Ogień pożarł ten domeczek z dykty w minuty. W popiołach strażacy znaleźli sześć ciał. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – numery dla służb, bo tacy jak oni właściwie nie miewają imion. 1, 2, 3 i 4 czekali rok w kostnicy na pogrzeb. Dwaj bracia - 5 i 6 – są wciąż nie do odróżnienia dla śledczych i tkwią w "lodówce".

Powiedziałam o tym właśnie ich bratu. Też bez dachu nad głową.

- Dlaczego? – zapytał.

A ja próbowałam mu wytłumaczyć, że to osoby bezdomne. I że takie są procedury. Tylko na mnie spojrzał i powiedział: Bezdomni? Nawet po śmierci?

Domeczek

Ogień pojawił się na Żeraniu 25 grudnia po godzinie 20.30. Straż pożarna powie, że sygnał dał przechodzień. Ale na ulicy Spedycyjnej nikt w to nie wierzy.

Ewa, mieszka w sąsiedniej altanie: - Widziała tu pani kogoś spacerującego oprócz siebie? Zadzwonił pewnie któryś z ochroniarzy firm.

W okolicy nie ma domów i działek. Są tylko ogromne hale. I zielone zagajniki, w których żyją bezdomni. Kiedyś chowali się przed zimnem w kanałach. Dziś w namiotach albo w prowizorycznych altanach. Sami je budują. Ta spalona dykta, przy której właśnie stoję, była ścianą takiej altany.

– To był bliźniak. Zbudowany z desek i płyt. Dach był z foli i kawałków blachy. Sami go postawili. Przychodziliśmy tam, kiedy patrolowaliśmy okolicę, żeby się ogrzać - wspomina Magdalena Malinowska, streetworkerka z MONAR-u.

"Bliźniak" się wyróżniał. Dwie sławojki na zewnątrz, jedna nawet z półką na gazety. Obok wersalka. Na niej różowe poduszki. Sznurek na pranie. Na jednym z drzew przyczepione lustro. Stół i cztery krzesła.

Odtwarzaj Pożar przy ulicy Spedycyjnej / Wideo: TVN24

Dom

W jednym pokoju mieszkał mężczyzna po sześćdziesiątce, inwalida bez palców. Mówili na niego "Generał", bo snuł opowieści o wojsku. Ale nikt nie postawiłby złamanego grosza, że były prawdziwe.

Magdalena Malinowska: - Sympatyczny, bezkonfliktowy. Kochał czytać, ale pił. Dużo pił.

Twardą ręka rządziła tu Agnieszka. Mieszkała z partnerem w dwóch pozostałych pokojach. Kobieta z innej bajki, takiej, co się dobrze kończy. Zawsze pomalowane paznokcie. Zadbana. Od alkoholu trzymała się daleko. Prawdziwa gospodyni.

Magdalena Malinowska: - Jakby ktoś zobaczył tę panią, od razu wyleczyłby się ze stereotypów. Jak się do niej wchodziło, to miało się wrażenie, że wchodzi się do domu.

Ciepło, posprzątane. Pralka, telewizor, agregat, garnki, żelazko. Jej partner pracował. Dbali, żeby "Generał” nie przesadzał z imprezami. Wyprowadzili się krótko przed pożarem. Dostali mieszkanie. Żyją.

Miejsce pożaru

"Generał"

Przed śmiercią i "Generałowi" zamarzyło się inne życie.

Magdalena Malinowska: - Po wyprowadzce Agnieszki coś go tknęło. Jakby uwierzył, że rzeczywiście z bezdomności można wyjść. Zaczął chcieć czegoś więcej. Wcześniej mówił: dajcie innym, może bardziej potrzebują. Ale wtedy zobaczyłam w nim nadzieję.

Nie chciał nikogo w pokojach po Agnieszce. Mówił, że jak ktoś się wprowadzi, to będzie melina. Pod koniec października, gdy do "Generała" zaszli streetworkerzy, mieszkał sam. I mówił, że chce podpisać kontrakt socjalny - dokument, który mówi o wychodzeniu z bezdomności.

Nie zdążył.

Ogień

Płomienie były wszędzie. Strażacy wynieśli ze zgliszczy najpierw cztery butle gazowe. Później dostrzegli ciało. Pierwsze, potem drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste.

Co najmniej pięć bezimiennych ofiar pożaru. A i ta szósta też jakby anonimowa, bo "Generał" to żadne imię ani nazwisko. Kim byli ci ludzie? Dlaczego tu byli w święta Bożego Narodzenia? Jak zginęli?

No i jak to możliwe, że mimo iż od ich śmierci minął rok, to od pogrzebu trójki z nich - ledwie kilka dni, a dwoje nadal leży w kostnicy.

Tak można? Jak tak można?

– Wciąż prowadzimy śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania pożaru, w wyniku którego śmierć poniosło sześć osób – informuje Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Ile można?

Przy ciałach nie znaleziono żadnych dokumentów. Nikt nie miał dowodu, stałego meldunku. Nikt nie znał ich nazwisk. Mieli ksywy, ale nikt nie wpisze ich w akta sądowe.

I tak przez ponad pół roku Edyta, Stanisław, Jerzy, Piotr, Mariusz i Tomaszbyli cyframi.

Wszyscy.

Razem w "generalskim" domeczku, gdzie spotkali się, żeby pobyć z drugim człowiekiem w święta. Razem w prosektorium Zakładu Medycyny Sądowej.

W tym czasie wytypowane osoby z różnych miejsc w Polsce otrzymały pakiet do badań DNA.

- W połowie 2019 roku ustalono tożsamość wszystkich ofiar, przy czym dwie ofiary to bracia, z podobnym DNA, co przy pobranym materiale porównawczym od członków rodziny nie pozwoliło na kategoryczną identyfikację indywidualną ich ciał – twierdzi prokurator.

No więc leżą.

Szukam synonimów do słowa "kostnica". Internet podpowiada mi "prosektorium" i "trupiarnia".

Odtwarzaj Strażacy znaleźli ciała sześciu osób / Wideo: TVN24

"Maro"

Mariusz leżał w kostnicy blisko rok.

- Dowiedzieliśmy się, że wśród ofiar był także Mariusz, który przedstawiał się nam zawsze jako "Maro". Część swojego życia spędził w kanałach na Żeraniu – mówi Magdalena Wolnik ze Wspólnoty Sant'Egidio.

"Maro" nie miał jeszcze 40 lat. – Był młodym chłopakiem, który miał ogromny problem z bezdomnością i chorobą alkoholową. Często przebywał w pustostanach. Zawadiacki, z zawsze lekkim uśmiechem, pełen wdzięczności za pomoc, jaką otrzymywał i świadomy swojej słabości – wspomina Wolnik. Pamięta, jak którejś zimy szukali go z kozą po pustostanach, bo bali się, że zamarznie. Znaleźli.

Wolnik pokazuje mi film, gdzie jednym z bohaterów jest właśnie Mariusz. Mężczyzna mówi: ciężko jest przetrwać bez dachu nad głową. Potem dziękuje. – Daliście się polubić. Niestety – dodaje i śmieje się.

Jaka śmierć taki pogrzeb?

Ci, którzy go odnaleźli, nie mogli nadziwić się, że tak długo muszą czekać na jego pożegnanie. Że tak długo musi czekać na pogrzeb.

Magda Wolnik: - Pewnie inaczej byłoby, gdyby te osoby miały rodzinę, która nieustannie by się o nie upominała. Chociaż w zasadzie od roku regularnie upominaliśmy się o te osoby, pytając o możliwości pochowania i wyrażając chęć udziału w pochówku.

Ale nie mogli pomóc.

Rodzina

Śledczy tłumaczyli: najpierw rodzina. A prokuratura przez kolejne miesiące próbowała ustalić bliskich ofiar. Osiem miesięcy po pożarze mieli listę członków rodzin. A oni miesiąc na decyzję, czy zorganizują pogrzeb, czy nie.

Matka Edyty zastanawiała się przez chwilę.

Magdalena Malinowska: - O Edycie wiemy niewiele. Tyle że bardzo dużo piła i na stałe nie mieszkała w spalonej altanie. Zazwyczaj noce spędzała w przyczepie. Razem z innym bezdomnym, starszym panem, którego długo namawialiśmy go na zmianę. Zawsze mówił: poczekamy do zimy.

Po śmierci Edyty ta zima nadeszła.

Ostatecznie na zorganizowanie pogrzebu zdecydowała się jedynie siostra Stanisława - "Trapera". Został pochowany w sierpniu.

Miał szczęście.

Zamiast pomniczka będzie pod płotem

Marcin Saduś: - W przypadku pozostałych pokrzywdzonych osoby najbliższe złożyły oświadczenia, z których wynika, że nie zorganizują pogrzebów. Oświadczenia spływały do listopada 2019 roku.

Magda Wolnik: - Należy docenić chęć dotarcia do informacji, kim te osoby były. Próbę ustalenia ich tożsamości. Zbyt często osoby w podobnych sytuacjach są chowane w bezimiennych grobach.

Wysyła mnie na Cmentarz Południowy w Antoninowie, pełen lichych grobów z tabliczkami "NN" albo "szczątki ludzkie".

A Adriana Porowska, prezes Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej uprzedza, co tam zastanę: - Wie pani, co dzieje się na tych grobach? We Wszystkich Świętych się na nich stoi, żeby patrzeć na piękne, imponujące grobowce. Ludzie nastawiają na pomnik kwiatów, a stoją na grobie drugiego człowieka. Może Ci ludzie nie mieli wielkich tytułów, może ich końcówka życia był trudna, ciężka i samotna, ale właśnie to, jak ich żegnamy, zaświadczy o naszym człowieczeństwie.

- Pamiętam, jak kiedyś jeden z wolontariuszy zapytał mnie: przygotować zmarłemu nowe buty, czy chowamy go w tych, które miał? - wspomina.

- Ta próba dotarcia do prawdy, do ich rodzin, jest godna uznania, ale nasuwa się pytanie, czy musiało to trwać tak długo? – pyta retorycznie Wolnik.

Minęło 11 miesięcy.

Pomoc społeczna

Kiedy prokuratura miała już pewność, kto zginął w pożarze, wystąpiła do Ośrodka Pomocy Społecznej z wnioskiem o zorganizowanie pogrzebu. Dokument wpłynął do urzędników z Białołęki, bo według przepisów pogrzeb musi zorganizować dzielnica, w której w ostatnim czasie przebywały takie osoby.

- Jednocześnie prokurator wydał zgodę na odbiór zwłok z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz zwrócił do Urzędu Stanu Cywilnego Warszawy dla Dzielnicy Warszawa – Białołęka o sporządzenie aktu wszystkich ofiar – opisuje Marcin Saduś.

Była połowa listopada 2019 roku. Pięć ciał ciągle czekało w kostnicy.

Miejsce pożaru / Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Czas jakby się zatrzymał

Tylko wmiejscu pożaru czas jakby się zatrzymał.

Walają się spalone garnki, czajnik, telefon i zegarek. Gniją karimaty i koce. I książki, które najpewniej należały do "Generała".

Nikt po pożarze nie odważył się zabrać jedzenia z oklejonej styropianem lodówki. Nikt nie wziął czarnych najek spod stołu, który stał przy altanie ani elektrycznej wagi, która na nim stoi. Wciąż stoją tam puste butelki po wysokoprocentowym winie i kubek, też pusty, z napisem "Family makes this house a Home" (to rodzina czyni dom domem).

Ale kto wciąż zostawia w miejscu pożaru znicze? I kto przyniósł tam obrazek Matki Bożej?

Ewa: - To brat dwóch spalonych tam mężczyzn. Przychodzi tam i płacze.

Bracia

Grzegorz też jest bezdomny. Mieszka w pobliskim baraku. Mówią na niego "hostel". Tam każdy ma swój pokój. Zamyka go na klucz. Jest wspólna kuchnia, łazienki. Jego bracia też tam mieszkali. Ale 25 grudnia poszli do "Generała".

Grzegorz: - Byłem wtedy u znajomych. Z telewizji dowiedziałem się, co się stało.

Mężczyzna nie chce mówić o tym, dlaczego trafił na ulicę. Dowiedziałam się jedynie, że bardzo wcześnie zostali sami. Ich rodzice zmarli. Nie poradzili sobie. Przepadło mieszkanie na Bielanach. Bracia zostali praktycznie z niczym. Mieli siebie.

Grzegorz wiedział, że nie już ich nie ma. Ale nie potrafi zrozumieć, dlaczego nikt ich nie pochował. Bo on chciałby zapalić znicz na ich grobie. Takie światełko do nieba.

Znicze w miejscu pożaru / Źródło: Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Niebo

Na początku grudnia urzędnicy pochowali Edytę, "Generała" i "Maro". W kościele pojawiło się kilkadziesiąt osób.

Magda Wolnik. - To był bardzo ważny moment dla innych osób doświadczających bezdomności i dla nas wszystkich, którzy chcieliśmy okazać im szacunek. Piękny moment pomimo wszystko. Bo idąc za trumną, za którą nie ma kto iść, stajemy się naprawdę rodziną.

Ale bracia Grzegorza wciąż muszą czekać.

Białołęcki Ośrodek Pomocy Społecznej tłumaczy mi, że z "braćmi był problem".

- W związku z tym, że nie ustalono tożsamości ciał, długo zabiegaliśmy o wydanie aktów zgonów. Jesteśmy w trakcie organizacji dwóch kolejnych pogrzebów. Wszystko zależy od kolejki na cmentarzu – wyjaśnia mi Ewa Lewandowska z OPS.

Adrianna Porowska: - Nie mam wątpliwości, że w kwestiach proceduralnych jest wszystko w porządku, bo o to zawsze wszyscy urzędnicy dbają. Tylko ja się zastanawiam, czy chcieliby, aby ktoś się tak zachował wobec ich rodziny, przyjaciół czy znajomego. Czy nie zastanowiłby się, że procedury są zbyt przewlekłe?

Magdalena Malinowska:. - Miałam dużą niezgodę z tego, że tak to zostało pominięte. Jak kilka dni później w pokoju zabaw zginęły nastolatki w Koszalinie, mieliśmy żałobę narodową. A tutaj nic. Było wielkie "wow", a później kompletna cisza. Tam też byli ludzie. Tylko bezdomni. I o nich nikt nie potrafił się upomnieć, bo oni tych rodzin nie mieli.

Magdalena Wolnik: - Czujemy żal, że nie udało nam się dotrzeć do tych osób i zaprosić ich na bożonarodzeniowy obiad. A odwiedzaliśmy Żerań, byliśmy tak blisko.

**

Już po napisaniu tego tekstu dostałam informację, że "bracia" nie zostaną pochowani przed 26 grudnia. Pierwszą rocznicę śmierci spędzą w kostnicy.

Odtwarzaj Straż pożarna o zdarzeniu / Wideo: TVN24

***

Do prokuratury wpłynęła już opinia biegłych. Śledczy już najpewniej wiedzą, co stało się u "Generała". Nie zdradzają jednak szczegółów, choć od dawna mówi się, że było to zaprószenie ognia.