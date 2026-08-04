Lubuskie 16-latek nie dawał spokoju mieszkańcom, został zatrzymany Oprac. Michał Malinowski |

Zielona Góra. 16-latek na motorze nie dawał spokoju mieszkańcom, został zatrzymany Źródło wideo: KWP w Gorzowie Wielkopolskim Źródło zdj. gł.: KWP w Gorzowie Wielkopolskim

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Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poinformowała, że niebezpieczną jazdę motocyklisty zarejestrowały kamery monitoringu. Nagrania ze swoich "wyczynów" umieszczał też w internecie. Policjantom szybko udało się go namierzyć.

- Motocyklistą okazał się 16-latek, który nie ma prawa jazdy - podała policjantka.

Policjantom udało się namierzyć niebezpiecznie jeżdżącego na motorze 16-latka Źródło zdjęcia: KWP w Gorzowie Wielkopolskim

O jego losie zdecyduje sąd rodzinny.

- Będzie odpowiadał jako nieletni sprawca czynów karalnych. Do materiału w postępowaniu sądowym zostanie dołączony materiał filmowy zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego, a także ten, który został zamieszczony przez nastolatka w internecie - dodała podinspektor Stanisławska.

Policjantom udało się namierzyć niebezpiecznie jeżdżącego na motorze 16-latka Źródło zdjęcia: KWP w Gorzowie Wielkopolskim

Jak podkreśliła, interwencja była możliwa również dzięki zgłoszeniem mieszkańców, którzy skarżyli się na kierowców i motocyklistów z głośnymi układami wydechowymi zakłócającymi ciszę nocną.

- Takich interwencji i nocnych kontroli w centrum miasta będzie jeszcze więcej - zapowiedziała podinspektor Małgorzata Stanisławska.