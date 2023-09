Przerwany spektakl w teatrze. "Policjant wszedł na scenę", bo auta stały na zakazie

Policja: nie było mowy o żadnym trwającym spektaklu

Organizator: policjant przekroczył uprawnienia

Widzowie: każda cierpliwość ma swoje granice

"Jestem zniesmaczony tym, co się tam wydarzyło. W mojej ocenie bezapelacyjnie odpowiedzialność za całe zamieszanie ponosi policjant (...). To on wszedł na salę i bezpruderyjnie przerwał spektakl. Funkcjonariusz narobił zamieszania grożąc, że samochody będą odholowane i do odzyskania na komendzie, natomiast kompletnie nie powiedział, gdzie one stoją (...) Dlatego ludzie na widowni byli zdezorientowani i nie wiedzieli, czy to może dotyczyć ich czy nie, wszak parkowanie w tamtym rejonie to jakiś koszmar" - napisała inna osoba z widowni, dodając, że podczas imprez organizowanych w tym miejscu puste wieczorami w weekendy uczelniane parkingi powinny być udostępnione dla widzów, nawet za dodatkową opłatą.