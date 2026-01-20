Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Lubuskie

Pociągi na trasie Poznań-Berlin już jeżdżą, ale opóźnienia jeszcze są

Stacja w Zbąszynku
Poważna awaria na trasie do Berlina. PKP powołuje sztab kryzysowy
Źródło: TVN24
Zakończyła się awaria na trasie kolejowej Poznań - Berlin. We wtorek na stacji w Zbąszynku doszło do awarii sieci trakcyjnej, jeden z pociągów ją zerwał. Przez wiele godzin pociągi nie kursowały. Opóźnienia wciąż są, ale sytuacja powinna się powoli poprawiać.

Jak poinformował w środę Radosław Śledziński z PKP PLK, awarię na stacji w Zbąszynku (Wielkopolska) udało się naprawić około godziny 6.40. Ruch powoli wraca do normy, ale pasażerowie wciąż muszą się liczyć z opóźnieniami.

- Po trudnej nocy i ciężkiej pracy wielu ekip udało się usunąć awarię. Najważniejsze jest to, że trakcja jest naprawiona, a ruch odbywa się już na obu torach. Sytuacja się powoli stabilizuje, ale wiadomo, że kolej to system naczyń połączonych i jak gdzieś jest jakiś problem, to przekłada się to na inne linie i chwilę zajmuje zanim wszystko znów odpowiednio funkcjonuje. Pociągi, które teraz już od rana wyjeżdżają na trasę powinny już dojeżdżać do celu planowo - powiedział nam po godzinie 8 Śledziński.

Paraliż na linii Poznań-Berlin

Do awarii sieci trakcyjnej doszło we wtorek około godziny 15.20. Wstrzymany został ruch na linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem. W związku z tą sytuacją powołano specjalny sztab kryzysowy.

Jak tłumaczył Śledziński, PKP PLK we współpracy z przewoźnikami starało się zminimalizować negatywne skutki awarii. Część pociągów dalekobieżnych kierowano trasami okrężnymi, a za regionalne wprowadzona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa. Polecamy obserwować sytuację poprzez Portal Pasażera - powiedział Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe we wtorek późnym popołudniem.

Wykluczono sabotaż, pociąg zerwał sieć

Na miejscu wieczorem wciąż pracowały służby próbujące usunąć awarię. - Wszystkie możliwe służby są zmobilizowane maksymalnie, bo to ważna linia - podkreślał Śledziński w rozmowie z tvn24.pl.

Do awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku
Do awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku
Źródło: TVN24

Jak dodał, mamy do czynienia ze zwykłą awarią, wykluczono, by przyczyną był na przykład sabotaż. - Pociąg, który przejeżdżał tą trasą, zerwał sieć. To się zdarza - wyjaśnił.

Pociąg miał ponad sześć godzin opóźnienia

Pociągi jadące na trasie Berlin - Poznań miały we wtorek gigantyczne opóźnienia. Według informacji opublikowanej na Dworcu Poznań Główny przed godziną 22 opóźnienie na trasie do Gorzowa Wielkopolskiego wynosiło 295 minut, do Berlina od 165 do 405 minut, a na trasie do Zielonej Góry opóźnienie wzrosło do 170 minut.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: FC, asty, aa/tok, adso, tam

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PKP PLK

Udostępnij:
TAGI:
KolejWielkopolska
Czytaj także:
Emmanuel Macron w Davos
Dlaczego Macron przemawiał w ciemnych okularach? Wskazano powód
Świat
ropa paliwo shutterstock_1719908851_S
Spadki na rynkach w oczekiwaniu na Trumpa w Davos
BIZNES
W zeszłym roku WOŚP wsparł oddziały onkologiczne i hematologiczne
Bez tego sprzętu "byłoby o wiele trudniej"
WOŚP 2026
imageTitle
Kolejne trudne wyzwanie przed Linette
RELACJA
imageTitle
Klimovicova mocno przeżyła rywalizację ze Switoliną
EUROSPORT
Część składu Polregio wykoleiła się
"Naturalne wyłupanie szyny" wykoleiło pociąg, teraz wstawią go na tory
MAŁOPOLSKA
Emmanuel Macron
Macron chce ćwiczeń NATO na Grenlandii
Świat
Wilk
Wilk konał na mrozie. Nie wiadomo było, kto ma mu pomóc
Szczecin
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek
Żurek skomentował sprawę małżonków z Giżycka. "Gdyby prezydent podpisał..."
Świat
Zaginiony Paweł Kościsz
Wyszedł w góry i zaginął. Apel GOPR
Kraków
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim (18.01.2026)
Jedni szczękali zębami, drugich ogrzał między innymi efekt fenowy
METEO
pap_20220708_0FN
Zabójca byłego premiera usłyszał wyrok
Świat
21 0730 piasek cl-0003
Pełczyńska-Nałęcz o spotkaniu z Tuskiem: prosiłam trzy miesiące temu
ROZMOWA PIASECKIEGO
ŚWINOUJŚCIE PIERWSZY REJS PROMU JANTAR UNITY
158 ciężarówek, 161 pasażerów. Pierwszy komercyjny rejs promu Jantar Unity
Szczecin
imageTitle
Majchrzak wie, co uniemożliwiło mu wygraną
EUROSPORT
imageTitle
Szczęsnemu ubył konkurent. "Mam mieszane uczucia"
EUROSPORT
flaga wenezuela trump shutterstock_2704623885
"Nie widzieliśmy jeszcze czegoś podobnego"
BIZNES
Niemieckie wojsko
Bundeswehra najliczniejsza od lat
Świat
imageTitle
Jak Lewandowski i Cristiano Ronaldo. Gwiazda Realu wyrównała rekord
EUROSPORT
Ponad milion odbiorców w Kijowie pozostaje bez prądu
Setki tysięcy ludzi opuściły stolicę Ukrainy
Świat
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
Najgorszy dzień od miesięcy. Czerwono na Wall Street
BIZNES
Premier Grenlandii Jens-Frederik Nielsen
Premier Grenlandii o "konsekwencjach dla reszty świata"
Świat
Szambiarki stoją w kolejce przez zlewnią w Ząbkach
Sznur szambiarek przed punktem zrzutu. "Rozlewa się" problem z nieczystościami
Dariusz Gałązka
Pociągi SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria na torach, opóźnione pociągi regionalne
WARSZAWA
Prezydent USA Donald Trump przed wylotem do Davos
Trump zapowiada "rozwiązanie" w ciągu "najbliższych kilku dni"
Świat
Kolektura Lotto
Bez szóstki w Lotto. Kumulacja rośnie
BIZNES
Zima, mróz, śnieg
Silny mróz. Gdzie trzeba uważać
METEO
Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
Debata z udziałem Nawrockiego, przemówienie Trumpa. Środa w Davos
Świat
imageTitle
Kontuzja Polaka w Serie A. Kadrowicz Urbana wróci za miesiąc
EUROSPORT
Ksiądz Michał Olszewski, 2013 rok
Góral, mistrz taekwondo, uzdrowiciel, egzorcysta, biznesmen. I męczennik
Sebastian Klauziński, Maria Pankowska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica