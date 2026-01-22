Służby otrzymały zgłoszenie około godziny 20.30. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wysoka (Lubuskie). - Ze zgłoszenia wynikało, że kierujący fordem zjechał z drogi i wjechał na jedną z posesji, po drodze zahaczając o drzewo - przekazał asp. Karol Brzozowski, rzecznik gorzowskiej straży pożarnej. Uszkodzone auto zatrzymało się dopiero w pobliżu domu, który znajdował się na tej posesji.
Na miejsce ruszyły dwa zastępy straży pożarnej oraz patrol policji. Wiadomo, że 20-latek opuścił pojazd jeszcze przed przyjazdem służb. Mężczyzna był obolały. - Udzieliliśmy mu pierwszej pomocy i wsparcia psychicznego. Potem strażacy zajęli się odłączeniem instalacji w pojeździe - dodał asp. Brzozowski.
Stracił panowanie nad autem
Ze względu na to, że nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń, policja zakwalifikowała to zdarzenie jako kolizję. - 20-letni kierowca najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. Mężczyzna był trzeźwy - przekazał nadkom. Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
Kierowcę ukarano mandatem karnym w wysokości 1050 złotych oraz 10 punktami karnymi.
