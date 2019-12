Podziel się



Casting do "Poszukiwany, poszukiwana" wyglądał jak festiwal transwestytów. "Jacek Fedorowicz, Janusz Gajos i Wojciech Pokora prezentowali się w letnich sukienkach i butach na wysokim obcasie. Pierwszy odpadł, gdy okazało się, że po goleniu zarost mu błyskawicznie odrasta. Najmłodszy Gajos był zbyt atletycznie zbudowany". Pozostał Pokora. Reżyserował Stanisław Bareja. Gdyby żył, skończyłby 90 lat.

"- Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenie. Wstaję rano za piętnaście trzecia. Latem to już widno. Za piętnaście trzecia jestem ogolony, bo golę się wieczorem. Śniadanie jadam na kolację, więc tylko wstaję i wychodzę.

- No, ubierasz się pan.

- W płaszcz jak pada. Opłaca mi się rozbierać po śniadaniu?

- Fakt.

- Do PKS mam pięć kilometry. O czwartej za piętnaście jest PKS.

- I zdążasz pan?

- Nie. Ale i tak mam dobrze, bo jest przepełniony i nie zatrzymuje się. Przystanek idę do mleczarni. To jest godzinka. Potem szybko wiozą mnie do Szymanowa. Mleko – widzi pan – ma najszybszy transport, inaczej się zsiada. W Szymanowie zsiadam, znoszę bańki i łapię EKD. Na Ochocie w elektryczny do Stadionu. A potem to już mam z górki, bo tak: 119, przesiadka w 13, przesiadka w 345 i jestem w domu. Znaczy w robocie. I jest za piętnaście siódma. To jeszcze mam kwadrans – to sobie obiad jem w bufecie. To po fajrancie nie muszę zostawać, żeby jeść, tylko prosto do domu. I góra dwudziesta druga pięćdziesiąt jestem z powrotem. Golę się, jem śniadanie i idę spać".

Stanisław Tym w "Misiu" Stanisława Barei / Źródło: INPLUS/East News

Ten długi cytat z filmu Stanisława Barei "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" wielbiciele jego twórczości znają na pamięć - 40 lat po premierze komedii recytują w całości, bez zająknięcia. Ale cytatów z filmów Barei, mających status kultowych i wciąż przywoływanych, jest mnóstwo.

"Nie mamy pańskiego płaszcza i co pan nam zrobi?" - informuje w "Misiu" szatniarz bezradnego bohatera, a my przywołujemy te słowa, gdy chcemy zamanifestować poczucie bezsilności. "Łubu dubu, łubu dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. To mówiłem ja, Wacław Jarząbek" - ryczymy ze śmiechu, opowiadając o kimś, kto podlizuje się szefom.

Dzisiejszy kult filmów Stanisława Barei to pośmiertny tryumf artysty lekceważonego za życia. Nie ma w naszej kinematografii reżysera tak skrzywdzonego przez krytykę - ale również przez kolegów filmowców - jak twórca "Misia". Wystarczy sięgnąć po recenzje jego filmów i wywiady, by przekonać się, jak był krytykowany, choć widzowie walili na jego filmy drzwiami i oknami.

Gdyby żył, w grudniu tego roku Stanisław Bareja skończyłby 90 lat.

Kadr z filmu "Żona dla Australijczyka" / Źródło: archiwum Filmu/FORUM

Wojna, śmierć i kino

Stanisław Bareja urodził się 5 grudnia 1929 roku w Warszawie. Ojciec miał zakład wędliniarski, podobnie zresztą jak dziadek. Dwa lata po nim na świat przyszedł brat Wiesław, zaś w 1936 roku siostra - Anna Teresa.

W wydanej właśnie, na 90. urodziny reżysera, biograficznej książce "Stanisław Bareja - alternatywnie", jej autor Maciej Replewicz pisze: "Motyw wędlin, od pożądanego, lecz nieosiągalnego w PRL baleronu, przez kabanosy i parówki w baraniej kiszce, aż po "ludową" kaszankę, będzie obecny w większości filmów Stanisława Barei. Bo w okresie komunizmu, w gospodarce niedoborów, mięso i wędliny, a raczej ich chroniczny brak na rynku, były tematem stricte politycznym. Tematem zapalnikiem, przyczyną społecznego niezadowolenia".

1 września 1937 roku Staś poszedł do szkoły powszechnej, którą skończył w 1943 roku z wyróżnieniem. Pierwsza tragedia spotkała rodzinę dwa miesiące po wybuchu wojny, gdy zmarła trzyletnia Anna Teresa. Powstanie Warszawskie zastało piętnastoletniego Stasia z mamą i bratem w Milanówku. Choć chłopcy bardzo chcieli, na przedostanie się do stolicy nie było szans. Co prawda podjęli próbę kradzieży broni z oddziału Wehrmachtu, z którą zamierzali dotrzeć do Warszawy, ale w porę przeszkodziła im mama. Przez lata Staś miał kompleks, że przeżył hekatombę w bezpiecznym miejscu, bez narażania życia. Nieważne, że był dzieckiem.

Po wojnie, po powrocie do Warszawy, przyszły reżyser kontynuował naukę w gimnazjum im. Kołłątaja. Wtedy po raz pierwszy w życiu poszedł do kina - do nowo powstałej wiosną 1945 roku na Marszałkowskiej "Polonii". Film zatrząsł w posadach światem Stasia. Rok później Barejowie przeprowadzili się do Jeleniej Góry. Tam właśnie doszło do kolejnej tragedii.

Replewicz pisze: "10 sierpnia 1947 roku Sylwester Bareja wybrał się na letnią wycieczkę ze swoimi synami. Młodszy z nich, Wiesław, zaproponował zrobienie zdjęć. Mimo ostrzeżeń wdrapał się na skałkę sterczącą tuż nad wodospadem. Skałka obsunęła się wraz z Wiesławem, który wpadł w nurt wody. Ciężko rannego wydobyto spod wodospadu i przetransportowano do szpitala. 16-latek zmarł". Dla Stasia, mającego w pamięci śmierć siostry, odejście brata, z którym był związany, była kolejną traumą.

Od dzieciństwa mnóstwo czytał. W filmie Agnieszki Arnold "Bareizm" Jacek Fedorowicz z podziwem opowiada o jego literackim otrzaskaniu i zbiorach książkowych. Przez lata Bareja był dla znajomych głównym dostawcą zakazanej literatury, wydawanej przez paryską "Kulturę", przemycając przez granicę większość tytułów.

To jednak później. Na razie jest w liceum i zaniedbuje naukę na rzecz kina. Na szczęście interesuje się też sportem, a dokładniej pływaniem, stając się jednym z najlepszych pływaków wśród rówieśników. Obu pasji nie porzuci do końca życia.

Okładka książki Macieja Replewicza "Stanisław Bareja alternatywnie" / Źródło: mat.prasowe

Szkoła Filmowa i próba charakteru

Początkowo świeżo upieczony maturzysta nie myśli o zostaniu reżyserem - chce być operatorem. Wyższa Szkoła Filmowa w Łodzi specjalizację reżysera każe wybierać dopiero na czwartym roku. Z czasem wyłoni się tam tzw. wielka szóstka, którą tworzyć będą: Janusz Morgenstern, Jan Łomnicki, Lech Lorentowicz, Janusz Weychert, Stanisław Bareja i Kazimierz Kutz. Po latach zostaną uznanymi twórcami. Na razie są najzdolniejszymi studentami na roku.

Już na początku akademickiej drogi stanie się jasne, że przyszli filmowcy kształceni będą również ideowo, a próby "wychylania się" mogą szkodzić ich karierze. Jednym z ideowych manifestów będzie tzw. październikowy marszobieg studentów. W dokumencie Jan Łomnicki opowiada: "Trasa tego biegu wiodła wokół lasu. W połowie drogi odłączyliśmy ze Staszkiem od grupy i pobiegliśmy na skróty, a potem, niezauważeni przez nikogo, dołączyliśmy do ostatniej dwudziestki. Jeden z kolegów, pominę nazwisko, dojrzał akurat mnie i złożył donos".

Wybuchła chryja. Zwołano zebranie wydziału, a "występek" Łomnickiego uznano za wybryk o charakterze politycznym. Pojawiły się głosy domagające się usunięcia winnego z uczelni. Wszyscy milczeli. I gdy już wydawało się, że los winowajcy jest przesądzony, Bareja wstał i oznajmił: "Ja też z nim byłem", ratując Łomnickiego z opresji. W obawie, że wywrotowców mogło być znacznie więcej, sprawę umorzono. Bareja i Łomnicki zostali najlepszymi przyjaciółmi na całe życie. Zaimponował wszystkim odwagą. Później miał ją udowadniać po wielokroć.

Bareja przyjaźnił się także blisko z Kutzem. "Wielka szóstka" prowadziła dziennik, gdzie wpisywano najciekawsze pomysły, żarty, projekty. Oczytanie Barei, inteligencja i dociekliwość sprawiały, że błyszczał. Po latach opowiadał: "Było tam dużo moich wpisów. Miałem skłonność do absurdalnego humoru, który nazwano bareizmem". W dokumencie Łomnicki mówi, że wtedy określenie to miało znaczenie pozytywne. Zmieniło znaczenie z początkiem lat 70. za sprawą Kutza, który wbił dawnemu przyjacielowi nóż w plecy, o czym niebawem.

Choć uczono sztuki filmowej, produkcji z Hollywood studentom wcale nie pokazywano. W biografii Barei czytamy, że "opłacali wódką operatorów na sali projekcyjnej, oglądając 'zakazane' amerykańskie filmy nocą". "Obywatela Kane'a" Wellesa obejrzeli kilkakrotnie, wstrzymując oddech.

W 1958 roku (w dobie odwilży!) Bareja zaprezentował swoją dyplomową etiudę "Gorejące czapki", nawiązującą do "Rewizora" Gogola. I znów ideologia wzięła górę nad resztą. Satyra społeczna, pokazująca przedstawiciela władzy zamieszanego w aferę i skorumpowane społeczeństwo, okazała się nie do przełknięcia dla wysoko umocowanych w PZPR wykładowców. Rektor WSF Jerzy Toeplitz i Jerzy Bossak, jeden z organizatorów powojennej kinematografii, a zarazem żarliwy komunista, nie zostawili suchej nitki na młodym adepcie filmowej sztuki.

Bareja pracy dyplomowej nie obronił. A dokładniej... zrobił to dopiero 20 lat później.

Roman Wilhelmi jako Stanisław Anioł w serialu "Alternatywy 4" robił furorę / Źródło: INPLUS/East News

Debiut i kino z myszką

Od początku wiedział, że będzie kręcił komedie i jak przyznał: "Chyba w ogóle po to zostałem reżyserem". Na debiut wybrał adaptację sztuki Jerzego Jurandota "Mąż Fołtasiówny", której akcję przeniósł do czasów współczesnych. Film nosił tytuł "Mąż swojej żony", a w głównych rolach pojawili się Aleksandra Zawieruszanka i Bronisław Pawlik. Opowiadał o małżeństwie kompozytora i lekkoatletki, której sława przyćmiewa jego dokonania.

To była bajka z happy endem. W filmie debiutowała Elżbieta Czyżewska, później gwiazda pierwszej wielkości, a także Wojciech Pokora. Debiut przyjęto życzliwie, co miało okazać się jednorazowym "wybrykiem". Zanim nakręcił "Żonę dla Australijczyka", spróbował czegoś innego - zrealizował film noir "Dotknięcie nocy". Oparta na prawdziwej historii fabuła opowiadała o napadzie na bank i zbrodni popełnionej w latach 50. Choć odtwórca głównej roli Jerzy Kozakiewicz nie porywał, chwalono autentyzm obyczajowy i "przecieranie szlaku dla nowego gatunku".

Mało kto pamięta, że to właśnie Bareja nakręcił pierwszy w Polsce serial kryminalny "Kapitan Sowa na tropie" z Wiesławem Gołasem w roli głównej. Nietypowy stróż prawa, sympatyczny i życzliwy, wiecznie rzucał palenie i ssał miętówki. Sam serial pozbawiony był propagandowych kontekstów, co wówczas się nie zdarzało. Widzom zapewne został w pamięci cytat: "Dziwny odruch u milicjanta - włożyć cudzą rzecz do kieszeni przez nieuwagę", bodaj pierwszy z filmu Barei, który trafił do języka potocznego.

Potem było "Małżeństwo z rozsądku" z Czyżewską i Danielem Olbrychskim, za które oberwał na kolaudacji od Bossaka, jak pisze Replewicz: "zdegustowanego eksponowaniem wątku małżeństwa Burczyków reprezentujących nielubianą przez władzę 'prywatną inicjatywę', którą nazwał 'klasą straganiarzy'".

To były sympatyczne filmy dla widzów spragnionych oddechu, bez większych aspiracji. Po latach w wywiadzie dla Polskiego Radia, Bareja powiedział: "Wymyśliłem własną teorię szczęśliwego człowieka – jeżeli mój film zobaczy milion widzów, a trwa on dwie godziny, to będą dwa miliony szczęśliwogodzin. To więcej niż życie jednego człowieka. Czyli robiąc film, stwarzałem jednego szczęśliwego człowieka od narodzin do śmierci. Ale gdy stuknęła mi czterdziestka, a PRL skończył 25 lat, zacząłem się zastanawiać, czy łatwiej być szczęśliwym, czy lepiej być człowiekiem, który widzi, co się wokół niego dzieje. A jeśli mówi: patrzcie, jakie to jest śmieszne, choć straszne, ludzie zwrócą na to uwagę. Uznałem, że robiąc filmy komediowe, można jednocześnie mówić o rzeczach bardzo ważnych".

Te komedie, mówiące w sposób zabawny o rzeczach ważnych, to kino Barei lat 70. i 80., które uczyniło z niego wroga władzy i ulubieńca widzów.

Stanisław Bareja z synem Janem w 1980 roku / Źródło: Tomasz Michalak/FOTONOVA

Mąż i ojciec

Ona studiowała historię sztuki. On już skończył filmówkę. Na planie "Szkiców węglem" był asystentem reżysera Antoniego Bohdziewicza, gdy pojawiła się wśród tłumu statystów. Nazywała się Hanna Kotkowska.

To nie była miłość od pierwszego wejrzenia, ale od razu dojrzała w nim fascynującego człowieka. Czytali te same książki, podobnie postrzegali świat. Zaczęli się spotykać, co nie było proste, bo Hania mieszkała i pracowała w Warszawie, on zaś miał pracę w Łodzi. Po dwóch latach przeprowadził się do Warszawy. Pobrali się w 1958 roku. Najpierw urodziła się Kasia.

"Barejowie zamieszkali w kwaterunkowym pokoju w Warszawie, przy Wilczej - pisze Replewicz. - Powierzchnia 11,4 metra kwadratowego była mikroskopijna już dla dwojga. W 1959 roku urodziła się Kasia. Gdy odwiedzali ich znajomi, brakowało nawet miejsca na szklanki z herbatą. Nie było ciepłej wody. Hanna Kotkowska-Bareja grzała wodę na kąpiel dla małej Kasi w dużym garnku na kuchni". Dopiero trzy lata później rodzina przeniosła się do nowego, szeregowego domu przy Fitelberga 31. "Część z sumy 240 tys. złotych wpłacił do razu, zapożyczając się wśród znajomych. Resztę rozłożono na raty". Ostatnia została wpłacona dopiero w 1986 roku, czyli na rok przed śmiercią reżysera.

Bareja świetnie gotował. O jego kuchni krążyły opowieści. Jednym z jego popisowych dań był dorsz po francusku à la Bareja. - "Rybę gotuje się z warzywami. Po wyjęciu z wody należy wymieszać z bułką maczaną w mleku. Do tego odrobina masła, piana z białek, dużo siekanej naci oraz przyprawy. Wszystko posypać serem i do piekarnika" - zdradził kiedyś przepis. Przygotowywał znakomite zrazy zawijane z mięsem i sztufadę - duszoną wołowinę naszpikowaną boczkiem. "Często wydawało mi się, że nie ma nic w lodówce, a gdy przychodzili goście, on wyczarowywał przyjęcie" - wspomina żona.

Przyznaje, że był ojcem zbyt łagodnym. Ona była od kar, on od przyjemności. Nie był, jak wielu artystów, gościem w domu. Lubił czytać, pisać scenariusze, gdy za ścianą byli najbliżsi. Katarzyna Bareja opowiada, że ojciec był niezwykle ciepły i rodzinny. O cieple i nadzwyczajnej dobroci mówią wszyscy, którzy go znali. Był ponoć jedynym reżyserem, który nigdy nie przeklinał. Opowiadał swoim dzieciom bajki, które wymyślał. Sam je także ilustrował, bo świetnie rysował.

Kadr z filmu "Alternatywy 4", który bił rekordy oglądalności / Źródło: INPLUS/East News

Satyra antysocjalistyczna

Porzuciwszy kino mające uszczęśliwiać ludzi, Bareja zmienił się w przenikliwego obserwatora. Miejsce beztroski zajęły ironia i sarkazm. Przyczynili się do tego też ludzie, na których trafił. Zwłaszcza ci, którzy stali się mu bliscy, jak Jacek Fedorowicz, z którym stworzył niezwykły artystyczny duet.

" (...) Bardzo naciskałem na satyrę antysocjalistyczną - mówi Replewiczowi satyryk. - Ale to nie znaczy, że musiałem Staszka zmuszać, o nie! Staszek był antykomunistą z krwi i kości, tylko trzeba pamiętać, że PRL bardzo takich pilnował i ograniczał. W niechęci do socjalizmu byliśmy całkowicie bratnimi duszami".

Razem napisali kilka scenariuszy i żal, że tylko dwa cenzura dopuściła do realizacji. Pierwszym był "Poszukiwany, poszukiwana", dla którego inspiracją stało się zdarzenie z pracy w Muzeum Narodowym, o którym reżyserowi opowiedziała żona. Rzeźbiarz zgłosił się do muzeum z prośbą o wydanie jednej ze zdeponowanych tam prac. Obiekt jednak zaginął. Okazało się, że roztargniony artysta zabrał go wcześniej, bez pokwitowania. W filmie artystę zastąpił "wieczny dyrektor", grany fenomenalnie przez Jerzego Dobrowolskiego. Ten sam, o którym żona mówiła: "Mój mąż z zawodu jest dyrektorem".

W filmie Stanisław Maria Rochowicz (Pokora) jest pracownikiem muzeum. Pewnego dnia znika obraz, a podejrzenie pada na Rochowicza. On postanawia się ukryć, odtworzyć dzieło i zwrócić. Przebiera się za kobietę i zostaje pomocą domową. Z czasem odkrywa, że jako gosposia zarabia znacznie więcej, niż wynosi pensja historyka sztuki.

"Casting do roli adiunkta historii sztuki (...) alias Marysi wyglądał jak festiwal transwestytów - relacjonuje Replewicz. - Przez kilka dni Jacek Fedorowicz, Janusz Gajos i Wojciech Pokora prezentowali się w letnich sukienkach i butach na wysokim obcasie, wykonując czynności typowe dla pomocy domowej. Pierwszy z trójki odpadł, gdy okazało się, że po goleniu zarost błyskawicznie odrasta. (…) Najmłodszy z kandydatów, Janusz Gajos, był zbyt atletycznie zbudowany, by mógł uchodzić za kobietę". Pozostał Wojciech Pokora.

Dobrowolski jako "wieczny dyrektor" - partyjny karierowicz, przesuwany z jednego ministerstwa do drugiego, bezkarny, demolujący wszystko, czego się dotknie: w wodociągach, w leśnictwie, wreszcie w osiedlowym planowaniu, to była kpina z niekompetencji i partyjniactwa, lansującego miernoty.

"Czesław Wiśniewski, szef Narodowego Zarządu Kinematografii po kolaudacji filmu miał poradzić reżyserowi, aby poszukał sobie 'zajęcia w telewizji, może w krótkim metrażu'. W ustach szefa NZK słowa brzmiały naprawdę złowieszczo" - czytamy w biografii reżysera.



Film obejrzały dwa miliony widzów.

Wojciech Pokora jako Marysia, zawodowa gosposia w filmie "Poszukiwany, poszukiwana" / Źródło: INPLUS/Forum

Kiedy kopie przyjaciel

Kazimierz Kutz rzucił określenie "bareizm" po raz pierwszy na zebraniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich, w obecności przedstawiciela NZK na przełomie lat 60. i 70. Miało oznaczać głupiutkie filmy realizowane dla niewymagającej widowni, ale odnoszące sukces komercyjny. Był tam wówczas Jan Łomnicki, o czym mówi w dokumencie Arnold. Łomnicki poinformował przyjaciela, co się stało.

Termin Kutza szybko podchwycili decydenci i część krytyków, którzy delektowali się tym słowem, atakując reżysera. Bareja miał wielki żal, bo cios padł ze strony kogoś, komu ufał. Odchorował to. Już wówczas miał problemy z sercem. Wkrótce przeszedł pierwszy zawał.

Stanisława Celińska wielokrotnie opowiadała o niechęci reżyserów tzw. poważnego kina do aktorów grających w komediach Barei. Sama odmówiła roli żony docenta Rochowicza w filmie "Poszukiwany, poszukiwana", obawiając się, że nie zagra potem u Zanussiego czy u Kutza. Szybko jednak machnęła ręka i pojawiła się w kolejnym "Nie ma róży bez ognia", a później w "Alternatywach 4". Aktorzy uwielbiali pracę z Bareją. "Miał ogromną wiedzę na temat tego, co zrobić, żeby film był śmieszny. Wystarczyło nauczyć się tekstu i zaufać mu" - wspomina w wywiadzie.

Najdziwniejsze, że w swoich głośnych wspomnieniach "Klapsy i ścinki: mój alfabet filmowy i nie tylko", 25 lat później, Kutz nakreślił zupełnie inny portret Barei. Piękny.

"Kolega z roku studiów, a nawet więcej. O wiele zabawniejszy w życiu niż to widać po jego filmach. Łagodny pyknik z wrodzonym zażenowaniem dziecka. Miał naturalne poczucie absurdalności świata; wszystko widział od koślawej strony i - jak to nieczęsto bywa z urodzonymi humorystami - nie był ponurakiem. Wręcz przeciwnie - jego życie pełzło od żartu do żartu. Gdy wyodrębniła się nieformalna grupa najbardziej rozgarniętych, nazwana 'wielką szóstką' - Staś był jej postacią centralną. (...) Bezkonfliktowy, miał w sobie ową rzadką przyziemność właściwą poetom".

Replewicz wielokrotnie próbował na potrzeby biografii porozmawiać z Kutzem. Bez skutku.

Stanisław Tym i Jan Bareja - syn reżysera "Misia" na odsłonięciu jego gwiazdy / Źródło: FORUM / Michal Tulinski

Co mi zrobisz, jak Cię wytnę?

Kolejny film zrobiony wspólnie z Fedorowiczem, "Nie ma róży bez ognia", opowiadał o młodym małżeństwie, które, zmieniając mieszkanie na większe, "zyskuje" sublokatora - pierwszego męża głównej bohaterki, który zameldowany, nadal ma prawo z nią mieszkać. Obecny małżonek stara się go pozbyć. Kpina z peerelowskich nonsensów, która do łez bawiła publiczność, została uznana przez władzę za szkodliwą. Film zarobił ponad 16 milionów złotych w czasach, gdy rodzime produkcje, nie zwracały nawet kosztów realizacji. Była to już piąte dziecko duetu Bareja-Fedorowicz, ale drugie "urodzone". I ostatnie.

Wkrótce na horyzoncie pojawił się Stanisław Tym. Ich pierwsze dzieło "Brunet wieczorową porą" było prologiem do współpracy, która zaowocowała kolejnymi filmami, w tym "Misiem" uważanym za najlepszy obraz Barei.

Już w "Brunecie..." było widać to, co będzie charakterystyczne dla wspólnych scenariuszy obu twórców - główny wątek obudowany serią niby-skeczy. Ostra satyra ukazująca bylejakość i ordynarność PRL-u nie mogła przypaść do gustu władzy. Wszyscy tu piją do tego stopnia, że reżysera oskarżono o propagowanie pijaństwa, choć wyszydzał je jako jedyną "rozrywkę" rodaków.

W 1978 roku powstało "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" - najbardziej zmasakrowany przez cenzurę film Barei, a i tak "zapółkowany". Fabuła jak zwykle jest tylko pretekstem do pokazania skali nadużyć w komunistycznym raju. Oto dyrektor zakładu dowiaduje się, że poznana przez niego we Francji kobieta jest z nim w ciąży. A że jest córką znanego dygnitarza, dyrektor postanawia się rozwieść. Najpierw jednak musi udowodnić zdradę żonie. Zatrudnia fotografa, który dwoi się i troi, by uwiecznić winę uczciwej małżonki...

W dokumencie Agnieszki Arnold ekipa filmu, z Tymem na czele, odgrywa kolaudację komedii, korzystając w zachowanych dokumentów. - Nastrój jak przed egzekucją. Wielka pogarda dla naszej pracy - ocenia Tym. "Ten film ma tyle wspólnego z naszą rzeczywistością, co z życiem na Księżycu" - mówi partyjny dygnitarz. Wtóruje mu Bohdan Poręba, pupilek komunistycznej władzy: "Chodzi mi o tę świnię, która chodzi po ulicy, i z tego wynika, że wszystko jest ześwinione, łącznie z ludźmi, że oni są ześwinieni, nie zgadzam się tym".

Bronił filmu Tadeusz Konwicki, wówczas kierownik Studia "Pryzmat". "Mnie się film podobał, ja się śmiałem" - oponował, gdy walec cenzorów uszczuplił o kilkanaście procent materiał. Najbardziej znienawidzony w historii szef NZK i zarazem wiceminister kultury i sztuki Janusz Wilhelmi wydał jednak werdykt najsurowszy: film otrzymał najniższą z możliwych, czwartą kategorię artystyczną. Wilhelmi nie zgodził się na jego rozpowszechnianie. Parę dni później Bareja trafił do szpitala z zawałem serca.

Gdy stanął na nogi, postanowił walczyć o film. W wypadku lotniczym zginął Janusz Wilhelmi, i co tu kryć, filmowcy odetchnęli. Replewicz opisuje drogę Barei do spotkania z cenzorem, z którym odważył się negocjować. Usunął część spornych scen. W kwietniu 1978 roku film został "warunkowo przyjęty do dystrybucji". Bareja określał go teraz mianem "kadłubka".

Na ekrany trafił tylko w sześciu kopiach. A i tak zrobił furorę wśród widzów.

"Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" jest kopalnią cytatów, które cała Polska po premierze recytowała z pamięci. - Ten film jest jak manifesty, które w KOR-ze pisaliśmy, ale lepiej, mocniej, bardziej zdecydowanie. Pamiętam, że seans w kinie mnie powalił - mówi w dokumencie Arnold Jacek Kuroń. - Przeżyłem tam coś niesamowitego. Sala ryczała ze śmiechu. A potem nastała kompletna cisza. I ktoś zawołał: "Przecież z siebie się śmiejecie". To był paszkwil na nas wszystkich. Pokazywał, że my wszyscy za to, co się dzieje, odpowiadamy.

Na planie zdjęciowym "Misia" - reżyser i Stanisław Tym / Źródło: Witold Rozmysłowicz/PAP

Konspira i powielacz

O członkach PZPR Bareja zwykł mawiać per kłamczuszki. Ponoć w jego ustach znaczyło to tyle, co obrzydliwi kłamcy. Nie ukrywał niechęci do peerelowskich władz, a one odpłacały mu z nawiązką.

Opozycyjna aktywność reżysera zaczęła się w 1977 roku. Stanisław Tym, który w Paryżu w wydawnictwie "Kultura" otrzymał kilkaset książek, musiał je przemycić do Polski. Razem przewieźli je w tzw. zasobniku na transport materiałów filmowych, na którym istnieje ostrzeżenie: "Materiał światłoczuły. Nie otwierać".

Od kilku miesięcy istniał już KOR. Mirosław Chojecki, jego współorganizator i twórca Niezależnej Oficyny Wydawniczej "NOWa" opowiada Replewiczowi: "Nasza znajomość rozpoczęła się 'przy kotlecie'. (...) Dosiadłem się do jednego ze stolików, przy którym siedzieli Bareja i Tym. Poszukiwałem lokalu na drukarnię. Najlepiej nadawał się wolno stojący dom z możliwością dojazdu. Na początku 1978 roku otrzymałem kontakt na ulicę Fitelberga 31 bez nazwiska właściciela. Na miejscu okazało się, że to Stanisław Bareja".

Dom reżysera - szeregowiec - nie nadawał się na drukarnię. Odgłosy maszyny mogły zainteresować sąsiadów. Ale już piwnica była idealna. Człowiekiem, który przez dziesięć lat pracował w niej, był Tomasz Michalak. Reżyser miał do niego pełne zaufanie i wręczył mu zapasowy komplet kluczy. Ile nielegalnych publikacji w ciągu dekady wyszło z piwnicy Barei, nikt nie liczył.

W 1980 roku na prośbę właśnie wypuszczonego z więzienia Chojeckiego Bareja, wracając z wakacji nad Balatonem, przywiózł z Wiednia do Polski powielacz. Ważący około 50 kilogramów powielacz offsetowy zdemontowano i po owinięciu namiotem umieszczono... na dachu malucha. Tylko mniejsze elementy trafiły do środka auta. Drukarnia na dachu samochodu, to było coś! Tylna szyba do rozbitego niedawno mercedesa i ułożone na niej papryka i bakłażany skutecznie przykryły przesyłkę. Żona reżysera czuła, że coś się święci, nie wiedziała jednak, co wiozą.

Na planie filmu "Nie ma róży bez ognia" / Źródło: CAF/PAP

"Miś", czyli proroctwo?

Ryszard Ochódzki jest prezesem klubu sportowego "Tęcza". Prowadzi lewe interesy i buduje monstrualnego słomianego misia, mającego odpowiedzieć na 'żywotne potrzeby społeczeństwa'. Podczas wyjazdu za granicę zostaje zatrzymany, bo z paszportu wyrwano mu kilka kartek. Ochódzki podejrzewa eksżonę. Byli małżonkowie założyli bowiem konto w londyńskim banku, a rozwód zmusił ich do podzielenia majątku. Pieniędzmijednak dzielić się nie chcą. Ryszard zrobi więc wszystko, by odzyskać dokument...

Zwariowaną fabułę najgłośniejszego filmu Barei znamy wszyscy. "To nie tyle historia człowieka, który koniecznie chce dostać paszport, a bardziej kogoś, kto nie mówi słowa prawdy. W założeniu moim i Staszka Tyma ten film był opowieścią o prawdzie i kłamstwie. Nie mówi jej nikt w jego otoczeniu, ale on jest mistrzem" - opowiadał reżyser.

- Staszek tłumaczył mi: "Musimy nakręcić ten film tak, jakby nie było cenzury. Bo zobaczysz zimą z 1979 na 80 Gierek padnie" - opowiada w dokumencie Stanisław Tym. "Miś" powstał w przełomowym okresie najnowszej polskiej historii, kiedy nagle śmiać się można było niemal ze wszystkiego.

I znowu cała siła filmu tkwi w niezapomnianych miniskeczach, wyrastających jak grzyby po deszczu w kolejnych scenach. Powtarzamy je od niemal 40 lat, pękając ze śmiechu. Przywołana wcześniej scena lizusostwa Jarząbka, śpiewającego "Łubu dubu, łubu dubu..." itd., nic nie straciła na aktualności. Lizusy będą zawsze i wszędzie, a reżyser śmieje się ze wszystkich. Są w filmie kpiny z nierozgarniętych milicjantów, urzędników, dygnitarzy. Prezes instruuje sportowców: "Jedziecie do stolicy kraju kapitalistycznego. Który to kraj ma być może nawet tam i swoje... plusy. Rozchodzi się jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów!". Absurd wyziera zewsząd. Jest bar, w którym talerze przyśrubowane są do blatu stolika, a łyżki przywiązane metalowymłańcuchem.

Na tle tego cyrku pojawiania się temat tworzenia nowej tradycji - uosabia ją noworodek rzekomo nazwany "Tradycja". Absurdalna komedia w końcówce zyskuje jednak ton podniosło-liryczny. W finałowej scenie, która budzi tyle emocji, Bareja wrzuca kukłę paskudnego misia do jeziora, obok ktoś śpiewa piękną kolędę dziecku, życie płynie dalej. Zjadliwy sarkazm zastępuje optymizm. Tadeusz Lubelski pisał: "Kukła 'misia' unosząca się nad Warszawą w ramie filmu służyła za metaforę Związku Radzieckiego, nazywanego przez Polaków "Niedźwiedziem".

Stanisław Bareja, choć coraz bardziej chory, po dwóch zawałach, był szczęśliwy, gdy powstała Solidarność. Od początku był jej członkiem. Pełen entuzjazmu opowiadał w radiowym wywiadzie Jackowi Fedorowiczowi, że wierzy, iż nareszcie świat wokół niego uwolni się od kłamstwa.

Prawdziwego końca PRL-u niestety nie dożył, choć go przewidział.

Wojciech Pokora jako gosposia Marysia w "Poszukiwanym.." bawił do łez / Źródło: INPLUS/East News

"Zrobiliśmy mu wielką krzywdę"

W dokumencie Arnold Andrzej Wajda mówi: "Wszyscy uważali, że filmy, które robi Bareja, to pogodzenie się z rzeczywistością, takie kino drugiej kategorii, co to 'może być'. Dopiero z czasem zobaczyliśmy, ile tam jest obserwacji, które ten mur berliński nadgryzają".

Mur runął w 1989 roku. Stanisław Bareja zmarł dwa lata wcześniej, podczas pobytu w niemieckim Essen, gdzie pracował w charakterze doradcy przy filmie o Zagłębiu Ruhry. Był po kolejnej operacji.

"11 czerwca 1987 roku rano nastąpił nagły wylew krwi do mózgu. Lekarz znalazł nieprzytomnego reżysera leżącego na korytarzu, przy drzwiach do mieszkania. Zadzwonił pod alarmowy telefon 112. Reżyser trafił na intensywną terapię w St. Josef Katholisches Krankenhaus w Essen. Jeden z pracowników Muzeum Folkwang zawiadomił żonę" - pisze Replewicz w biografii reżysera.

Nawet wtedy komunistycznej władzy nie stać było na życzliwy gest. Gdy Hanna Bareja złożyła wniosek o wydanie paszportu w trybie pilnym, milicja piętrzyła trudności. Żona reżysera opowiada: "Twierdzili, że te telegramy ze szpitala, z muzeum, gdzie mąż pracował, są po to, bym mogła wybrać wolność (…). Doszli do wniosku, że chcę uciec, a Staszek był umierający".

Gwiazda Stanisława Barei w łódzkiej Alei Sław / Źródło: Wikipedia

Paszport dostała po długich pertraktacjach. Zbyt późno. Gdy 14 czerwca 1987 roku dotarła do szpitala w Essen, reżyser już nie żył. Miał zaledwie 57 lat. Choć trudno w to uwierzyć, tylko nieliczni dziennikarze odnotowali śmierć Stanisława Barei. "W kraju, w którym kulturalny człowiek oficjalnie mógł jedynie hołubić dzieła bombastyczne, opatrzone pieczęcią powagi, szydzono ze skromnego komedianta, odmawiając mu prawa do uznania jako twórcy" - napisał w "Kinie" Tomasz Przybyłkiewicz, a ówczesny redaktor naczelny "Filmu" Maciej Pawlicki dodał: "Barei zrobiliśmy wielką krzywdę. My - sfora filmowych pismaków. (...) Bareja był tylko jeden. Jedyny w swoim zdumiewającym uporze zapisywania absurdów codzienności. Sam pośród mądrych min".