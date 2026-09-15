Lubuskie Pijany nastolatek na hulajnodze nieomal potrącił policjantów Oprac. Svitlana Kucherenko |

Policjant o niebezpiecznych zachowaniach użytkowników hulajnóg Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KMP w Zielonej Górze

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Do zdarzenia doszło podczas Winobrania. To coroczna impreza kulturalna odbywająca się w Zielonej Górze w pierwszej połowie września, największe święto wina w Polsce.

Pijany 17-latek na hulajnodze omal nie potrącił policjantów Źródło zdjęcia: KMP w Zielonej Górze

"17-latek nie zważając na to, że znajduje się w strefie dla pieszych, nie zachował należytej ostrożności, wjechał na deptak i omal nie potrącił policjantów. Młody mężczyzna został zatrzymany" - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.

Nastolatek był pijany

Jak ustalili policjanci, nastolatek był pijany. Badanie na obecność alkoholu wykazało, że miał 1,5 promila.

Chłopak odmówił przyjęcia mandatu, dlatego policjanci skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu. Po czynnościach został przekazany rodzicom.