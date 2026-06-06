Lubuskie Dzik wbiegł na jezdnię. Auto dachowało, jedna osoba nie żyje Oprac. Mateusz Czajka |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Zielona Góra

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Do wypadku doszło w sobotę wcześnie rano na 57. kilometrze DK27 w Świdnicy, na odcinku między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Na drodze dalej są utrudnienia.

Jak przekazała podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-latek kierujący Fiatem Punto zderzył się z dzikiem, który wybiegł przed auto. W wyniku uderzenia w zwierzę samochód dachował.

Wypadek na DK 27 Źródło zdjęcia: Policja Zielona Góra

– Młody mężczyzna podróżował ze swoimi rodzicami. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia jego 54-letniego ojca. Natomiast on i jego 48-letnia matka zostali ranni i zabrani przez pogotowie do szpitala – dodała policjantka.

- Objazd zorganizowano drogą wojewódzką numer 279 – poinformował dyżurny zielonogórskiego oddziału GDDKiA.

Źródło: Google Maps

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