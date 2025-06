Zielona Góra Źródło: Google Earht

Ewa Antonowicz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze przekazuje w komunikacie, że sprawą zabójstwa zajęli się policjanci z zielonogórskiej komendy miejskiej. "Przeprowadzili szereg czynności mających na celu ustalenie przebiegu i wszystkich okoliczności zdarzenia. Efektem tych działań było zatrzymanie mężczyzny, któremu przedstawiono zarzut dokonania zabójstwa" - informuje.

Ofiarą jest 46-letnia mieszkanka Nowogrodu Bobrzańskiego.

Zatrzymany 47-latek przyznał się do winy. Śledczy zawnioskowali do sądu o zastosowanie wobec niego najsurowszego ze środków zapobiegawczych, czyli trzymiesięcznego aresztu. Sąd przychylił się do tego wniosku.

"Z uwagi na dobro prowadzonego śledztwa oraz konieczność ochrony tajemnicy postępowania przygotowawczego, na obecnym etapie prokuratura nie udziela dalszych informacji w sprawie" - zaznacza Antonowicz.

Ciało znalezione w lesie

Lokalne media poinformowały, że ofiarą podejrzanego jest kobieta, o zaginięciu której zielonogórska policja informowała kilka dni temu.

"Zwłoki odnaleziono w kompleksie leśnym między Nowogrodem Bobrzańskim a Tucholą Żarską w nocy z poniedziałku na wtorek, 10 czerwca" - przekazali dziennikarze portalu NewsLubuski.

Ciało kobiety miało być częściowo zakopane.

