Lubuskie Przez miasto na jednym kole. Motocyklista stracił prawo jazdy Filip Czekała |

Zielona Góra. Motocyklista jechał na jednym kole Źródło wideo: Monitoring Zielona Góra Źródło zdj. gł.: Monitoring Zielona Góra

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W sobotę w nocy operatorzy kamer monitoringu w Zielonej Górze na ulicy Westerplatte zauważyli motocyklistę jadącego na jednym kole.

- Jadąc w kierunku ulicy Wojska Polskiego na skrzyżowaniu z ulicą Kupiecką, podniósł przód jednośladu i jechał na tylnym kole - wyjaśnia podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Ustalili go dzięki nagraniom

Dzięki nagraniom z kamer policjanci ustalili tożsamość mężczyzny. Okazało się, że to 20-letni mieszkaniec Zielonej Góry.

- Motocyklista, zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, które zakazują celowego wprowadzania pojazdu w poślizg oraz celowej utraty styczności z nawierzchnią, chociażby jednego z kół, stracił prawo jazdy. Mężczyzna został także ukarany mandatem w wysokości 1500 złotych oraz otrzymał 10 punktów karnych - podaje Stanisławska.

Jak przypomina, to kolejna taka sytuacja w centrum Zielonej Góry. - Dokładnie miesiąc temu doszło do podobnego incydentu, także na ulicy Westerplatte - podkreśla.

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