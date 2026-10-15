Brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Jest akt oskarżenia
Jak poinformowała prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, 39-, 40- i 42-latek są oskarżeni o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 73-letniego mężczyźny.
- Działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia i ze szczególnym okrucieństwem, mieli obezwładnić pokrzywdzonego i stosować wobec niego przemoc, doprowadzając do śmierci - podała prokurator.
Następnie oskarżeni ukradli przedmioty gospodarstwa domowego, pieniądze oraz biżuterię.
Zabili w wigilijną noc. Poznali się w więzieniu
Cała trójka była wcześniej karana. - Poznali się podczas odbywania kar pozbawienia wolności w zakładzie karnym - przekazała prokurator Ewa Antonowicz.
Mężczyznom grozi dożywocie.
Zabójstwo we wsi Gostchorze. Śmierć w Wigilię
Do tragedii doszło w nocy z 24 na 25 grudnia 2024 roku w domu we wsi Gostchorze. 73-latek mieszkał w z budynku z sąsiadami. Gdy ci wrócili do domu z Wigilii, zauważyli ślady włamania, wybite okno i leżące ciało. O sprawie zaalarmowali policję.