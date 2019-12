Podziel się



Sędziowie to tylko ludzie – mają kredyty na mieszkanie, dzieci w szkołach. Jeśli będą się stawiać, pożałują. Władza zmieni przeciw nim prawo i uruchomi prokuraturę. Tylko że w ten sposób można poradzić sobie z każdym nieposłusznym: nauczycielem, lekarzem, dziennikarzem, przedsiębiorcą. Stąd tak prawdziwe jest hasło trwających protestów - "Dziś sędziowie - jutro Ty". Dla Magazynu TVN24 pisze Łukasz Bojarski, prezes INPRIS, były członek Krajowej Rady Sądownictwa.

W świątecznej atmosferze

Ostatnie dni przed Świętami Bożego Narodzenia, przygotowujemy się do spotkania przy wigilijnym stole, do rozmowy, obdarowywania bliskich. Człowiek pragnie oddechu, odpoczynku od bieżącej polityki. Niestety w tym roku znowu nie było nam to dane. To już pewna tradycja, że rządzący na święta przygotowują program specjalny. W grudniu 2015: nocne zaprzysiężenie sędziów-dublerów Trybunału Konstytucyjnego i próba zablokowania TK ustawą w samą Wigilię. W grudniu 2016: polityczne przejęcie TK, w Sejmie blokada mównicy i obrady bez niewpuszczonej opozycji zakończone odśpiewaniem kolędy. W grudniu 2017: nowy rząd z premierem Morawieckim, i rozpoczęcie przez Unię procedury dotyczącej łamania praworządności przez państwo członkowskie (słynny artykuł 7 traktatu).

Nie inaczej jest w tym roku, nowi posłowie przeszli właśnie chrzest bojowy PiS, w 30 godzin Sejm uchwalił ustawę „represyjną”, która ma ostatecznie podporządkować sędziów władzy politycznej, kto się wychyli, pożałuje. To ustawa nazywana „wojenną”, bo projekt pojawił się na stronie sejmu w nocy, w rocznicę grudnia 81, oczywiście bez zapowiedzi, i oczywiście wniesiony ‘niby’ przez posłów (by ominąć obowiązkowe konsultacje) choć wiadomo że powstał w rządzie. To ustawa nazywana „kagańcową”, bo zakazuje sędziom zabierania głosu i straszy karani za nieposłuszeństwo. To wreszcie ustawa uchwalona przez nieprzytomnych ze zmęczenia ludzi, których zmuszono do nocnych obrad do piątej rano, po to by już o dziewiątej zacząć dalsze prace. Jej cel? Ma pomóc wyeliminować niepokornych sędziów. A przy okazji załatwia kilka innych spraw.

Kto naprawdę napisał projekt ustawy? Nie wiadomo. Wiadomo, że prawnikiem lotnym nie jest bo to bubel prawniczy, natomiast zlecenie polityczne wykonał wzorowo. Kiedy się projekt czyta ma się wrażenie, że powstał najpierw w tabelce. Kolumna lewa – co robią sędziowie takiego, co się nie podoba władzy, kolumna prawa – jak im tego zakazać i jak ich za to ukarać. Bez kompromisów. A że niezgodne to z Konstytucją, a że niezgodne z prawem unijnym, a że łamie podstawowe standardy prawa do niezawisłego sądu, wszystko furda. Nawet Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała do prezydenta, premiera, marszałków Sejmu i Senatu, by się zatrzymali, by poddali projekt ocenie Komisji Weneckiej. Ale po co? To nie w stylu Kaczyńskiego, Gowina i Ziobro, tu nie chodzi o refleksję, o dyskusję, o ekspertyzy. Koalicja PiS tak nie uchwala prawa, posłowie PiS nie dyskutują, jak maszynka do głosowania podnoszą ręce, skądinąd nie wiedząc często za czym.

Głosowanie Sejmu nie kończy sprawy, ustawa trafi do Senatu, który ma miesiąc na opinię. Ale walca zatrzymać nie może, bo większość rządząca w Sejmie stanowisko Senatu odrzuci, a prezydent ustawę podpisze. Za miesiąc. Choć oczywiście może się coś zmienić, polityczni komentatorzy snują różne teorie. A to, że ustawa ‘przykryła’ jeden z największych skandali, bo kto dziś rozmawia o królestwie szefa NIKu Mariana Banasia? A to, że dzielny Prezydent Andrzej Duda ustawę zawetuje pokazując się jako mąż opatrznościowy, co ma zwiększyć jego szanse na reelekcję. Co się stanie nie wiemy, wiemy jednak co przygotowano i co uchwalono.

Na szczegółową analizę uchwalonej w pośpiechu ustawy, zresztą w ostatniej chwili zmienianej, będzie czas w najbliższych tygodniach. Krótko więc jedynie przedstawmy jej podstawowe założenia.

Sędziowie mają być karani za działalność publiczną nie dającą się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów (to przepis z Konstytucji, ale cały świat rozumie go inaczej niż PiS), za utrudnianie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, za działania kwestionujące powołanie sędziego czy umocowania sądów i organów państwowych. Czyli, w interpretacji PiS, wszystko to co wiąże się ze stosowaniem Konstytucji oraz wyroków Trybunału Sprawiedliwości UE i Sądu Najwyższego dotyczących niezależności sądów, czy tylko pytania o to, a także wątpliwości co do legalności działania neoKRS oraz nowych izb Sądu Najwyższego. To właśnie wspomniany ‘kaganiec’. Zapisy są tak ogólne, że można pod nie podłożyć wszystko co się rządzącym nie podoba.

Dla pełnej jasności kto zacz w środowisku sędziów i prokuratorów nowe prawo wprowadza obowiązek złożenia oświadczenia (publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej) o przynależności do stowarzyszeń i fundacji i pełnienia w nich funkcji. Nakazuje też podanie informacji czy i do jakiej partii politycznej się w przeszłości należało (w czasie służby należeć nie można). Teoretycznie to działanie na rzecz przejrzystości, obywatele powinni posiadać informacje na temat funkcjonariuszy publicznych. Ale warto znać kontekst – organizacje prawników traktowane są jako wrogowie władzy. A zatem trzeba dokładnie wiedzieć kto do nich należy, ale i nastraszyć potencjalnych nowych członków, by poważnie przemyśleli swoją decyzję o przystąpieniu. A przynależność do partii? Wiadomo, że chodzi o czasy sprzed 1989 roku, ponad 30 lat temu, i o to, żeby te osoby napiętnować niezależnie od tego co robiły w międzyczasie.

W ustawie wyraźnie wzmocniono pozycję trzech rzeczników dyscyplinarnych – Piotra Schaba i zastępców Michała Lasoty i Przemysława Radzika. Teraz to oni będą powoływać swoich zastępców w terenie, przy sądach okręgowych i apelacyjnych, a także sami będą prowadzić każdą sprawę którą zechcą, omijając niższy szczebel. Pełna centralizacja i władza w rękach kilku osób, zaufanych ministra. Jeśli ktoś (jak się zdarzało) odmówi stawienia się na wezwanie, będą go mogli ukarać grzywną do 3 tysięcy złotych.

W sądach działają ciała zbiorowe, kolegia sądów i zgromadzenia. Podejmowały one uchwały, przyjmowane jednogłośnie lub przygniatającą większością, które się władzy nie podobały. Ale i na to jest sposób. Kolegia będą rozwiązane, a nowe złożone tylko z sędziów funkcyjnych, na powołanie których wpływ mają nie sędziowie, a władza. A zgromadzeniom odebrane zostaną ich kompetencje, tak, by już żadna uchwała, która się władzy nie podoba nie zapadła. Jest nawet konkretny zakaz przyjmowania uchwał o charakterze politycznym (znów, obszerny worek, do którego wrzucić można wiele). I jeszcze, na wszelki wypadek, ustawa wprowadza głosowania imienne. Znowu, brzmi jak transparentność działania, ale dzięki temu będzie można sprawdzić jak kto głosował, kto zatem zasługuje na awans, a kto nie, oraz kogo ścigać. No i świadom tego głosujący ma się dwa razy zastanowić zanim podniesie rękę.

Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy projekt jest jasny, najważniejsze Izby sądu to powołane przez PiS Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Obie obsadzone przez neoKRS i prezydenta w niekonstytucyjnej procedurze głównie osobami z orbity władzy. Uchwały tej drugiej Izby będą ważniejsze niż pozostałych izb SN. Ma się skończyć stosowanie przez ‘stary’, legalny SN prawa unijnego, zadawanie pytań prejudycjalnych i wykonywanie wyroków TSUE. Sprawami niezawisłości sędziów zajmować ma się tylko nowa Izba, a wnioski o wyłączenie sędziów z powodu wątpliwości co do ich legalności nie będą rozpoznawane.

Ustawa ułatwia także przejęcie władzy w SN po zakończeniu kadencji pierwszej prezes SN prof. Małgorzaty Gersdorf (w kwietniu 2020 roku). Chodzi o to, żeby nowy prezes pochodził koniecznie z grupy nowych sędziów, powołanych za czasów PiS.

Ustawa wprowadza także szereg innych, szczegółowych, zmian, omówienie których zabrało by dużo miejsca. Między innymi ogranicza autonomię sądów administracyjnych oraz znosi możliwość odwoływania się sędziów od postanowień neoKRS.

I na koniec, w ostatniej chwili wprowadzono także ważne przepisy, których nie było w projekcie ustawy. Jeden przekazuje Izbie Dyscyplinarnej SN (tej, która zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 5 grudnia nie jest sądem w rozumieniu prawa UE) decydowanie o uchylaniu immunitetów sędziom i prokuratorom. W pierwszej instancji przez jednego sędziego Izby, w drugiej przez trzech. Wcześniej robiły to w pierwszej instancji sądy dyscyplinarne, ale były zbyt niezależne i zdarzało się, że odmawiały uchylenia immunitetu osobom ściganym z powodów politycznych. Teraz może być szybko i sprawnie.

Inny, nowy przepis pozwala na rotację sędziów pomiędzy wydziałami, dzisiaj karny, jutro cywilny itp. W normalnych warunkach można by sądzić, że ułatwi to dystrybucję pracy, ale po dotychczasowych doświadczeniach trzeba się raczej obawiać, że będzie wykorzystywane do przerzucania sędziów niepokornych, i instalowania sędziów lojalnych tam, gdzie władza tego potrzebuje.

Zastraszanie już trwa

Ale ustawa represyjna ma tylko ułatwić rozliczenie z sędziami, bowiem już wcześniej nastąpiło wyraźne grudniowe przyspieszenie. Głównym narzędziem stały się postępowania dyscyplinarne, choć w ostatnich dniach do pracy zaprzęgnięto także prokuraturę. Prawdziwi przestępcy mogą złapać oddech, bo prokuratorzy mają się przyglądać sędziom, a tych jest około dziesięciu tysięcy.

Ruszyła nowa fala postępowań dyscyplinarnych. Na 23 grudnia, dzień przed wigilią, Izba Dyscyplinarna wyznaczyła rozprawę sędziego Pawła Juszczyszyna z Olsztyna, który jako pierwszy odniósł się do wyroku TSUE i wystąpił o przekazanie list poparcia dla sędziowskich kandydatów do neoKRS. Zarówno sam sędzia jak i jego obrońcy na rozprawie nie wystąpili, pełnomocnicy poinformowali, że nie chcą "legitymizować swoją obecnością udziału w posiedzeniu", ponieważ to gremium sądem niezależnym w rozumieniu konstytucji nie jest.

Już niedługo także rozprawa sędziów Sądu Apelacyjnego z Katowic, którzy z kolei w świetle wyroków TSUE i SN zapytali o status sędziego, z którym zasiedli w składzie. Cel - zawieszenie sędziów i obniżenie im wynagrodzenia, nawet o 50 procent. Co zrobi Izba Dyscyplinarna złożona w całości z sędziów powołanych przez nielegalną Krajową Radę Sądownictwa? Czy okażą się ‘sędziami na telefon’ Zbigniewa Ziobry, czy stać ich będzie na obiektywizm?



Pamiętajmy, że pięciu z dziesięciu członków Izby Dyscyplinarnej to byli prokuratorzy, powiązani z ministrem Ziobrą. Do tego wyrok TSUE dotyczył sędziów tej właśnie Izby, jej członkowie będą zatem „sądzić” niejako we własnej sprawie.

Wnioski o zawieszenie i obcięcie wynagrodzenia (a za chwilę o uchylenie immunitetu i wydalenie z zawodu) to jednak nowa jakość, sędziowie aktywni w obronie swej niezawisłości mają pożałować, wszyscy inni, dotąd odważni, mają się wystraszyć. Bo to przecież tylko ludzie, z kredytami na mieszkanie, dziećmi w szkołach. I do tego ta prokuratura. Od teraz to prokurator, a nie sąd będzie orzekał co jest zgodne z prawem.



Dyscyplina narzędziem politycznym

Każdy zawód ma swoje standardy, tajemnice, technikalia. Niektórzy wykonują zawody zaufania publicznego, gdzie etyka jest spisana, a za jej naruszenie staje się przed zawodowym wymiarem sprawiedliwości – sądami dyscyplinarnymi. Chodzi o to, żeby dbać o poziom pracy zwłaszcza tam, gdzie specjaliści stykają się ze sprawami dla nas najważniejszymi, jak zdrowie, życie, wolność, własność. Oczekujemy więc od nich szczególnej staranności i odpowiedzialności. Niektóre ich zaniedbania, nawet jeśli nie łamią prawa, są nieakceptowalne i rozliczane w ramach profesji. Mają dbać o to samorządy zawodowe.­­­­

W Polsce z tym dbaniem nie było najlepiej, koledzy po fachu często bronili swoich członków, stawiali na źle rozumianą solidarność zawodową, nawet ewidentne sprawy się przedawniały. Ale sporo się w ostatnich kilkunastu latach zmieniło – przede wszystkim udało się postępowania dyscyplinarne odtajnić, i dzięki kontroli społecznej urealnić. Dlatego dyscyplinujące sędziów pomysły obecnie rządzących są iście szatańskie.





Sądy nasze powszechne

Trzeba nieustannie podkreślać, że obrona sądów przed politycznym atakiem na ich niezależność nie oznacza obrony opieszałych sądów, niekompetentnych sędziów czy niesprawiedliwych wyroków. Sądownictwo wymaga ciągłego monitoringu, oceny, zmian. Sędziowie nie mieli szczęścia, od początków transformacji minister sprawiedliwości zmieniał się ponad 30 razy, jeden proponował reformę, drugi ją wycofywał. Państwo nie zdało egzaminu, nie było zgody na kierunki działań, nie było strategii, były ciągłe eksperymenty. To nie sędziowie tworzą prawo. Pamiętajmy o tym, bo łatwo ich obarczać błędami kogoś innego.

Od ponad czterech lat obecna władza mówi o reformie, minister jest ten sam, więc może działać. I na czym się koncentruje? Na próbach podporządkowania sobie sędziów. Sprawy nie toczą się szybciej, a rzecznicy dyscyplinarni nie skupiają się na osobach niekompetentnych, a na tych którzy traktując poważnie swoją niezależność działają nie po myśli władzy. Reakcje rzeczników dyscyplinarnych dotyczą już nie tylko wystąpień sędziów krytykujących atak na sądy ale i ich orzeczeń. W ostatnich dniach sędzia Krzysztof Ptasiewicz, który niezgodnie z wnioskiem prokuratora nie orzekł aresztu został odwołany z delegacji do sądu w ciągu godziny po decyzji.



Skorumpowani

Za co grozi odpowiedzialność i jak bogata jest paleta szykan, pokazują konkretne przykłady. Ot, drobiazg taki niby, rzecznicy dyscyplinarni zaczęli pisać o sędziach per Józef K., używając inicjałów, tak jak się pisze o osobach oskarżonych. Ale zdarza się i gorzej. Pismo rzecznika Piotra Schaba dotyczące sędzi Doroty Zabłudowskiej to zwykłe „dokopanie” drugiej osobie, i to z uśmiechem bazyliszka. Sędzia odebrała Gdańską Nagrodę Równości za działanie na rzecz praw człowieka, jej część finansową przekazała na cel społeczny. Nagrodę przyznała rada, ale wręczał zamordowany miesiąc później Prezydent Adamowicz. Rzecznik Schab wszczął wobec niej postępowanie dyscyplinarne, argumentując, że sędzia "otrzymała gratyfikację pieniężną od osoby będącej oskarżoną w postępowaniu toczącym się przed tym sądem". Bo śp. Paweł Adamowicz faktycznie miał w tym sądzie sprawę. To, że w innym wydziale, tego już pismo sugerujące korupcję nie wyjaśnia.



Parodyści

Sporo postępowań dyscyplinarnych dotyczy osób zaangażowanych w projekty edukacyjne. Muszą się tłumaczyć dlaczego pojawili się na spotkaniu, na festiwalu, kto ich zaprosił, do kogo i o czym mówili i czy w Sali wśród kilkuset osób byli jacyś politycy... Podważa się ich prawo do noszenia koszulki z napisem Konstytucja, a udział w symulacji rozprawy sądowej, która uczy młodzież czym jest i jak działa sąd nazywa się przeprowadzeniem parodii (sic!) rozprawy w stroju urzędowym co “narusza powagę sprawowanego urzędu i stanowi ujmę godności sędziego” (przykład sędziego Arkadiusza Krupy, który na festiwalu Pol'and'Rock przeprowadził rozprawę o stalkingu wśród młodzieży).

Muszę przyznać, że jako wieloletni propagator edukacji prawnej i współautor książki „Symulacja rozpraw sądowych jako metoda edukacyjna” zaniemówiłem. Naprawdę trudno uwierzyć w taki poziom ignorancji i ośmieszania się. Ale żeby o ośmieszanie się tylko chodziło, niestety chodzi o podstawy ustroju państwa.

Gaduły

Najwięcej postępowań na razie dotyczy publicznych wystąpień i wypowiedzi sędziów. Wyrażane przez nich opinie dotyczące sądownictwa, państwa prawna, praw obywatelskich, ustroju, legalności działania organów państwa, traktuje się jak politykowanie i atak na organy publiczne. Sędziemu TK w stanie spoczynku Jerzemu Stępniowi wytoczono postępowanie za stwierdzenie że “rządzący zawiesili Konstytucję na kołku”. Prezes Iustitii Krystian Markiewicz, jej rzecznik Bartłomiej Przymusiński i wiele innych osób takich zarzutów ma sporo. W przypadku obu panów jest to jednak dodatkowo symptomatyczne, bo jako reprezentujący Iustitię na zewnątrz mają obowiązek zabierania głosu w imieniu środowiska. Ale władza takich głosów nie lubi. Mają milczeć.

W tej kategorii jest też podgrupa „wypowiedzi ciał zbiorowych”. Rzecznicy dyscyplinarni zainicjowali postępowania w sprawie uchwał podejmowanych przez zgromadzenia sędziów, pytając kto był obecny podczas głosowania, kto i kiedy opracował projekty uchwał, komu je przesłał emailem itp.



Wykopki

Inna popularna metoda szykanowania sędziów to straszenie kontrolami. Jeśli sędzia władzy podpadnie, rzecznicy dyscyplinarni zarządzają kontrolę akt prowadzonych przez tę osobę spraw z kilku ostatnich lat z nadzieją, że coś się na sędziego znajdzie, jakieś uchybienie, opóźnienie, które będzie można przeciwko niemu wykorzystać. Chodzi o to, by z jednej strony ukarać niepokornego sędziego, a z drugiej nastraszyć wszystkich innych: „odezwij się tylko a skontrolujemy twoje życie i pracę. I pewnie coś znajdziemy”.

Osobiście nie lubię nadużywania porównań obecnych czasów do komunizmu czy faszyzmu. Bez przesady, znajmy proporcje, mamy paszporty, wolne media, w więzieniach nie ma więźniów politycznych. Ale opisana tu technika pasuje jak ulał do słynnego powiedzenia stalinowskiego prokuratora Andreja Wyszyńskiego: “dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. To metoda coraz częstsza.

Tak potraktowano między innymi sędzię Olimpię Barańską-Małuszek i sędzię Monikę Frąckowiak, obie aktywne w edukacji publicznej (prowadziły zajęcia dla młodzieży podczas Festiwalu Pol’andRock w Kostrzynie nad Odrą).

Tak postąpiono w przypadku sędziego Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Włodzimierza Brazewicza za to, że prowadził jako moderator spotkanie z sędzią Igorem Tuleyą w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (oczywiście postępowanie wszczęto też w sprawie sędziego Tulei, który jest jednym z najczęściej szykanowanych sędziów). Z takimi wykopkami ma do czynienia sędzia Waldemar Żurek, jeden z rekordzistów jeśli chodzi o zainteresowanie władzy, którego życie zawodowe i prywatne prześwietlały już różne służby w poszukiwaniu haka. W tym bardzo dokładnie zbadały sprawę sprzedaży starego ciągnika...





Nieposłuszni

I w końcu chyba najgorsza metoda – regularne szykany i postępowania w związku z wydaniem przez sędziego decyzji nie po myśli władzy. Czyli brutalne wkroczenie w najbardziej wrażliwą sferę niezawisłości sędziego, w tym od polityków i od władzy wykonawczej.

Przykładów jest sporo, a ostatnio przybywa.

Sędzia Dominik Czeszkiewicz z Suwałk uniewinnił działaczy KOD. Nie spodobało się to władzy więc co zrobiono? Metoda na wykopki, postępowanie dyscyplinarne o zbyt późne wyznaczenie przesłuchania dziecka (10 dni od wniosku) i niski poziom orzecznictwa. Widać nic innego nie można było znaleźć. Postępowanie, jako że było bezzasadne, w końcu umorzono, ale co sędziemu napsuto nerwów to jego, hejt w mediach, niesłuszne oskarżenia. Nie życzę tego nikomu. No i jak zawsze chodziło też o postraszenie innych - zanim wydasz wyrok domyśl się sam jaki ma on być, żebyś nie miał kłopotów.

Sędzia Sławomir Jęksa uniewinnił Joannę Jaśkowiak, żonę prezydenta Poznania za przeklnięcie podczas manifestacji. Ocenił, że kląć publicznie nie powinna, ale że gorsze niż samo przekleństwo jest to co je wywołało, czyli sytuacja w kraju. Wytoczono mu za to sprawę dyscyplinarną.



W sprawie kilku osób wszczęto postępowania za zadanie Trybunałowi Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych (co skądinąd sędzia zrobić musi, jeśli ma wątpliwość co do zgodności polskiego prawa z prawem europejskim, a naruszeniem jest niezadanie pytania). Takie decyzje nazwano ekscesem orzeczniczym.

I na koniec sprawa, która nie wróży dobrze jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną SN. Ukarała ona sędzię Alinę Czubieniak za wydanie słusznego i zgodnego z prawem postanowienia (uchylenie tymczasowego aresztu w związku z naruszeniem prawa do obrony). Jak można mówić o niezależności sędziego, jeśli postanowienie czy wyrok który wyda staje się powodem ukarania w postępowaniu dyscyplinarnym? Czy możemy liczyć na to, że tak zastraszeni sędziowie uczciwie będą sądzili w naszych sprawach?



Po co to wszystko?

Opisana praktyka ma jeden cel. To nie sądy, a minister sprawiedliwości, prokuratorzy i rzecznicy dyscyplinarni mają mieć ostatnie słowo. Sędzia ma się podporządkować bliżej nieokreślonej „woli narodu”, którą oni reprezentują. A jeśli nie? To będzie ofiarą szykan, medialnego hejtu, lustracji jego i jego rodziny, a ostatecznie poczuje to w portfelu (obcięcie pensji) lub wręcz pozbawi się go pracy. Za każde zachowanie, które się władzy nie podoba można wszcząć przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, ale i karne, określając mianem przestępcy (artykuł o przekroczeniu uprawnień jest, jak widzimy, bardzo pojemny).

W demokracjach pewne przesilenia, dyskusje dotyczące roli sędziów i sądów w kontroli innych władz są rzeczą naturalną. Jednym z ciekawszych wątków jest tak zwany aktywizm sędziów – na ile swobodnie mogą oni interpretować prawo. Z natury rzeczy rodzą się tu napięcia wynikające z samej konstrukcji systemu trójpodziału władzy i koncepcji check and balance, czyli wzajemnego równoważenia i kontrolowania się władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ale obecnie rządzący nie są w stanie znieść faktu, że sądy to też konstytucyjna władza, i że może ona kontrolować postępowanie władz pozostałych.

Z podniesioną głową

Mimo opisanych szykan, zastraszania, wytaczania postępowań w celu zawieszenia, obniżenia wynagrodzenia, a za chwilę uchylenia immunitetu i wydalenia z zawodu wielu sędziów trzyma się dzielnie. To nie są, jak chciała by to przedstawić władza, 80-latki z komunistyczną przeszłością. To są 40-latki wykształcone już na nowej konstytucji z 1997 r., która gwarantuje trójpodział władzy i niezależność sądów. Naprawdę byłoby im łatwiej siedzieć cicho, nie wychylać się, sądzić swoje sprawy a w wolnym czasie wypoczywać. Tymczasem od 4 lat walczą o niezależność sądów. Dla siebie? Też. Ale przede wszystkim dla nas. Bo to nam jest potrzebne prawo do niezależnego i sprawiedliwego sądu gwarantowane przez Konstytucję. To my mamy wiedzieć, że w naszej sprawie, jakiejkolwiek, sądzi sędzia, który nie boi się władzy, który myśli jak wydać wyrok sprawiedliwy, a nie taki który spodoba się ministrowi Ziobrze.

Sędziowie to ludzie jak my, których boli atak na nich i ich rodziny, zorganizowany hejt, którzy boją się o swoje jutro. Trudno im uwierzyć, że ich własne państwo, reprezentowane przez władzę, posługuje się kłamstwem, zniewagami, wytacza im bezzasadne postępowania. A ryzykują dużo, bo to oni mogą stracić pracę i utrzymanie. To nie są łatwe decyzje.

Przeczytajmy co napisali do nas, obywateli, we wstępie do opracowania Stowarzyszenia Sędziów Iustitia „Sędziowie pod presją – raport o metodach szykanowania przez władzę niezależnych sędziów” (J. Kościerzyński), które opisuje między innymi wspomniane ale i inne metody nacisków na sędziów:

„Jako sędziowie stoimy na straży praw i wolności obywatelskich zapisanych w Konstytucji. Płacimy za to wysoką cenę, a gotowi jesteśmy zapłacić najwyższą. Nie ma i nie będzie naszej zgody na upolitycznienie sądów. Nie pozwolimy na pozbawienie obywateli prawa do sprawiedliwego procesu przed bezstronnym i niezawisłym sądem. Ale co będzie, gdy nas zabraknie?

podpis Sędziowie polscy.”

Brzmi podniośle? Tak, ale także śmiertelnie poważnie, bo sytuacja jest śmiertelnie poważna.

Przed podobnymi wyborami stają chcący zachować niezależność prokuratorzy, którym jest jeszcze trudniej, bo prokuratura jest zhierarchizowaną instytucją a prokuratorzy mają mniej swobody niż sędziowie. A jednak nie poddają się. Na polecenie śledzenia działań sędziów zareagował (zapowiadając odmowę) prokurator Krzysztof Parchimowicz, prezes stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia. – Dla mnie znaczenie ma to, abym odszedł z prokuratury z podniesioną głową, bez względu na to, czy zostanę zmuszony do tego przez orzeczenie dyscyplinarne, czy dokonam sam takiego wyboru - zapewnił.

Obywatelskie abc

W obronę sędziów szykanowanych z powodów politycznych zaangażowane jest duże grono ludzi, specjalnie powołany Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS, wielu działających pro publico bono prawników. Zastanówmy się jednak, jak my możemy pomóc.

- Chodźmy na rozprawy dyscyplinarne przeciw sędziom. To już tradycja, tak dzieje się w państwach, które walczą ze swoimi sędziami. Trzeba chodzić na takie rozprawy. Okazać obywatelskie zainteresowanie i wsparcie moralne dla osób, które są ofiarami tych postępowań.

- Wesprzyjmy materialnie. Warto pomagać organizacjom społecznym, które walczą o niezależne sądy. Znaleźć taką i wspierać regularnie. Przelew cykliczny nawet na 10 złotych miesięcznie pomnożony przez większą liczbę pomagających osób może mieć wpływ na ilość i jakość działań organizacji. Poza reprezentowaniem w postępowaniach sądowych i dyscyplinarnych, czy przed trybunałami europejskimi, możemy mieć niedługo do czynienia z koniecznością pomocy finansowej sędziom wyrzuconym z zawodu. Już powstają pomysły specjalnych funduszy. Jak w latach 80-tych, w epoce stanu wojennego, aż trudno w to uwierzyć.

- Okażmy szykanowanym sympatię. To bardzo ważne, żeby wyrażać poparcie dla działań sędziów, żeby ich wspierać, bo wielu z nich bardzo przeżywa obecną sytuację. Bądźmy empatyczni, wyobraźmy sobie siebie w ich sytuacji. Co by nam pomogło? Czasami zwykły odruch solidarności, wyrazy wsparcia, podziękowania. Rozejrzyjmy się, może mamy w pobliżu kogoś kogo można tak wesprzeć, można to także robić poprzez media społecznościowe

- Edukujmy. Uczmy nasze dzieci czym jest niezależność sędziowska i dlaczego jej potrzebujemy. Tłumaczmy to naszym sąsiadom, znajomym, dla których ta problematyka nie jest czytelna.

Pamiętajmy, to są nasi sędziowie.