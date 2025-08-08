Pożar w remontowanej szkole. Ewakuowano pracowników

W piątek po południu doszło do pożaru w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze. Ogień został już opanowany i nie rozprzestrzenia się, ale dym było widać z wielu kilometrów. Trwa dogaszanie i sprawdzanie budynku kamerą termowizyjną.
Dyżurny lubuskich strażaków poinformował, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godz. 14:07.
- Obiekt był w trakcie prac remontowych. Na dachu budynku doszło do pożaru pokrycia dachowego i izolacji termicznej. Spaleniu uległo około 120 metrów kwadratowych powierzchni dachu - wyjaśnił st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze.
Z budynku ewakuowano wszystkie osoby. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.
Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej. Obecna jest również zielonogórska policja.
Autorka/Autor: ng/tok
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 - Manhattan