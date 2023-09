Weszli na przejście, w połowie pasów w nastolatków wjechał samochód. Nagranie

Kierowca potrącił na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze dwóch nastolatków. Starszy z chłopców trafił do szpitala. Policja publikuje nagranie ku przestrodze i po raz kolejny apeluje zarówno do kierowców, jak i pieszych.

Do zdarzenia doszło w czwartek (21 września). Jak informuje policja, 68-latek jechał ulicą Długą i na wyznaczonym przejściu dla pieszych potrącił dwóch nastolatków w wieku 12 i 14 lat. Moment potrącenia widać na nagraniu, które opublikowali mundurowi. Chłopcy wchodzą na przejście, a gdy są w połowie pasów, uderza w nich rozpędzone auto. Starszy z chłopców został zabrany na badania do szpitala. Do potrącenia doszło na przejściu z sygnalizacją świetlną, ale mundurowi nie wskazują, kto w tym momencie miał zielone światło. W dalszej części nagrania widać patrol policji, który przejeżdża obok chłopców i rusza za kierowcą białego auta. Ten zdążył się zatrzymać kilkaset metrów za pasami.

Policja apeluje do kierowców i pieszych

Jak zaznacza policja, "pieszy na przejściu nie może być nigdy zaskoczeniem dla kierującego". Mundurowi apelują do kierowców o dostosowanie prędkości do warunków na drodze, a także "rozważną jazdę i zwrócenie szczególnej uwagi w rejonach skrzyżowań i przejść dla pieszych". A do pieszych o to, by "przed wejściem upewnili się, że mogą bezpiecznie przejść na drugą stronę jezdni, ale także, aby byli czujni znajdując się już na przejściu".