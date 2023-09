Badania po pożarze składowiska odpadów. "Kilkunastotysięczne przekroczenia norm"

Marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Polak przedstawiła w środę raport z wynikami badań próbek wód i ścieków po pożarze składowiska z opadami, do którego doszło pod koniec lipca w zielonogórskim Przylepie. Wynika z niego, że doszło do znaczącego przekroczenia norm takich trujących związków jak: nikiel, miedź, chrom czy pestycydy. Samorząd województwa apeluje do władz miasta o usunięcie i zabezpieczenie pogorzeliska.