Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Chcieli wtargnąć do parku maszyn żużlowców. "To skandaliczne wydarzenia"

|
Żużlowcy Falubazu na torze
Stadion żużlowy w Zielonej Górze
Niepokojąca sytuacja na stadionie Falubazu w Zielonej Górze. Podczas oficjalnego treningu nieznani sprawcy próbowali wtargnąć do parku maszyn. Klub zapowiada zdecydowane działania wobec osób odpowiedzialnych za incydent.

Podczas treningu żużlowców grupa niezidentyfikowanych osób próbowała dostać się do parku maszyn na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. "To skandaliczne wydarzenia" - oświadczył zarząd klubu żużlowego.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach wieczornych. Gdy zawodnicy Falubazu przygotowywali się do czwartkowego meczu z GKM Grudziądz, ktoś próbował wejść do strefy serwisowej, w której stoją maszyny żużlowców. To miejsce objęte szczególnymi zasadami bezpieczeństwa. Wstęp mają wyłącznie zawodnicy i osoby upoważnione.

Będą "zdecydowane działania"

Klub zapowiedział zdecydowane działania wobec osób odpowiedzialnych za incydent. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy wtargnięcia dokonali kibice przeciwnej drużyny.

Rzeczniczka Falubazu Małgorzata Dobrowolska w rozmowie z reporterem tvn24.pl potwierdziła jedynie, że doszło do próby naruszenia zamkniętej strefy. Podkreśliła też, że dzięki szybkiej reakcji służb ochrony, niebezpieczna sytuacja została opanowana.

Małgorzata Dobrowolska nie odpowiedziała na pytanie, czy sprawa wtargnięcia została zgłoszona policji. Podkreśliła, że klub zabezpieczył materiał dowodowy, który może być pomocny w ustaleniu, kto próbował wejść do zamkniętej strefy.

Klub wydaje oświadczenie

Władze Falubazu w wydanym oświadczeniu podkreśliły, że traktują sprawę bardzo poważnie. W komunikacie klub jasno zapowiedział, że każda próba ingerencji w funkcjonowanie drużyny spotka się z natychmiastową i stanowczą reakcją.

Zarząd ZKŻ SSA wyraża stanowczy sprzeciw wobec skandalicznych wydarzeń, do których doszło w dniu wczorajszym na terenie Stadionu Miejskiego.(...) Każda próba ingerowania w przygotowania drużyny, wywierania presji na zawodników czy zakłócania funkcjonowania Klubu spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją.(...) W kontekście najbliższego meczu z GKM Grudziądz informujemy, że - we współpracy ze służbami - wdrożone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa. Priorytetem Klubu jest zapewnienie spokojnego i bezpiecznego przebiegu wydarzenia dla wszystkich uczestników. Apelujemy do kibiców: Falubaz to sport, emocje i wspólnota – nie miejsce na działania, które godzą w drużynę i jej przygotowania. Wsparcie zespołu powinno budować, a nie destabilizować. Zarząd ZKŻ SSA
Oświadczenie Zielonogórskiego Klubu Żużlowego
Żużlowcy Falubazu na torze
Żużlowcy Falubazu na torze
Źródło: Falubaz/Foto Forysiak

W czwartek żużlowcy z Zielonej Góry rozegrają mecz z GKM Grudziądz.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Falubaz/Foto Forysiak

Udostępnij:
Tagi:
Zielona Górażużel
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
