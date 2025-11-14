Nie chciała kupić biletu, wyciągnęła nóż. Kobietę uderzył walizką inny pasażer

Agresywna pasażerka w pociągu Źródło: Dziennik Śledczy

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 12 października w godzinach wieczornych w pociągu relacji Zielona Góra-Rzepin. Policja dostała zgłoszenie o agresywnej pasażerce, która krzyczała i nie chciała kupić biletu. Według zgłaszającego czuć było od niej woń alkoholu, miała też przy sobie nóż.

Policjanci zostali wezwani na stację w Radnicy. Kiedy dotarli na miejsce, kobieta była już obezwładniona. Badanie wykazało, że była trzeźwa.

- Z uwagi na zachowanie kobiety na miejsce wezwano karetkę pogotowia. Decyzją zespołu medycznego została ona przewieziona do szpitala - przekazała nam komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Kośnie Odrzańskim.

Przewoźnik: nikt nie został ranny

Do sieci trafiło nagranie, na którym widać całą sytuację. Widać również, że jeden z pasażerów uderzył agresywną kobietę walizką. Komisarz Justyna Kulka podkreśla, że kobieta trafiła do szpitala nie ze względu na obrażenia fizyczne, a jej zachowanie.

O sprawę zapytaliśmy również Jakuba Leduchowskiego, rzecznika prasowego Polregio S.A.

- Podczas kontroli biletów jedna z podróżnych (nieposiadająca biletu) zaczęła zachowywać się agresywnie i wyciągnęła nóż. Pracownik drużyny konduktorskiej niezwłocznie wezwał policję. W ustabilizowaniu sytuacji pomógł jeden z pasażerów. Nikt z podróżnych ani z obsługi pociągu nie odniósł obrażeń. Po przybyciu patrolu na stację Radnica agresywna osoba została przekazana policji, a pociąg kontynuował jazdę - przekazał nam.

Policja wyjaśnia teraz dokładne okoliczności zdarzenia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD