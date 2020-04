Bóg na kliknięcie i uber komunia. Czy po epidemii ludzie wrócą do kościołów?

Podziel się



Dziś każdy wierny może posłuchać on-line kazania, jakie mu odpowiada. Epidemia uwolniła go od nudzącego i banalnego proboszcza, czy wiecznie czytającego z kartki wikarego. Nagle można przenieść się do odległych o setki kilometrów dominikanów czy jezuitów i posłuchać mądrego kazania albo poszukać w necie charyzmatycznego księdza z drugiego końca Polski. Przeniesienia" Kościoła w świat wirtualny, będzie miała ogromne znaczenie dla jego przyszłości. Pytanie czy polscy katolicy wrócą a jeśli tak, to jak wielu – pisze dla Magazynu TVN24 ksiądz Kazimierz Sowa.

Już wiadomo, że ta Wielkanoc będzie inna niż wszystkie. Bez święconki, procesji i masowych nabożeństw. Bez tłumów w kościołach, kolejek do spowiedzi i obrzędów, które przetrwały czasem niezmienione setki lat. I żeby było ciekawiej, ludzi z kościołów wypędziły nie skandale czy gwałtowna laicyzacja, ale złośliwy wirus. A ponieważ życie nie znosi pustki, to nasz tradycyjny, ludowy i dość prosty katolicyzm zastąpiły tysiące mszy, rekolekcji i nabożeństw transmitowanych on-line, pomysły na "drive-spowiedź" i usługa "UberKomunii". Co z tego zostanie po epidemii, nie mam pojęcia, ale jedno jest pewne – Kościół będzie już zupełnie inny.

Wielkanoc bez święconki?

Szybko zadziałał Watykan, wydając specjalny dekret dotyczący uroczystości związanych z obchodami najważniejszych w kościelnym kalendarzu dni w roku, czyli Triduum Paschalnego, jak nazywa się uroczystości poprzedzające Wielkanoc i oczywiście samej Wielkanocy. Papież Franciszek zaczął od rozwiania wszelkich wątpliwości. "Nie ma możliwości przeniesienia terminu Wielkanocy, ponieważ jest ona centrum Roku Liturgicznego" - oznajmił, ale swoją decyzję szybko uszczegółowił. Zapowiedział (podpowiadając tym samym, co mogą i powinni zrobić biskupi w poszczególnych krajach i diecezjach), że w tym roku trzeba zapomnieć o wszelkich liturgiach z udziałem wiernych, ograniczając nawet niektóre celebracje związane od wieków z obchodami na przykład Wielkiego Czwartku. Do takich należy choćby poranna Msza Krzyżma odprawiana przez biskupa w katedrach i gromadząca głównie lokalne duchowieństwo. Podczas tej mszy biskup poświęca oleje, które następnie służą do udzielania sakramentów wiernym.

Niektórzy biskupi, także w Polsce, już wydali własne dekrety informujące o przełożeniu tej liturgii na inny, bliżej jeszcze nieokreślony czas. W tym dniu wieczorem, choć w kościołach księża będą mogli odprawić Mszę Wieczerzy Pańskiej, to jednak zgodnie z decyzja Watykańskiej Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów nie będzie obrzędu umycia nóg czy tradycyjnej procesji "do ciemnicy".

Kolejne zmiany czekają nas także w Wielki Piątek – wtedy w kościołach katolickich wprawdzie nie odprawia się (jako w jedynym dniu w roku!) mszy świętej, ale jest uroczysta liturgia połączona z adoracją krzyża, a często również z odprawieniem Drogi Krzyżowej ulicami miast. I to również zostało przełożone. Watykan zasugerował dość odległy termin – 14 września, w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, które upamiętnia odnalezienie w Jerozolimie relikwii krzyża, na którym umarł Jezus.

Jeszcze większe zmiany czekają nas w Wielką Sobotę, która przez specyficzny i czysto polski zwyczaj jest traktowana niemal na równi z Wielkanocą. Chodzi oczywiście o "święcenie koszyczków", czyli zwyczaj udawania się do kościołów czy kaplic na poświęcenie pokarmów przeznaczonych na stół wielkanocny. W papieskim dekrecie o tym nie ma ani słowa, ale to "oczywista oczywistość", bo poza Polską i skupiskami Polonii zwyczaj ten jest po prostu nieznany.

W wielu polskich domach do tej pory nikt sobie nie wyobrażał świątecznego śniadania bez wyciągnięcia z koszyczka poświęconych przez księdza jajek, wędlin czy pieczywa. W tym roku katolicy mają szansę na przejście przyspieszonej katechizacji osób dorosłych. Prymas Wojciech Polak, a za nim biskupi diecezjalni już zapowiedzieli, że najlepszą formą poświęcenia wielkanocnych pokarmów będzie modlitwa w domu, przy wspólnym stole, poprzedzająca świąteczne śniadanie rodzinne. Czy polscy katolicy sprostają temu wyzwaniu? Trudno dziś wyrokować. Dla tych, którzy nie wierzą we własne siły, kilka katolickich redakcji przygotowało coś w rodzaju gotowca w stylu "jak po katolicku przeżyć święta bez wychodzenia z domu" (szczególnie polecam specjalny ebook "Przewodnika Katolickiego").

Bóg na kliknięcie?

Nie zapomnę chyba nigdy widoku kościoła w pierwszym dniu obowiązywania rygorów ograniczających wszelkie publiczne zgromadzenia, i słów starszego księdza, który widząc pustą świątynię, powiedział ironicznym, teatralnym szeptem: "a już myślałem, że takiej chwili nie dożyję". Faktycznie, do tej pory nigdy się nie zdarzyło, żeby brakowało wiernych, a całkiem świeże historie z Włoch czy innych krajów, gdzie z powodu epidemii zamknięto kościoły, wydawały się nieprawdopodobne.

Limit pięciu osób na mszy wyzwolił od razu reakcję. W pierwszą "epidemiczną" niedzielę okazało się, że internet jest pełen transmisji mszy świętych. Na ponad 10 tysięcy polskich parafii (a trzeba tu też dodać kilkaset kościołów i świątyń innych wyznań) już ponad 1,5 tysiąca transmituje od siebie nabożeństwa, często wszystkie, które się odbywają w danej świątyni.

Na portalu tvn24.pl można oglądać transmisję niedzielnej mszy św. z kościoła seminaryjnego w Warszawie udostępnioną we współpracy z mediami Archidiecezji Warszawskiej.

Katolicy nie są tu ani awangardą, ani wyjątkiem, bo także polscy protestanci i wyznawcy prawosławia mogą liczyć na "swoje" niedzielne liturgie i, co ciekawe, liczba odbiorców tego "kontentu" rośnie. Dzieje się tak pewnie i dlatego, że poza nabożeństwami na falach radia i w prywatnych stacjach nasi bracia postawili mocno na obecność w sieci. Tylko w Wielkim Tygodniu i w samą Wielkanoc ilość transmisji liturgii protestanckich przekroczy 80.

Kiedy Polacy szukają natchnienia w sieci, Włosi zachwycają się na przykład pomysłem jednego z proboszczów w Neapolu, który odprawia mszę… na dachu budynku w pobliżu kościoła. Wierni uczestniczą w nabożeństwie fizycznie, choć tak naprawdę nie wychodzą ze swoich domów.



No właśnie, choć transmisja ma w jakimś stopniu zastąpić udział osobisty, nie jest tym samym, co uczestnictwo we mszy świętej w kościele. Pomimo używania (nawet przez biskupów!) zachęt do "uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej za pośrednictwem mediów" jest to tylko (a może aż) pobożna praktyka. Ksiądz Andrzej Draguła, badacz współczesnej religijności i autor pierwszej (i chyba jedynej jak dotąd) pracy naukowej analizującej teologicznie i duszpastersko transmisje mszy w mediach zaznacza, że korzystanie z takiej formy łączności ze wspólnotą może nam w jakiś sposób pomóc przeżyć religijnie niedzielę, ale nie zastąpi sakramentu.

Potrzeba matką wynalazk. Księża z jednej parafii w Tczewie zaproponowali więc swoim wiernym także "UberKomunię" (nazwa zamieszczona w ogłoszeniu parafialnym z 22 marca). Czym miałaby być UberKomunia? Jak sami tłumaczą, to "posługa, z której zupełnie za darmo może korzystać każdy parafianin. Wystarczy wysłać nam w wiadomości numer telefonu, adres oraz liczbę Komunii, jaka ma przywieźć ksiądz, zachowując wszelkie zasady higieny". Bynajmniej to niejedyna propozycja, łącząca rozwiązania znane do tej pory ze świata oferującego różnego rodzaju usługi mobilne. Ks. Adam Pawłowski, proboszcz parafii w Rogalinie w Wielkopolsce, chcąc zaradzić potrzebie wielkanocnej spowiedzi, zaproponował drive-spowiedź. Po prostu zamiast pójść i uklęknąć w konfesjonale, jak to było do tej pory, trzeba się tylko umówić z księdzem, który wyspowiada z… samochodu. Taka forma posługi (a może już usługi?) nie jest jakimś nadzwyczajnym polskim odkryciem (w ślad za księdzem Adamem poszło już kilku innych duszpasterzy). Podobne obrazki pokazują telewizje amerykańskie.

Jeszcze dalej poszedł jeden z biskupów misjonarzy. Bisku Reinaldo Nann, odpowiedzialny za Prałaturę Carveli w Peru, w połowie marca wydał specjalny komunikat określający zasady duszpasterstwa czasów epidemii na podległym mu terenie. Dokument przeszedłby bez echa, gdyby nie punkt 5, w którym napisał: "zezwalam kapłanom na wysłuchanie spowiedzi przez telefon". Jedno zdanie rozpętało burzę! Od razu przypomniano biskupowi, że już sto lat temu Święte Oficjum zapytane, czy można się spowiadać przez telefon, wyraźnie odpowiedziało stanowczym "nie"! Zakaz ten był i jest wielokrotnie powtarzany i utrzymywany także pomimo rozwoju środków przekazu, a nawet zabezpieczeń gwarantujących bezpośredni kontakt. Stanowisko Kościoła jest tu twarde: nie dla spowiedzi przez telefon. Jako główny powód watykańskiego "nie" dla spowiedzi przez telefon (czy inny komunikator) podaje się szczególny charakter tego sakramentu polegający na wykluczeniu udziału w nim osób trzecich. Zgodnie z katolicką sakramentologią spowiedź dokonuje się wyłącznie między człowiekiem a Bogiem, a jedynym pośrednikiem jest tylko osoba kapłana. Dla osiągnięć i wynalazków techniki miejsca tu nie ma.

W zamian za to Watykan udzielił wszystkim specjalnego odpustu zupełnego, a sam Franciszek, łamiąc tradycję i zwyczaje, modlił się na pustym placu św. Piotra i udzielił wyjątkowego błogosławieństwa Urbi et Orbi (miastu i światu). Niektórym może wydawać się to dziwne, że przy kategorycznym sprzeciwie wobec spowiedzi przez telefon miliony katolików mogły wspomniane papieskie błogosławieństwo, a nawet odpust zupełny, otrzymać tylko i wyłącznie korzystając z… nowoczesnych środków przekazu, w tym internetu!

Czeka nas rewolucja czy schizma?

Pytanie zasadnicze, jakie musi sobie dziś postawić każdy ksiądz i każdy polski biskup, brzmi jednak inaczej: czy po ustaniu epidemii i wygaśnięciu tym samym dyspensy, jakiej biskupi udzielili od uczestnictwa w niedzielnych mszach świętych oraz sakramentalnej spowiedzi, polscy katolicy wrócą? A jeżeli tak, to ilu ich znowu w kościołach będzie? Dominikanin, ojciec Tomasz Gałuszka, na łamach "Gościa Niedzielnego" (pismo samo jest ofiarą koronawirusa, bo drastycznie ograniczyło sprzedaż wersji papierowej, która była dystrybuowana głównie w parafiach) zauważył, że obecna sytuacja, w której z konieczności doszło do swoistego "przeniesienia" Kościoła w świat wirtualny, będzie miała ogromne znaczenie dla jego przyszłości.

Dominikanin uważa, że stoimy jako wspólnota religijna przed niezwykłym wyzwaniem. "Powstanie nowa forma Kościoła, wspólnoty, która będzie wspólnotą wirtualną i to będzie coś więcej niż tylko "oglądacze filmików" – to będą ludzie, którzy nauczą się m.in. głębokiego przezywania Komunii duchowej” – przewiduje Gałuszka i dodaje: "To będzie Kościół, który ludzie "sobie znajdą" w internecie". A skoro ludzie "sami sobie znajdą Kościół", jaki im będzie odpowiadał, to stoimy przed fundamentalnym pytaniem, czy przypadkiem czas epidemii koronawirusa nie zakończy w Polsce dominacji modelu Kościoła opartego na tradycyjnej formie i bardzo silnie sklerykalizowanego.

Dziś, nie tylko "bezkarnie", co wręcz chwalebnie, każdy wierny może posłuchać kazania, jakie mu odpowiada. Epidemia uwolniła go od nudzącego, a w skrajnych przypadkach wręcz banalizującego przekaz wiary proboszcza, czy wiecznie czytającego z kartki wikarego. Nagle można przenieść się do odległych o setki kilometrów dominikanów czy jezuitów i posłuchać mądrego kazania albo poszukać w necie charyzmatycznego księdza z drugiego końca Polski, czy wręcz "zajrzeć" na strony braci w wierze, do cerkwi czy protestanckiego zboru. To nie przeora całego polskiego Kościoła, ale może mieć duże znaczenie dla katolików poszukujących albo wręcz odrzucających skostniałe formy i stare zwyczaje. Te dylematy stoją nie tylko przed polskimi katolikami. Odtwarzaj Ojciec Jan Maria Szewek: każdy znasz powinien wykonać choćby telefon do tych, z którymi nie spędzi świąt / Wideo: tvn24

Hiszpański jezuita, ojciec Jose M. Castillo w swoim blogu "Teologia sin censura" (Teologia bez cenzury) na łamach internetowego pisma "Religion digital" postawił sprawę bardzo jasno: "musiał przyjść wirus, aby ludzie zdali sobie sprawę z różnicy, jaka istnieje między religią a Ewangelią”. Castillo przewiduje, że może to oznaczać w pierwszej kolejności zanik dotychczasowych form religijności opartej na tradycji i zwyczajach. Jeszcze dobitniej wyraził to papieski teolog, ojciec Wojciech Giertych. W liście do swoich bliskich (opublikowanym za jego zgodą w mediach społecznościowych) napisał wprost: "po tym okresie epidemii będą wielkie zmiany. W polityce, gospodarce, ale również w Kościele. Mam nadzieję, że wiara zostanie ludziom ukazana przez Kościół jako szansa do uchwycenia, a nie obowiązek do wypełnienia. Oby również było tak w Polsce".

Jezus z góry widzi lepiej

Tymczasem w Polsce czas epidemii pokazał także, jak bardzo wiara polskich katolików, ale przede wszystkim samych księży, jest płytka i powierzchowna. Jak często ociera się o rytuał graniczący wręcz z jakimś rodzajem magii. Publicysta i bloger, ksiądz Artur Stopka, komentując różne formy swoistych religijnych manifestacji, jakie towarzyszą zarządzonym przez władze świeckie ograniczeniom napisał: "zaangażowanie z jakim coraz liczniejsi księża w Polsce wymyślają nowe formy "duszpasterstwa", to bardzo niepokojący sygnał dotyczący przyszłości Kościoła w Polsce".

I faktycznie, przegląd "pomysłów", jak ominąć prawo lub jeszcze lepiej duchowo ochronić swoje miasto przed epidemią, nie pozostawia złudzeń, że wyobraźnia księży jest nieograniczona. Tylko ostatnio mieliśmy inicjatywy, które ocierają się czasem o śmieszność. Bo jak inaczej ocenić propozycję "mszy samochodowej", z którą wyszedł proboszcz z jednej z warszawskich parafii, zapowiadając, że odprawi mszę na… parkingu. Żeby wszystko było zgodne z prawem, wierni mieli przyjechać na taką mszę swoimi samochodami, rodzinnie i przez cały czas pozostawać w pojeździe. Przedstawiona na Facebooku inicjatywa spotkała się z żywą reakcją. Jedni proboszczowi dziękowali i gratulowali pomysłowości, inni wskazywali, że to ośmieszanie najświętszego dla katolików sakramentu – Eucharystii. Nic więc dziwnego, że kiedy zareagowała kuria, proboszcz nie wycofał się, tylko umieścił informację, że msza nie odbędzie się, bo… nie otrzymał zgody policji.

Ta inicjatywa wzbudziła ogromne emocje także dlatego, że wielu wiernych (co widać w komentarzach na stronie parafii) uznało ją za próbę obejścia ograniczeń narzuconych przez władzę. Poza tym trudno sobie wyobrazić skuteczną komunikacje księdza z siedzącymi w swoich samochodach wiernymi bez jakiegoś specjalnego i mocnego nagłośnienia. Z innego założenia wyszedł proboszcz podszczecińskiej parafii w Mierzynie, który w Niedzielę Palmową zorganizował w swojej parafii ...46 mszy świętych na które (oczywiście z zachowaniem rygoru 5 osób) mogli zapisywać się parafianie. Msze poza kościołem odprawiano także w dwóch namiotach oraz parafialnej kancelarii.

I znowu ten pomysł podzielił wiernych i samych księży - po pierwsze nawet w nadzwyczajnych warunkach każdy ksiądz może odprawić jedynie trzy lub wyjątkowo (na co potrzebna jest zgoda biskupa) 4 msze święte gdy tam duszpasterze odprawiali po 10 liturgii! Po drugie, łatwo w takim przypadku potraktować mszę święta jak rodzaj "towaru", który za wszelka cenę musi być dostarczony do "klienta". Ostatecznie od pomysłu księdza delikatnie, ale wyraźnie zdystansowała się nawet szczecińska kuria. Kraków, Kościół Św. Anny w Niedzielę Palmową / Źródło: ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS / EAST NEWS

Na jeszcze bardziej oryginalny sposób ominięcia ograniczenia liczby wiernych do pięciu osób wpadł duchowny z jednej z parafii pod Sieradzem, z diecezji włocławskiej. Na stronie parafii umieścił ogłoszenie następującej treści: "Msza św. W ruchu… Wynajmę autobus do odprawiania mszy świętej – w nim będzie mogło uczestniczyć we mszy św. do 25 osób (a w naszym wielkim kościele może być tylko 5 osób!!!)”. Tym razem szybko zainterweniowała miejscowa policja, która przekonała proboszcza do porzucenia tego pomysłu.

Wielu księży w obliczu epidemii i wynikających z niej ograniczeń doznało jakiegoś szczególnego wzmożenia duszpasterskiego, które przejawia się w zadziwiającym połączeniu przywiązania do starych praktyk religijnych z wykorzystaniem nowoczesnej techniki. I tak ksiądz z Legnicy objechał miasto, trzymając w rękach monstrancję z Najświętszym Sakramentem, "wystając" przez szyberdach z samochodu. Na jeszcze bardziej oryginalny pomysł wpadli dwaj inni księża, postanawiając "oblecieć" swoje miasta awionetkami na pokład których zabrali Najświętszy Sakrament oraz figurkę Matki Bożej i relikwie Jana Pawła II. Czy ludzie we Wrocławiu i Przasnyszu czują się dzięki temu bardziej bezpieczni? Duszpasterze są przekonani, że tak, bo kiedy oni szybowali w powietrzu, wielu parafian włączało się w te inicjatywy duchowo, modląc się "na ziemi". Na tym tle inicjatywy obchodzenia swoich parafii przez duchowych z Najświętszym Sakramentem wydają się czymś zwyczajnym. Wydarzenia te nie spotykają się na ogół z jakąś reakcją władz kościelnych. Odtwarzaj Proboszcz parafii w Żórawinie - pasjonat lotnictwa - w niekonwencjonalny sposób pomodlił się w intencji "oddalenia pandemii"

Z kolei tradycyjne wielkopostne Drogi Krzyżowe ulicami miast, włącznie z bardzo popularną w ostatnich latach Ekstremalną Drogą Krzyżową, w tym roku zostały zawieszone. Niemniej, jak się okazuje, nie zabrakło nawet w czasach pandemii duchownych, którzy zorganizowali takie nabożeństwa w swoich parafiach. Tak było na przykład w podwarszawskiej Zielonce, gdzie wraz z duchownym grupa wiernych odprawiła tradycyjną Drogę Krzyżową. I znowu interweniowała policja, która tradycyjnie dowiedziała się o tym po fakcie.

Te sytuacje rodzą kilka pytań o źródła takich postaw. Są najmniej dwa: pierwsze ma związek z otwartymi oskarżeniami ze strony niektórych wiernych, uznających księży przestrzegających przepisów państwowych za kogoś w rodzaju dezerterów, a w skrajnych przypadkach wręcz zdrajców. Taki właśnie zarzut pojawił się na drzwiach katedry w Katowicach, gdzie bliżej nieokreślona grupa wiernych zażądała otwarcia kościoła i "mszy świętej z naszym udziałem". Ale nie wszyscy pozostają w swoich żądaniach anonimowi. Tego samego domaga się Fundacja Kai Godek, prowadząca w internecie zbiórkę podpisów (do końca marca petycję podpisało ponad 35 tys. osób), czy apelujący o specjalne warunki dla wiernych Antoni Macierewicz. Każda taka inicjatywa zyskuje także szybko wsparcie wielu prawicowych portali i mediów. Lektura dekretów i wyjaśnień, jakie do swoich diecezjan kierują biskupi, pokazuje, że część hierarchii zwyczajnie nie chce się narażać tym wpływowym i dobrze zorganizowanym grupom. Księża ze Świątyni Opatrzności Bożej spowiadają na parkingu / Źródło: Marek M Berezowski/REPORTER

Drugie źródło jest o wiele groźniejsze. To dopuszczenie do sytuacji, w której niemal każdy ksiądz, a nawet świecki, może się ogłosić "samozwańczym prorokiem" dyktującym konkretne zachowania i praktyki religijne. Dlatego Komisja Nauki Wiary Episkopatu Polski 31 marca ogłosiła dokument, w którym przestrzega, że "oprócz rozmaitych przejawów strachu, będącego spontaniczną reakcją ludzi na dostrzegane niebezpieczeństwa, pojawia się także negatywne zjawisko sztucznego wywoływania lęku generowanego przez współczesnych proroków pesymizmu, apokaliptycznego końca świata i rzekomej "godziny działania karzącego Boga".

A to rodzi niebezpieczeństwo, że głos papieża czy biskupów zastąpią kazania i orędzia "samozwańczych proroków" wypowiadających się w imieniu samego Pana Boga. Dlaczego to tak niebezpieczne? Rzecznik prasowy jednego z biskupów odpowiada mi krótko: epidemia się kiedyś skończy, a my z nimi zostaniemy i to dopiero będzie prawdziwy problem.