Lubuskie Afera korupcyjna w WORD. Zatrzymano egzaminatora, właściciel szkoły jazdy z zarzutami Oprac. Michał Malinowski |

Zmiany w egzaminie na prawo jazdy. Koniec z placem manewrowym Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze trafił na miesiąc do aresztu. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. Grozi mu od roku do dziesięciu lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do postawionych mu zarzutów.

- W obliczu zgromadzonych w tej sprawie dowodów to było jedną z przesłanek, by wystąpić do sądu o jego tymczasowe aresztowanie. Sąd do tegoż wniosku przychylił się i zastosował ten środek zapobiegawczy - powiedział prokurator Łukasz Wojtasik z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

W piątek zielonogórska prokuratura poinformowała, że zarzuty usłyszał również właściciel szkoły nauki jazdy.

- Czesławowi H. zarzucono, że 50 osobom miał ułatwić wręczenie łapówki egzaminatorowi w zamian za pozytywny wynik egzaminu na prawo jazdy. Jemu także grozi mu od roku do dziesięciu lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconego mu czynu – dodał prokurator Wojtasik.

Zielona Góra. Wśród podejrzanych kursanci

Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o aresztowanie Czesława H., ale sąd uznał, że stan zdrowia podejrzanego wyklucza zastosowanie tego środka zapobiegawczego. Możliwe, że prokuratura w tej sytuacji zastosuje poręczenie majątkowe.

Śledztwo w opisanej sprawie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze. Dotychczas zarzuty usłyszało w nim 21 osób.

Oprócz egzaminatora i właściciela szkoły nauki jazdy w gronie podejrzanych jest 19 kursantów, którzy mieli wręczać łapówki w zamian za pozytywny wynik egzaminów na prawo jazdy.

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Wszystkim podejrzanym, zarówno z zarzutami przyjmowania, jak i wręczania łapówek, grozi zgodnie z przedstawionymi zarzutami od roku do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Do tego kursanci, którzy w drodze przestępstwa mieli uzyskać prawo jazdy, mogą je stracić. Prokuratura zaznaczyła, że każdy z tych przypadków będzie analizowany indywidualnie.