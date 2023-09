W Zielonej Górze znaleźli niewybuchy, ewakuują część mieszkańców

Ewakuacja w Zielonej Górze we wtorek od rana

Ewakuacja rozpoczęła się we wtorek (26 września) o godz. 7.30. Jak podało miasto w komunikacie, działania saperów mogą potrwać co najmniej do godziny 13. Strefa ewakuacji obejmuje ulice: Sportową, Klementowskich, cześć ulicy Zamenhofa, ulice: Czubińskiego, Zakręt, Dolną, Dolina Zielona od nr 19 do sali weselnej oraz ulice: Wazów, Bema, Wyspiańskiego, Szafrana do ul. Wazów oraz ulice Dziką i Żabią.