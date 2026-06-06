Dzik wbiegł na jezdnię. Auto dachowało, jedna osoba nie żyje
Do wypadku doszło w sobotę wcześnie rano na 57. kilometrze DK27 w Świdnicy, na odcinku między Nowogrodem Bobrzańskim a Zieloną Górą. Na drodze dalej są utrudnienia.
Jak przekazała podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 21-latek kierujący Fiatem Punto zderzył się z dzikiem, który wybiegł przed auto. W wyniku uderzenia w zwierzę samochód dachował.
– Młody mężczyzna podróżował ze swoimi rodzicami. Mimo reanimacji nie udało się uratować życia jego 54-letniego ojca. Natomiast on i jego 48-letnia matka zostali ranni i zabrani przez pogotowie do szpitala – dodała policjantka.
- Objazd zorganizowano drogą wojewódzką numer 279 – poinformował dyżurny zielonogórskiego oddziału GDDKiA.