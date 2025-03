Pijany przyszedł odebrać dziecko. Pobił opiekunki

Policjanci z Zielonej Góry zatrzymali 35-letniego mężczyznę, który, będąc w stanie nietrzeźwości, chciał odebrać z przedszkola dziecko swojej partnerki i był agresywny w stosunku do nauczycielek. - Mężczyzna usłyszał zarzuty karne, grozi mu do 4,5 roku pozbawienia wolności - informuje podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzut stosowania przemocy lub groźby w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Za to przestępstwo Kodeks karny przewiduje do 3 lat pozbawienia wolności. Zdarzenie zostało uznane za czyn o charakterze chuligańskim, dlatego kara może być wyższa i wynosić do 4,5 roku pozbawienia wolności.