Lubuskie Chcieli wtargnąć do parku maszyn żużlowców. "To skandaliczne wydarzenia" Oprac. Rafał Molenda |

Stadion żużlowy w Zielonej Górze

Podczas treningu żużlowców grupa niezidentyfikowanych osób próbowała dostać się do parku maszyn na stadionie żużlowym w Zielonej Górze. "To skandaliczne wydarzenia" - oświadczył zarząd klubu żużlowego.

Do zdarzenia doszło we wtorek w godzinach wieczornych. Gdy zawodnicy Falubazu przygotowywali się do czwartkowego meczu z GKM Grudziądz, ktoś próbował wejść do strefy serwisowej, w której stoją maszyny żużlowców. To miejsce objęte szczególnymi zasadami bezpieczeństwa. Wstęp mają wyłącznie zawodnicy i osoby upoważnione.

Będą "zdecydowane działania"

Klub zapowiedział zdecydowane działania wobec osób odpowiedzialnych za incydent. Nie odpowiedział jednak na pytanie, czy wtargnięcia dokonali kibice przeciwnej drużyny.

Rzeczniczka Falubazu Małgorzata Dobrowolska w rozmowie z reporterem tvn24.pl potwierdziła jedynie, że doszło do próby naruszenia zamkniętej strefy. Podkreśliła też, że dzięki szybkiej reakcji służb ochrony, niebezpieczna sytuacja została opanowana.

Małgorzata Dobrowolska nie odpowiedziała na pytanie, czy sprawa wtargnięcia została zgłoszona policji. Podkreśliła, że klub zabezpieczył materiał dowodowy, który może być pomocny w ustaleniu, kto próbował wejść do zamkniętej strefy.

Klub wydaje oświadczenie

Władze Falubazu w wydanym oświadczeniu podkreśliły, że traktują sprawę bardzo poważnie. W komunikacie klub jasno zapowiedział, że każda próba ingerencji w funkcjonowanie drużyny spotka się z natychmiastową i stanowczą reakcją.

Zarząd ZKŻ SSA wyraża stanowczy sprzeciw wobec skandalicznych wydarzeń, do których doszło w dniu wczorajszym na terenie Stadionu Miejskiego.(...) Każda próba ingerowania w przygotowania drużyny, wywierania presji na zawodników czy zakłócania funkcjonowania Klubu spotka się z natychmiastową i zdecydowaną reakcją.(...) W kontekście najbliższego meczu z GKM Grudziądz informujemy, że - we współpracy ze służbami - wdrożone zostały dodatkowe środki bezpieczeństwa. Priorytetem Klubu jest zapewnienie spokojnego i bezpiecznego przebiegu wydarzenia dla wszystkich uczestników. Apelujemy do kibiców: Falubaz to sport, emocje i wspólnota – nie miejsce na działania, które godzą w drużynę i jej przygotowania. Wsparcie zespołu powinno budować, a nie destabilizować. Zarząd ZKŻ SSA Oświadczenie Zielonogórskiego Klubu Żużlowego

Żużlowcy Falubazu na torze Źródło: Falubaz/Foto Forysiak

W czwartek żużlowcy z Zielonej Góry rozegrają mecz z GKM Grudziądz.