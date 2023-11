"Policja, na ziemię!"- motocyklista zatrzymany po pościgu. Nagranie z kamerki funkcjonariusza

Policjanci z Zielonej Góry (woj. lubuskie) zatrzymali po pościgu 43-latka kierującego motocyklem. Mężczyzna ma kilka zakazów prowadzenie pojazdów, w tym jeden dożywotni, a także był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Oko policyjnej kamery nagrało interwencję mundurowych.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (13 listopada) na ulicy Botanicznej w Zielonej Górze. To właśnie tam policjanci próbowali zatrzymać do kontroli drogowej kierującego motocyklem.