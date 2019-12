Podziel się



- Wyobraź sobie: dziewczyna z Puław, która jeszcze dwa lata temu była tylko Blanką, teraz jest Blanką Lipińską. Jest autorem. A moje trzy książki są na pierwszych trzech miejscach w rankingach. Nie sądzę, żebym miała świadomość własnego sukcesu, więc dlatego pewnie nie odbiła mi sodówa - mówi w rozmowie z Marzeną Chełminiak Blanka Lipińska, autorka bestsellerowych powieści erotycznych.

Marzena Chełminiak: Niezmiennie radosna grafomanka?

Blanka Lipińska: Niezmiennie radosna. Grafomanka podobno już mniej. Po trzeciej części krytycy stwierdzili, że Lipińska już trochę nauczyła się pisać.

Nie czytam nigdy komentarzy na portalach plotkarskich, bo to jest krzywdzące. Moja rodzina też ma zakaz czytania tego. Wiesz, od razu odzywa się w człowieku chęć walki z tymi ludźmi, a to jest walka z wiatrakami i tylko psuje nerwy. Lubię czytać o sobie w prasie, zwłaszcza w jakichś opiniotwórczych magazynach. To bardzo lubię, bo daje mi też nowe spojrzenie na mnie samą. I tak jak ostatnio wyszedł ’’Wprost’’ z rankingiem pisarzy – ja nie wiedziałam w ogóle, że to będzie miało miejsce. Wyobraź sobie moje zaskoczenie, kiedy idę przez stację benzynową, wracając od ortodonty, widzę Remka Mroza na okładce ”Wprost”, więc rzuciłam okiem i nagle rzuciło mi się w oczy moje nazwisko.

Nagle patrzysz – Blanka.

Widzę ”Lipińska” i mówię …

”To ja”?

I tutaj pomyślałam sobie bardzo niecenzuralnie. Otwieram na stronie czterdziestej czwartej i widzę wielkie swoje zdjęcie. I teraz sobie wyobraź: dziewczyna z Puław, która jeszcze dwa lata temu była absolutnie tylko Blanką, teraz jest Blanką Lipińską. Teraz jest nazwiskiem. Autorem.

W rankingu…

W rankingu ”Wprost” i moje trzy książki są na pierwszych trzech miejscach. Wiesz, to wciąż do mnie nie dochodzi. Ja nie sądzę, żebym miała świadomość własnego sukcesu, więc dlatego pewnie nie odbiła mi sodówa.

Trochę filmowa historia.

Trochę tak.

Twoje książki są lepsze od tych ”50 twarzy Greya”, czy nie są lepsze?

Nie powinnam na to pytanie odpowiadać, ale – jako że jestem też czytelnikiem - moje książki są inne. Grey był taki jak wszystkie te pozostałe powieści – zawoalowany. ’’Berło namiętności’’, ’’konar płonący’’. A u mnie – jak słusznie Kuba Wojewódzki policzył – 127 razy, bodajże, jest słowo określające męskie przyrodzenie w bardzo prostu sposób. I ta prostota właśnie urzekła czytelników.

Wszystko dzieje się od pierwszej strony, żeby było jasne, z czym mamy do czynienia.

Od drugiej strony, od pierwszej kartki.

OK. Ale wiesz co, kiedyś czytelnicy narzekali na przykład na długie opisy u Orzeszkowej – wiem, nie czytałaś.

Coś liznęłam w podstawówce.

Generalnie na te długie opisy przyrody.

Tak.

A wiesz, że teraz czytam na portalach czytelniczych, że narzekają na zbyt długie opisy seksu u Lipińskiej?

Dokąd zmierza świat?

Co ty zrobiłaś?

Wiesz co, długie, tak. W książce ”Ten dzień” miałam duże niespełnienie. Zresztą wrzuciłam siebie na okładkę z tego powodu.

Właśnie to próżność chyba, wiesz?

Oczywiście, że próżność. Sto procent. W ogóle się tego nie wstydzę, że jestem próżna. Zwłaszcza że po pierwszej części był na mnie straszny hejt, więc mówię: a dajmy im jeszcze pożywkę, proszę bardzo – Lipińska się sama podkłada.

Sama się bawisz tą swoją historią.

Tak, ja jestem ubawiona chyba najbardziej.

A w ogóle sama coś czytasz?

Związanego z pracą – tak. Scenariusz do następnej części filmu. Teraz na przykład scenariusz do jakichś wydarzeń medialnych, które będziemy organizować.

A jakieś książki przy łóżku masz?

Przy łóżku nie mam…

Właśnie, co ty masz przy łóżku?

No, mam właśnie to, o czym myślisz. Dużo tego mam na podorędziu. Mam wodę gazowaną i ładowarkę do telefonu.

A naszej noblistki coś czytałaś?

Nie czytałam niestety ze względu na to, że ja lubię, żeby mnie relaksowała książka, a z tego, co wiem, ona piszę książki bardzo poważne i trudne. Ja nie lubię w ogóle rzeczy trudnych. Lubię, jak wszystko jest łatwe. Życie jest dostatecznie skomplikowane, więc trzeba sobie je ułatwiać, przynajmniej wtedy, kiedy próbujesz się zrelaksować książką. Moje życie jest proste.

Czyli proste, łatwe, przyjemne?

Zgadza się.

Mężczyźni się ciebie boją?

O Jezu, jak cholera. Ostatnio nawet jednemu urwałam jego cojones wielkie, które wydawały mi się nie do urwania na etapie poznawczym. A okazało się, że jednak są malutkie. Zawiesiłam je przy kluczach i poszłam dalej. Ze smutkiem.

Blanka, wymień trzy rzeczy, w których jesteś naprawdę dobra.

Gotowanie, seks i mówienie o niczym.

Mam nadzieję, że to ostatnie nie dzieje się teraz. Co robiłaś zawodowo?

O kurczę, czego ja nie robiłam. Wiesz co, ja bardzo długo szukałam swojej drogi w życiu i nadal – wydaje mi się – że jej szukam. Byłam specjalistą od sprzedaży. Byłam dyrektorem sprzedaży w hotelach czterogwiazdkowych. Byłam managerem klubów. Opiekowałam się KSW Girl. Byłam wizażystką.

A co robi wizażystka?

Maluje. Jestem mistrzynią Polski w wizażu, zdobyłam mistrzostwo. Tata mnie nauczył, że mam we wszystkim być najlepsza, jak się za coś biorę.

Czerwony pasek.

A nie, nie. To chyba na tyłku. Ja się bardzo źle uczyłam, bardzo. Brata mam geniusza, on zawsze miał ”paski”.

Czyli w dzieciństwie taty nie słuchałaś, ale teraz już słuchasz?

W dzieciństwie taty nie słuchałam, bo nauka wydawała mi się bzdurą, natomiast miał wiele racji w tym, że jeżeli coś robisz – rób to dobrze albo nie rób tego wcale, bo szkoda energii.

Ale maturę zdałaś?

Tak, szczęśliwie. Recytując wiersze, wiesz. Zdawałam ”Świteziankę”.

Na studia jakieś poszłaś?

A po co? To strata czasu i pieniędzy moich rodziców.

To teraz jesteś koproducentem.

Tak, swojego filmu.

Filmu, który powstał na podstawie twojej książki.

Pierwszej.

Pierwszej książki. Pojawiłaś się jako nowicjusz na planie?

Och, tak. Ojej, jestem zielona jak szczypior.

I co cię tam zaskoczyło w przemyśle filmowym?

Wszystko. Od tego, jak dziwacznie jest mierzony czas w filmach, bo na przykład kręciliśmy jedną scenę – erotyczną – przez 16 godzin. Oczywiście nie było tam cały czas ”wodogrzmotów”, tylko to była scena, która miała fabułę, ale była erotyczna. Kręciliśmy ją 16 godzin, z 19 ustawień kamery, a wiesz, ile w filmie jest z tego?

Ile?

Cztery minuty i dwadzieścia sekund.

A gdyby uczyć seksu z twoich książek, to jaki to byłby seks?

Oj, nie, nie, nie. Uczyć – nie, bo ja pokazuję seks bardzo selektywny, dla osób, które wiedzą, co lubią i spróbowały już na tyle, żeby móc powiedzieć ”tak, lubię to”. Albo wiedzą, czym jest BDSM, bo nie jest tylko wtedy, kiedy ktoś – na przykład – zwiąże ci ręce, ale tutaj chodzi o coś głębszego i to jest w nas. Tu należałoby się zastanowić nad tym, że ludzie najpierw nie rozumieją pojęcia, a potem biorą się za takie książki – zwłaszcza jeśli młode osoby łapią się za moją książkę – i im się wydaje, że tak wygląda seks. Chciałabym teraz zaapelować do wszystkich młodych ludzi: tak seks nie wygląda. Tak wygląda ewentualnie seks po trzydziestce, jeżeli dwie osoby tego chcą. Natomiast ja edukatorem seksualnym nie byłabym najlepszym, bo ja jestem jak pendolino – ja wjeżdżam.

Ale zatrzymujesz się na niektórych stacjach?

Na niektórych, ale tylko na tych ważnych.

Edukację seksualną, swoją własną, odebrałaś w rodzinie?

Tak, wydaje mi się, że tak. Z bratem podkradaliśmy tacie niemieckie porno na VHS-ach. Tylko wtedy, bo te kobiety miały takiego bobra między nogami, że tak naprawdę tam nic nie było widać. Seks wyglądał jak seks. Natomiast teraz w Internecie możesz znaleźć wszystko. Absolutnie wszystko i wydaje mi się, że to nie jest akurat najlepsze, w którą stronę poszedł XXI wiek w edukacji seksualnej. Ale tak, rodzice z nami rozmawiali i zawsze to te rozmowy były bardzo otwarte. Nie było nigdy tego wstydu. Zawsze można było zadać pytanie. Oczywiście, od mamy dostałam edukację pod tytułem: kochanie, seks to po ślubie i tylko z jednym, najlepiej do końca życia. No, nie udało się, jakby. Wciąż jestem dziewicą, mamo.

To był przekaz dla mamy. Jesteś dziewczyną z okładki – sama się na niej umieściłaś.

Zgadza się.

Jesteś dziewczyną z rozkładówki, tak?

Też.

Byłaś na rozkładówce.

Byłam. Z dumą, ze swoją książką między nogami.

Gdzie jest twoim zdaniem granica między ekshibicjonizmem a intymnością?

Myślę, że w każdym z nas jest gdzie indziej. Ja na przykład nigdy nie powiem, jak wygląda mój seks. Nie będę opowiadać o swoim życiu, tym prawdziwie prywatnym, do którego wstęp mam tylko ja i mój partner. Ja w ogóle nie jestem orędowniczką przypadkowego seksu na przykład. Uważam, że to jest czynność tak intymna i ten moment, kiedy jedna osoba oddaje się drugiej, jest tak ważny, że to zawsze zachowam dla siebie. Natomiast pokazuję ludziom, jak żyję i swoje emocje – ale tylko te dobre, bo na swoich social mediach nigdy nie pokażę momentu, kiedy płaczę, bo uważam, że świat jest i tak zły, a Lipińska ma dawać kopa do przodu, a nie hamować.

A to nie jest oszustwo, że widzą tylko twoją ładną twarz?

Nieładną. Chodzi o to, że chcę im dać dużo energii. Ja im nie chcę mówić, że mam problem. Wtedy im mówię na przykład, że się denerwuję, jak było ostatnio przed konferencją filmu. Powiedziałam po prostu moim fanom: ”słuchajcie, mogę być teraz trochę inna ze względu na to, że jestem zdenerwowana tym, że muszę pokazać część swojego dziecka światu”. Oni wtedy nie naciskają i udzielają mi ogromnego wsparcia. To jest to, co musi im wystarczyć, bo nie pokażę im, jak potrafię się rozpłakać w sekundę i drzeć się do telefonu mojej managerce.

A potrafisz?

Potrafię. Naprawdę wrzeszczę, jakby mnie ze skóry obdzierali. Ja sobie pokrzyczę, Agata sobie posłucha. Ja mówię: Boże, dzięki, lepiej mi. Ona mówi: wiem, cześć.

Ale jak przeprowadza się zmiany życiowe na oczach wszystkich? Jak na przykład rozstaje się z chłopakiem, którego zdążyli już wszyscy polubić?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo trudna. Nagle ja doszłam do wniosku, że moje życie nie należy do mnie. I to było straszne. To był moment, w którym chciałam zniknąć na zawsze i przestać być Blanką Lipińską, a zacząć być nikim.

Tęsknisz czasem do tych czasów, kiedy tych książek jeszcze nie było?

Wiesz co, nie. Ja nigdy niczego nie żałuję, bo wszystko dzieje się po coś. Są koszty, które trzeba ponieść i są profity, które dzięki temu otrzymujesz.

Jak wiadomo, marzenia się przeterminowują, zmieniają. My dorastamy. To teraz jest ten moment, kiedy dostajesz trzy karteczki. Na każdej piszesz jedno marzenie, a potem zakrywamy.

Ale poczekaj. Jest teraz pytanie, bo marzenia… Dla mnie marzeniem jest na przykład umieć latać, a pragnienia to jest coś, co można spełnić. To piszemy marzenia czy pragnienia?

Piękne rozdzielenie. Coś, co jest dla ciebie ważne i na co liczysz.

O kurde.

Ale może nie dotyczyć koniecznie Blanki Lipińskiej. Może dotyczyć świata. Losuj jedną i czytaj na głos.

Wylosuję na bank tę najgorszą.

Nie można mieć najgorszych pragnień.

Dobrze – najlepsze wylosowałam.

Mów.

”Zdrowie moich najbliższych”. Moi rodzice to jest miłość mojego życia i nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez nich.

Gdzie ich masz na swoim ciele?

Mam ich na bicepsie i barku – mama i tata. A brat jest tutaj (na przedramieniu – red.). Gdybym mogła oddać wszystko, łącznie z własnym życiem – w dosłownym tego słowa znaczeniu – żeby oni do końca życia byli szczęśliwi i zdrowi, to tak bym zrobiła. Media pytają mnie często, na co wydaję pieniądze - wydaję na rodziców. Wiesz, ja nie mam dzieci i męża. Istnieje szansa, ze nigdy ich mieć nie będę…