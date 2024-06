Jedno auto ominął, z drugim się zderzył. "Pośpiech jest złym doradcą"

czytaj dalej

Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk, który "zasłynął" tym, że w jego gabinecie doszło do wybuchu granatnika, został członkiem rady nadzorczej Piasta Gliwice. Zaproponował go na to stanowisko mniejszościowy akcjonariusz. Ma, tak jak i inni nowi członkowie rady, wyprowadzić klub z długów.