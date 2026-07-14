Lubuskie Wyszła z domu i zaginęła. 36 godzin poszukiwań Aleksandra Arendt-Czekała |

Żary. Po 36 godzinach odnaleziono zaginioną 77-latkę Źródło wideo: Lubuska policja Źródło zdj. gł.: Lubuska policja

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W niedzielę policjanci z Żar (Wielkopolska) otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 77-latki. Kobieta opuściła miejsce zamieszkania, a rodzina nie mogła się z nią skontaktować.

W poszukiwania włączyli się policjanci, członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej, strażacy z Państwowej i Ochotniczych Straży Pożarnych, funkcjonariusze Straży Leśnej i ratownicy.

- Swoją pomoc zaoferowali mieszkańcy i ochotnicy, którzy odpowiedzieli na apel i włączyli się w działania. Ich obecność, determinacja pokazały, jak wielka siła tkwi we wspólnym działaniu - przekazała Żaneta Kumoś, rzeczniczka żarskiej policji.

Akcja trwała kilkadziesiąt godzin, a poszukiwania prowadzono nie tylko w dzień, ale też w nocy. Przeczesywano las, pola, pustostany i zabudowania gospodarcze. Łącznie sprawdzono obszar o powierzchni kilkuset hektarów.

Sprawdzano m.in. zbiorniki wodne, tereny podmokłe i pustostany Źródło zdjęcia: Lubuska policja

Do poszukiwań wykorzystywano także drony oraz psy służbowe.

Kobietę odnaleziono, po 36 godzinach poszukiwań, w poniedziałek około 20. - Policjanci postanowili jeszcze raz sprawdzić miejscowość, w której mieszkała 77-latka. Zaczęli od domu kobiety i przeszukali każdą posesję. Tak natrafili na zaginioną. Był z nią kontakt. Przekazaliśmy ją załodze pogotowia - dodała Kumoś.

77-latkę udało się znaleźć po kilkudziesięciu godzinach Źródło zdjęcia: Lubuska policja