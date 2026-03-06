Wjechała w kobietę na wózku inwalidzkim. Nagranie

wideo filip

W czwartek na ulicy Westerplatte w Zielonej Górze kobieta poruszająca się na wózku inwalidzkim została potrącona przez kierującą Toyotą. Zdarzenie zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

Na podstawie tych nagrań policjanci ustalili, że kierująca Toyotą podczas wyjazdu nie ustąpiła pierwszeństwa 74-latce poruszającej się na wózku inwalidzkim wraz z opiekunem.

74-latka trafiła do szpitala

- Do zdarzenia doszło na ulicy Westerplatte, miejscu o dużym natężeniu ruchu zarówno pieszych, jak i pojazdów. Po potrąceniu na pomoc ruszyli inni kierowcy, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Na miejsce wezwano policję i zespół ratownictwa medycznego. Poszkodowana została przewieziona do szpitala, na szczęście jej obrażenia nie okazały się poważne - informuje młodsza aspirant Anna Baran z Komendy Miejska Policji w Zielonej Górze.

Kierująca Toyotą 77-latka była trzeźwa. - Zdarzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja, odpowiedzialna za nią kierująca musi liczyć się z konsekwencjami prawnymi - przekazuje Baran.

Policjanci zatrzymali jej prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu.

