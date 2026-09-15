Pijany nastolatek na hulajnodze nieomal potrącił policjantów
Do zdarzenia doszło podczas Winobrania. To coroczna impreza kulturalna odbywająca się w Zielonej Górze w pierwszej połowie września, największe święto wina w Polsce.
"17-latek nie zważając na to, że znajduje się w strefie dla pieszych, nie zachował należytej ostrożności, wjechał na deptak i omal nie potrącił policjantów. Młody mężczyzna został zatrzymany" - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.
Nastolatek był pijany
Jak ustalili policjanci, nastolatek był pijany. Badanie na obecność alkoholu wykazało, że miał 1,5 promila.
Chłopak odmówił przyjęcia mandatu, dlatego policjanci skierowali wobec niego wniosek o ukaranie do sądu. Po czynnościach został przekazany rodzicom.
Źródło: tvn24.pl