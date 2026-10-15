Lubuskie 54-latek na hulajnodze zderzył się z autobusem. Mandatu nie przyjął Oprac. Svitlana Kucherenko |

54-latek na hulajnodze zderzył się z autobusem w Zielonej Górze Źródło wideo: KMP Zielona Góra Źródło zdj. gł.: KMP w Zielonej Górze

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Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło we wtorek, 13 października przy centrum przesiadkowym w Zielonej Górze.

Jak wynika z ustaleń policjantów oraz nagrań z kamer autobusu, 54-letni kierujący hulajnogą nie skorzystał z wyznaczonej drogi dla rowerów i wjechał na jezdnię. Zignorował również znak nakazujący jazdę w prawo i pojechał prosto.

54-latek na hulajnodze zderzył się z autobusem Źródło zdjęcia: KMP w Zielonej Górze

W pewnym momencie 54-latek wyjechał zza jadącego autobusu, po czym znalazł się na drodze drugiego autobusu, który nadjeżdżał z przeciwnego kierunku. Doszło do zderzenia hulajnogi z pojazdem komunikacji miejskiej.

Mimo groźnie wyglądającej sytuacji mężczyźnie nic poważnego się nie stało.

Sprawą zajmie się sąd

"Kierujący hulajnogą nie przyjął mandatu, wobec tego policjanci ruchu drogowego, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia skierowali wniosek do sądu o jego ukaranie" - informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze.