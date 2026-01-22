Logo strona główna
Lubuskie

Staranował ogrodzenie, zatrzymał się przy domu

W Wysokiej koło Gorzowa Wielkopolskiego młody kierowca stracił panowanie nad autem. Mężczyzna najpierw staranował ogrodzenie, potem ściął drzewo. Zatrzymał się dopiero przy domu.

Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 20.30. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wysoka (Lubuskie). - Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący fordem zjechał z drogi i wjechał na jedną z posesji, po drodze zahaczając o drzewo - przekazał asp. Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskiej straży pożarnej. Uszkodzone auto zatrzymało się dopiero w pobliżu domu, który znajdował się na tej posesji.

Na miejsce ruszyły dwa zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. Wiadomo, że 20-latek opuścił pojazd jeszcze przed przyjazdem służb. Mężczyzna był obolały. - Udzieliliśmy mu pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego. Potem strażacy zajęli się odłączeniem instalacji w pojeździe - dodał asp. Brzozowski.

Stracił panowanie nad autem

Ze względu na to, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, policja zakwalifikowała to zdarzenie jako kolizję. - 20-letni kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. Mężczyzna był trzeźwy - przekazał nadkom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.

Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1050 złotych oraz 10 punktami karnymi.

Autorka/Autor: aa/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PSP Gorzów Wielkopolski

