Lubuskie Paczka z heroiną z Holandii. Dwóch mężczyzn zatrzymanych Oprac. Rafał Molenda

Policjanci zatrzymali mężczyzn, do których adresowana była przesyłka z heroiną Źródło: KPP w Żarach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dwa kilogramy heroiny przechwycili policjanci z Żar w Lubuskiem. Narkotyki były ukryte w paczce nadanej z Holandii.

- W związku z tą sprawą do aresztu trafili dwaj mężczyźni w wieku 34 i 38 lat. Postawiono im zarzuty związane z posiadaniem i nabyciem znacznych ilości narkotyków. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonej heroiny sięga kilkuset tysięcy złotych - poinformowała Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Policjanci zatrzymali odbiorców przesyłki Źródło: KPP w Żarach

Narkotyki wykryli celnicy podczas kontroli na przejściu granicznym w Olszynie. W samochodzie jadącym do Polski z Niemiec ukryta była paczka z heroiną. Celnicy o sprawie natychmiast poinformowali policję.

Mieli odebrać przesyłkę z heroiną. Są w rękach policji Źródło: KPP w Żarach

- Kryminalni po otrzymaniu zgłoszenia ustalili szczegóły transportu przesyłki. Następnie zatrzymali dwóch mężczyzn na terenie województwa wielkopolskiego - to do nich miały trafić narkotyki - wyjaśnia Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec obu mężczyzn trzymiesięczny areszt. Zatrzymanym grozi nawet 20 lat pozbawienia wolności.