Pożar w remontowanej szkole. Ewakuowano pracowników Źródło: Robert Stawski

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

W piątek po południu doszło do pożaru w Szkole Podstawowej nr 14 przy ul. Jaskółczej w Zielonej Górze. Ogień został już opanowany i nie rozprzestrzenia się, ale dym było widać z wielu kilometrów. Trwa dogaszanie i sprawdzanie budynku kamerą termowizyjną.

Trwa dogaszanie budynku szkoły Źródło: KM PSP Zielona Góra

Pożar w zielonogórskiej szkole Źródło: KM PSP Zielona Góra

Dyżurny lubuskich strażaków poinformował, że strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu około godz. 14:07.

- Obiekt był w trakcie prac remontowych. Na dachu budynku doszło do pożaru pokrycia dachowego i izolacji termicznej. Spaleniu uległo około 120 metrów kwadratowych powierzchni dachu - wyjaśnił st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego PSP w Zielonej Górze.

Z budynku ewakuowano wszystkie osoby. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych.

Na miejscu pracuje 11 zastępów straży pożarnej. Obecna jest również zielonogórska policja.

Pożar szkoły w Zielonej Górze Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pożar szkoły w Zielonej Górze Źródło: Kontakt24 - Manhattan

Pożar szkoły w Zielonej Górze Źródło: Kontakt24 - Manhattan