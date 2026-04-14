Lubuskie

Kolejny rajd posła Łukasza Mejzy. Na liczniku ponad 150 km/h

Rzeczniczka MSWiA: poseł Łukasz Mejza przekroczył prędkość na S3
Źródło: TVN24
Poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza jechał w niedzielę drogą ekspresową pod Zieloną Górą z prędkością ponad 150 km/h. Policja zatrzymała go do kontroli. Został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. To kolejny przypadek łamania przepisów ruchu drogowego przez tego polityka.

Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, poseł Łukasz Mejza na drodze ekspresowej S3 pod Zieloną Górą miał przekroczyć prędkość o 31 km/h.

Informację tę udało się nam potwierdzić. Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, poseł został zatrzymany do kontroli drogowej w niedzielę. Za przekroczenie prędkości ukarano go mandatem w wysokości 800 złotych, który przyjął. Dodatkowo otrzymał dziewięć punktów karnych.

Straci prawo jazdy

W marcu informowaliśmy, że według ustaleń RMF FM, poseł Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Mejza zebrał od listopada 2024 roku za przekraczanie prędkości ponad 160 punktów karnych, co oznacza, że straci on prawo jazdy.

Informacja pochodzi z dwóch wniosków Biura Prewencji Komendy Głównej Policji do marszałka Sejmu w sprawie uchylenia immunitetu parlamentarzyście, a także z własnych ustaleń dziennikarzy. Pierwszy z wniosków policji dotyczył sytuacji z października 2025 roku, z drogi ekspresowej S3 koło Polkowic na Dolnym Śląsku. Mejza jechał tam z prędkością 200 kilometrów na godzinę, podczas gdy obowiązujący tam limit wynosił 120 kilometrów na godzinę. Został zatrzymany, jednak zasłonił się immunitetem. Później sam zapowiedział, że się go zrzeknie.

Tysiące lotów, miliony złotych. Kto jest rekordzistą

Sebastian Zakrzewski
Loty posłów po Polsce kosztowały miliony. Mamy wykaz od początku kadencji

Zespół autorów
Mikołaj GątkiewiczMikołaj StępieńMonika Winiarska

Za przewinienie z drogi S3 polityk ma zostać ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych i otrzymać 15 punktów karnych.

Drugi z wniosków KGP dotyczy jednak dziewięciu kolejnych wykroczeń posła Mejzy, zarejestrowanych przez fotoradary. Według ustaleń RMF FM, suma tych kar wynosi 8900 złotych i 84 punkty karne. Policja chce więc ukarać posła PiS mandatami na łączną kwotę 11400 złotych.

Fotoradary miały zarejestrować, jak polityk Prawa i Sprawiedliwości dwa razy przekroczył prędkość o 62 kilometry na godzinę, raz o 60 km/h, raz o 44 km/h, trzy razy o 30 km/h, raz o ponad 30 km/h i raz o 11 kilometrów na godzinę. Ostatnie z opisanych wykroczeń pochodzi z 20 sierpnia 2025 roku. Te dwa wnioski dają łącznie 99 punktów karnych.

Jednak według ustaleń RMF FM, przypadków zarejestrowania przez fotoradary przekroczenia przez Mejzę prędkości ma być jeszcze więcej. Łącznie mowa jest o 16 takich przypadkach. W sumie daje to mandaty o łącznej wysokości 17800 złotych. Kara może być wyższa, jeśli w tej sprawie zostaną skierowanie wnioski o ukaranie do sądu.

25 marca komisja regulaminowa i spraw poselskich stwierdziła, że poseł PiS Łukasz Mejza prawidłowo zrzekł się immunitetu w sprawie wniosków policji i GITD dotyczących wielokrotnego przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drogach publicznych. Mejzy nie było na posiedzeniu komisji.

pc

Źródło: tvn24.pl, PAP, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
Złamania i krwawienie do mózgu. Poważne obrażenia po upadku w Paryż - Roubaix
Najnowsze
Jarosław Kaczyński
Rzecznik PiS przyznaje: Kaczyński powielił nieprawdziwą informację
Polska
Turyści mogą liczyć na zwrot środków
Polska linia lotnicza ma zapłacić pasażerom ponad 8 milionów złotych
BIZNES
Uczestnicy Marszu Żywych na terenie byłego niemieckiego obozu Auschwitz w Oświęcimiu
Ocalali, młodzież, politycy. Marsz Żywych w Oświęcimiu
Kraków
imageTitle
Polak toczy pasjonującą walkę o Crucible Theatre
RELACJA
Start rakiety SpaceX
Niezwykłe widowisko po starcie rakiety SpaceX. Nagranie
METEO
Wypadek w Łomiankach
W dniu wypadku wypił litr wódki, miał zakazy prowadzenia
WARSZAWA
Ruby Rose
Modelka oskarża Katy Perry o napaść seksualną
Kultura i styl
imageTitle
Marczyk rusza do obrony tytułu. "Nie mamy zamiaru ułatwiać życia rywalom"
EUROSPORT
Narkotyki znalazł Szron
Kłopoty pasażera, grozi mu 10 lat więzienia
WARSZAWA
Wołodymyr Zełenski i Friedrich Merz
Zełenski: są numerem jeden w Europie. Podpisali ważne porozumienie
Świat
gdynia port kontenery - PHkorsart shutterstock_2646586427_1
UE planuje podwyżkę ceł. Wzrosną dwukrotnie
BIZNES
47 min
pc
Dramat 25-letniej Noelii. W którym momencie kończy się autonomia?
Terlikowski. Istota rzeczy
shutterstock_2478230273
Więcej usług w e-zdrowiu. "To przełomowe zmiany"
Zdrowie
Uszkodził radiowóz, wyzywał policjantów i matkę
Pijany i agresywny 16-latek
WARSZAWA
imageTitle
Świątek może się już szykować. Wiadomo, kiedy zagra pierwszy mecz w Stuttgarcie
EUROSPORT
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Fed obniża stopy, Wells Fargo traci. Kluczowy wskaźnik poniżej prognoz
BIZNES
Konrad Berkowicz pokazał na sejmowej mównicy przerobioną flagę Izraela z symbolem nazistowskim
Jest decyzja Czarzastego w sprawie Berkowicza
Polska
Do zdarzenia miało dojść w szkole (zdjęcie ilustracyjne)
Zawiesili dyrektora szkoły. W tle narkotyki i akt oskarżenia
Poznań
Witold K. i Grzegorz Łakomski - reportaż Czarno na białym
"Prokurator powinien wiedzieć, że na przesłuchanie Zingmana nie ma szans"
Grzegorz Łakomski, Dariusz Kubik
Prezydent Donald Trump odebrał w poniedziałek w Białym Domu zamówiony przez siebie lunch z McDonald's
Napiwek od Trumpa na oczach dziennikarzy
Świat
Spotkanie radnych w Szkole Podstawowej nr 82
Awantury trwały wiele miesięcy. W końcu radni powiedzieli: koniec!
Filip Czekała
Samolot paliwo tankowanie
Widmo niedoborów paliwa lotniczego w Europie. "Mogą wystąpić problemy"
BIZNES
Trzęsienie ziemi w Nevadzie
"Budynek dosłownie podskakiwał"
METEO
Prace remontowe na S8 prowadzone będą tylko w nocy
Rozpoczyna się remont trasy S8. Etapy i nocne prace
WARSZAWA
Zendaya w serialu "Euforia", reż. Sam Levinson
Wielki powrót "Euforii". "Przesunęła granice"
Kultura i styl
shutterstock_2754702179
Ładowanie zamiast tankowania. Rekordowy miesiąc dla elektryków
BIZNES
Sprawca zatrzymany przez policjantów
Brutalny napad na starszą kobietę. Napastnik uderzył w tył głowy, wyrwał torbę i uciekł
Lubuskie
Atak na taksówkarza w Białymstoku
Atak na kierowcę taksówki. Agresję wywołał jego akcent
Białystok
Ukraina, drony
Pierwsze takie zwycięstwo Ukraińców
Świat

