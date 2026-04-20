Paczka z heroiną z Holandii. Dwóch mężczyzn zatrzymanych
Dwa kilogramy heroiny przechwycili policjanci z Żar w Lubuskiem. Narkotyki były ukryte w paczce nadanej z Holandii.
- W związku z tą sprawą do aresztu trafili dwaj mężczyźni w wieku 34 i 38 lat. Postawiono im zarzuty związane z posiadaniem i nabyciem znacznych ilości narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonej heroiny sięga kilkuset tysięcy złotych - poinformowała Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.
Narkotyki wykryli celnicy podczas kontroli na przejściu granicznym w Olszynie. W samochodzie jadącym do Polski z Niemiec ukryta była paczka z heroiną. Celnicy o sprawie natychmiast poinformowali policję.
- Kryminalni po otrzymaniu zgłoszenia ustalili szczegóły transportu przesyłki. Następnie zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie województwa wielkopolskiego - to do nich miały trafić narkotyki - wyjaśnia Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczny areszt. Zatrzymanym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.
