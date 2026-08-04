16-latek nie dawał spokoju mieszkańcom, został zatrzymany
Podinspektor Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poinformowała, że niebezpieczną jazdę motocyklisty zarejestrowały kamery monitoringu. Nagrania ze swoich "wyczynów" umieszczał też w internecie. Policjantom szybko udało się go namierzyć.
- Motocyklistą okazał się 16-latek, który nie ma prawa jazdy - podała policjantka.
O jego losie zdecyduje sąd rodzinny.
- Będzie odpowiadał jako nieletni sprawca czynów karalnych. Do materiału w postępowaniu sądowym zostanie dołączony materiał filmowy zarejestrowany przez kamery monitoringu miejskiego, a także ten, który został zamieszczony przez nastolatka w internecie - dodała podinspektor Stanisławska.
Jak podkreśliła, interwencja była możliwa również dzięki zgłoszeniem mieszkańców, którzy skarżyli się na kierowców i motocyklistów z głośnymi układami wydechowymi zakłócającymi ciszę nocną.
- Takich interwencji i nocnych kontroli w centrum miasta będzie jeszcze więcej - zapowiedziała podinspektor Małgorzata Stanisławska.