscu domniemanego objawienia w Zabłudowie / Źródło: ipn.gov.pl Zdjęcie przedstawia 14-letnią Jadwigę Jakubowską, mieszkankę Zabłudowa w powiecie białostockim. To jej wieczorem 13 maja 1965 roku na łące pod miasteczkiem, w promieniach zachodzącego słońca przebijającego się przez liście drzew, miała ukazać się matka Chrystusa. Nawoływała, żeby ludzie nie grzeszyli, modlili się i nawracali. Ta, która się ukazała, zagroziła, że jej syn ukarze ludzi za wszelkie nieprawości. Zapowiedziała też dziewczynie, że jej chora matka wkrótce wyzdrowieje.

Przerażona Jadwiga uciekła do domu i opowiedziała matce, Marii Jakubowskiej, co widziała na łące. Postać, która się ukazała, "była bardzo piękna", poza tym "ubrana w białą suknię i niebieski płaszcz, na głowie miała koronę, oczy miała niebieskie". To, że 14-latka widziała świętą w koronach drzew, nie oznacza, że stała ona na drzewie. Raczej "unosiła się w obłoku". Relacja matki o tym, co widziała jej córka, została zaprotokołowana w prokuraturze. Bo niepożądane zjawiska, w tym cuda, komunistyczne państwo zwalczało metodami śledczymi.

Wieść o cudzie w Zabłudowie szybko rozeszła się po okolicy, a na "cudowną łąkę" zaczęli przybywać pielgrzymi. "Jedni trwali na modlitwie, inni przybyli, by stać się świadkami niezwykłego zjawiska lub wręcz wyśmiać wierzących" – zanotował kronikarz zabłudowskiej parafii ksiądz Adam Szot.

Nie dopuścić do cudu nad urną

Władza państwowa, która toczyła z Kościołem walkę o rząd dusz, wpadła w popłoch na wieść, że tysiące ludzi ciągną na miejsce cudu, bo Matka Boska Zabłudowska zapowiedziała, że objawi się również w wyborczą niedzielę, 30 maja.

Służba Bezpieczeństwa ustaliła, że na zapowiedziane objawienie 30 maja zamierzali przybyć mieszkańcy aż sześciu okolicznych powiatów. Rozpoznanie policji politycznej było przedmiotem obrad egzekutywy Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Pierwszy sekretarz KW Arkadiusz Łaszewicz utyskiwał: "Nieprzyjemnym dysonansem wobec aktywnej postawy społeczeństwa białostockiego w poparciu programu wyborczego kandydatów na posłów i rad narodowych wpłynęła sprawa zainicjowania »cudu” w Zabłudowie. Podjęte już zostały odpowiednie kroki".

Od czwartku, 27 maja cały Zabłudów oraz łąka zostały obstawione przez wzmocnione siły milicji. Uzbrojeni funkcjonariusze zabezpieczali także okolice domu Jakubowskich. W sklepie Gminnej Spółdzielni oraz w gospodzie wprowadzono zakaz sprzedaży alkoholu.

Esbecy policzyli obce pojazdy, jakie w wyborczą niedzielę przyjechały do miasteczka. Było to w przybliżeniu 1800 samochodów, 1000 motocykli i 500 rowerów.

Milicja zainstalowała blokady wokół Zabłudowa. Ta część wiernych, która nie przedostała się przez blokady, szła do miasta na przełaj, przez pola i lasy, a rzeki i strumienie forsowała wpław. W ubraniu lub bez.

Zdjęcie Służby Bezpieczeństwa pokazujące wysiłki milicji, która miała za zadanie nie dopuścić pielgrzymów na łąkę w Zabłudowie / Źródło: ipn.gov.pl

Żeby dojechać do Zabłudowa od strony Białegostoku, trzeba przejechać przez most na Rudni – niewielkim dopływie Narwi. Most zablokowała milicja. Mieszkańcy okolic rzeki zaczęli więc przynosić na brzegi żerdzie i z nich układać kładkę. Po paru godzinach można było pokonać rzekę suchą nogą. Zjawili się jednak zomowcy z zamiarem zlikwidowania kładki, ale pilnujący jej ludzie pogonili ich groźbami i okrzykami, spośród których "komuniści pier..." należał do najłagodniejszych. Tymczasem na "łące objawień" narastało napięcie.

Wizjonerka niesiona jak święta figura

Przed południem zomowcom udawało się przeganiać z łąki kilkudziesięcioosobowe grupy pątników. Między 14 a 16 tłum był już nie do opanowania. Pątnicy ściągali drogami, lasami, polami i łąkami. W tłumie panowała nerwowość. Pojawiła się pogłoska, że nastoletnia wizjonerka została aresztowana.

Jadwiga Jakubowska siedziała tymczasem w domu, przerażona tym, jak brzemienne skutki wywołało jej prywatne objawienie. Jej domu pilnowali milicjanci.

Funkcjonariusze nie dostali jednak instrukcji, jak się zachować, gdyby Jakubowska znalazła się na łące niekoniecznie z własnej woli. Nie interweniowali więc, gdy zaczesany do góry 30-letni osiłek w ortalionowym płaszczu wyniósł dziewczynę z domu jak jakiś przedmiot. Musiał być to osobliwy widok, bo mężczyzna zdołał udźwignąć nastolatkę tylko jedną ręką. Drugą miał zajętą, bo niósł również na łąkę drewnianą figurę Matki Boskiej. Widoku tego nie uwiecznił żaden fotograf. Zachował się tylko opis tej sceny. Został zawarty w raporcie dla Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.

Władza zaczęła sobie uświadamiać, iż sytuacja wymyka się spod kontroli. W dodatku ojciec Jadwigi nie spełnił wyznaczonego mu zadania.

Gdy jego córka opuściła dom, do mleczarni, gdzie mimo niedzieli pracował, przyszli esbecy. Kazali mu iść na łąkę pełną ludzi i przyprowadzić córkę do miejsca zamieszkania. Poszedł, jednak nie tylko nie sprowadził Jadwigi do domu, ale też oświadczył zebranym, że objawienie to prawda, a nie "wydumki" nastolatki.

Cuda wokół cudu

Milicja w końcu wezwała tłum do rozejścia się. Pielgrzymi pozostali niewzruszeni. W ruch poszły więc pałki, granaty hukowe i gaz łzawiący. Zomowcy strzelali również na postrach z karabinów. Ludność Podlasia nie pozostawała dłużna. Zgromadzeni zaczęli przewracać milicyjne samochody. Celnie też rzucali kamieniami. Około piątej po południu ZOMO wycofało się z łąki.

Milicja i pielgrzymi w Zabłudowie. Zdjęcie wykonane z ukrycia przez Służbę Bezpieczeństwa / Źródło: ipn.gov.pl

Zwycięskie starcie z milicją doczekało się legendy o kolejnym cudzie. Oto bowiem stojący po stronie światła wojownicy Maryi odparli siły zła. Wieść gminna głosiła, że granat, który funkcjonariusz miał zamiar rzucić w Maryję, urwał mu rękę, co miało być karą boską.

Po zwycięskim starciu ludności z milicją Maryja ponownie objawiła się Jadwidze Jakubowskiej. Miała wezwać do wybaczenia milicjantom i obiecać, że jeśli w domu kogokolwiek ze zgromadzonych na łące jest ktoś chory, to wkrótce wyzdrowieje.

Po starciach z 30 maja władza zmieniła swe konfrontacyjne nastawienie. Starała się kontrolować sytuację, ale jej nie przeciwdziałała, tym bardziej że na łące już stale, w dzień i w nocy, przebywało od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Sprzyjały temu coraz cieplejsze i coraz dłuższe dni. Zarówno katolicy, jak i prawosławni stawiali tam swoje krzyże. Pod tym względem można uznać, że wydarzenia zabłudowskie miały charakter ekumeniczny.

Przebierańcy w mundurowych sortach

Zgromadzenia na łące trwały jeszcze przez prawie półtora miesiąca. Aż w końcu władza wprowadziła w życie plan, który skuteczniej niż siła fizyczna powstrzymał ludzi przed odwiedzaniem tego miejsca. W nocy z 11 na 12 lipca milicja ogrodziła łąkę taśmą, a każdy, kto próbował przekroczyć wyznaczoną linię, dostawał mandat i... skierowanie na obowiązkowe szczepienie przeciw durowi brzusznemu.

Powodem było picie wody przez obecnych z zastoisk na łące. Na początku wody nie było. Pątnicy jednak czerpali garściami "świętą ziemię". Wybrali jej tyle, że powstał dół, w którym zaczęła zbierać się woda. Bo łąka, jak wspomnieliśmy, była podmokła. Wierni uznali to za cudowne źródełko. Pili z niego. Milicja zyskała więc pretekst, żeby odgrodzić teren, zarządzić kwarantannę i razem z mandatami wlepiać skierowania na obowiązkowe szczepienia. Najbardziej zdeterminowani, którzy po zaszczepieniu się próbowali wrócić na łąkę, dostawali kolejne mandaty, a niektórych kierowano na obserwację do szpitala zakaźnego.

Żeby uwiarygodnić rzekome zagrożenie epidemiologiczne, milicjanci pilnowali łąki bez czapek i w białych fartuchach. Miejscowi zwracali się jednak do nich "panie władzo", a nie "panie doktorze".

Z milicyjnych meldunków wynika, że mniej więcej 25 lipca łąka opustoszała. Posterunki pilnowały miejsca domniemanych objawień jeszcze do 12 września.

Między zabłudowianami dochodziło do kłótni na tle cudu, z których jedna przerodziła się w szarpaninę. Chrzestna Jadwigi Jakubowskiej poradziła jej matce, żeby za ofiary zebrane na łące kupiła sobie sznurek i się powiesiła.

SB wiedziała z donosów, kto wzbogacił się na cudzie. Oskarżano przede wszystkim rodzinę Jakubowskich, że przyjmuje datki od pątników, a także handlarzy, że sprzedają łańcuszki z Maryją po paskarskich cenach, kierowcę autobusu PKS, który nielegalnie zebrał komplet pasażerów, zainkasował od każdego po 20 złotych i zamiast ruszyć w rozkładową trasę powiózł ich do Zabłudowa oraz uzależnionego od alkoholu mężczyznę, który przed pielgrzymami udawał niewidomego, po czym przemył oczy wodą z dołka na łące i krzyczał, że właśnie odzyskał wzrok.

Sytuacja w Zabłudowie uspokoiła się na dobre, gdy w 1967 roku Jadwiga Jakubowska pojechała do Częstochowy i wstąpiła do zakonu. Grupy wiernych spotykały się na łące jeszcze przez kilka lat, głównie w święta maryjne. Na miejscu domniemanego objawienia stoi dziś kapliczka, przed którą od czasu do czasu ktoś przyklęka na modlitwę.

III.

Oława 1983: Maryja poucza Episkopat Polski

Tak zwany "cud w Oławie" z 1983 roku paradoksalnie jest dowodem cywilizacyjnego postępu ludzkości w ziemskim wymiarze. Korzystając z łatwości podróżowania, do tego dolnośląskiego miasta przylatują wizjonerzy z całego świata. Na front walki światopoglądowej zostaje skierowana telewizja.

Wydarzenia oławskie pokazują również, dlaczego Kościół twardo przestrzega zasady, że nie uznaje trwających objawień, a tylko rzadko – zakończone.

Wiosna 1983 była ponura. Mijało półtora roku od wprowadzenia stanu wojennego. Stan ten, choć zawieszony, nadal formalnie trwał. Sklepy świeciły pustkami, w chodnikach pogłębiały się dziury, a w kinach pokazywano filmy produkcji NRD i ZSRR. Polacy dzielili się na tych, którzy żyją w niepewności, i tych, którzy żyją w beznadziei. Niektórzy znajdowali jakieś formy izolowania się od rzeczywistości.

51-letni rencista Henryk Domański spędzał większość swojego czasu na działce, gdzie uprawiał warzywa. 8 czerwca, jak twierdził do końca życia, ukazała mu się Matka Boska. I to w dość prozaicznych okolicznościach.

Zgodnie z kalendarzem ogrodniczym Domański przywiązywał do palików krzaki pomidorów. W trakcie pracy zabrakło mu tasiemek. Poszedł więc do domku na działce i zobaczył tam Maryję stojącą na ławeczce. Miała go uzdrowić, bo trwale niedomagał po wypadku sprzed lat, i powiedzieć mu: "Ja ciebie uzdrowiłam. Teraz ty masz chorych uzdrawiać".

Rok 1997. Kazimierz Domański uzdrawia pielgrzymów, którzy przyjechali do Oławy na święto maryjne 2 lutego / Źródło: Maciej Skawiński/Forum

Rencista ogrodnik zbudował na działce ołtarzyk. Poinformował znajomych oraz księży, że dostąpił objawienia. Duchowni powątpiewali w to, co mówi, ale jeden wspomniał o Domańskim z ambony. W ten sposób po tygodniu o "cudzie na działkach" dowiedziała się cała Polska. Do Oławy zaczęli ciągnąć wierni ze wszystkich stron.

Wizjoner widzi zagrożenie w Watykanie

Według różnych szacunków do końca 1983 roku oławskie działki nawiedziło 100 tysięcy ludzi. Domański, który realizował wezwanie świętej do uzdrawiania innych, nie był jednak w stanie obsłużyć wszystkich potrzebujących. Na płocie ogrodu działkowego powiesił tabliczkę z godzinami przyjęć.

Kościół odnosił się do sprawy Domańskiego niejednoznacznie. Księża początkowo udzielali pielgrzymom sakramentów. Jeden z duchownych z Zamojszczyzny zapewniał wiernych z ambony, że Matka Boska uzdrawia ludzi w Oławie. Z czasem jednak biskupi zaczęli zabraniać księżom współpracy z Domańskim.

Pielgrzymi w miejscu domniemanych objawień w Oławie, styczeń 1997 / Źródło: Maciej Skawiński/Forum

Domański stwierdził w odpowiedzi, że doznał kolejnego objawienia, podczas którego Maryja miała powiedzieć, że biskupi nie powinni zabraniać księżom posługi na działkach w Oławie, bo w ten sposób ograniczają możliwość jej oddziaływania na ludzkość. Byłaby to swoista nowość w chrześcijaństwie, gdyby grzeszni ludzie na Ziemi mogli ograniczać nadprzyrodzoną moc świętych. Ale wizjonerowi widać to nie przeszkadzało. Dalej pouczał Kościół. Wysłał do prymasa orędzie pochodzące, jak twierdził, od Matki Boskiej, aby przestrzegł papieża Jana Pawła II, że w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się ludzie wyraźnie źle mu życzący.

Pół roku później episkopat wezwał wiernych, by przestali wierzyć w cud w Oławie. "Może to (...) godzić w zasady wiary i może być wykorzystane przeciwko Kościołowi" – stwierdzili biskupi.

W gazetach zaczęły ukazywać artykuły piętnujące "ciemnotę" i "zabobony". Służba Bezpieczeństwa metodami operacyjnymi rozpuszczała zaś wiadomości, jakoby Domański leczył się psychiatrycznie. W rzeczywistości dolegliwości wizjonera z działek miały charakter neurologiczny. Ich powodem był wypadek samochodowy, którego doznał 20 lat wcześniej.

Klopsy i inne zjawiska rzekomo nadprzyrodzone

Matka Boska miała nakazać Domańskiemu budowę kaplicy. Nie dostał jednak na to pozwolenia od władz. Rozpoczął więc budowę samodzielnie, ale nadzór budowlany w asyście milicji nakazał mu rozebranie wylanych już fundamentów i ukarał go grzywną.

W okolicy działek pojawił się posterunek MO w postaci budki z całodobową obsadą. W nocy w tłum pielgrzymów świecono silnymi reflektorami. Oficjalnie chodziło o zapewnienie bezpieczeństwa. Tam, gdzie światło reflektorów nie dochodziło, "nieznani sprawcy" niszczyli krzyże i kapliczki zawieszane na drzewach przez pielgrzymów. Doszło również do próby podpalenia altanki działkowej.

Gdy Domańskiego odwiedził słynny wizjoner z Australii, późniejszy wyklęty przez Kościół sekciarz Mały Kamyk, w prasie pojawiły się kąśliwe komentarze, że obaj mają wiele wspólnego. Tak jak Domański doznał objawienia przy pomidorach, tak Little Pebble miał za sprawą nadprzyrodzonej mocy rozmnożyć klopsy dla swoich zwolenników.

Wierzący w cud w Oławie doczekali w końcu czasów, gdy władza nie prześladowała już ludzi za wiarę w cokolwiek. Dwa lata po przełomie demokratycznym w Polsce, już bez przeszkód, Domański rozpoczął budowę kościoła, plebanii, domu pielgrzyma i stołówki. Założył też w 1999 roku Stowarzyszenie Ducha Świętego, które roztoczyło instytucjonalną opiekę nad tym centrum pielgrzymkowym.

Cudy czasu wolności

Po upadku komunizmu domniemane objawienia nie ustały. Zmienił się jednak charakter wydarzeń im towarzyszących. Nie gromadzą już takich tłumów wiernych i na tak długo, jak w Lublinie, Warszawie, Zabłudowie czy Oławie. I jak twierdzą badacze tego zjawiska, wszystkie głośniejsze tak zwane "cudy" w PRL miały głównie charakter maryjny. Tymczasem w XXI wieku w wolnej Polsce doszło do dwóch zdarzeń, które wierni nazywają cudami eucharystycznymi. Oto bowiem w 2008 roku w Sokółce i osiem lat później w Legnicy na konsekrowanych hostiach stwierdzono czerwone przebarwienia, które po zbadaniu okazały się fragmentami ludzkich tkanek.

Odtwarzaj Cud w Sokółce. Materiał z 2009 roku / Wideo: archiwum TVN24 Wrocław

Żadne z domniemanych objawień w Polsce (poza cudem w Gietrzwałdzie w 1877 roku) nie zostało jak dotąd uznane przez Kościół za zjawisko nadprzyrodzone.

Źródła:

Maciej Krzywosz, "Cuda w Polsce Ludowej: studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie", Instytut Pamięci Narodowej, 2016;

Lucjan Balter, "Gietrzwałd – Polskie Lourdes?", w: "Maryjne orędzie z Gietrzwałdu. Materiały z sympozjum mariologicznego. Gietrzwałd, 13–15 września 2002 roku", 2003;

Bartosz Kaliski, "Nowolipki AD 1959, czyli cud w komunistycznej Warszawie", [w:] "Pamięć i Sprawiedliwość" nr 1/2017;

Jan Ziółek, Agnieszka Przytuła (oprac.): "Represje wobec uczestników wydarzeń w Katedrze Lubelskiej w 1949 roku". Towarzystwo Naukowe KUL, 1999;

Adam Szot, "Dzieje rzymskokatolickiej parafii pw. św Apostołów Piotra i Pawła w Zabłudowie", wydawnictwo Prymat, 2005;

Stefan Świeżawski, "Dostrzegać znaki", "Znak" nr 8/2002;

Hubert Czachowski, "Współczesne objawienia maryjne – religijność ludowa pomiędzy magią a teologią", "Studia Etnologiczne i Antropologiczne" nr 3/1999.