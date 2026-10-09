Lubuskie Helenka jadła tylko winogrona, była skrajnie wygłodzona. Rusza proces jej rodziców Aleksandra Arendt-Czekała |

Świebodzin. Rodzice Helenki karmionej winogronami byli poczytalni Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Rodzice dziewczynki oskarżeni zostali o znęcanie się nad dzieckiem oraz spowodowanie choroby realnie zagrażającej życiu, spowodowanej przez niewłaściwe żywienie dziecka. Śledczy zarzucili im długotrwałe zaniedbywanie podstawowych obowiązków opiekuńczych poprzez niezapewnienie właściwej opieki medycznej, niezaspokajanie potrzeb rozwojowych i emocjonalnych dziecka oraz niezapewnianie odpowiedniego żywienia.

Grozi im od trzech do 20 lat pozbawienia wolności.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Helenka jadła tylko winogrona. Prokurator kończy akt oskarżenia

Rodzice Helenki zgłosili się do szpitala w Zielonej Górze 15 grudnia 2024 roku. Przywieźli ją, gdy przestała jeść i był z nią utrudniony kontakt. Lekarze zauważyli, że dziecko jest skrajnie wygłodzone. Miało jeść tylko winogrona. Dziewczynka ważyła około ośmiu kilogramów, a powinna około osiemnastu.

Podjęto decyzję o natychmiastowym przyjęciu dziecka na oddział intensywnej opieki medycznej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Jak wynikało ze wstępnej opinii biegłego medycyny sądowej, dziewczynka była skrajnie niedożywiona i miała zaburzenia w rozwoju fizycznym oraz intelektualnym.

Prokuratura postawiła zarzuty rodzicom skrajnie niedożywionej dziewczynki Źródło: TVN24

Biegli: rodzice byli poczytalni

Rodzice Helenki zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Rafał B. i Magdalena J. nie przyznali się do stawianych im zarzutów. Tłumaczyli, że dziecko od jakiegoś czasu było apatyczne i nie chciało jeść. Mówili, że dziewczynka spała w dzień, a nie w nocy. Nocą miała jeść. W areszcie tymczasowym przebywali dziewięć miesięcy.

Biegli ocenili, że byli poczytalni.

Prezes Sądu Rejonowego w Świebodzinie Marta Nikiel-Rzadkowska o areszcie dla rodziców 3,5-letniej Helenki Źródło: TVN24

Stan dziewczynki poprawił się

Pięcioletnia obecnie Helenka jest teraz pod opieką rodziny zastępczej. Oswoiła się z nowym otoczeniem i nie ma problemów z jedzeniem. Jak podawała prokuratura, stan dziewczynki poprawił się.

- Nie je winogron. Je w zasadzie wszystkie inne produkty i lubi mięso. Tak mogę powiedzieć bardzo ogólnie. To też jest jeden z argumentów w naszym postępowaniu, że dziecko po odebraniu rodzicom je normalnie. Linia obrony dotyczyła między innymi tego, że dziewczynka nie chciała jeść nic innego, poza winogronami - mówiła w maju prokurator Ewa Antonowicz.

W czerwcu Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informowała, że dziewczynka nadal wymaga wsparcia medycznego, terapeutycznego i specjalistycznej rehabilitacji. "Ostateczna ocena długoterminowych następstw zdrowotnych pozostaje przedmiotem obserwacji specjalistów" - zaznaczyli śledczy.