Lubuskie Jechał pod wpływem narkotyków, spowodował kolizję. Nagranie Oprac. Svitlana Kucherenko |

Kierowca pod wpływem narkotyków spowodował kolizję w Zielonej Górze Źródło wideo: KMP w Zielonej Górze Źródło zdj. gł.: KMP w Zielonej Górze

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Kamery monitoringu miejskiego zarejestrowały niebezpieczne zachowanie kierowcy BMW na skrzyżowaniu przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze. Na nagraniu widać, jak 22-latek popełnił kilka wykroczeń drogowych, a następnie doprowadził do kolizji z innym samochodem.

Jak ustalili zielonogórscy policjanci, mężczyzna nieprawidłowo zmienił pas ruchu, co doprowadziło do zderzenia. Wcześniej poruszał się także po przestrzeni wyłączonej z ruchu. Policjanci zdecydowali, że skierują wobec mężczyzny wniosek o ukaranie do sądu.

Kolizja na skrzyżowaniu w Zielonej Górze Źródło zdjęcia: KMP w Zielonej Górze

Jechał pod wpływem metamfetaminy

"Podczas prowadzonych czynności okazało się, że mężczyzna nie powinien w ogóle wsiadać za kierownicę, bo był pod wpływem metamfetaminy, co potwierdziło badanie narkotestem, a następnie badania wykonane w szpitalu" - poinformowała policja w Zielonej Górze.

Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy i skierowali wniosek o ukaranie do sądu. 22-latek odpowie za jazdę pod wpływem środków odurzających, za co grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.