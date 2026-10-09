Jechał pod wpływem narkotyków, spowodował kolizję. Nagranie
Kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały niebezpieczne zachowanie kierowcy BMW na skrzyżowaniu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Na nagraniu widać, jak 22-latek popełnił kilka wykroczeń drogowych, a następnie doprowadził do kolizji z innym samochodem.
Jak ustalili zielonogórscy policjanci, mężczyzna nieprawidłowo zmienił pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia. Wcześniej poruszał się także po przestrzeni wyłączonej z ruchu. Policjanci zdecydowali, że skierują wobec mężczyzny wniosek o ukaranie do sądu.
Jechał pod wpływem metamfetaminy
"Podczas prowadzonych czynności okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, bo był pod wpływem metamfetaminy, co potwierdziło badanie narkotestem, a następnie badania wykonane w szpitalu" - poinformowała policja w Zielonej Górze.
Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu. 22-latek odpowie za jazdę pod wpływem środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.