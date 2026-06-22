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Lubuskie

Przez miasto na jednym kole. Motocyklista stracił prawo jazdy

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Motocyklista jechał na jednym kole
Zielona Góra. Motocyklista jechał na jednym kole
Źródło wideo: Monitoring Zielona Góra
Źródło zdj. gł.: Monitoring Zielona Góra
1500 złotych mandatów, 10 punktów karnych i utrata prawa jazdy - to konsekwencje za jazdę motocyklem na jednym kole przez Zieloną Górę. Policjanci ustalili tożsamość motocyklisty dzięki nagraniom z kamer monitoringu.

W sobotę w nocy operatorzy kamer monitoringu w Zielonej Górze na ulicy Westerplatte zauważyli motocyklistę jadącego na jednym kole.

- Jadąc w kierunku ulicy Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ulicą Kupiecką, podniósł przód jednośladu i jechał na tylnym kole - wyjaśnia podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Ustalili go dzięki nagraniom

Dzięki nagraniom z kamer policjanci ustalili tożsamość mężczyzny. Okazało się, że to 20-letni mieszkaniec Zielonej Góry.

- Motocyklista, zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zakazują celowego wprowadzania pojazdu w poślizg oraz celowej utraty styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół, stracił prawo jazdy. Mężczyzna został także ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz otrzymał 10 punktów karnych - podaje Stanisławska.

Jak przypomina, to kolejna taka sytuacja w centrum Zielonej Góry. - Dokładnie miesiąc temu doszło do podobnego incydentu, także na ulicy Westerplatte - podkreśla.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
motocyklistaPolicjaZielona Góra
Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
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