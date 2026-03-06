Przez awarię utknęła na skrzyżowaniu. Pomogła tylko jedna osoba

Zielona Góra. Policjantka pomogła kierującej, która utknęła na skrzyżowaniu Źródło: Monitoring Zielona Góra

Do tej sytuacji doszło na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej z Lwowską w Zielonej Górze (Lubuskie). Naczelniczka wydziału ruchu drogowego, wracając do komendy, zauważyła samochód stojący na skrzyżowaniu, którego kierująca nie mogła ruszyć z miejsca.

- Zanim kobieta została dostrzeżona przez policjantkę, koło kierującej przejechało wiele aut, niestety nikt nie zatrzymał się, aby sprawdzić co jest przyczyną jej postoju w tak nietypowym miejscu - przekazała młodsza aspirant Anna Baran z biura prasowego zielonogórskiej policji.

Tylko policjantka zaoferowała pomoc

Chętnych do pomocy nie było, za to dłuższy postój w takim miejscu mógł szybko przyczynić się do utrudnień w ruchu. Na pomoc kobiecie ruszyła naczelniczka.

- Zatrzymała radiowóz pozostawiając włączone sygnały świetlne, aby zabezpieczyć miejsce i zasygnalizować innym kierowcom konieczność zachowania szczególnej ostrożności i pobiegła w stronę auta. Po krótkiej rozmowie z kierującą okazało się, że pojazd uległ awarii i nie może kontynuować jazdy - zrelacjonowała policjantka.

Policjantka pomogła kobiecie Źródło: Monitoring Zielona Góra

I tak naczelniczka wspólnie z kierującą i jej krewnym przestawiły auto w bezpieczniejsze miejsce.

Młodsza aspirant Anna Baran, zwróciła uwagę, że warto, by kierowcy na co dzień wykazywali się większą empatią i odrobiną życzliwości. - Nie bójmy się reagować, gdy ktoś potrzebuje wsparcia - zaapelowała.

