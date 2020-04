Podziel się



- Polska i świat po epidemii latami będą się odbudowywać z gruzów. Skala zniszczeń różnego rodzaju będzie przeogromna. Wiele ludzkich istnień pochłonie zarówno epidemia, jak i jej skutki uboczne. Całe rodziny mogą zostać pozbawione środków do życia na skutek bezrobocia - mówi Magazynowi TVN24 Jarosław Gowin w wywiadzie, którego udzielił półtorej godziny przed tym, jak pożegnał się z fotelem wicepremiera i ministra nauki.

Jarosław Gowin po konflikcie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, który odrzucił jego propozycje dotyczące przełożenia wyborów prezydenckich, podał się do dymisji z funkcji wicepremiera oraz ministra nauki w rządzie Mateusza Morawieckiego. Jego partia jednak nie wyszła z rządu. Gowin twierdzi, że to dlatego, iż posłowie Porozumienia nie chcą skazywać Polski na rząd mniejszościowy. W kuluarach mówi się jednak o tym, że do pomysłów na przesuniecie wyborów nie przekonał nie tylko opozycji, ale przede wszystkim prezesa Kaczyńskiego, a nawet własnych posłów.

W czwartek dymisja została przyjęta, a tekę wicepremiera z ramienia Porozumienia przejęła Jadwiga Emilewicz. Jarosław Gowin rozmawiał z dziennikarzami tvn24.pl Justyną Suchecką i Szymonem Jadczakiem w swoim gabinecie, na chwilę przed jego opuszczeniem. Godzinę po zakończeniu rozmowy był już byłym członkiem rządu Zjednoczonej Prawicy. Oto, co powiedział jeszcze jako wicepremier:

Justyna Suchecka, Szymon Jadczak: nie czuje się pan samotny?

Jarosław Gowin: Wręcz przeciwnie. Z całej Polski spływają do mnie wyrazy solidarności. Moi posłowie, działacze Porozumienia z całego kraju, samorządowcy, przedsiębiorcy widzą w mojej decyzji gest moralny i sens polityczny.

Ciekawe, bo nasi rozmówcy mówią, że został pan zdradzony i teraz ma pan Nie-Porozumienie.

Macie państwo złych rozmówców. Spójrzcie choćby na gest pana ministra Kamila Bortniczuka, który sam podał się do dymisji, by pomagać mi w rozmowach z opozycją na temat zmiany konstytucji. Pozostali ministrowie również oddali się do mojej dyspozycji, ale poprosiłem ich, by pozostali tam, gdzie są, bo Polska potrzebuje teraz ich ciężkiej i profesjonalnej pracy.

Opowiadano nam o takim spotkaniu z posłami Porozumienia, które miało nieciekawy przebieg. Można powiedzieć: wypowiedziano panu posłuszeństwo.

Ktoś, kto tak opowiadał, z całą pewnością w spotkaniu nie uczestniczył. Mieliśmy do rozstrzygnięcia następujący dylemat: ogromna większość ludzi Porozumienia uważa, że wybory powinny być przesunięte. Z drugiej strony, istniało poważne ryzyko, że głosowanie w Sejmie przeciw ustawie korespondencyjnej doprowadzi do rozpadu koalicji rządowej. W ten sposób na katastrofę zdrowotną i katastrofę gospodarczą nałożyłby się kryzys rządowy. Uznaliśmy, że tak długo, jak to możliwe trzeba takie ryzyko odsuwać w czasie. Dlatego wyznaczyliśmy niezbędną liczbę posłów, którzy zagłosowali za skierowaniem ustawy do Senatu. Gdy stamtąd wróci, podejmiemy ostateczną decyzję. Tym samym daliśmy sobie i naszym partnerom z PiS jeszcze kilka tygodni czasu na rozmowy, poszukiwanie jakiegoś kompromisu. Na początku maja będziemy wiedzieli dużo więcej. Chociażby to, czy Poczta Polska jest przygotowana do przeprowadzenia wyborów - na co liczą politycy PiS - czy jest nieprzygotowana, jak ja przypuszczam. A przede wszystkim będziemy wiedzieli, jaka jest faza epidemii. Niestety prognozy, którymi dysponuję, nie są optymistyczne.

Co wynika z tej najświeższej prognozy?

Krzywa wzrostu ciągle jest zbyt duża, żeby 10 maja mógł być uznany za termin bezpieczny. Nie mówię oczywiście o wyborach tradycyjnych, bo to w ogóle nie wchodzi w grę. Nawiasem mówiąc, epidemiolodzy przestrzegają mnie, że być może przez najbliższe dwa lata w ogóle nie da się przeprowadzić normalnych wyborów. Dlatego ustawa o głosowaniu korespondencyjnym jest niezbędna. I ja ten projekt zdecydowanie popieram. Natomiast wygląda na to, że już pod koniec kwietnia będziemy mieli dużo więcej zachorowań, a wiadomo, co to oznacza z punktu widzenia liczby zgonów. To są tragiczne dane. Tragiczne dane płyną też z gospodarki. Dlatego dziś każdy polityk powinien skoncentrować się tylko na dwóch rzeczach: walce z epidemią oraz walce o utrzymanie miejsc pracy Polaków. Tak żeby polskie rodziny stać było na zrobienie zakupów czy na zapłacenie czynszu. Wybory powinny być przesunięte już kilka tygodni temu. Niestety na razie polska klasa polityczna nie stanęła na wysokości zadania. Zostało nam parę tygodni, by znaleźć rozwiązanie pozwalające uniknąć głębokiego kryzysu ustrojowego i społecznego.

Czyli mylą się ci, którzy mówią, że poważnie brano pod uwagę stworzenie rządu technicznego z panem na czele?

Z ręką na sercu – z nikim o czymś takim nie rozmawiałem. To pomysł abstrakcyjny. W tym Sejmie jedyny stabilny, większościowy rząd może wyłonić z siebie Zjednoczona Prawica. Wyobrażacie sobie państwo mnie, wolnorynkowego thatcherystę, w jednym rządzie ze szczerym marksistą Adrianem Zandbergiem?

Skąd więc takie nawet nie pogłoski, ale już konkrety na przykład, że w ramach takiego rządu ministrem zdrowia miał być Wojciech Maksymowicz, a spraw zagranicznych Marcin Ociepa?

Mówiąc serio, te plotki są kompletne kuriozalne. Nie było takich rozmów, nie ma żadnych planów. Chcemy pozostać w obrębie Zjednoczonej Prawicy, choć nie za wszelką cenę.

Czy żałuje pan tego, co powiedział samorządowcom ze Związku Miast Polskich? To były bardzo gorzkie słowa, niestawiające rządu w najlepszym świetle. Mówił pan, że finansowo nie jesteśmy gotowi na stan klęski żywiołowej.

Dlaczego miałbym żałować powiedzenia prawdy ludziom, którzy na to zasługują? Samorządowcy są filarem państwa, w którym będziemy musieli rozpocząć proces odbudowy. Odbudowy z gruzów. My tych gruzów materialnych jeszcze nie widzimy, ale de facto jesteśmy jako kraj, jako Europa, świat, bardzo zubożeni. Nie wyobrażam sobie, żeby dało się z tego kryzysu wyjść inaczej niż przez współpracę administracji rządowej i samorządu. Jeśli chodzi o stan finansowy, miałem na myśli to, że pomysł przesunięcia wyborów na przyszłą wiosnę, o rok, metodą wprowadzenia klęski żywiołowej jest pomysłem niedorzecznym. Dlatego że wiązałby się z koniecznością wypłaty przez polskie państwo monstrualnych odszkodowań dla przedsiębiorców. I to nie tylko polskich, ale również dla dużych zagranicznych koncernów. Mówiąc krótko: moje pokolenie, państwa pokolenie, a nawet pokolenie państwa dzieci - wszyscy bylibyśmy bankrutami.

Nie wykluczam, że będzie konieczność wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na krótki czas. I to jest do pomyślenia. Ale na pewno nie możemy "dojechać" tym rozwiązaniem do wiosny przyszłego roku.

Ten krótki czas miałby po prostu umożliwić rządowi przełożenie majowych wyborów. Czy jest faktyczna potrzeba, by stan klęski wprowadzić?

Propozycja, którą przedstawiłem PiS i która ostatecznie została odrzucona, była następująca: przyjmujemy ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, ale wprowadzamy trzymiesięczne vacatio legis. Dobrze to wszystko przygotowujemy i następnie na początku maja wprowadzamy krótki stan klęski żywiołowej. W ten sposób odsuwamy perspektywę wyborów o co najmniej trzy miesiące. I w ich trakcie decydujemy, czy jest już właściwy na nie moment. Według prognoz, którymi dysponuję, spadek zachorowań powinien przypaść na sierpień, więc być może połowa sierpnia to byłby dobry termin na głosowanie korespondencyjne. Naprawdę nie rozumiem, dlaczego polska klasa polityczna nie chce przyjąć takich rozwiązań, które w oczywisty sposób służą dobru nas wszystkich, służą dobru Polski.

Nie dała się przekonać klasa polityczna? Przecież tak naprawdę nie dała się przekonać jedna osoba: prezes Jarosław Kaczyński. Rozumie pan, dlaczego racjonalne argumenty na niego nie działają?

Są inne racjonalne argumenty: żeby jak najszybciej mieć wybory za sobą i móc już koncentrować się na ratowaniu gospodarki, służby zdrowia, państwa z kryzysu. Niestety, muszę powiedzieć, że dotychczasowe rozmowy z liderami opozycji też nie wyglądają obiecująco. Jedyny, który wykazuje się podejściem odpowiedzialnym i dalekowzrocznym, to Władysław Kosiniak-Kamysz. On gotów jest przystać na inną z moich propozycji, pierwszą, którą przedstawiłem: aby metodą zmiany konstytucji przesunąć wybory na wiosnę przyszłego roku. To prawdopodobnie jest termin, który byłby względnie bezpieczny, zwłaszcza gdybyśmy mogli głosować korespondencyjnie. Natomiast inni liderzy opozycji na razie mówią tylko o tym stanie klęski żywiołowej, co trudno mi traktować jako podejście poważne.

Panie premierze, ale wróćmy do prezesa Kaczyńskiego. W jakim nastroju odbyło się wasze niedzielne spotkanie? Co tam się wydarzyło?

Bylibyście państwo zaskoczeni i pewnie nie uwierzycie… Otóż to było bardzo spokojne, życzliwe spotkanie. Wyłożyliśmy sobie jeszcze raz swoje racje, usłyszałem, że on nie ustąpi. Wróciłem do moich posłów, przekazałem im tę informację, poprosiłem, żeby to przemyśleli, przemodlili przez noc, przedyskutowali. Rano się spotkamy i podejmiemy wspólnie decyzję. Wtedy zakomunikowałem im swoją decyzję podania się do dymisji jako jedynego sposobu odsunięcia w czasie kryzysu rządowego. Nie było łatwo przekonać moich przyjaciół, by to zaakceptowali, ale poprosiłem o kredyt zaufania i go uzyskałem.

Jakich argumentów używa pan Kaczyński? Cały kraj zdaje się być przeciwko wyborom, tylko on jeden jest za.

Poważne rozmowy polityków są możliwe tylko wtedy, jeśli te szczegóły - przynajmniej co do treści - pozostają między nimi. To nie jest unik. Profesjonalny dziennikarz nie ujawnia źródeł, a profesjonalny polityk nie zdradza treści kuluarowych rozmów.

I mamy naprawdę uwierzyć, że było tak miło?

Być może pomogło nam to, że oprócz pana prezesa Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego, którzy byli stałymi partnerami moich rozmów, towarzyszyła nam jeszcze pani minister, dziś już wicepremier Jadwiga Emilewicz. Załagodziła nastroje.

W rozmowie z samorządowcami nazwał pan pomysł prezesa Kaczyńskiego, żeby organizować wybory, "nieodpowiedzialnym".

Bądźmy precyzyjni. Nie mówiłem nic o prezesie Kaczyńskim i miałem na myśli wybory przeprowadzone metodą tradycyjną. Propozycja wprowadzenia głosowania korespondencyjnego pojawiła się później. Jeszcze raz podkreślam: jestem zdecydowanym zwolennikiem przyjęcia ustawy umożliwiającej przeprowadzenie głosowania korespondencyjnego. Można ją w Senacie poprawić, natomiast musi się to wiązać z przesunięciem terminu wyborów.

Podobno politycy kierują się sondażami, prezes Kaczyński też musi je znać…

Zależy, którzy politycy kierują się głównie sondażami. Na przykład Donald Tusk, rzeczywiście. Gdy do niego wchodziłem jako minister, najnowsze sondaże zwykle były pierwszym tematem. On je studiował z wielką pasją, wielką wnikliwością i w oparciu o nie podejmował decyzje. Polityka ciepłej wody w kranie to była tak naprawdę polityka surfowania na falach sondażowego poparcia bądź braku poparcia dla danych rozwiązań. Raz Donald Tusk podjął decyzję zdecydowanie wbrew opinii publicznej, czyli podniósł wiek emerytalny. Jak się okazało, popełnił - z jego punktu widzenia - błąd. Natomiast Jarosław Kaczyński zupełnie nie jest tym typem polityka. On bardzo głęboko wierzy w słuszność tego, co robi, sondaże go w ogóle nie obchodzą.

Skoro pan już wywołał Donalda Tuska, to pana odejście z Platformy Obywatelskiej przypomina nam taki cytat: "Jarosław Gowin jako pierwszy czuje, kiedy mięso zaczyna odłazić od kości". To się dzieje teraz na prawicy?

Kto jest autorem?

Stanisław Mancewicz z Krakowa.

Mogę powiedzieć tyle: odchodziłem z Platformy w momencie, gdy miała prezydenta, premiera, szesnastu marszałków województw, a wszystkie sondaże wskazywały, że będzie rządziła przez kolejną kadencję. To tyle a propos zarzutu...

Ale to był komplement dla pana! Że miał pan politycznego nosa.

To już brzmi lepiej. Ale też jest nieprawdą. Z PO odszedłem w proteście przeciw polityce ciepłej wody w kranie i dryfowi partii w lewo. Ze Zjednoczonej Prawicy nie zamierzam nigdzie odchodzić. Tak długo, jak to będzie możliwe, wbrew państwa oczekiwaniom i wielu państwa widzów, będę robił wszystko, co możliwe, żeby ten rząd przetrwał.

Zjednoczona Prawica już jest podzielona, już zaczyna przypominać AWS. Wystarczył jeden pana sprzeciw i był pan grillowany w telewizji rządowej, zaczęły się wojny podjazdowe. Należy się chyba jednak spodziewać, że to się będzie nasilać wraz ze spadającymi notowaniami.

Na pewno nie ma scenariusza AWS, który składał się z kilkunastu różnych cząstek. Rzeczywiście na początku maja znów się spotkamy pewnie z panem premierem Morawieckim, panem prezesem Kaczyńskim, myślę, że też z panią premier Emilewicz. Za 1,5 godziny mam odbierać dymisję, a Jadwiga, od 20 lat mój najbardziej zaufany współpracownik, będzie otrzymywać w tym samym momencie nominację na wicepremiera. I będę bardzo z tego dumny. Liczę, że ona także będzie towarzyszyła tej ostatecznej rozmowie.

Czyli "PiS dogadał się z Emilewicz, Gowin na oucie" to też nieprawda?

Odradzam wypowiadanie takiej tezy przy premier Emilewicz, bo mogliby się państwo spotkać z reprymendą raczej słabo kojarzącą się z manierami właściwymi krakowskiej damie.

Usłyszeliśmy też, że był pan "zderzakiem premiera Morawieckiego". Czy zderzak się zużył?

Kolejna niezrozumiała opinia. Z premierem Morawieckim generalnie współpraca układała mi się dobrze. W sprawie terminu wyborów zderzyliśmy się, jeśli już trzymać się tej metafory, bardzo mocno.

Nie daje nam to spokoju. Pan mówi, że jest przeciwny tym wyborom 10 maja i głosowaniu korespondencyjnemu wtedy, ale jak przychodzi co do czego, to pan się wstrzymuje albo ostentacyjnie nie przychodzi na głosowanie.

Nie chcę wyborów 10 maja, ale też nie chcę skazywać Polski na rząd mniejszościowy. I tak długo, jak można to utrzymywać w pewnej względnej równowadze, to uważam, że trzeba dać nam wszystkim, nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale nam wszystkim, Polakom, czas. Gdybyśmy w poniedziałek zagłosowali przeciw, to prawdopodobnie już przed świętami mielibyśmy rząd mniejszościowy. A przed nami było niezwykle ważne głosowanie nad tarczą kryzysową 2.0. W najbliższych dniach pani premier Emilewicz przedstawi kolejny wielki projekt, wydyskutowany z samorządowcami. To będzie duży wkład Porozumienia w to dzieło przeciwstawiania się kryzysowi. Jako jedyna partia obozu rządowego mamy dobre relacje z samorządowcami, stąd moja wspomniana przez państwa telekonferencja ze Związkiem Miast Polskich. Trzeba w najbliższych tygodniach pchnąć do przodu wszystko co możliwe, a potem dojdzie do rozstrzygnięć dylematu, co z terminem wyborów. Mam nadzieję, że fakty będą wtedy już bezdyskusyjne. Ja dziś mam bezdyskusyjną pewność, że niestety epidemia będzie w rozkwicie i robienie wtedy wyborów nie spotkałoby się z dobrym odbiorem społecznym.

Mamy do czynienia ze sprawami życia i śmierci, tymczasem wskutek polityki rządu i zamrażania projektów obywatelskich następne posiedzenie Sejmu będzie poświęcone między innymi aborcji, edukacji seksualnej, mieniu pożydowskiemu, myśliwym, pensjom nauczycieli. To chyba nie jest posiedzenie, na które się pan cieszy?

W ogóle nie rozumiem, po co się w tej chwili zajmujemy tego typu sprawami. Powinniśmy się teraz koncentrować wyłącznie na tym, co Polaków łączy, co ich jednoczy. Każdy z tych projektów jest projektem głęboko dezintegrującym, niezależnie do tego, jakie się ma poglądy. Nikt w Polsce nie powinien teraz zaprzątać tym sobie uwagi.

Dlaczego rząd nie był przygotowany na koronawirusa? Minister Emilewicz mówiła, że przedsiębiorcy na nim zarobią, minister Szumowski tłumaczył, że wirus nie jest wcale taki groźny, Agencja Rezerw Materiałowych sprzedawała maseczki, które by się przydały, a prezydent Duda jeździł na nartach, chociaż wywiad ostrzegał, że nadciąga kataklizm.

Z całym szacunkiem - stawiają państwo złe pytanie. Prawidłowe pytanie brzmi, nie dlaczego Polska nie była przygotowana, ale dlaczego świat nie był przygotowany? Świat musi sam siebie na nowo przemyśleć. Gdybyśmy - i teraz mówię – "my" jako ludzie, a nie tylko Polacy - zdecydowanie większe środki inwestowali w rozwój nauki, to zapewne bylibyśmy dużo bezpieczniejsi przed tego typu epidemiami, a wiadomo, że one się mogą powtarzać. Jeśli płacimy 100 milionów euro za przeciętnych grajków piłkarskich, a równocześnie nie ma pieniędzy na finansowanie zespołów młodych naukowców, którzy prowadzą ultranowoczesne badania biotechnologiczne, to czemu się dziwić? Moim zdaniem - to już jest taki mój testament w roli ministra nauki - jednym z wniosków, które płyną także dla nas Polaków z tego kataklizmu, jest to, że powinniśmy zdecydowanie więcej inwestować w naukę.

Mówiąc o milionach przekazanych piłkarskiej Ekstraklasie, wbija pan szpilę premierowi Morawieckiemu, który forsował to rozwiązanie. A do tego mamy jeszcze PFN, CPK, miliardy dla TVP. Dziś też zagłosowałby pan za 2 miliardami złotych dla telewizji państwowej?

Dzisiaj jest rzeczą oczywistą, że wszędzie musimy szukać oszczędności. Oczywiście poza służbą zdrowia. Tu potrzebne będą ogromne inwestycje. Natomiast to będzie nas bolało i to może nas boleć przez wiele lat. Każdą grupę społeczną, mieszkańców wsi i miast. To będzie bolało cały świat. Skala zubożenia jest naprawdę zatrważająca i co tu dużo mówić: rozpoczyna się fala bezrobocia. Będą obniżki wynagrodzeń zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej; wielu z nas będzie miało wskutek tego niższe emerytury, a zatem to będzie rzutowało na kolejne długie, długie lata. I trzeba Polskę także przemyśleć na nowo. Bardzo bym chciał, żeby polska klasa polityczna była w stanie wyciągnąć wnioski, choćby w takim stopniu, żeby za ustawami antykryzysowymi głosować wspólnie. W większości krajów europejskich to się udaje. U nas opozycja konsekwentnie głosuje przeciw. Ale też nie jest tak, że zrzucam odpowiedzialność tylko na opozycję. Gdybyśmy my, jako obóz rządowy, częściej uwzględniali opozycyjne pomysły, gdyby panowała w Sejmie atmosfera większego zaufania, to pewnie i o poparcie ze strony opozycji byłoby łatwiej.

Pan myśli, że można uchwalać dobre prawo, które pomoże nam wyjść z kryzysu, gdy posłowie dostają 250 stron na dwie godziny przed głosowaniem, a ważne przepisy uchwala się między 3.30 a 3.45 w nocy, bez namysłu i konsultacji?

Sytuacja jest nadzwyczajna.

Ale tak wygląda tworzenie prawa od pięciu lat.

Teraz toczy się to wszystko w skrajnie szybkim tempie, ale jest moim zdaniem uzasadnione. Proszę opinię publiczną i parlamentarzystów opozycji o pewien kredyt zaufania. Jeśli w tej ustawie popełniono jakieś błędy, można to błyskawicznie poprawić. Ważne, żeby te instrumenty zaczęły działać jak najszybciej. Natomiast dla mnie problemem jest coś innego: te 250 stron. Analogiczna ustawa antykryzysowa w Niemczech liczy kilkanaście stron. Mamy koszmarny system stanowienia prawa. Jestem dumny, że moja fundamentalna reforma - Ustawa 2.0 - ograniczyła liczbę przepisów dwukrotnie. To jeden z wniosków, który powinniśmy wyciągnąć jako państwo: zmiana systemu stanowienia prawa, żeby to można było robić porządnie, ale szybko, w sposób zwięzły i językiem zrozumiałym dla obywateli.

Trudne, smutne święta, bo wiele osób traci pracę lub wie, że to się za moment stanie. Co by im pan powiedział?

Prosiłbym, żeby dali kredyt zaufania nam, ludziom rządzącym. Prosiłbym też, żebyście państwo, wszyscy obywatele, wywierali na nas, tych, którzy rządzą, i tych którzy są w opozycji, presję, abyśmy więcej ze sobą rozmawiali i w jak najszerszych obszarach szukali kompromisu, konsensusu. Bez tego skala ludzkich dramatów w Polsce będzie bez porównania większa.

Coś dobrego może z tego w ogóle wyniknąć?

To jest tragiczne pytanie, dlatego że skala zniszczeń różnego rodzaju będzie przeogromna. Wiele ludzkich istnień pochłonie zarówno epidemia, jak i jej skutki uboczne, chociażby wskutek odkładania operacji kardiologicznych czy onkologicznych. Całe rodziny mogą zostać pozbawione środków do życia na skutek bezrobocia. Będzie duża fala depresji, pewnie przypadki samobójstw. W takiej sytuacji trudno mówić o pozytywnych skutkach, ale być może będą. Być może przemyślimy siebie samych, każdy siebie osobiście i my wszyscy jako ludzkość. Czy naprawdę musimy tyle konsumować, czy naprawdę musi nam tak bardzo zależeć na tym, by często zmieniać samochód, czy naprawdę musimy wszyscy tyle pracować? Jestem pracoholikiem, spędzałem w ministerstwie po 18 godzin, dla mnie to też jest refleksja, że powinienem więcej czasu poświęcić ludziom dla mnie ważnym, rodzinie i przyjaciołom. Myślę, że ta epidemia bardzo brutalnie, dotkliwie zweryfikowała wszystkie słabości modelu życia współczesnego człowieka.

Jarosław Gowin premierem w 2021? To jest realny scenariusz?

Taki scenariusz jest całkowicie fantazyjny, nie sądzę, żeby PiS chciało przekazywać ster rządu komuś z koalicjantów.

A podjąłby się pan tego?

Mówiąc szczerze, to jest misja straceńcza. Być premierem w czasach pandemonium to zadanie skrajnie trudne. Nie zazdroszczę premierowi Morawieckiemu. Mogę powiedzieć tyle: gdyby okoliczności ułożyły się tak, że nie byłoby innego wyjścia, niż żebym ja był premierem z ramienia Zjednoczonej Prawicy, to z drżeniem serca, ale oczywiście bym się tego podjął. I wierzę, że podjąłby się tego każdy odpowiedzialny polityk - czy to opozycji, czy prawicy. To jest sytuacja wojny. Czasami taka sytuacja na pierwszy plan wysuwa generałów, którzy dotąd byli pułkownikami, jak de Gaulle. I jeśli przed kimś sytuacja postawi takie wyzwanie, to trzymam kciuki za każdego polityka Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej, Lewicy czy Koalicji Polskiej, żeby sprostał temu wyzwaniu.

W czasie reformy edukacji powiedział pan, że zajmuje się tylko wygranymi sprawami. Takich już prędko nie będzie.

Teraz każdego dnia będziemy mieli do czynienia z bitwami, które musimy wygrać, bo inaczej nie przetrwamy. Nie przetrwamy jako Polska, nie przetrwamy jako Europa, nie przetrwamy jako świat. W tej chwili znaleźliśmy się w fazie naturalnych egoizmów narodowych i one są absolutnie zrozumiałe. Szczerze? Też przez ostatnie kilka tygodni w ogóle nie myślałem o tym, co się dzieje w innych krajach, koncentrowałem się na działaniach na rzecz polskiego społeczeństwa. Ale przyjdzie taki moment, kiedy zaczniemy z tego upadku dźwigać się powoli. Pogruchotani, osłabieni i wtedy tymi pogruchotanymi kikutami świat, poszczególne kraje, albo się będą wspierać wzajemnie w tym podnoszeniu, albo jeden będzie odpychał drugiego. Mam nadzieję, że spełni się jednak ten pierwszy scenariusz.