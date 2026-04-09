Lubuskie Wypadek paralotniarza na lotnisku. Poszkodowany trafił do szpitala Aleksandra Arendt-Czekała

Do zdarzenia doszło w pobliżu Zielonej Góry Źródło: Google Earth

Do tej sytuacji doszło w czwartek, 9 kwietnia, na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie. Jak poinformował portal News Lubuski, paralotniarz spadł na ziemię najprawdopodobniej z wysokości kilku metrów.

To, że doszło do takiego zdarzenia, potwierdziła rzeczniczka zielonogórskiej policji podinsp. Małgorzata Stanisławska. - Na miejsce udaje się patrol, który będzie badać okoliczności zdarzenia - powiedziała TVN24.

Na razie przyczyny wypadku nie są znane.

Na lotnisko zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Medycy opatrzyli poszkodowanego. Mężczyznę przetransportowano do szpitala.

