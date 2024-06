Bokser zagryzł yorka. Kobieta broniła psa do ostatniej chwili. Nagranie

czytaj dalej

Łukasz Kmita, który już dwukrotnie przegrał wybory na marszałka województwa małopolskiego, zwrócił się z prośbą do przewodniczącego sejmiku Jana Dudy o niezwoływanie kolejnych obrad. Jeśli opozycja złoży taki wniosek, Duda ma obrady otworzyć, a następnie zarządzić przerwę do 10 lipca. To dzień później, niż ostateczny termin wyboru marszałka, więc konsekwencje mogą być poważne.