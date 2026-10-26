Kobieta potrącona na pasach. Policja pokazała nagranie
Kobieta zdążyła przejść jeden pas jezdni i weszła na kolejny. Wtedy uderzył w nią samochód. Do zdarzenia doszło w niedzielę na ulicy Wrocławskiej w Zielonej Górze. Potrącenie na pasach zarejestrowała kamera miejskiego monitoringu. Policjanci udostępnili nagranie.
- Samochód prowadziła 19-letnia kierująca. Na szczęście poszkodowana nie odniosła żadnych obrażeń - poinformowała Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Policjanci po analizie nagrania z monitoringu zatrzymali 19-latce prawo jazdy. Skierowali też wniosek o ukaranie do sądu. Za potrącenie pieszego na pasach, gdy pieszy nie odniósł poważnych obrażeń, grozi mandat karny do 2500 złotych i 15 punktów karnych.
Policjanci przypominają, że kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych, zwłaszcza jesienią, gdy pogarszają się warunki na drogach.
- Jeśli na przejściu znajduje się pieszy, to kierujący ma obowiązek bezwzględnie się zatrzymać. Wynika to wprost z przepisów ruchu drogowego, które regulują zachowania kierującego na drodze. To zasada, która ma chronić życie, bo pieszy na przejściu ma prawo czuć się bezpiecznie i nie powinien być zaskoczeniem dla kierującego - podkreśliła Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze.
Policja przypomina też, że kierowca nie może omijać pojazdu, który zatrzymał się przed przejściem, ponieważ musi liczyć się z tym, że na pasach może znajdować się pieszy.