Marta skończyła studia prawnicze. Szukanie pracy szło źle. Znajomi radzili: zapisz się do partii, oni chcą obsadzać swoich, to jedyna droga, żeby dostać dobrą posadę. Czuła się coraz gorzej. Tuż przed świętami trafiła do psychologa. Smutek był wszechogarniający.

- Proszę przypomnieć sobie jakąś chwilę prawdziwej radości, choćby trwała krótko – poprosiła psycholożka.

- Nie wiem, naprawdę nie wiem… - zawahała się Marta*.

- Czy była pani szczęśliwa po obronie pracy magisterskiej?

- Nie byłam, bałam się, że nie znajdę pracy.

- To może jakaś impreza? Urodziny?

- Nie, to nie był najlepszy czas w moim życiu.

- A święta? Cieszy się pani, że niedługo będą święta, prezenty, spotka się pani z rodziną?

Marta spuściła wzrok. Nie, nie cieszyła się na święta. A wszystkie, nawet teoretycznie radosne, momenty przysłaniały "strach, obawy i lęki o kolejne dni, starania, porażki".



Pół roku wcześniej 25-letnia Marta skończyła studia prawnicze. Dyplom obroniła na piątkę. Część znajomych Marty wybierała się na aplikację lub studia doktoranckie, wielu planowało pracę w kancelariach krewnych lub małych rodzinnych firmach. Marta też chciała iść do pracy. Ale jakiej? Po pięciu latach studiów wróciła do rodzinnego Rzeszowa. "Miałam maleńki pokój i malutkie łóżko, ale półki nie należały już do mnie, większość szafek była pozajmowana przez drobiazgi domowników (…) Lodówka nie była moja i piec nie był mój. Nie mogłam już jeść tego, co chciałam i na co miałam ochotę. Wypadało, bym dostosowała się do rodzaju i godzin posiłków moich rodziców" – opowiada Marta.



Szukanie pracy szło źle. Na rozmowie w firmie brokerskiej pytali ją, jak przekonałaby kogoś do jedzenia zupy widelcem. W galeriach handlowych słyszała: "Pani jest po studiach, po prawie, będzie chciała pani zaraz zmieniać pracę, a my potrzebujemy przeszkolić pracownika i mieć pewność, że tak szybko nie odejdzie". W szkole językowej zaproponowali jej pracę na recepcji – 14 zł na godzinę na umowę-zlecenie, ale tylko przez 10 godzin w tygodniu. Znajomi radzili: zapisz się do partii, oni chcą obsadzać swoich, to jedyna droga, żeby dostać dobrą pracę. Jej samopoczucie stale się pogarszało. Tuż przed świętami trafiła do gabinetu psychologa. Smutek był wszechogarniający.

Święta nie pomogły. Pod choinką czekały na nią książki na temat efektywnego przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych. Życzenia? Oczywiście, by wreszcie dostała pracę.

Bardzo kiepski sen

- Zewsząd słyszymy, że sytuacja w Polsce jest dobra i dziś każdy może znaleźć pracę bez problemu. Ale pod pewnymi względami sytuacja osób bezrobotnych jest dziś nawet trudniejsza niż w latach dwutysięcznych, gdy bezrobocie w wielu regionach przekraczało 20 procent – mówi dr hab. Paweł Kubicki, jeden z koordynatorów projektu "Pamiętniki bezrobotnych".

- Wtedy każdy miał w rodzinie przynajmniej jedną osobę bezrobotną. Na spotkania świąteczne przyjeżdżało się z jakąś opowieścią o szukaniu pracy i związanymi z tym trudnościami. A teraz często bezrobotny, w świecie uśmiechniętych ludzi z hurraoptymistycznymi wpisami na Facebooku, jest tym jedynym "nieudacznikiem".



Tym, który jak Marta znów będzie musiał tłumaczyć się przy świątecznym stole ze swojej sytuacji życiowej. A bezrobocie nie oszczędza ze względu na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania.

"Zbliżały się święta, a ja nawet nie miałem za co kupić chociaż drobnych upominków moim bliskim. Miałem wrażenie, że jestem nikim. Duchem dla społeczeństwa, człowiekiem niewidzialnym, zupełnie niepotrzebnym i nienadającym się do niczego. Nie rozumiałem, dlaczego tak się wszystko potoczyło, dlaczego przytrafiło się właśnie mnie. Czym sobie na to zasłużyłem?" – zapisał w pamiętniku Jarek, bezrobotny sześćdziesięciolatek. W czerwcu 2017 roku skończyła mu się renta inwalidzka, wnioskował o wcześniejszą emeryturę, ale ZUS odmówił. Przed Bożym Narodzeniem był już wyjątkowo przybity. Jak sam przyznaje, przy życiu trzymała go właściwie tylko kilkuletnia wnuczka, którą opiekował się, gdy córka i żona szły do pracy.



"Musisz się zarejestrować jako bezrobotny" - te słowa po raz pierwszy wypowiedziała jego córka.

"Brzmiały mi w uszach przez cały czas. Bo jak to? Po tylu latach znowu mam stać w kolejce od świtu jedynie po to, by zostać odesłany z kwitkiem? Wśród różnych dziwnych osób, w kiepskiej jakości budynku, a na sam koniec trafić na niezadowoloną panią, która z wielką łaską mnie obsłuży, traktując przy okazji jak ostatniego śmiecia? Nie, to nie może się dziać naprawdę, to chyba tylko jakiś sen. Bardzo kiepski sen…" – pisał w pamiętniku.



Ale to nie był sen.

Historię Jarka, w przeszłości mechanika samochodowego, któremu przed laty w twarz wybuchł akumulator i dostał zapaści, poznajemy (podobnie jak opowieść Marty) dzięki "Pamiętnikom bezrobotnych". To prawdziwe zapiski osób pozostających bez pracy, zebrane przez Instytut Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej. IGS takie pamiętniki zbierał w przeszłości dwukrotnie: w latach 30. XX wieku i na początku lat dwutysięcznych. Właśnie ukazała się najnowsza edycja, z pamiętnikami z okolic roku 2017.

Zaraz, zaraz – pomyślicie – przecież dopiero co w październiku Główny Urząd Statystyczny podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego wynosi 5,1 proc. i nigdy nie była niższa. Niby kto miałby pisać takie pamiętniki?

Każdy kiedyś zaczynał

Sylwia do pracy poszła tuż po ukończeniu studiów (miała stypendium naukowe, działała w organizacjach studenckich, nie zdradza, jaki kierunek dokładnie ukończyła, ale "pracowała w zawodzie"). Po pół roku okazało się jednak, że firma zaczyna restrukturyzację. Ostatniego dnia w głowie Sylwii kołatały się pytania: Czy jestem mało wartościowym pracownikiem? Czy zawiodłam szefa? Czy zrobiłam coś niewłaściwie? Czemu akurat w moim przypadku podjęto decyzję o nieprzedłużaniu umowy?



Przy wigilijnym stole tamtej zimy wielokrotnie usłyszała: "dobrej pracy", "wymarzonej pracy", "pracy z wysokimi zarobkami". Tymczasem jeśli już ktoś oferował jej pracę, to na umowę-zlecenie, oddaloną 130 kilometrów od miejsca zamieszkania, z płaceniem pod stołem lub na pół etatu. 24-latce wychowanej przez mamę i babcię, która musiała wrócić na wieś i je wspierać, takie oferty nie poprawiały nastroju.

W pamiętniku z tamtego czasu zanotowała: "Podczas wspólnego spędzania czasu przy świątecznym stole nie zabrakło miejsca na pytania dotyczące mojej pracy. Czy już coś znalazłam? W jakiej branży szukam? Gdzie chcę pracować? Czy duże jest zainteresowanie moim CV? Grzecznie odpowiadam na pytania, chociaż mam poczucie, że te oczy, patrzące na mnie, widzą we mnie nieudacznika. Brak zatrudnienia to przecież chwilowa sytuacja, niedługo się zmieni. Ponadto teraz są Święta i stąd brak odzewu ze strony firm. Każdy z nich ma swoją pracę już od wielu lat, ale przecież każdy kiedyś zaczynał. Czy oni nigdy nie mieli takiego przejściowego okresu w swoim życiu, gdy poszukiwali pracy?".



- Bezrobocie młodych, którzy wyjechali na studia do dużego miasta, potrafi być bardzo dotkliwe – zauważa dr Kubicki. – Wyjeżdżali jako synonim rodzinnego sukcesu, duma rodziców. Ileż to razy przy rodzinnym stole padało zdanie: "moja córka studiuje w Warszawie". Tymczasem zdarza się, że wracają do domu jako symbol porażki. Muszą się gęsto tłumaczyć z tego, dlaczego nie mają pracy. I to często ludziom, którzy zewsząd słyszą, że jest świetnie i każdy chcący może przecież znaleźć pracę.

- A nie może? – zapytacie pewnie.

- Po pierwsze nie każdy. Po drugie nie wszędzie. A po trzecie to bardzo często praca blisko płacy minimalnej, co jednak wielu osobom, zwłaszcza z wykształceniem wyższym i trochę wyższymi aspiracjami, przeszkadza – zastrzega dr Kubicki.

Stopa bezrobocia w województwach / Źródło: tvn24

To może przytrafić się każdemu

Trzeba było nie wracać do domu, szukać pracy w dużym mieście, tam jest łatwiej – pomyślicie może.

Ale to wcale nie jest takie proste.

- Młodym w dużych miastach często proponowana jest praca na umowach śmieciowych, w okolicach pensji minimalnej – zauważa dr Kubicki. – W Warszawie opowieść, że każdy może znaleźć pracę, jest pewnie prawdziwa. Pytanie jednak, co to za praca i jak ma się do kosztów życia. Każdy, kto w dużym mieście musi wynajmować mieszkanie i nie ma tu wspierających krewnych, wie, jak wielką część domowego budżetu potrafi to pochłonąć. Pieniądze, które zostają po opłacaniu dachu nad głową, wystarczają na przeżycie na bardzo podstawowym poziomie. To musi być frustrujące. I czasem powrót do domu rodzinnego to jedyne wyjście. Gorzej, że i tam może czekać rozczarowanie. Bo w mniejszych miejscowościach często okazuje się, że właściwie wszystkie prace biurowe i usługowe, może poza handlem, są już zajęte. I to często na lata.



Ewentualne luki w zakładach pracy i instytucjach publicznych chętnie łata się tu za to stażami z urzędu pracy. - Pierwszym, drugim, trzecim, dziesiątym stażem – komentuje Kubicki. – Stażyści rozwiązują przejściowe problemy instytucji, ale stanowiska dla nich nigdy nie powstają. Po prostu organizuje się kolejny staż, gdy brakuje rąk do pracy.



Ale nie jest tak, że bezrobocie dotyka tylko młodych, którzy "mogli lepiej wybrać studia, a najlepiej to jakby poszli do szkoły zawodowej" – jak lubią radzić internauci na forach.

- Tych historii jednostkowych, opisanych w pamiętnikach, jest dużo i składają się na prosty wniosek: to może przytrafić się każdemu – podkreśla Kubicki i dodaje: - Można się lepiej lub gorzej przed tym zabezpieczyć. Można mieć, co odgrywa decydującą rolę, mniejsze lub większe wsparcie. W praktyce? Jeśli jesteś osobą bez wsparcia rodzinnego, która wyjechała z domu i sama ma sobie poradzić w dużym mieście, to masz gorzej. Jeżeli jesteś samotną matką kilkorga dzieci – też gorzej. Jeśli jesteś człowiekiem, który ma oboje dobrze zarabiających, pracujących rodziców, to oczywiście masz lepiej, bo zwykle to oznacza, że na szukanie pracy dostajesz kilka miesięcy więcej.



Kubicki: - A jeśli nie masz, bo na przykład jesteś osobą usamodzielniającą się z domu dziecka, to bierzesz każdą pracę, jaka się trafi. Niezależnie od tego, jak jest głupia czy wyniszczająca zdrowie. Musisz coś jeść i zapłacić za czynsz. I niby nawet nie jesteś bezrobotny, ale twoja sytuacja na rynku pracy nie jest godna pozazdroszczenia.



Ale pamiętniki dla SGH pisały też osoby, które były w przeszłości na przykład menadżerami wysokiego szczebla. - Wskoczyły na tę drabinkę w latach 90., a w wyniku restrukturyzacji czy przekształceń spadły o kilka szczebli – opowiada Kubicki. - Okazało się, że nie ogarniają rzeczywistości. Z zawodu byli dyrektorami. Chcieliby więc na początku wrócić do pracy na jakieś lepsze stanowisko, lepiej płatne. Z czasem obniżają oczekiwania, ale okazuje się, że i tam za bardzo nie są potrzebni. A w Polsce nie mamy do czynienia z ciągłym dokształcaniem się, zdobywaniem nowych kwalifikacji. Raczej bazujemy na funkcji i doświadczeniu, które u potencjalnego nowego pracodawcy trudno wykazać w CV. Często nie dochodzi nawet do rozmowy.



44-letnia Alina po 20 latach z pracy odeszła sama. Gdy składała wypowiedzenie, była dyrektorką sprzedaży (dwójka dzieci, mąż z własną działalnością, wspólny kredyt hipoteczny). Skąd ta decyzja? "Nadeszła pora, gdy doszłam do ściany. Albo ja, albo moja rodzina. Nie dawało się dłużej tego godzić. Na stanowisku dyrektora sprzedaży nie ma godzin pracy ani z góry ustalonego dnia, kiedy wrócisz do domu".

Znalezienie nowej pracy miało być łatwe. Tymczasem na rozmowie w firmie szkoleniowej usłyszała, że będzie zaznaczać osiem godzin pracy, ale pracuje się przez 12 lub więcej. W trzech bankach usłyszała, że jej kwalifikacje są za wysokie na ich wymagania. W dwóch firmach, transportowej i wydawnictwie, pytanie na dzień dobry: "Ile pani ma lat?". Gdy w transportowej zapytała, jakie to ma znaczenie, usłyszała: "Zależy nam, aby ci mężczyźni mieli przyjemność w kontaktach z naszymi pracownikami".

Gdy w 2018 roku, po kilkunastu miesiącach wciąż bez pracy, spisywała pamiętnik, zanotowała: "Trudny czas, bo ideał przestał nim być. Diament stał się zwykłym szkiełkiem, porysowanym w kilku miejscach".

Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce / Źródło: tvn24

Trzecie dziecko zmienia wszystko

Z pamiętników więcej wiemy o tym, jak bezrobocie dotyka kobiety, bo to one częściej opisywały swoje zmagania na rynku pracy.

Kubicki: - W naszym kraju, gdzie rodzina jest, jak wiadomo, najważniejsza, to jednak matka jest najważniejsza. Od kobiet oczekujemy, że gładko połączą opiekę nad dziećmi i pracę zawodową, a jeśli się to nie udaje albo sami je obwiniamy, albo pozwalamy się obwiniać. Łatwiej wydawać sądy niż wspierać.

I tak 38-letnia Maria napisze już niemal na początku swojego pamiętnika: "Trzecie dziecko wszystko zmienia". Gdy urodziła się jej najmłodsza córka Gerda, najstarszy syn Wiktor dopiero co skończył trzy lata i zaczął chodzić do żłobka. Na pierwszy urlop macierzyński Maria poszła w lutym 2012, powrót do pracy zajął jej kilka lat i był bardzo trudny.

W sylwestra 2015 roku, już jako matka trójki, wynotuje: "Koniec roku sprzyja podejmowaniu decyzji. Moja, a raczej nasza, jest taka, że na razie nie będę wracać do pracy i skorzystam z urlopu wychowawczego". Wraz z mężem Arturem uznają, że nie jest w stanie wrócić do pracy w godzinach 11-19 i równocześnie zapewnić opieki dzieciom.



Ale bez pracy Maria czuje się coraz gorzej: "Przytłacza mnie każda chwila, możliwość bycia z własnymi dziećmi w każdej chwili wcale mnie nie cieszy. Czuję się jak sfrustrowana baba, której wszystko w życiu nie pasuje. Pamiętam siebie sprzed lat, gdy czułam się szczęśliwa, niosłam w sobie optymizm i siałam go wokół. Tamtej mnie już nie ma. Została baba, która wszędzie ciągnie za sobą małe dzieci, bo nie ma co z nimi zrobić; baba, która nie chodzi do pracy; baba, która nie myje włosów każdego dnia, bo po co; baba, która nosi stare i sprane ubrania; baba, która nie ma już własnych zainteresowań; baba, która spotyka się tylko z innymi babami".



W listopadzie 2016 roku napisze w pamiętniku: "Ostatnio na imieninach cioci kuzynka spytała mnie, czy biorę 500+ na wszystkie dzieci. Wymijająco uniknęłam odpowiedzi. Nie potrafię się przyznać, że mamy tak niskie dochody, że otrzymujemy świadczenia na całą trójkę. Wstydzę się tego coraz bardziej, bo czuję się jak tzw. patologia. Przyznałam się tylko dwóm swoim przyjaciółkom i rodzicom. Ale w ich oczach stawia mnie to jako zaradną matkę, która nie pracuje, a ma pieniądze. Nie ma wokół mnie osoby, której mogłabym to wytłumaczyć i odczuć zrozumienie. Muszę pójść do pracy nie dla pieniędzy, tylko żeby poczuć się godnie".



Los nie oszczędzał Marii i Artura. Najpierw on stracił pracę. Miesiąc później u Marii lekarz zdiagnozował przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. W głowie jej zostało jedno zdanie: "Jeśli się pani nie będzie leczyć, to szybko pani umrze". A to nie był koniec problemów zdrowotnych: torbiel na zakończeniu korzenia zęba – do pilnego usunięcia; narośl na głowie, która rośnie, i przypuszczenia ginekologa, że pamiętnikarka ma początki menopauzy.

Powrót do pracy zajął Marii sześć lat.

Myślicie, że jej historia jest wyjątkowa? Nie, matki w całej Polsce mierzą się z podobnymi problemami.

Anna w krótkim odstępie czasu urodziła dwie córki. Gdy chciała wrócić do pracy, od własnej matki słyszała: "Chyba nie chcesz dzieci zostawić jakiejś kobiecie! Do trzeciego roku życia dziecko powinno być z matką. Spójrz na nie! Jak mogłabyś je zostawić z kimś obcym? One ciebie potrzebują!". Matka wytykała jej nawet, że córkę za krótko karmiła piersią. A był to rok i siedem miesięcy.

Sytuacja Anny miała się poprawić, gdy starsza córka poszła do przedszkola. Ale wcale nie było różowo. W pamiętniku napisała: "Niestety, u nas w wiosce nie ma przedszkola, muszę ją dowozić. Przedszkole zamykają o 16, więc gdybym pracowała, nie miałabym jak jej odbierać. Mąż pracuje na zmiany, często do 22. Ja pracowałam do 17:00, nawet dłużej, a wyjazdy służbowe powodowały kilkudniowe absencje. Dzięki temu, że nie pracuję, mogę oddać dziecko do przedszkola" – dodaje.

Pamiętniki czasów kryzysu

Pamiętnikarstwo bezrobotnych ma w Polsce długą historię. Dzięki niemu możemy prześledzić, jak zmieniała się sytuacja na przestrzeni lat. Pozwala na dużo głębszą analizę niż szybki rzut oka na dane statystyczne.

"Nędza materialna, zanik więzi uczuciowych, niekiedy kompletne piekło! Człowiek marnieje. Marnieje fizycznie, marnieje duchowo. A ponieważ największym bogactwem społecznym jest niewątpliwie istota ludzka, klęska dzisiejsza zastoju, tak chłoszcząca ją głodem i chorobami, tak szarpiąca jej nerwy i tak wroga subtelniejszemu poczuciu godności osobistej, jest wielkim marnotrawieniem tego bogactwa" – pisał w latach 30., w czasie wielkiego kryzysu, socjolog Ludwik Krzywicki, pomysłodawca i inicjator pierwszego konkursu na pamiętniki bezrobotnych.



Gdy zbierał pierwsze pamiętniki, rzeczywistość ludzi pozostających bez pracy była przerażająca.

"Ograniczam swój budżet do niemożliwych granic, wyrzucam wydatki na zapałki, naftę, mięso, chleb, cukier. Pozostaję bez jakiejkolwiek zapomogi – pożywienie moje zaczyna się składać z samych ziemniaków, dobrze choć, że grzyby są. Piję kawę ze spalonego żyta, z domieszką żołędzi i herbatę z suszonych skórek jabłek. Wszystko to z letnich zapasów. Ostrużyny z ziemniaków sprzedaję na machorkę i proszki z kogutkiem na ból głowy dla matki. Spać kładziemy się o 6-7 celem oszczędzania światła i opału. (...)" – pisał w 1932 roku bezrobotny robotnik tkacki z Zawiercia.



W innym dzienniku z tamtego czasu mogliśmy przeczytać: "W izbie zimno, bo nie ma czym palić. Ściany wilgotne, mokre, aż się woda po nich leje. W oknach dziury szmatami pozatykane, obok których wiatr mroźny, całymi kaskadami wpaduje. Gospodarz szyb do okien wcale nie chce wstawić, gdyż jest zły na mnie, że mu nie płacę. […] Siedzi się w izbie jak w więzieniu i nie widzi się, co się na świecie dzieje. Dzieci, jak chcą zobaczyć podwórze, to odmuchują i językami tają lód na szybach i małymi okienkami wyglądają jednym okiem na podwórze i na świat. Żona stale pamięta i utyka dziury szmatami we drzwiach i oknach, tamując przez to wielki napływ mrozu. Dzieci jakie które miało ubranie powkładało na siebie, nogi szmatami poskręcały i siedzą przez cały boży dzień na łóżku. Nawet i na noc nie chcą rozbierać się — bo mówią, że pomarzną w nocy. Nie chcą się też wcale myć, bo skarżą się, że woda im na twarzy zamarznie. Że jeszcze nie zamarzli, to tylko należy zawdzięczać bogu-lichej pierzynce, którą żona im zrobiła, podzielając swoją, którą dostała w wyprawie – na dwie. Licha, bo licha pierzynka, wsypa stara, pierze przez nią przełażą, ale zawsze to pierzynka, lepiej grzeje niż każda inna szmata. Gdy jest bardzo zimno, to czworo dzieci sypia na jednym łóżku, a jedno na drugim z nami… A gdy jest na świecie łaskawiej, to wszystkie pięcioro śpią na jednym łóżku w poprzek, bo wzdłuż łóżeczka to jest niemożliwe, żeby się pomieściły".



Do Krzywickiego nadesłano 774 prace. Socjolog wyliczał, że pamiętnik napisał co 400. zarejestrowany wówczas bezrobotny. W przedmowie do nich napisał: "Pamiętniki bezrobotnych będą dla wielu zgrzytem. Ale niechaj idą w świat, niechaj budzą sumienia ludzkie!".

Dziś bieda i inne problemy wynikające z bezrobocia wyglądają inaczej niż w latach 30. Wtedy bezrobocie wiązało się z bezpośrednim zagrożeniem życia. Pamiętniki pokazują całkowitą bezbronność i bezradność. Współczesne pamiętniki bezrobotnych pełne są informacji o problemach ze zdrowiem psychicznym, wizytach u psychiatrów i psychologów, przebytych terapiach, przyjmowanych lekach.

A wstęp Ludwika Krzywickiego nadal można uznać za aktualny, bo bezrobocie choć dziś tak niskie, nadal wymaga naszej refleksji. Skąd to przekonanie? Na ostatni konkurs organizowany przez IGS nadesłano prawie 400 prac. Na każde pięć pamiętników cztery pisały kobiety. Prawie połowa zgłoszeń pochodziła z miejscowości liczących do 50 tysięcy mieszkańców.

Bezrobocie to blizna

Przecież mamy rynek pracownika! – zakrzyknęliście w nerwach.

To też nie takie proste. - Rynek pracownika istnieje, ale w pewnych zawodach i tylko do pewnego poziomu – mówi dr Kubicki. – Na przykład wśród budowlańców i ekip terminowych. Ale bardziej dotyczy tych, którzy te budowy organizują niż tych, którzy wykonują na nich podstawowe prace. Ci drudzy, owszem, są poszukiwani, ale nadal wyżej niż pewne zarobki nie podskoczą. Podobnie jest w sklepach. One ciągle szukają pracowników, ale znów – pewnego poziomu wynagrodzeń i warunków pracy się tu nigdy nie osiągnie. Standardowy polski pracodawca tam gdzie może, stara się generować jak największy zysk. Często kosztem pracownika. W pamiętnikach sporo czytaliśmy o mobbingu, poniżających rozmowach o pracę, niezatrudnianiu ze względu na wygląd czy wiek, o praktykach, które nie powinny mieć miejsca. Pamiętniki nie wystawiają najlepszego świadectwa pracodawcom.

Kubicki zauważa, że mamy rynek pracy, na którym rządzą ci, którzy startowali w latach 90. i wczesnych dwutysięcznych. - Teraz są u władzy, a ich doświadczenia różnią się od współczesnych oczekiwań. Podejście do zarządzania personelem często można nazwać folwarcznym – mówi badacz. I dodaje: - Dociskamy, ile wlezie, i trzymamy pracowników krótko. A co ciekawe z perspektywy naszych pamiętnikarzy, społeczna odpowiedzialność i inwestowanie w dobrostan pracowników nie oznacza wcale fundowania kart sportowych pracownikom. Oni oczekują budowania więzi z firmą, wzajemnego szacunku – podkreśla.



Powrót do pracy wcale nie oznacza końca kłopotów, choć często przynosi ulgę.

- Mamy pewną psychologiczną bliznę. Dłuższe bezrobocie zostawia w nas swego rodzaju traumę, która może rzutować na przyszłe nasze wybory – mówi Kubicki. - Aspirujemy niżej, chcemy mniej pieniędzy. Choć bezrobocie w perspektywie kraju jest niewielkie, to, że wypadliśmy z pracy na kilka miesięcy, może zachwiać całą naszą karierą życiową.

Lektura obowiązkowa dla studentów

45-letnia Agnieszka po kilku miesiącach na bezrobociu, po tym, jak w jej firmie przeprowadzono zwolnienia grupowe (skończyła ogrodnictwo, ale nie pracowała w zawodzie; ma doświadczenie kierownicze i w pracy przy rozdzielaniu funduszy unijnych) w pamiętniku napisze o telefonie, jaki odebrała od znajomej: "Marysia zaproponowała mi zajęcie opiekunki do dzieci. Łamiącym się głosem odmówiłam, tłumacząc, że zależy mi na pracy w obszarze, na którym się znam. Dzieci oraz zajmowanie się nimi lubiłam, ale jako bardzo młoda osoba. Teraz lubię trochę mniej, bo nie mam cierpliwości, a myślę, że praca jako opiekunka do dzieci pogrzebałaby we mnie resztki wiary w siebie. Tłumaczę więc Marysi, że nie jestem w dobrej formie psychicznej, aby opiekować się dziećmi, że szukam innego zajęcia, że boję się, iż jak rozpocznę karierę opiekunki, to już z niej nie wyjdę, a skończę jako osoba sprzątająca. Nie, żebym nie miała szacunku do tych osób czy uważała, że to jakaś wielka hańba. Sama kiedy byłam na studiach, pracowałam jako sprzątaczka w szpitalu za granicą czy opiekowałam się dziećmi. Płacząc już chyba jak bóbr do słuchawki, podziękowałam za propozycję i się rozłączyłam. To był dla mnie szok, zarówno sama propozycja, jak i moje zachowanie. Czy rzeczywiście na nic więcej mnie już nie stać niż opieka nad dziećmi? Nie chcę tego robić i nie widzę się teraz w roli babysitter. Czy to źle? A jeżeli to jedyne rozwiązanie dla mnie?".



To ona zanotowała też w pamiętniku coś, co może świadczyć, że ludzie nie radzą sobie nie tylko z własnym, ale i z cudzym bezrobociem. "Nawet bliskie przyjaciółki spoza pracy jakby rozpłynęły się we mgle. Każdy jest zajęty swoimi sprawami. Zaczynam snuć swoją teorię, że boją się, abym im się nie rozkleiła do słuchawki albo zbytnio nie narzekała. Szkoda, bo naprawdę potrzebuję z kimś pogadać. O braku pracy rozpowiadam już nawet osobom, z którymi się nie przyjaźniłam, a które znam z ulicy (sąsiedzi), ze szkoły dzieci itp. Nie wstydzę się tego, że nie mam pracy. Takie czasy, że raz pracę się ma, a raz nie – 'raz na wozie, raz pod wozem'. O moich poszukiwaniach pracy wspominam innym rodzicom z klasy córki, sąsiadom z osiedla. A nuż ktoś może właśnie będzie poszukiwał takiego specjalisty jak ja albo coś wie na temat jakiejś oferty pracy. Niestety nie".



Specjaliści z IGS uważają, że "Pamiętniki bezrobotnych" powinny być dla studentów lekturą obowiązkową. Kubicki: - Nie tylko dlatego, żeby ich przygotować przed własnym bezrobociem, ale też żeby, będąc pracodawcami, jednak mieli świadomość wagi decyzji, które będą podejmować. Żeby wiedzieli, że jeśli mogliby zwolnić kogoś "lepiej", to warto podjąć ten wysiłek. Bo nie wolno myśleć: mogę go zwolnić, bo przecież szybko i łatwo znajdzie pracę. Żeby czytając "dziwne" CV, pamiętali, że rzadko kiedy losy ludzkie są liniowe. I to jeszcze o niczym nie świadczy, że ktoś nie pracował przez kilka miesięcy czy lat. Żeby mieli wiadomość, że jak ktoś nie pracował przez jakiś czas, to nie oznacza, że jest beznadziejny. Nadal potrzebujemy refleksji nad bezrobociem.



*Autorzy pamiętników podpisani są w większości inicjałami, nadaliśmy im imiona dla ułatwienia lektury.