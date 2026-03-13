Pijany nauczyciel w szkole. Miał 1,5 promila

Do zdarzenia doszło pod Zieloną Górą Źródło: Google Earth Pro

Z redakcją Kontakt 24 skontaktował się pan Jan z Zielonej Góry. Jak przekazał, w czwartek (12 marca) w Szkole Podstawowej nr 10, do której uczęszczają jego dzieci, miało dojść do niepokojącego zdarzenia z udziałem jednego z nauczycieli. Według jego relacji, w czasie przedostatniej lekcji pedagog miał znajdować się pod wpływem alkoholu, zachowywać się agresywnie wobec uczniów i stosować wobec nich przemoc.

Dzieci miały niezwłocznie poinformować o sytuacji dyrekcję szkoły. Jak relacjonuje pan Jan, nauczyciel został zwolniony do domu, a zawiadomienie na policję złożyli rodzice. Mężczyzna dodał, że funkcjonariusze przebadali nauczyciela pod kątem obecności alkoholu - wynik miał wskazać ponad półtora promila.

Tę ostatnią informację potwierdziła nam policja.

"Nauczyciel miał wyzywać całą klasę i ich bić"

- Moje dzieci uczą się w tej szkole i są osobami poszkodowanymi. Chodzą do piątej klasy i miały zajęcia z tą osobą. To była ich przedostatnia lekcja. Jak przekazały dyrekcji szkoły i policji, nauczyciel miał wyzywać całą klasę i ich bić. Dzieci szybko uciekły z tej lekcji i poszły prosto do dyrektora z informacją o zdarzeniu. Z tego co się dowiedziałem, dyrektor nie podjął żadnych kroków, puścił tego nauczyciela do domu. Dopiero inny rodzic, mój kolega, zaalarmowany przez swoje dziecko szybko przybył na miejsce i zgłosił zdarzenie na policję. Ja też szybko dojechałem. Byłem już na miejscu, gdy policja wykonywała działania z tym nauczycielem - zaczął.

Dodał, że w czasie interwencji policji wyszło, że nauczyciel był pod wypływem alkoholu. - Słyszałem jak policjant wykonujący mu badanie skomentował, że wyszło ponad 1,5 promila. Dzieci później opowiadały policjantom, do czego doszło na tych zajęciach. Widziałem jak później ten nauczyciel w obecności policjantów poszedł do sekretariatu. Dalej nie wiem, co się z nim stało - mówił.

- Dzieci później miały następną lekcję, bo zajęć nie odwołano. Był na niej psycholog i dyrektor, poruszono na niej temat poprzedniej lekcji - zakończył.

Mężczyzna przekazał, że rodzice nie otrzymali później żadnej informacji od dyrekcji szkoły. Jak dodał, rodzice rozważają podjęcie odpowiednich kroków wobec dyrekcji.

"Nie wspomnieli o przemocy"

Szkoła potwierdza, że jeden z nauczycieli pojawił się w placówce w stanie nietrzeźwości. Dyrekcja twierdzi jednak, że nie ma informacji o tym, by miało dojść do aktów przemocy.

"Uczniowie zgłosili, że nauczyciel dziwnie się zachowuje. Nie wspominali o przemocy. Nauczyciel został wezwany w celu złożenia wyjaśnień, a uczniowie otrzymali wsparcie dyrektora i specjalistów" - przekazała nam szkoła.

Podkreślono również, że pedagog natychmiast został odsunięty od prowadzenia zajęć. Dyrekcja przyznała, że policję zaalarmowali rodzice. Szkoła potwierdziła też, że prowadzi wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, a wobec nauczyciela zostały wyciągnięte konsekwencje. Szkoła nie poinformowała, jakie to konsekwencje.

Policja potwierdza, że mężczyzna był pijany

Podinspektor Małgorzata Stanisławska, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze, potwierdziła, że funkcjonariusze interweniowali w szkole po zgłoszeniu od rodziców.

- Faktycznie doszło do takiego zdarzenia. Otrzymaliśmy zgłoszenie od rodziców o nauczycielu, który mógł znajdować się pod wpływem alkoholu. Na miejsce wysłano policjantów, którzy dojechali po godzinie 13. 54-latek został przebadany pod kątem obecności alkoholu poza terenem szkoły. Badanie wykazało półtora promila alkoholu. Mężczyzna będzie zapewne odpowiadał z artykułu 70 kodeksu wykroczeń - przekazała.

§ 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiązkowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę niezdolną, podlega karze aresztu albo grzywny. § 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym stanie czynności zawodowe lub służbowe. Art. 70. [Wykonywanie czynności przez osobę do tego niezdolną]

Podała jednak, że policja nie otrzymała informacji o stosowaniu przez mężczyznę przemocy fizycznej lub werbalnej wobec uczniów.

Opracowała Anna Szewczyk, aa